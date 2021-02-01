РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5268 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбщество Оккупация Крыма
5 758 17
Госпогранслужба (5402) запрет (1660) Крым (26016) музыка (760)

Солисту группы "Песняры" на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Вчера, 31 января, в пункте пропуска "Борисполь" сотрудники Госпогранслужбы Украины выявили гражданина Беларуси, который незаконно посещал временно оккупированную территорию АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как подчеркивается, мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы "Песняры".

"В ходе мероприятий по контролю пограничники установили, что в Крыму иностранец находился летом прошлого года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - отмечают в погранведомстве.

Кроме этого уточняется, что во время общения мужчина подтвердил факт незаконного въезда на полуостров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска "Симферополь".

"За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Беларуси въезд в нашу страну на 3 года. Сейчас белорус вылетел обратным рейсом в Минск", - добавили в Госпогранслужбе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пять российских артистов внесены в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, - МКИП

При этом не уточняется, о каком именно солисте группы "Песняры" идет речь.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Солисту группы "Песняры" на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1480
показать весь комментарий
01.02.2021 13:38
+7
"Пєсняри" вже обігнали "Ласковий май" по кількості "колективів"? Солисту группы "Песняры" на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5652
показать весь комментарий
01.02.2021 13:38
+4
краще так.

Солістові групи "Пісняри" на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4033
показать весь комментарий
01.02.2021 13:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Пєсняри" вже обігнали "Ласковий май" по кількості "колективів"? Солисту группы "Песняры" на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5652
показать весь комментарий
01.02.2021 13:38 Ответить
Солисту группы "Песняры" на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1480
показать весь комментарий
01.02.2021 13:38 Ответить
краще так.

Солістові групи "Пісняри" на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4033
показать весь комментарий
01.02.2021 13:43 Ответить
Касів Ясь бабло канюшину. На Кримі. Нехай і далі там косить.
показать весь комментарий
01.02.2021 13:39 Ответить
пролетел "белым аистом"
показать весь комментарий
01.02.2021 13:39 Ответить
нда, закрыли бедолаге путь в землю обетованную, и где этот несчастный теперь капусту рубить будет?
показать весь комментарий
01.02.2021 13:40 Ответить
Це добре... Хай прилітають в Бориспіль і їх відправляють назад. Авіакомпаніям і аеропорту буде прибуток з квитків за проїзд.
показать весь комментарий
01.02.2021 13:41 Ответить
Заповедный напев, заповедная даль.
Свет хрустальной зари, свет, над миром встающий.
Мне понятна твоя вековая печаль,
Беловежская пуща, Беловежская пуща.

Неприметной тропой я пробираюсь к ручью,
Где трава высока, там, где заросли гуще.
Но погранец украинский, притаился в лесу,
и с улыбкой сказал: "Иди на хер в свою Беловежскую пущу!".
показать весь комментарий
01.02.2021 14:02 Ответить
до речі першим і кращим виконавцем Бєловєжскої пущі був киянин Юрій Денисов - та коли КГБ в 1977 не випустило його на гастролі за кордон як "неблагонадьожного", йому довелося покинути Пєснярів, а пісню віддали іншому виконавцю
показать весь комментарий
01.02.2021 15:36 Ответить
это одна из моих любимых песен.. как и творчество Пахмутовой.. у нее много качественных песен.. Но!.. не уважаешь Законы Украины, значит не уважаешь Украину, поэтому нахер с пляжа!
показать весь комментарий
01.02.2021 15:40 Ответить
У нас своїх вато-співунів вистачає.
показать весь комментарий
01.02.2021 14:04 Ответить
Этот урод здесь уже не первый раз:
Солістові групи "Пісняри" на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4420
показать весь комментарий
01.02.2021 14:16 Ответить
солісти були у 70х роках , зараз так собі, підхлвники таракана
показать весь комментарий
01.02.2021 14:17 Ответить
Які в біса "Пєсняри"? Його ще й в проекті не було коли вони вже закінчили виступати...
показать весь комментарий
01.02.2021 14:19 Ответить
яка славетна перемога....
показать весь комментарий
01.02.2021 15:02 Ответить
Песняров нет уже считай лет 30. А в Беларуси их штук 10 фуфелов
показать весь комментарий
01.02.2021 15:38 Ответить
Очередной понаехавший рашист. Им что, в Украине салом намазано, что-ли? Алкаш Мулявин - это кацап, который пел на языке, который сам не понимал, хотя талантливо косил под белоруса.
показать весь комментарий
01.02.2021 16:26 Ответить
 
 