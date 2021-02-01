"Начинаем работать!" - Разумков опубликовал пафосный видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва. ВИДЕО
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ролик опубликован на странице спикера в Фейсбук, а в главной роли сам Разумков. Основа сюжета - видео того, как Разумков едет на работу в автомобиле, входит в здание парламента, проходит по его корридорам и через свой кабинет заходит в сессионный зал.
"Добрий день. Починаємо працювати", - говорит Разумков финальную фразу ролика, всевшись в кресло спикера.
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показать весь комментарий01.02.2021 14:12
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- Интеллигенция! " (с) .
(как-же он себя любит)
Лушче займитесь разбоев в МВД и СБУ, и позвольте населения защищать себя самим, и уберите понятие ХО из кодекса. с учетом того что у бандюков сплошной огнестрел это уже не актуально.
Ей ей мессия!
Обыкновенный региАнальный скупщик краденого, а мнит о себе не иначе, как о мессие.
популізм.
некомпетентність.
самозакоханість.
те, що характеризує сьогоднішнє владне лайно.
так шта он не "хочет", он уже давно стал