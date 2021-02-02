"Правильно, переводите, перекладайте": мэр Николаева Сенкевич во время сессии горсовета переводил на украинский язык выступления депутатов ОПЗЖ. ВИДЕО

На сессии Николаевского городского совета депутат от ОПЗЖ Владислав Чайка начал говорить на русском языке, после чего мэр Александр Сенкевич начал синхронно переводить его выступление на украинский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НикВести".

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Во время заседания Чайка взял слово, чтобы внести в повестку дня еще один проект решения. Депутат начал говорить на русском языке, после чего ему сделали замечания активисты, присутствующие в зале.

"Послухайте, я можу розмовляти як українською мовою, так і російською. Для мене немає ніякої різниці. Ми зараз займаємося не політикою, ми займаємося економікою", - ответил им Чайка.

После этого мэр Николаева Сенкевич напомнил депутату, что согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", депутаты должны выступать на украинском.

"Конституцию я не нарушаю. Я можу розмовляти і українською, якщо вам так буде угодно, можу розмовляти. Але мої батьки розмовляли і думали російською мовою. Тому я оставляю за собой право говорить на том языке, на котором я хочу", - сказал Чайка.

Далее Сенкевич начал переводить выступление Чайки на украинский язык. Мэр Николаева продолжил переводить все его фразы, которые он озвучивал на русском языке. Также городской голова начал переводить выступление другого депутата из фракции ОПЗЖ - Александра Медведева.

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