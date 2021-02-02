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назначение (2047) ОГА (2375) Черкасщина (952) Офис Президента (1692) Скичко (41)

На Черкасщине представили нового председателя ОГА Скичко: "Это совместное решение с ОП". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В Черкасской области состоялось представление нового председателя облгосадминистрации Александра Скичко активу области.

Из-за карантинных мероприятий количество собравшихся было ограничено, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В своей речи новый глава ОГА заявил, что хочет сделать "все и даже больше" для процветания региона, где вырос, и поддерживать всех, кто будет работать ради этого. Также Скичко отметил, что у него "уже есть амбициозные планы по привлечению рекордных инвестиций".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Скичко главой Черкасской областной администрации, – указ

Обратившись к представителям СМИ, он пообещал дать большое содержательное интервью, но не раньше, чем через неделю-две, которые нужны ему, чтобы разобраться в текущих проблемах области.

Скичко также отметил, что его отношения с городскими властями Черкасс складываются конструктивно. Мэр Анатолий Бондаренко также заверил, что готов плодотворно работать с главой ОГА.

Комментируя свое назначение, Скичко заявил, что "это совместное решение с Офисом Президента".

Как сообщалось, 20 января Кабинет Министров согласовал кандидатуру Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации, 29 января он был назначен на эту должность Указом Президента.

Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах, где окончил первую городскую гимназию, в 2013 году окончил Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности "международная экономика". Владеет английским языком. В прошлом телеведущий, пародист, артист разговорного жанра, актер. В 2019 году избран народным депутатом Украины от партии "Слуга народа".
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Топ комментарии
+23
Циркащина )))
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02.02.2021 12:25
+17
більше клоунів! Шоб мудрий нарід вдосталь нажрався цирку
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02.02.2021 12:25
+15
- Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия. (с)
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02.02.2021 12:24
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- Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия. (с)
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02.02.2021 12:24 Ответить
більше клоунів! Шоб мудрий нарід вдосталь нажрався цирку
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02.02.2021 12:25 Ответить
видать уних все хорошо раз они шарикова избрали На Черкащині представили нового голову ОДА Скічка: "Це спільне рішення з ОП" - Цензор.НЕТ 5868
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02.02.2021 12:55 Ответить
НЕ обижайте Полиграф Полиграфыча! Он на колчаковских фронтах, понимаешь ли... На Черкащині представили нового голову ОДА Скічка: "Це спільне рішення з ОП" - Цензор.НЕТ 3682
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02.02.2021 14:08 Ответить
Циркащина )))
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02.02.2021 12:25 Ответить
Це точно! 100%
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02.02.2021 13:11 Ответить
Фильм ВАЗеленского "Атака клоунов"
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02.02.2021 18:18 Ответить
У новому випуску гумористичного проєкту #@)₴?$0 обсміяли кандидата на посаду голови Черкаської ОДА Олександра Скічка.

Ведучий програми Майкл Щур пригадав Скічку його рекорд - той свого часу вдягнув на себе 69 трусів.
Аби побити його рекорд, в ефірі програми Щур вдягнув на себе 70 трусів.

