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"Правильно, переводите, перекладайте": мэр Николаева Сенкевич во время сессии горсовета переводил на украинский язык выступления депутатов ОПЗЖ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

На сессии Николаевского городского совета депутат от ОПЗЖ Владислав Чайка начал говорить на русском языке, после чего мэр Александр Сенкевич начал синхронно переводить его выступление на украинский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НикВести".

Во время заседания Чайка взял слово, чтобы внести в повестку дня еще один проект решения. Депутат начал говорить на русском языке, после чего ему сделали замечания активисты, присутствующие в зале.

"Послухайте, я можу розмовляти як українською мовою, так і російською. Для мене немає ніякої різниці. Ми зараз займаємося не політикою, ми займаємося економікою", - ответил им Чайка.

После этого мэр Николаева Сенкевич напомнил депутату, что согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", депутаты должны выступать на украинском.

"Конституцию я не нарушаю. Я можу розмовляти і українською, якщо вам так буде угодно, можу розмовляти. Але мої батьки розмовляли і думали російською мовою. Тому я оставляю за собой право говорить на том языке, на котором я хочу", - сказал Чайка.

Далее Сенкевич начал переводить выступление Чайки на украинский язык. Мэр Николаева продолжил переводить все его фразы, которые он озвучивал на русском языке. Также городской голова начал переводить выступление другого депутата из фракции ОПЗЖ - Александра Медведева.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+65
"Правильно, переводите, перекладайте": мэр Николаева Сенкевич во время сессии горсовета переводил на украинский язык выступления депутатов ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7075
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02.02.2021 13:59
+45
Красень!
Тролінг хай-левел!
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02.02.2021 14:07
+45
За багато честі для свинособаки! Порушує закон України - слово не надавати!!! У побуті та в житті як хоче, а от на роботі тільки державною!!!
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02.02.2021 14:09
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++++++++++++++++!!!
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02.02.2021 17:06 Ответить
"Правильно, переводите, перекладайте": мер Миколаєва Сенкевич під час сесії міськради перекладав українською мовою виступи депутатів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2622
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02.02.2021 16:34 Ответить
Если вы чего то не видите - это не значит что его нет. "Правильно, переводите, перекладайте": мер Миколаєва Сенкевич під час сесії міськради перекладав українською мовою виступи депутатів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6800
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02.02.2021 20:56 Ответить
Потрібно було зупинити виступ і змусити кацапорильного дебіла найняти собі професійного і сертифікованого перекладача за власний рахунок з похвилинною оплатою. Дуже швидко до дебіла дійде що дешевше вивчити українську в Україні.
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02.02.2021 17:01 Ответить
Так они знают и понимают, но быдло-вата идет на принцип, и показывает что Украинский язык ему противен!(((((Во всех странах госслужащий обязательно выступает на государственном языке, и только у нашего быдла какая разница!((
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02.02.2021 18:47 Ответить
Та він же сказав, що знає добре українську, вчити його можна хіба поважати українські закони, або видворити і забрати паспорт.
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02.02.2021 19:59 Ответить
Потрібно позбавляти мандата таких депутатів оленів
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02.02.2021 17:01 Ответить
Тільки в Україні можна державному службовцю, поліцейському, врачеві, учителю варнякать на недержавній мові, в інших країнах вилетів би зі служби, як корок із шампанського!
Диктатура Закону розпочинається із державної мови!
Меру респект, але не перекладать треба було, а лишити слова!
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02.02.2021 17:12 Ответить
Почему не принять русский - вторым государственным? В этом случае, будь это украинский или русский, но все граждане Украины будут говорить на родном для себя и государственном языке. Тоже мне проблема.
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02.02.2021 17:32 Ответить
