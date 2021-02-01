Бомбардировщик Су-24 армии РФ пролетел на низкой высоте вблизи американского эсминца Donald Cook в Черном море. ВИДЕО

Российский тактический бомбардировщик Су-24 сблизился с эсминцем ВМС США Donald Cook, который выполняет задачи в международных водах Черного моря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о действиях российских пилотов говорится в заявлении Шестого флота ВМС США, который дислоцируется в Средиземном море.

Американские военные опубликовали видеозапись опасного маневра.

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