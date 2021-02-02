"Ты хочешь жить в атмосфере хаоса? Нет? Тогда думай", - в России перед киносеансами начали показывать путинскую пропаганду. ВИДЕО

В российских кинотеатрах перед киносеансами начали показывать ролики с путинской пропагандой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, один из таких роликов был продемонстрирован посетителям кинотеатра "Орленок" в Нижнем Новгороде. Видеозапись с путинской пропагандой опубликована в соцсетях.

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