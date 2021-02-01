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"Начинаем работать!" - Разумков опубликовал пафосный видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик опубликован на странице спикера в Фейсбук, а в главной роли сам Разумков. Основа сюжета - видео того, как Разумков едет на работу в автомобиле, входит в здание парламента, проходит по его корридорам и через свой кабинет заходит в сессионный зал. 

"Добрий день. Починаємо працювати", - говорит Разумков финальную фразу ролика, всевшись в кресло спикера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о сокращении числа нардепов до 300 человек нужно выносить в зал, когда будет поддержка в 300 голосов, - Разумков

 

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+16
І цей перейшов на відосіки. З ким поведешся, того і наберешся.
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01.02.2021 14:12
+15
Какое убожество....но возомнившее о себе бог зна что...
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01.02.2021 14:15
+13
Павлин
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01.02.2021 14:12
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І цей перейшов на відосіки. З ким поведешся, того і наберешся.
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01.02.2021 14:12 Ответить
аж сльози навернули..
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01.02.2021 14:50 Ответить
- Не плачь, не реви! Что они могут мне сделать за обгаженный портрет государя императора?(с)
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01.02.2021 14:54 Ответить
- Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел Швейк в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями.(с)
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01.02.2021 14:58 Ответить
приклеить усы и он поразительно похож на фюрера недавней Германии
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01.02.2021 16:28 Ответить
"Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 6680
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01.02.2021 16:21 Ответить
Павлин
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01.02.2021 14:12 Ответить
" - Красиво идут!
- Интеллигенция! " (с) .
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01.02.2021 14:56 Ответить
Прикольно . "Начинаем работать!" - Разумков опубликовал видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва - Цензор.НЕТ 3833
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01.02.2021 14:13 Ответить
Прикольно было бы если бы он эти видосики за свои снимал.... А так это печально...
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01.02.2021 14:15 Ответить
Да уж,нехилый такой ролик за бабло налогоплательщиков... и шо за клоаки у этого говнюка на руке в расфокусе,оператоы комбинированных съемок?
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01.02.2021 14:24 Ответить
Какое убожество....но возомнившее о себе бог зна что...
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01.02.2021 14:15 Ответить
Согласен . Полное недоразумение .
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01.02.2021 14:17 Ответить
Видосики х..ня заразная.
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01.02.2021 14:16 Ответить
"начінаєм продовжувати красти",-разумков.
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01.02.2021 14:17 Ответить
Неужели вот этот, с лицом тряпичной бабки и самомнением зебуина, тоже видит себя президентом.. "Начинаем работать!" - Разумков опубликовал видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва - Цензор.НЕТ 273
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01.02.2021 14:20 Ответить
Не читайте троллей перед едой... Пища не усваивается...
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01.02.2021 14:21 Ответить
Не пердить в лужу.. Фонтан не получится..
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01.02.2021 14:27 Ответить
Не обратил внимание, ты же то же на перекличке в новости с Гройсманом был....
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01.02.2021 14:33 Ответить
опять пузыри в лужу пускаешь.. "перекличка" это твое, будь внимательней.
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01.02.2021 14:47 Ответить
Очень похоже , что не видит , а уже уверен в этом.
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01.02.2021 14:26 Ответить
100%
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01.02.2021 20:04 Ответить
Шо перевыборы? Первый вопрос на референдуме должен быть срок полномочий депутатов и президента. Еще три года их терпеть...
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01.02.2021 14:22 Ответить
От тільки не треба залякувати!
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01.02.2021 14:22 Ответить
нарцисс в кубе.
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01.02.2021 14:23 Ответить
фУка , я вас прошу , не надо - мы тут никак не можем "отойти" от того что вы уже "наиграли" по пиАнине ....
(как-же он себя любит) "Начинаем работать!" - Разумков опубликовал видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва - Цензор.НЕТ 1678
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01.02.2021 14:23 Ответить
Только не работайте над местным референдумом. В условиях войны и разобщенного неселения - это прямой путь к распаду.
Лушче займитесь разбоев в МВД и СБУ, и позвольте населения защищать себя самим, и уберите понятие ХО из кодекса. с учетом того что у бандюков сплошной огнестрел это уже не актуально.
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01.02.2021 14:27 Ответить
ШО ЭТО БЫЛО ? "Начинаем работать!" - Разумков опубликовал пафосный видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва - Цензор.НЕТ 5985
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01.02.2021 14:29 Ответить
Ну він прийшов на десяту ранку у сесійний зал, а там - болт, нікого ще нема.
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01.02.2021 15:30 Ответить
Починає працювати. Цікаво, а що до цього робив. Груші окалачував?
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01.02.2021 14:30 Ответить
Яке противне іпало
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01.02.2021 14:33 Ответить
А до цього ви чим займались?)))
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01.02.2021 14:44 Ответить
Пилили гири, пардан, бабки. Ковидные. И бюджетные.
