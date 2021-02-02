Следователи ГБР в январе 48 человек задержали, 360 - вручили сообщения о подозрении. ВИДЕО

Следователи Государственного бюро расследований в течение января 2021 года задержали 48 человек, включая 11 сотрудников Национальной полиции Украины и семерых военнослужащих.

Также в числе задержанных - трое сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, два пограничника, два налоговика, по одному сотруднику СБУ, ГБР и прокуратуры, а также 20 других субъектов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

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"Среди них: экс-помощник народного депутата Украины, который за 0 тыс собирался якобы трудоустроить гражданина в Офис Президента Украины; следователь Нацполиции Донецкой области, который за 140 тыс грн должен был помочь избежать наказания за смертельное ДТП", - говорится в сообщении.

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Также в течение месяца следователи ГБР сообщили о подозрении 360 лицам, в том числе экс-президенту Украины, который подозревается в совершении государственной измены. Также подозрение выдвинуто 230 военнослужащим и 27 полицейским.

В суд направлено 345 обвинительных актов, из них по 229 - военнослужащим, 36 - полицейским, 11 - пограничникам и 10 - таможенникам. "В отношении должностных лиц МВД, которые противоправно изготавливали документы для незаконного ввоза "евроблях" в Украину; двух работников таможенного поста "Житомир-Центральный" Киевской таможни Гостаможслужбы, которые систематически осуществляли таможенное оформление транспортных средств без надлежащей проверки... 8 полицейских Днепропетровской области, которые заставляли граждан совершать преступления для повышения показателей", - говорится в сообщении.

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