https://18000.com.ua/tabloid/shhur-odyagnuv-70-trusiv-abi-pobiti-rekord-skichka-video/
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02.02.2021 12:25 Ответить
Так получается председателем ОГА Щура нужно назначать? Он же больше трусов одел?!
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02.02.2021 12:32 Ответить
Згадалося як на американському ТВ презентували зеленського - показали відомий номер з роялем і комент - на роялі грали двоє а президентом обрали лише одного. Іншому певно обідно)
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02.02.2021 12:41 Ответить
Больше всех сейчас обидно пенсионеру Виктору в Ростове, и скорее всего читая новости он восклицает: «А шо, так можно было??!»
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02.02.2021 12:48 Ответить
Зеленое стадо назначает министров и прочих чиновников по принципу тупой и еще тупее....
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02.02.2021 12:25 Ответить
Родней и ещё роднее, но родня все тупее и тупее
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02.02.2021 12:29 Ответить
Шкода Черкаси. Воно накерує.
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02.02.2021 12:26 Ответить
Коли вже Яринку в Полтаві чекати?
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02.02.2021 12:26 Ответить
На Черкасщине представили нового председателя ОГА Скичко: "Это совместное решение с ОП" - Цензор.НЕТ 886 На Черкасщине представили нового председателя ОГА Скичко: "Это совместное решение с ОП" - Цензор.НЕТ 7384
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02.02.2021 12:26 Ответить
Головне тепер повне эвробачення На Черкащині представили нового голову ОДА Скічка: "Це спільне рішення з ОП" - Цензор.НЕТ 8618
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02.02.2021 14:11 Ответить
Це той що рекорд у швидкісному вдяганні трусів побив?
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02.02.2021 12:27 Ответить
не швідкісне, а кількістне...
але Щур перепобив...
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02.02.2021 19:55 Ответить
Ще повезло! А міг бути юзік, чи сердючка
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02.02.2021 12:29 Ответить
На Черкащині представили нового голову ОДА Скічка: "Це спільне рішення з ОП" - Цензор.НЕТ 5594 На Черкащині представили нового голову ОДА Скічка: "Це спільне рішення з ОП" - Цензор.НЕТ 2328
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02.02.2021 14:12 Ответить
Сюр какой-то... Всякого говна от нашей политики ожидал, но чтобы атака клоунов?!
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02.02.2021 12:31 Ответить
Мастер по трусам....снимет последние трусы с народа.... На Черкасщине представили нового председателя ОГА Скичко: "Это совместное решение с ОП" - Цензор.НЕТ 7537
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02.02.2021 12:32 Ответить
сколько кварталовцев , лигасмешников и прочих шоу менов без должностей , просто сумасшедший кадровый потенциал у гаранта , для дальнейшего погружения страны на дно
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02.02.2021 12:32 Ответить
Юрушев пробашлял
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02.02.2021 12:35 Ответить
ЦИРКащина в захваті від призначення? На Черкащині представили нового голову ОДА Скічка: "Це спільне рішення з ОП" - Цензор.НЕТ 5121
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02.02.2021 12:35 Ответить
це вже четвертий
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02.02.2021 14:11 Ответить
позор! дибилы ***
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02.02.2021 12:37 Ответить
Это уже агония ЭТОГО РЕЖИМА.....Анекдот))) Хотя и не смешно...Он токо шнурки научился в этой жизни завязывать,а его на такую посаду назначили))....
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02.02.2021 12:40 Ответить
да ладно вам, "актив" же хлопал в ладоши...
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02.02.2021 13:23 Ответить
Одни клоуны на командных должностях, и так по всей стране.Совершаем прорыв как Венесуэла на мировую арену.
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02.02.2021 12:45 Ответить
АП - фейк, а ОДА живуче падло. Грошенятка буде піляти(((
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02.02.2021 12:49 Ответить
Он на это бредставление трусы все одел? Все 70 штук???
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02.02.2021 12:58 Ответить
Что такое ОП? Организованная Преступность?
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02.02.2021 13:01 Ответить
Как это обошлось без привычного для демократической системы Украины перфоманса На Черкащині представили нового голову ОДА Скічка: "Це спільне рішення з ОП" - Цензор.НЕТ 5899
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02.02.2021 13:19 Ответить
он пообещал дать большое содержательное интервью, но не раньше, чем через неделю-две, которые нужны ему, чтобы разобраться в текущих проблемах области.Источник: https://censor.net/ru/v3245503

Т.е., тамада за недельку-другую разберется в проблемах области?!
Хотя, если тесть подсластит...
Теперь черкасщане вместо картошки юрушевские торты есть будут...
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02.02.2021 13:22 Ответить
Это совместное решение с олигархом Юрушевым я бы сказал))) Он уже включил пилораму под распил бюджета области, думаю...уроды зеленые.

__________________
Александр Скичко был телеведущим и пародистом на телеканале Украина. С 2017 года женат на Елизавете Юрушевой, дочери бизнесмена Леонида Юрушева, владеющего одним из крупнейших вагоностроительных заводов Украины - Днепровагонремстрой. Завод часто выступал подрядчиком Укрзалізниці.
Также Юрушеву принадлежат: Коростенский завод МДФ, InterContinental Kiev, Fairmont Grand Hotel Kyiv, девелоперская компания Ярославов Вал, Украинская холдинговая лесопильная компания и др.
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02.02.2021 14:01 Ответить
На Черкащині з'явився новий вид шахрая ,котрий маскується під очільника
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02.02.2021 14:09 Ответить
И так потиху превратить Украину в страну-шапито...
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02.02.2021 14:40 Ответить
Що це за фішка в них , червона нитка на запясті , Сатаністи мордора,,,???
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02.02.2021 14:43 Ответить
Мои соболезнования. но это вы сами выбрали.
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02.02.2021 15:27 Ответить
Специальность у Скичко - "международная экономика"... Но что он может дать области? Никакого опыта... Кадры под стать Зеленскому. Такое впечатление, что Зеленский изначально не понимал и сейчас не понимает, зачем он пошёл в Президенты?... Единственная его мысль, видимо была такой: "Ничего я на этом посту сделать не смогу, да и не буду. Самое главное, что пожизненно буду иметь массу преференций как бывший Президент". Т.е. человек банально пришёл получить "жирную" льготу.
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02.02.2021 16:13 Ответить
Вітаю мешканців Черкащини. Тепер у вас є персональний клоун.
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02.02.2021 17:50 Ответить
 
 