РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10456 посетителей онлайн
Новости Видео Общество Агрессия России против Украины Оборона
5 545 27
Ривненщина (1139) военные учения (3281)

Бойцы горно-штурмовой бригады провели наступление по стандартам НАТО на Ривненщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

На Ривненском военном полигоне закончился этап слаживания одного из батальонов отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", который завершился боевыми стрельбами.

Согласно замыслу учений, батальон выполнял задачи во втором эшелоне бригады с целью проведения рейдовых действий на указанном направлении, преследования и уничтожения условного противника, а также занятия обороны на определенном рубеже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационное агентство Минобороны АрміяInform. Особенностью учений было то, что разработка операции проводилась по операционными стандартами НАТО (MDMP).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские и американские ВМС провели учения в акватории Черного моря. ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Бойцы горно-штурмовой бригады провели наступление по стандартам НАТО на Ривненщине - Цензор.НЕТ 4416
показать весь комментарий
01.02.2021 22:20
+5
Палишся, кацап- рюмочні це у вас, на рашці.
показать весь комментарий
01.02.2021 22:20
+2
Разработка операции может быть и по операционным стандартам НАТО, а вот само наступление, как в древние времена - цепь пехоты за броней и стрельба от фонаря. Одно известное видео из Лугандона напоминает, там тоже по полю "штурмовали" без всяких "операционок" Бойцы горно-штурмовой бригады провели наступление по стандартам НАТО на Ривненщине - Цензор.НЕТ 3270
показать весь комментарий
01.02.2021 22:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Может провели наступление в рамках учений?
показать весь комментарий
01.02.2021 22:05 Ответить
Палишся, кацап- рюмочні це у вас, на рашці.
показать весь комментарий
01.02.2021 22:20 Ответить
ольгинец шифруется Бойцы горно-штурмовой бригады провели наступление по стандартам НАТО на Ривненщине - Цензор.НЕТ 5800
показать весь комментарий
01.02.2021 22:22 Ответить
Разработка операции может быть и по операционным стандартам НАТО, а вот само наступление, как в древние времена - цепь пехоты за броней и стрельба от фонаря. Одно известное видео из Лугандона напоминает, там тоже по полю "штурмовали" без всяких "операционок" Бойцы горно-штурмовой бригады провели наступление по стандартам НАТО на Ривненщине - Цензор.НЕТ 3270
показать весь комментарий
01.02.2021 22:07 Ответить
Щось мені здалося як на прогулянці діяли..
показать весь комментарий
01.02.2021 22:09 Ответить
Причем полусонные. И вишенкой на торте - ржавые люки БМП (в конце ролика). Ну хоть постреляли. А то, все "учения" без единого выстрела проходят. В целом, впечатление очень смурное от таких "учений".
показать весь комментарий
02.02.2021 10:31 Ответить
А новина гарно влучила в сьогоднішню тему про НАТО в Зеленського, в "десяточку" влучила!
показать весь комментарий
01.02.2021 22:19 Ответить
Бойцы горно-штурмовой бригады провели наступление по стандартам НАТО на Ривненщине - Цензор.НЕТ 4416
показать весь комментарий
01.02.2021 22:20 Ответить
а всё потому, что современная химия не стоит на месте...
показать весь комментарий
01.02.2021 23:13 Ответить
Бла, бла - бла... очередная показуха - НИ О ЧЁМ ...! А почему бы не показать НЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ действия путем "вводных" - попали под перекрестный огонь (своих, противника), попали в засаду..., потеря половины состава... ? То что РЕАЛЬНО может быть, а не совковый театр ...!
показать весь комментарий
01.02.2021 22:22 Ответить
Стрелок на 0.37 секунде - вообще порадовал... Я ждал, когда он завалится от такой стрельбы... ПОЗОРИЩЕ...
показать весь комментарий
01.02.2021 22:24 Ответить
Может у него плечо болит?
показать весь комментарий
01.02.2021 22:33 Ответить
Не смеши...
показать весь комментарий
01.02.2021 22:41 Ответить
Взяли Ровно,не?Донецк в другой стороне.
показать весь комментарий
01.02.2021 22:31 Ответить
там проще
показать весь комментарий
01.02.2021 22:39 Ответить
В порівнянні з 2014 р , тоді армії взагалі не було, зараз показуха.
показать весь комментарий
01.02.2021 23:19 Ответить
ривнинщине--когда вы научитесь писать а не бабка полотерка редактор((жесть
показать весь комментарий
01.02.2021 23:40 Ответить
ровенском..блин а не ривненском ппц как вы задрали
показать весь комментарий
01.02.2021 23:40 Ответить
а толку, вы продались шмаркле, а значит воины куйла
показать весь комментарий
01.02.2021 23:45 Ответить
Не увидел никаких выводов из азеротурецкой-**************** войны. Жаль. Слишком много ********** агентов сидят на всех уровнях!
показать весь комментарий
02.02.2021 11:09 Ответить
Ага, понял: по стандартам НАТО следует тащиться по полю боя на манер беременных баб, в полный рост, в боевом порядке, именуемом "безобразная куча"....
показать весь комментарий
02.02.2021 11:58 Ответить
А в 1941 - 1945 тоже наступали по стандартам НАТО ! Задрали уже с этим НАТО !
показать весь комментарий
02.02.2021 13:31 Ответить
 
 