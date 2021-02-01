Через две недели Украина получит вакцины от COVID-19, - Минздрав. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Украина вошла в перечень стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины от коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко.
"Украина начнет вакцинацию в феврале. А значит, через две недели получит вакцины. Наша страна вошла в перечень стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в пределах первой волны распределения", - сказал замглавы Минздрава.
По словам Иващенко, уже подтверждено получение 117 тысяч доз вакцин производства компаний Pfizer и BionTech.
Как сообщалось, в рамках инициативы COVAX уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. Параллельно будут поставки препарата AstraZeneca. Кроме этого ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Кабмин утвердил календарный план вакцинации.
Пожалуйста, подождите...
В мене наприклад, немає ніякого бажання колоти собі якийсь "шмурдяк" з 50% гарантії.
Ізраїльтянин: Ні.
Лікар: Але навіть Бібі Нетаньяху був вакцинований.
Ізраїльтянин: О, я вас прошу... Хто знає, що йому зробили за укол?
Лікар: Так ти не будеш?
Ізраїльтянин: Ні!
Лікар: Так навіть краще. Вакцина закінчується, і її не вистачить на всіх.Навіть У Хайфі мало її залишилося,і то не всім.
Ізраїльтянин: Т-а-а--аа--ак...! Ну, якщо вже не всім ... (Вся сім'я застрибує в машину і їде в Хайфу.)
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Лікар: Хочете вакцину?
Німець: Ні.
Лікар: Це наказ!
Німець: В такому разі, так.
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Лікар: Хочете вакцину?
Американець: Ні.
Лікар: А ваш сусід вже привився.
Американець: Правда? Ну тоді так.
***
Доктор: Хотите вакцину?
Русский: Нет.
Доктор: Да тебе просто слабо!
Русский: Мне слабо?! Две сразу коли, лепила.
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Лікар: Хочете вакцину?
Українець: Можна просто довідку? А вакцину вколіть греку і гроші навпіл.
Лікар: Ще потрібно поділитися з головлікарем
Українець: Тоді третину. І довідку.
***
Лікар: Хочете вакцину!
Білорус: Російську? Не хочу.
Лікар: А інший у нас немає.
Білорус: Тим більше не хочу.
Лікар: А якщо навіть Лукашенко нею вакцинується?
Білорус: Хочу. Хочу щоб Лукашенко "Спутником5" вакцинувався. Тоді у нас можливо буде новий президент. І нормальна вакцина.
***
Лікар: Хочете вакцину?
Японець: Ні в якому разі! Ми пелюстки квітки сакури ...
Лікар: Так не хочете?
Японець: Ні. Не хочу.
Лікар: Але це - справа честі.
Японець: Тоді - хочу. Але я її зроблю сам собі. А коли закінчу, ви відрубаєте мені голову.
Если вы не в группе риска, то "спасение утопающих - дело рук самих утопающих".
Очень сложно с такими графиками в руках убеждать "либертарианцев", что они должны платить налоги.
Нечасто підтримую вимоги МВФ... )
За последние сутки 2030 заболевших. Заболеваемость идет на спад.
Следующая волна будет в сентябре-октябре. К этому времени иммунитета уже не будет у 80% вакцинированных.
МОЗ запустить сайт, на якому буде відкрита можливість запису на вакцинацію від COVID-19 для груп ризику(в тому числі "дебіли") відповідно до етапів кампанії, також буде проведено комунікаційну кампанію щодо вакцинації від COVID-19.
Чим вони відрізняються від керівництва зімбабви???