*** вам а не второй государственный!)))Надо как в Литве, не знаешь язык, хер какую должность займешь))Вата по пенилась и обосралась, теперь тихо сидят в Литве)))
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02.02.2021 18:42 Ответить
Я в принципе и не имею ничего против если кто-то не согласен с этой моей точкой зрения, тут легко понять. Но при этом я сомневаюсь, что в Литве тоже пол страны на русском болтали, хотя кто знает. В общем, я бы хотел этого вопроса на референдум. Если люди проголосуют нет, я бы смирился наверное. Ну а хамить как бы не обязательно, я чисто из практических соображений такую позицию имею, зачем людей напрягать и сознательно создавать кому-то неудобства? Я не настолько злобный.
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02.02.2021 19:38 Ответить
Треба викорінити рузький язік і все кацапське з України, щоб такі як ти не орали "ввєді, защіті, рузькіх мовой насілуют". Жалко, що немає закону про депортацію на історичну родіну: це па-рускі, це вони б розуміли. По доброму вони не розуміють
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02.02.2021 20:32 Ответить
Для того щоб російськомовні постійно відчували тиск та дискомфорт, це фактори психологічного тиску, щоб російськомовні постійно почували себе зайвими та небажаними у цій країні. Це буде спонукати їх або до еміграції, або до поступової асиміляції.
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02.02.2021 22:11 Ответить
Если для страны нежеланной является чуть ли не половина населения, это может иметь несколько другие последствия, чем те, что были перечислены. Думаю сами догадаетесь, какие.
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02.02.2021 22:19 Ответить
Українською будь ласка
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02.02.2021 22:21 Ответить
Не все потеряно)))Главное первый нормально разговаривает на Украинском, но нет, вата-принцип((
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02.02.2021 18:39 Ответить
Красава!!!!
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02.02.2021 19:01 Ответить
Респект Сєнкевичу Олександру Федоровичу! Країна має знати своїх найкращих громадян: 1999-2004 - навчався у МДУ імені Петра Могили на факультеті комп'ютерних наук, де здобув освіту за фахом «Інтелектуальні системи прийняття рішень».
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02.02.2021 19:06 Ответить
Респект
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02.02.2021 19:32 Ответить
Как уже достали эти ОПЗаЖопные ватные жлобы, со своим - "Я можу розмовляти як українською мовою, так і російською. Для мене немає ніякої різниці. Но гаварить буду парюзге, у меня папа с мамой на нем гаварили и диды ваевале".
Если для тебя, мразь лицемерная, нет разницы, так говори на украинском, тем более того требует закон.
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02.02.2021 19:33 Ответить
Перед виборами всі кандидати повинні здати екзамен з української мови. І встановити прохідний бал. Не здав, допобачення, знімають з виборчих перегонів.
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02.02.2021 19:48 Ответить
Краще перевіряти на лишню хромосому: є така - в больнічку.
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02.02.2021 20:26 Ответить
Сенкевiч наш мэр! я iм пишаюсь! "Правильно, переводите, перекладайте": мер Миколаєва Сенкевич під час сесії міськради перекладав українською мовою виступи депутатів ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8897не дарма я за нього голосував!
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02.02.2021 19:56 Ответить
У мэра очень хорошая, правильная фамилия: шляхетная, древняя и благозвучная.
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03.02.2021 04:09 Ответить
Молодець мер. Але це малодієво, сепарні плювати на мову і український народ.
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02.02.2021 20:25 Ответить
Миколаїву пощастило з мером. Молодець!)
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02.02.2021 21:22 Ответить
владислав чайка - це головний риг конкурент Сенкевича на виборах. Проте Сенкевич набрав майже вдвічі голосів , ніж чайка. отже миколаївці підтримали нормального проукраїнського мера, а не паршивого сепара рига
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02.02.2021 22:57 Ответить
Полностью поддерживаю
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03.02.2021 01:24 Ответить
Мэр - СПАСИБО!!!!! ВЫ Человек который достоин УВАЖЕНИЯ!!!! СПАСИБО!!!
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03.02.2021 09:21 Ответить
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