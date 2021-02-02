Вакцина от COVID-19 появится на коммерческом рынке не раньше лета, - Степанов. ВИДЕО

Стоимость вакцины от коронавируса на коммерческом рынке начинается от $7 до $33.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Сніданку з 1+1".

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Министр сказал, что Минздрав не регулирует вопрос появления препарата от COVID-19 на коммерческом рынке.

"Общаясь, в частности, с производителями вакцины, и зная, как страны ограничивают ее выход на коммерческий рынок, ограничивают экспорт, то, мне кажется, это вряд ли раньше (лета. Ред.) будет", - отметил глава Минздрава.

Относительно стоимости препарата, то Степанов считает, что это зависит от компании-производителя.

"Те предложения, которые мы получали относительно вакцин, то они начинались от семи долларов за дозу, а заканчивались стоимостью в более чем 33 доллара", - добавил министр.

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