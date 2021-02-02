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Полиция Киева задержала мужчину, зарезавшего в новогоднюю ночь прохожего на Андреевском спуске. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейские объявили подозрение 26-летнему уроженцу Сумщины. В новогоднюю ночь он дважды ударил ножом в ногу прохожего, а затем начал избивать. От полученных ранений мужчина в этот же день скончался в больнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева, в новогоднюю ночь в столичную полицию от оператора 103 поступило сообщение о том, что на Андреевском спуске ножом ранен мужчина.

По информации начальника Подольского управления полиции Павла Василенко, полицейские сразу начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий и с помощью видео с камер наблюдения установили всех участников этого события: "Пострадавшим оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который уже несколько лет работал и жил в столице. В новогоднюю ночь мужчина вместе со своим знакомым прогуливался на Андреевском спуске, где между ним и компанией молодых людей произошел конфликт. Один из парней, находясь в нетрезвом состоянии, дважды ударил ножом в ногу мужчины, а затем продолжил наносить удары руками и ногами по голове своего оппонента. Пострадавшего срочно госпитализировали в медицинское учреждение, однако мужчина скончался вечером этого же дня, так и не приходя в сознание".

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Согласно сообщению судебно-медицинского эксперта, смерть мужчины наступила в результате колото-резаного ранения бедра, повлекшего большую кровопотерю. В рамках досудебного расследования по месту жительства фигуранта следователи провели санкционированный обыск, во время которого изъяли орудия совершения преступления и другие вещественные доказательства.

"Сейчас 26-летнему уроженцу Сумской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины - это умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы", - добавил Павел Василенко.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
ты дятел читать умеешь? пострадавший с Донбаса! Ад устроила россия!!! но анонимного малолетнего "майкла" уже было не остановить
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02.02.2021 00:31
+14
Вроде по тв сказали что вменяют десятку срока. Офуеть! Запросто на улице убить ножом, и добивать ногами! Тут 15 строгого и без удо. Он же через 6-7 лет выйдет и на другой день убьёт следующего. Валом примеров с криминальной хроники!
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02.02.2021 00:46
+6
...и ногами по голове тоже не хотел убивать Поліція Києва затримала чоловіка, який зарізав у новорічну ніч перехожого на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 8018
(кацап, ты уже подзадолбал с гугл-транслейтом Поліція Києва затримала чоловіка, який зарізав у новорічну ніч перехожого на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 5762)
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02.02.2021 03:15
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01.02.2021 23:57 Ответить
ты дятел читать умеешь? пострадавший с Донбаса! Ад устроила россия!!! но анонимного малолетнего "майкла" уже было не остановить
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02.02.2021 00:31 Ответить
на зону, в петушарню
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01.02.2021 23:58 Ответить
Что? Опять ментовский беспредел?
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02.02.2021 00:26 Ответить
Зачем вступал в конфликт с компанией?
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02.02.2021 00:30 Ответить
Мы этого не знаем. Но иногда, люди себя ведут настолько вызывающе хамски, что не реагировать невозможно...
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02.02.2021 00:53 Ответить
вы этого не знаете потому что сидите на бутылке Поліція Києва затримала чоловіка, який зарізав у новорічну ніч перехожого на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 6997 она "зналку" передаливает Поліція Києва затримала чоловіка, який зарізав у новорічну ніч перехожого на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 8332
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02.02.2021 03:16 Ответить
Это разценивать как угрозу?
Что вы пытаетесь донести?
И вообще, вы способны выражать свои мысли на доступном, гражданском языке?
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02.02.2021 07:56 Ответить
Вроде по тв сказали что вменяют десятку срока. Офуеть! Запросто на улице убить ножом, и добивать ногами! Тут 15 строгого и без удо. Он же через 6-7 лет выйдет и на другой день убьёт следующего. Валом примеров с криминальной хроники!
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02.02.2021 00:46 Ответить
Якщо колов по ногах,то не хотів вбивати, але артерію пошкодив мабуть.
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02.02.2021 01:37 Ответить
...и ногами по голове тоже не хотел убивать Поліція Києва затримала чоловіка, який зарізав у новорічну ніч перехожого на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 8018
(кацап, ты уже подзадолбал с гугл-транслейтом Поліція Києва затримала чоловіка, який зарізав у новорічну ніч перехожого на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 5762)
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02.02.2021 03:15 Ответить
Звідки вас дибілів набирають тільки, всюди кацапи привиджуються- опустили тебе мабуть твої брати узкоговорящие ,забути не можеш.
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02.02.2021 10:17 Ответить
І що? Це не вбивство з необережності. Тут смерть, яка настала в наслідок явно ************ дій. Він же не випадково ножем штрикнув? А хотів вбивати чи ні - це не має впливати на статтю. Людина померла - все - по максимуму за вбивство (якщо не самооборона чи справді з необережності).
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02.02.2021 11:41 Ответить
Не з необережності, а не навмисне- велика різниця.Я ж не захищаю убивцю, просто вказую на деякі нюанси.
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02.02.2021 12:43 Ответить
Ну зрозуміло, що не ви закон цей придумували. Я просто вважаю, що треба його змінювати.
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02.02.2021 13:23 Ответить
з необережності це на будівництві обіперся на стіну, а вона розвалилась, а знизу стояв Вася....

