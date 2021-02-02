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ОБСЕ (4790) Донбасс (26945) Линде Анн (51)

Ситуация на Донбассе нуждается в активном участии ОБСЕ, - председатель организации Линде. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Ситуация на Донбассе по-прежнему нуждается в непосредственном участии ОБСЕ. Глава ОБСЕ Анн Линде продолжит участвовать в усилиях на высшем уровне, чтобы найти устойчивое политическое решение конфликта в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Линде заявила во время визита в Москву.

По ее словам, сейчас необходимо улучшить гуманитарную ситуацию на Донбассе.

"Во время визита в Украину мои впечатления подтвердили необходимость активного участия ОБСЕ. Мы продолжим требовать отмены ограничений передвижения СММ (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. - Ред.) во всех сферах. СММ должна иметь беспрепятственный доступ на всей территории Украины", - заявила Линде.

Она добавила, что ОБСЕ обеспокоены свободой передвижения граждан Украины на востоке.

"Мы бы хотели увидеть работу КПВВ. Необходимо открыть пункты перемещения", - отметила Линде.

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Напомним, ранее Линде сообщала, что Украина выполнила все условия нормандского саммита в Париже. При этом свою часть обязательств не выполнила Российская Федерация.

Отметим, боевики на Донбассе продолжают блокировать работу пяти КПВВ - "Счастье, "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".
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Та куда уже более активное ??? Это ещё более активно не видеть что там происходит ?
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02.02.2021 13:09 Ответить
Та ДА ,кого-же ещё Ситуація на Донбасі потребує активної участі ОБСЄ, - голова організації Лінде - Цензор.НЕТ 8831СИТУАЦИЯ НА ДОНБАССЕ НУЖДАЕТСЯ В УЧАСТИ ВСУ и БОЛЬШЕ НИКОГО !!!
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02.02.2021 13:15 Ответить
На донбассі ОБСЕ, в економіці МВФ, в політиці США і старий світ ,ми самі шось можемо
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02.02.2021 13:20 Ответить
А воно нам точно надо?
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02.02.2021 13:30 Ответить
Не понял... А что ОБСЕ делало 6 лет там? Т.е. оно непосредственно не учавствовало в этой войне? А на хрена тогда они там нужны? Вопросов много, ответ ОДИН - на этих териториях необходимы ВСУ Пороха с тактикой и стратегией Азербайджана. А ОБСЕ пусть потом сильно опечаливается.
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02.02.2021 13:31 Ответить
Вопрос на засыпку!
Что предлагает ОБСЕ, что бы уменьшить обстрелы наших воинов?
Только что то реальное пожалуйста!
Типа - закрыть грудьми наблюдателей.
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02.02.2021 16:33 Ответить
 
 