Солисту группы "Песняры" на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО
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Вчера, 31 января, в пункте пропуска "Борисполь" сотрудники Госпогранслужбы Украины выявили гражданина Беларуси, который незаконно посещал временно оккупированную территорию АР Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как подчеркивается, мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы "Песняры".
"В ходе мероприятий по контролю пограничники установили, что в Крыму иностранец находился летом прошлого года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - отмечают в погранведомстве.
Кроме этого уточняется, что во время общения мужчина подтвердил факт незаконного въезда на полуостров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска "Симферополь".
"За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Беларуси въезд в нашу страну на 3 года. Сейчас белорус вылетел обратным рейсом в Минск", - добавили в Госпогранслужбе.
При этом не уточняется, о каком именно солисте группы "Песняры" идет речь.
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баблоканюшину. На Кримі. Нехай і далі там косить.
Свет хрустальной зари, свет, над миром встающий.
Мне понятна твоя вековая печаль,
Беловежская пуща, Беловежская пуща.
Неприметной тропой я пробираюсь к ручью,
Где трава высока, там, где заросли гуще.
Но погранец украинский, притаился в лесу,
и с улыбкой сказал: "Иди на хер в свою Беловежскую пущу!".