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01.02.2021 15:02 Ответить
Судя по видео началась предвыборная кампания Разумкова в президенты.
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01.02.2021 14:44 Ответить
На приказчика похож. По сравнению с шутов это у болотно-зеленых - прогресс. Почти, что менеджер среднего звена. Наступила для Украины эпоха какбыпрезидентов.
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01.02.2021 14:50 Ответить
Даже неловко за него.
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01.02.2021 14:50 Ответить
Прямо повеяло режессурой из 1980 и УТ-1
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01.02.2021 14:53 Ответить
и на это гуано ещё бабки потратили
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01.02.2021 14:55 Ответить
Этот пророссийский пида#ок думает что он когда-то станет президентом )))
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01.02.2021 14:58 Ответить
МЕССИЯ! "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 324
Ей ей мессия! "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 9700
Обыкновенный региАнальный скупщик краденого, а мнит о себе не иначе, как о мессие. "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 4920
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01.02.2021 15:01 Ответить
Ну все тримайтеся, зараз вони напрацюють.
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01.02.2021 15:05 Ответить
пафос.
популізм.
некомпетентність.
самозакоханість.
те, що характеризує сьогоднішнє владне лайно.
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01.02.2021 15:15 Ответить
прислуге урода всем до одного нужны психиатры.
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01.02.2021 15:23 Ответить
мы начинаем КВН (с)
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01.02.2021 15:27 Ответить
Ух ти - ух ти..ішь ти - ішь ти... все це,ми вже бачили
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01.02.2021 15:35 Ответить
вспомнил одного полуумника катавшегося на самокате в кабмине
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01.02.2021 15:44 Ответить
А чиї портрети в коридорі, крім шмарклі нікого не впізнав?
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01.02.2021 15:53 Ответить
ШО опять не так!?, не так посмотрел, не то сказал, не так сел И.Т.Д. - в общем воркуны.
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01.02.2021 16:57 Ответить
ШО опять не так!?, не так посмотрел, не то сказал, не так сел И.Т.Д. - в общем воркуны.
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01.02.2021 16:58 Ответить
У Разумкова президентские амбиции, вот и записывает ролики. И он вполне может стать следующим президентом. Выбирать то особо не из кого.
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01.02.2021 16:59 Ответить
Благодаря попочке влез в политику ! Та ему, судя с работы Рады, коров нельзя даже поручить пасть! Человек из себя ничего не представляет, в жизни ничего не добился, а уже лезет падла управлять людьми! Реальный недоумок!
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01.02.2021 17:04 Ответить
что ж ты за дебил, если тебе кроме этой жабы выбирать особо не из кого "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 9959
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02.02.2021 00:47 Ответить
Еще один НЕДОУМОК хочет стать ПОЛИТИКОМ! хе-хе
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01.02.2021 17:01 Ответить
Вообще то у него верховный пост в парламентско-президентской республике "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 2750
так шта он не "хочет", он уже давно стал "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 6086
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02.02.2021 00:46 Ответить
Точнее продолжаем гробить все и вся
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01.02.2021 17:09 Ответить
Знімайте краще відео як ви щоб не скігліти берете лопату
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01.02.2021 18:43 Ответить
Молодий Манафорт
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01.02.2021 20:03 Ответить
...як свиня на коня (схож) "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 8405
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02.02.2021 00:45 Ответить
схоже для 73% ліпять нового Зеленського.
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01.02.2021 20:11 Ответить
Десь я подібне вже бачив... А, про ***** подібні ролики крутять.
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01.02.2021 20:49 Ответить
vidosikmen
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01.02.2021 20:52 Ответить
Чем-то на Виктора Фёдорыча похож.. и чем дальше - тем больше... "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 7314
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01.02.2021 22:18 Ответить
Это что за показуха ? Вот как живут дети тяжелого детства ..Нужно аплодировать ? Ане пошли вы. Н....
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01.02.2021 22:32 Ответить
"Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 5461
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02.02.2021 00:03 Ответить
Похож кстати "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 6584
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02.02.2021 00:44 Ответить
"Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 7201
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02.02.2021 00:36 Ответить
Мля, верните хотя бы Гройсмана! "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 8286 Он в сравнении с этой бородавчатой жабой Ален Делон "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 5491
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02.02.2021 00:44 Ответить
Барыга! "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 3177 "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 6278 (владелец сети лобмардов, тобто скупщик краденого "Починаємо працювати!" - Разумков опублікував пафосний відеоролик про початок роботи п'ятої сесії Верховної Ради ІХ скликання - Цензор.НЕТ 9787 )
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02.02.2021 00:49 Ответить
на фронт бы их всех, на разминирование
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02.02.2021 06:32 Ответить
В него вкладывают деньги люди из ОПЗЖ. Разумков - это лайт версия медведчука.
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03.02.2021 12:41 Ответить
 
 