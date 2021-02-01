Проект "Без цензуры": Как учительница из Днепра "подпалила" Шария и задала жару "русскому миру". ВИДЕО
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Как простая учительница из Днепра задала жару "русскому миру" и за три дня "сделала" секту Шария? Об этом всем - в оптимистично победном "Без цензуры"!
Марина Данилюк-Ярмолаева знакомит вас с локальными героями, которые не дают российской пропаганде промывать мозги молодому поколению.
Виктория Жданова, учительница младших классов, вдова погибшего в российско-украинской войне героя, доступно объясняет своим маленьким воспитанникам, что Крым оккупировали россияне, что они - враги, которые убивают украинцев, а в придачу - рассказывает об ужасах, которые совершал Иосиф Сталин. И после этого дети - о ужас! - просят у родителей разговаривать с ними на украинском языке!
От этого у местной ваты в целом и шариефанов, конечно, просто-таки невероятно пылает!
Почему горе-родителей возмущает то, что их дети просят говорить с ними на украинском языке? Что нового из страшилок появилось у "русскомирцев"? Как самые большие страхи пророссийских пропагандистов воплотила в жизнь учительница 137-й школы города Днепр?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.
Пожалуйста, подождите...
и тут крутят рожеЙ((((
мизки, будь проклят урод, что высрал впервые это недослово. как только уже не крутят мордами то((((
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країни, в якій живе?
Ні , тільки росіянин та малорос це може, він окупант та колабораціоніст і тому не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів та їхніх колаборантів-малоросів теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ І РОСІСЬКИМИ КОЛАБОРАНТАМИ- ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
она сказала, что это язык на котором разговаривает враг !
Але в країні відбуваєтся вже 7 років агресія ********** й нема часу поступово виховувати дітей до того розуміння , що світ складає ні тільки добро , але є дуже потужні сили зла .
Й саме ці сили окупували Крим й частину Донбасу .
Під час другої світової війни в усіх країнах союзників велась на усіх рівнях антинацистка пропаганда . Й фільм Чарлі Чапліна : "Диктатор" не був забороннений для дітей .
А ось за пОцефізм в той де ВБ могли й за грати посадити як нациського шпигуна !
Реальний приклад того, як палає і смердить вата від МОВИ та АРМІЇ.
Це ж суцільний жах , що діточкам росповідають замість сказачок про доброго "ефективного менеджера" , що ця потвора була вурдалаком и пила по ночах людську кровушку . А коли не пила , то дуже любила кровопускання . Петушарія не лякало ніколи , що софкоїдні "прєдкі" водили своїх діточок з немовлячього віку на усі паради софкоїдного 9-го травня ... Про Гітлєра можливо вести пропоганду антинациську , а проти більшовизма й сталінізма -- йой , це ж жах !!!
Це дуже дискусійге питання : з якого віку дитинка повинна починати дивитися на цей світ не тільки в тому ракурсі що світ складають добрі люди , але що існої зло ?!
На превеликий жаль , держава яка воює , на яку напав ворог-агресор , не має такого люфту (лагу) часу , щоб поступово підготувати дітей для таких новин , що є вороги , що хтось мріє цю дитинку знищити .
Тобто поряд з добром існує зло .
Хоча й мирний час , саме діти , які не особливо довірливі до незнайомців меньше потраляють в різні види халепи !
самая лучшая аналитика чо, правда в такой обертке шо.....
Вата гори до попіла
Взяти, наприклад , казку про Колобка.
В москалів він же не Круглобок, хоча слова коло в них немає.
Те саме стосується сирників.
Або прапорщик - чому не ветошнік російською, може в їхній мові є слово прапор ?
Діти мають знати, що в країні війна.
Чому ця паскудна мамаша приховує правду ?