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Почти 12 млрд грн Фонда по борьбе с COVID-19 остались неиспользованными, - глава Счетной палаты Пацкан. ВИДЕО

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11,9 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 1 января 2021 не использованы. Преимущественно, из-за ненадлежащей координации действий правительства на борьбу с пандемией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан в эфире телеканала "Прямой".

"Напомню, что Фонд был создан в апреле прошлого года и составил 78,4 млрд грн. Из них остались неиспользованными 11,9 млрд грн. Это очень большая сумма. Фактически, с 37-ми бюджетных программ нереализованными в полном объеме остались 32", - отметил Пацкан.

Председатель Счетной палаты акцентировал внимание на четырех программах, по которым были не использованы наибольшие суммы средств Фонда. В частности, 1,4 млрд грн - Минздрав, реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения (дополнительное финансирование); 4,7 млрд грн - Минсоцполитики, предоставления Пенсионным фондом единовременного пособия лицам, которые могут потерять доходы в случае запрета их деятельности в результате усиления ограничительных мер; 2,1 млрдн грн - Минздрав, обеспечение готовности и реагирование системы общественного здоровья на вспышки COVID-19, обеспечение средствами индивидуальной защиты; 1,2 млрд грн - Минэкономики, оказание одноразовой материальной помощи субъектам хозяйствования на период осуществления ограничительных мероприятий.

По его мнению, среди причин неиспользования средств основной была ненадлежащая координация действий правительства, а также непоследовательные и несвоевременные решения.

"Речь идет о преждевременных решениях Правительства о выделении средств, как следствие - почти четверть от суммы общего объема Фонда - 19 млрд грн - были перераспределены. Непоследовательные и несвоевременные действия правительства о выделении средств. Сначала Кабмин выделяет 35 млрд грн на дороги, затем 8,8 млрд грн забирает 1 млрд на экспресс-тесты, 900 млн грн на кислород выделяют аж в ноябре, и остается 2 месяца до конца года. Освоить эти средства невозможно, потому что нужно подвести кислород к койкам, провести все необходимые работы", - отметил Пацкан.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
евреев вылечим в израиле, а на гоев нечего бабло тратить, так подумала жидовласть
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01.02.2021 16:51
+2
Так Степанову их некогда осваивать,с утра до вечера по телеканалам бегает и рассказывает как он вакциной всех спасет которой до сих пор нет и почти не будет. Почти 12 млрд грн Фонда по борьбе с COVID-19 остались неиспользованными, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 8578
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01.02.2021 16:54
+1
если бы оплачивали лечение людям то использовали бы.
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01.02.2021 16:52
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евреев вылечим в израиле, а на гоев нечего бабло тратить, так подумала жидовласть
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01.02.2021 16:51 Ответить
так плохо дороги строили, шо даже гроши не смогли толком освоить Почти 12 млрд грн Фонда по борьбе с COVID-19 остались неиспользованными, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 3655, при святом пятре такого безобразия отродясь не бывало
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01.02.2021 16:52 Ответить
если бы оплачивали лечение людям то использовали бы.
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01.02.2021 16:52 Ответить
недокрали ...
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01.02.2021 16:53 Ответить
Так Степанову их некогда осваивать,с утра до вечера по телеканалам бегает и рассказывает как он вакциной всех спасет которой до сих пор нет и почти не будет. Почти 12 млрд грн Фонда по борьбе с COVID-19 остались неиспользованными, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 8578
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01.02.2021 16:54 Ответить
Есть желание привиться?
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01.02.2021 16:55 Ответить
не использованы - это одно...но есть ли они??? это другое...
и почему не выделяли средства, когда больницы задыхались (в полном смысле слова) от безденежья и как следствие невозможности в полном объеме лечить-спасать???...почему врачам не доплачивали??? почему больные сам оплачивали свое лечение и умирали???
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01.02.2021 17:02 Ответить
- У нас там в бюджете заложено ___ млрд. грн. на _____ программу.
- Денег нет.
- Ясно. Т.е. можно не напрягаться?
- Можете и напрячься, только деньги от этого не появятся
- Так потом председатель Счетной палаты будет на нас бочку катить: мол виноваты - не освоили ...
- У каждого своя работа. Его работа - бочку катить.
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01.02.2021 17:02 Ответить
Ну не смогли! Не смогли Освоить и организовать откаты, Специалистов не хватило!
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01.02.2021 17:08 Ответить
Не тара пися.
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01.02.2021 17:28 Ответить
Крадуцкий и Зеля никак не могут догадаться закупить нормальной вакцины... Они еще не предлагают за 5 млрд грн провести референдум, чтоб узнать, куда потратить эти деньги?
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01.02.2021 17:34 Ответить
а то потому что зимой дороги не строяться, а так бы ушли все. только нахрена ви сюда слово КОВИД лепите? 70% фонда идут на дороги и ментам
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01.02.2021 18:03 Ответить
мне только теперь стало понятно что по борьбе с ковид у нас есть ВСЕ!!!
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01.02.2021 18:04 Ответить
ну вакцины купите на это бабло.
странно, что они не знают куда и как бабки тратить.
название "Фонд по борьбе с COVID-19" ни о чем господам не намекает?
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01.02.2021 19:30 Ответить
85 процентов "освоили" на великую стройку и только оставшиеся 15 не смогли освоить на медицину!!!
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01.02.2021 23:00 Ответить
 
 