Россия готова закрыть интернет и платежную систему SWIFT, - Медведев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Российская Федерация готова отключиться от глобального интернета в случае необходимости. Однако к этому в РФ готовы прибегнуть лишь в крайнем случае.
Об этом в интервью российским СМИ заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
При этом он уверяет, что Россия имеет технологии, чтобы обеспечить автономную работу "рунета".
"Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось", - сказал Медведев.
Он признал, что такое решение является запасным планом на случай, если Россию отключат от глобальной сети.
"Интернет, как известно, появился в определенное время. И, безусловно, ключевые права на управление (находятся. - Ред.) в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном", - добавил Медведев.
Замглавы Совбеза РФ заявил, что России поступают также постоянные угрозы отключения от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
"Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети", - уточнил Медведев.
Пожалуйста, подождите...
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ключи у того ,у каво в руках ножівка по металу і хто знає де проходить оптоволоконний кабель зв"язку Хоч кабель не один але підгадити кацапам можна.І потрібно.
Онионоs как раз продолжат информационную войну.
п.с. без адаптера ці супутники нічого не варті, будуть просто пролітати на зашрашкою, та і над всім світом, Маск не альтруїст щоб міліарди вбухати на благо отаких от країн як засраха.
- Ну и что? Мы как были "заинтернечеными", так и останемся, а вы будете "зарунечеными" и "чебурахнутыми" на всю голову...
Такое вот "отключение". Но то такое...
Рогозин предлагал Маску батут, теперь амеры месяц кормят на шару москалей на МКС, ТРИ фирмы с 14 года перестали поставлять москалям буровой раствор и Грязьпром импортозамещением успешно угандошил Чаяданское месторождение и теперь в Силу Сибири нема шо вдувать и надо срочно строить СС-2 ..а сколько еще траблов о которых малоизвесно...так что интересного будет много
А управление интернетом перешло к Китаю. 90% оборудования производится там. Сколько дыр они себе оставили в ПО?
Не делиться информацией о дырах с США - преступление!
Хуавей сообщил не о всех дырах, вот и поплатился.
Ну а следующим логичным шагом будет перевод всех на расейскую операционную систему (опять же как в Северной Корее). Такая уже имеется, кстати, и называется просто - ОСЬ. В Северной Корее она называется Красная Звезда.
Тільки що в почула в прямому ефірі на "Прямому", російську журналістку, яка звертається до нас: "Поддержите, нас, братья-украинцы! Да, мы не такие смелые, как вы, да у нас недостаточно вашего мужества на Майдане.....бла-бла-бла..."
Не пришло й 7-ми років.. блд. Нє, немиті недоімперці - самі, і без нас.
Своїми життями, й життями своїх синів здобувайте свободу. Не свободу якомусь Навальному, який відрізняється від Пуйла лише віком, а свою свободу.
Нам, коли ви підтримали анексію Криму й принесли "рузьке мір" на Схід України, не треба було боротись за свободу. Ми завжди були вільними. Ви прийшли нищити суверенну і незалежну державу, цинічно вбиваючи наших героїв, грабували наші будинки, й гвалтувати наших жінок у неприродній спосіб. А про знущання на підвалах МГБшниками над нашими полоненими - й писати не буду.
Бажаю вам розуму й розуміння того, що ви, котрі 20 років підтримуєте свого кровавого терориста Пуйла, є такими ж співучасниками злочину.
І чим швидше ви повалите свій режим й недоімперія буде знищеною, тим краще для нас.
Між нашими світоглядами - прірва.
Ніколи ми не будемо братами!
Л.Крижановська
коллег, знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий КоленоВстан или
Загнивающая Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ
СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля
жили, живут, будут жить в США (Западе)…Остальное не важно….
Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка
Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал
Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага,
сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству,
но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего
Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователями НКВД), то мы
узнаем, что его дети (из пяти детей, Оно троих нагуляло на стороне будучи в
браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и
тогда из Зомбо-ящика на слабый вата-мозг вкушателя так же будут вещать про то
что "… а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные
ресурсы"…
90℅ всіх кряків писали москалі і викладали їх у вільний доступ. Якщо кацапію відрубати від інету (правда, не уявляю, як це можна зробити), то будете весь софт, включаючи сраний вінрар, купляти в дяді Біла.