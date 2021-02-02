На Черкасщине представили нового председателя ОГА Скичко: "Это совместное решение с ОП". ВИДЕО

В Черкасской области состоялось представление нового председателя облгосадминистрации Александра Скичко активу области.

Из-за карантинных мероприятий количество собравшихся было ограничено, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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В своей речи новый глава ОГА заявил, что хочет сделать "все и даже больше" для процветания региона, где вырос, и поддерживать всех, кто будет работать ради этого. Также Скичко отметил, что у него "уже есть амбициозные планы по привлечению рекордных инвестиций".

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Обратившись к представителям СМИ, он пообещал дать большое содержательное интервью, но не раньше, чем через неделю-две, которые нужны ему, чтобы разобраться в текущих проблемах области.

Скичко также отметил, что его отношения с городскими властями Черкасс складываются конструктивно. Мэр Анатолий Бондаренко также заверил, что готов плодотворно работать с главой ОГА.

Комментируя свое назначение, Скичко заявил, что "это совместное решение с Офисом Президента".

Как сообщалось, 20 января Кабинет Министров согласовал кандидатуру Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации, 29 января он был назначен на эту должность Указом Президента.

Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах, где окончил первую городскую гимназию, в 2013 году окончил Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана по специальности "международная экономика". Владеет английским языком. В прошлом телеведущий, пародист, артист разговорного жанра, актер. В 2019 году избран народным депутатом Украины от партии "Слуга народа".