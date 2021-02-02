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"Ты хочешь жить в атмосфере хаоса? Нет? Тогда думай", - в России перед киносеансами начали показывать путинскую пропаганду. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В российских кинотеатрах перед киносеансами начали показывать ролики с путинской пропагандой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, один из таких роликов был продемонстрирован посетителям кинотеатра "Орленок" в Нижнем Новгороде. Видеозапись с путинской пропагандой опубликована в соцсетях.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+52
"Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 6898
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02.02.2021 15:03
+48
"Ты хочешь жить в атмосфере хаоса? Нет? Тогда думай", - в России перед киносеансами начали показывать путинскую пропаганду - Цензор.НЕТ 8504
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02.02.2021 14:56
+35
"Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 9508
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02.02.2021 14:59
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Очень интересно, а что показывают перед киносеансами в Гондурасе, а также в этой, как ее, Гваделупе.

Информационаая ценность сообщений на censor при Слугах Народа стала практически равна нулю: ковид, ковид, нищета, ковид, разборки среди насекомых из Слуг Народа, и как полковник генерала заказал.
Число комментариев отражает ценность сообщений.
Ну, аминь.
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02.02.2021 14:55 Ответить
Це прохання на деактивацію?
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02.02.2021 14:57 Ответить
Откуда строчишь ущербний VPNщик? "Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 6604
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02.02.2021 15:05 Ответить
На Гваделупу вы зря бочку катите. Там точно нет Зе и зебилов.
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02.02.2021 15:05 Ответить
How's the weather down under nowadays?
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02.02.2021 15:11 Ответить
"Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 6285 А ЧТО ЗА ХОЖДЕНИЯ ПЕРЕД ЭКРАНОМ В ПРОЦЕССЕ ДЕМОНСТРАЦИИ РОЛИКА? поймать и привлечь к угаловнай атвецвеасти хулиганов!!!
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02.02.2021 15:18 Ответить
"Ты хочешь жить в атмосфере хаоса? Нет? Тогда думай", - в России перед киносеансами начали показывать путинскую пропаганду - Цензор.НЕТ 8504
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02.02.2021 14:56 Ответить
"Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 6898
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02.02.2021 15:03 Ответить
Если быть честным, нам европейцам нужен рынок сбыта и контроль над территориями, а не сами территории.
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02.02.2021 16:05 Ответить
Сопли подотри, европеец ольгинский.
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02.02.2021 20:14 Ответить
"Да нам, царям, молоко нужно выдавать за вредность! " (с) "Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 8223
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03.02.2021 01:33 Ответить
У цивилизованного мира к рашке одна просьба: не ссать в чужих подъездах...
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02.02.2021 17:42 Ответить
Допустим не единственная,в Украине тоже засекречены архивы НКВД,а засекречены потому что и сейсас родственники этих уродов занимаю высокие должностья и так-же издеваются над украинцами.
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02.02.2021 15:30 Ответить
Не можете не писати дурні - не пишіть взагалі!
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02.02.2021 23:51 Ответить
где де то я такое уже видел- по всей стране бигбордами было засрано, если не я путин(госдеп) нападет, замашки одни и те же
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02.02.2021 14:57 Ответить
Ти плутаєш рекламну кампанію одного політика з державною політикою до зубів озброєної ядерної держави. Це говорить виключно про рівень твоїх розумових здібностей, а не про схожість випадків.
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02.02.2021 15:00 Ответить
"Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 3011
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02.02.2021 15:06 Ответить
Чего-то в списке нехватает,нету списка стран в которых кацапия победила и ее встретили с открытыми объятиями.
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02.02.2021 15:34 Ответить
по моему одно и то же - постоянная игра на страхе, что будет еще хуже, если не Путин(Порошенко) то страна развалится, - "загнивающий запад" (россия) задавит, растопчет
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02.02.2021 15:25 Ответить
Після Брекзіту в мистецтво пропаганди не додали нічого нового- не дивно, що на твій поверхневий погляд ти бачиш спільні риси.
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02.02.2021 15:28 Ответить
"не хочешь жить в атмосфере хаоса - жри гавно и ползай по трупам как червь!" - путинская пропаганда на своем коне шантажа, крайности.. но если давить на людей так постоянно, то люди выберут хаос в итоге
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02.02.2021 14:58 Ответить
"Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 9439
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02.02.2021 14:58 Ответить
"Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 5939
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02.02.2021 14:58 Ответить
Подставляй кацапка тазик
"Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 5816
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02.02.2021 15:12 Ответить
Рашня практично перелічила свої злочини.
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02.02.2021 14:58 Ответить
Цікаво, що на фотках видно Порошенка, а зелі немає. Висновок: обирай зелю, якщо не "хочешь жить в атмосфере хаоса" і купувати електроенергію у надійного приятеля
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02.02.2021 15:03 Ответить
"Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 9508
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02.02.2021 14:59 Ответить
Ну ладно -- это их выбор.
Но "наш" тоже хорош:
Открывает рот - значит врёт!

"Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 5095

2014 рік Зеленський:
"Обращусь к власти... если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски - отцепитесь, отстаньте от них" (пруф)

2021 р. Зеленський:
"Що було, наприклад, на Донбасі? Перший крок же був не збройний, він був інформаційний. Частина нашої країни була піддана інформаційній атаці, що «там, у Києві, вас не поважають, там, у Києві, забороняють вам розмовляти російською мовою». Я ЗАВЖДИ КАЗАВ, ЩО ЦЕ БРЕХНЯ" (пруф)

Sergii Ruban
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02.02.2021 15:00 Ответить
Посилатись публічно на оманського віслюка, це як вітри пускати. Воно, начебто і треба, але оточуючі дивляться з докором та презирством.
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02.02.2021 15:06 Ответить
Просто это ещё одна каля дёгтя в ту бочку мёда, которой ЗЕ_КО подкармливает своих прибічників. Лишним не бывает, имхо (хотя и самому уже противно). "Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 2443
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02.02.2021 15:17 Ответить
Мне вот эта фотка президента больше нравится. Красное сердце на машине означает, что он придерживался тогда коммунистической идеологии. А машина кстати Мэрс Кабан. На таких братки в 90-х ездили. Значит и с мафией имел связи. Костюм великоват, значит снял с убитого на стрелке. Вот это компромат!!
"Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 2282
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02.02.2021 15:29 Ответить
костюм на вырост брал)))
"Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 6878
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02.02.2021 15:33 Ответить
Будка формується...
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02.02.2021 15:35 Ответить
"Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 5948
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02.02.2021 15:37 Ответить
та ви подивіться, це ж дві різні людини. і зеленський був таким правильним розумним і чесним. Хіба не видно що це двійник а справжнього вову тримають у заручниках.
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02.02.2021 15:45 Ответить
Точняк це як в серіалі був двійник. що пакостив. Голобородько. він хороший))
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02.02.2021 18:45 Ответить
Нет времени на фитнесы, когда постоянно о народе думаешь!
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02.02.2021 16:07 Ответить
Хорошо что у пропагондонов кацапских в голове вата а так бы они понимали ,что всё что они делают приближает их собственный конец и распад ********* на молекулы ... "Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 8693
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02.02.2021 15:02 Ответить
Порохом ватників лякають, це визнання. "Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 8477
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02.02.2021 15:04 Ответить
Цей потяг в пекло вже ніщо не зупинить.
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02.02.2021 15:04 Ответить
Оно-то так, но ведь если там рванет - то соседей заденет. *****, ну почему у нас в соседях *********
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02.02.2021 15:08 Ответить
Що значить "Если"? Точно рвоне.
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02.02.2021 15:09 Ответить
"Гаванський синдром": москвостан скоро звинуватять ще й у використанні потужного мікрохвильового випромінення проти американських громадян:

Стаття на BBC
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02.02.2021 15:05 Ответить
Навальному собираются дать Нобелевскую премию за уничтожение рашки.)
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02.02.2021 15:10 Ответить
так он еще изгойку не развалил. за что премиум?
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02.02.2021 15:19 Ответить
Авансом.)
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02.02.2021 15:22 Ответить
из сурового совкового прошлого -"Вы должны читать газеты. То, что вы видите своими глазами, создает у вас неправильное впечатление о нашей системе!" (С) ))
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02.02.2021 15:10 Ответить
Законы, ухаха) Мокшане это не нация, это просто смесь разных сортов говна.
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02.02.2021 15:26 Ответить
Ось тут їм точно буде спокійно та стабільно...

"Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 1320
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02.02.2021 15:34 Ответить
а на кино пришли, не лучше ролика-пропаганды..
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02.02.2021 15:36 Ответить
Москва 2042
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02.02.2021 16:01 Ответить
Есть только 1 "маленькая" проблемка. Нельзя быть Гитлером или Муссолини будучи простым олигархом-паханом. Гитлер ведь не про деньги для себя был, а про улучшение жизни немецкой нации и расширение территорий. Поэтому эти ролики кроме смеха ничего не вызовут.
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02.02.2021 16:13 Ответить
Уже во всех соц.сетях народ в раисе решил бойкотировать кинотеатры где крутили эту херню
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02.02.2021 16:47 Ответить
хай гниють..... "Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 8078

в геленджиках !
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02.02.2021 17:06 Ответить
У комунокацапів зараз пердаки підгорають від хвільми "Зоя". Там ******* руSSкомєрзкіє митці познущалися в черговий раз над "свєтлим образом" Зої Космодем'янської, яка ніфіга не спалила, а понесла стражданія за здобну булочку.
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02.02.2021 17:06 Ответить
Уже видел такое, что перекликается с *****************: - Хочете жить в атмосфере хаоса ? Нет? Тогда думай-ТЕ...
Та ж сама х..ня, те же самые технологи.
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02.02.2021 17:26 Ответить
... Думай, раб! Думай! "Ти хочеш жити в атмосфері хаосу? Ні? Тоді думай", - у Росії перед кіносеансами почали показувати путінську пропаганду - Цензор.НЕТ 6878
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02.02.2021 17:39 Ответить
для чого задавати такі питання? Всім давно зрозуміло, що вони хочуть жити і живуть в атмосфері ТЮРМИ! Воля - це ж хаос, а ніхто не хоче жити в хаосі, а ось тюрма - це стабільність і передбачуваність.
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02.02.2021 18:09 Ответить
странно, что кацапские пропагандисты пугают росиян наступлением хаоса, будто сейчас, да что говорить и всегда паРаша не прибывает в нём..
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02.02.2021 18:19 Ответить
Слоган навіть не змінили. А ви ще питаєте чий проект Зе?
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02.02.2021 19:22 Ответить
За них уже подумали ротенберги ...
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02.02.2021 20:38 Ответить
1984
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02.02.2021 22:44 Ответить
 
 