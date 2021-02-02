Бойцы горно-штурмовой бригады провели наступление по стандартам НАТО на Ривненщине. ВИДЕО
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На Ривненском военном полигоне закончился этап слаживания одного из батальонов отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", который завершился боевыми стрельбами.
Согласно замыслу учений, батальон выполнял задачи во втором эшелоне бригады с целью проведения рейдовых действий на указанном направлении, преследования и уничтожения условного противника, а также занятия обороны на определенном рубеже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационное агентство Минобороны АрміяInform. Особенностью учений было то, что разработка операции проводилась по операционными стандартами НАТО (MDMP).
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