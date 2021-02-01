Бомбардировщик Су-24 армии РФ пролетел на низкой высоте вблизи американского эсминца Donald Cook в Черном море. ВИДЕО
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Российский тактический бомбардировщик Су-24 сблизился с эсминцем ВМС США Donald Cook, который выполняет задачи в международных водах Черного моря.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о действиях российских пилотов говорится в заявлении Шестого флота ВМС США, который дислоцируется в Средиземном море.
Американские военные опубликовали видеозапись опасного маневра.
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+48 Анатолик
показать весь комментарий01.02.2021 15:04
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показать весь комментарий01.02.2021 15:10
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пролетел и ладно...А ведь мог и в море нырнуть перед эсминцем
а потім доведеться ванькє давать вид на проживання! бо воно ж там, в цьому відрі, сидить обісране - начальник наказав літати поруч і здохнути, якщо буде треба
Но попали в свой...
Так оно пальцы веером...и под бояру хвастаться будет...я возле крейсера пролетел...
Morukc Umnaber/dpa
Газета описывает произошедшее как самооборону американских войск, которые были атакованы превосходящими силами противника. Бойня развернулась в районе завода Коноко, где на аванпосту находилось около 30 бойцов армии США. Около 15:00 7 февраля они увидели приближение колонны - порядка 500 человек и 27 единиц техники, включая танки и БТР. Американские военные доложили о передвижении возможного противника, после чего по тревоге были подняты авиация и наземные формирования.
Около 20:30 три танка Т-72 приблизились примерно на полтора километра к заводу Коноко. Американцы приготовились к отражению атаки, создав отряд из 16 бойцов на четырех броневиках. Примерно в 22:30 произошло столкновение: как пишет газета, аванпост американских сил подвергся танковому обстрелу, артиллерийскому и минометному огню. «Воздух был заполнен пылью и осколками», - пишет издание. Американцы бросились к противотанковым ракетным установкам.
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В течение 15 минут представители армии США пытались убедить российскую сторону прекратить атаку, но безрезультатно. утверждает издание. После этого американские военные произвели предупредительные выстрелы в сторону нападавшей техники, однако войска продолжали наступать.
В газете также утверждается, что российское командование в Сирии заверило американскую сторону, что нападающие не являются представителями армии РФ, после чего командование США отдало приказ уничтожить нападающих.Десятки наемников российских ЧВК, возможно, погибли в бою с американцами в Сирии
Ответный удар нанесла американская авиация: беспилотники Reaper, истребители F-22, F-15E, бомбардировщики B-52, штурмовики AC-130 и вертолеты AH-64 «Апач». Наземные силы вели огонь ракетами. Интенсивные удары продолжались около трех часов, после чего большинство самолетов и вертолетов вернулось на базы, исчерпав запас топлива и боеприпасов. Наступавшие отступили, и огонь прекратился, пишет издание. Американцы наблюдали, как наемники и сирийские бойцы вернулись, чтобы забрать тела убитых. Никто из американцев не пострадал, был ранен лишь один из сирийцев, воевавших на стороне США, пишет газета.
Газета со ссылкой на документы говорит о 200-300 погибших со стороны про-асадовских сил. При этом неизвестно, сколько из них относится к ЧВК Вагнера.
Выживший наемник ЧВК Вагнера рассказал СМИ подробности боя под Дейр-эз-Зором
Напомним, о крупном столкновении русских с американцами в Сирии стало известно в середине февраля. Официально Минобороны опровергло участие российских военных в этом столкновении. ЧВК Вагнера является неофициальной организацией, поэтому никаких комментариев со стороны наемников не последовало. Тем не менее факт столкновения и многочисленных жертв подтверждался рядом источников. В том числе, Znak.com поговорил с родственниками погибших, а радиостанция «Свобода» пообщалась с одним из непосредственных участников столкновения. Его рассказ вполне согласуется с версией NY Times.
Американское издание называет столкновение 7 февраля одним из самых кровавых за время этой кампании в Сирии.
летающий унитаз пронесся мимо
смешно и грустно
Американцы долго смеялись.
Есть видео в ютубе.