нічо собі - то я кину в когось сокирою і теж мона сказати шо з необережності, типу не в голову хотів а в зад, а то й ващє хтів ся промахнути, так?
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02.02.2021 13:29 Ответить
Интересно было бы выяснить у знакомых убийцы, что именно вынудило его схватиться за нож. Также было бы интересно послушать знакомого убитого.
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02.02.2021 00:53 Ответить
держи нас в курсе какие еще типовые интересы бывают у набутылычников Поліція Києва затримала чоловіка, який зарізав у новорічну ніч перехожого на Андріївському узвозі - Цензор.НЕТ 8187
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02.02.2021 03:13 Ответить
Полицейским УВАЖУХА!!!! МОЛОДЦЫ!!!! МОЖЕТЕ!!!
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02.02.2021 08:31 Ответить
Понимаю: носить оружие уже нужно обязательно. Ублюдков развелось слишком много.
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02.02.2021 10:26 Ответить
дебилы-экспериментаторы, собираясь гулять по вечернему Киеву, не берите нож на прогулку - это тупо, к тому же дурак с ножом в глазах Граждан выглядит агрессивным трусом
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02.02.2021 11:24 Ответить
Все стоят и смотрят как убивают чела, или просто проходят мимо. Как будто в этом городе это обычное дело.
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02.02.2021 11:58 Ответить
вот вам и откуда кровопотеря при непроникающем в задницу....
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02.02.2021 12:31 Ответить
Давно пора разрешить применения оружия простым гражданам в таких случаях...
Идиотов сейчас много и ходят вооруженными, а простые люди беззащитны.
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02.02.2021 12:45 Ответить
Ну ... Тут треба ще встигнути ствол дістати. Хіба що у інших буде - відлякають.
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02.02.2021 13:04 Ответить
Тут психологічний швидше момент - коли знаєш, що у людини запросто може виявитися волина при собі і за законом він має повне право в разі чого (якщо ти ніж дістанеш, наприклад) пальнути тобі в лобєшника чи яйця відстрелити, то ******* 100 разів подумає спершу, оскільки більшість з них сцикуни.
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02.02.2021 13:28 Ответить
Масса варіантів ... Знайдеться суб*єкт, якого, по п*яні, нічого не злякає.
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02.02.2021 16:28 Ответить
обратите внимание как СТАДО спокойно идет рядом и наблюдает как убивают человека....я не говорю что они должны бросится крутить отморозка. Но хотя бы закричать, отпрянуть, убежать...как то привлечь внимание к проишествию. От этого и отморозок бы убежал и не добивал ногами возможно....а они КАК СТАДО идут рядом. Они же выбирают как стадо клоунов....
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02.02.2021 13:58 Ответить
Это действительно стадо. Тупое и равнодушное.
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02.02.2021 16:20 Ответить
 
 