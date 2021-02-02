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"Ты хочешь жить в атмосфере хаоса? Нет? Тогда думай", - в России перед киносеансами начали показывать путинскую пропаганду. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
В российских кинотеатрах перед киносеансами начали показывать ролики с путинской пропагандой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, один из таких роликов был продемонстрирован посетителям кинотеатра "Орленок" в Нижнем Новгороде. Видеозапись с путинской пропагандой опубликована в соцсетях.
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Информационаая ценность сообщений на censor при Слугах Народа стала практически равна нулю: ковид, ковид, нищета, ковид, разборки среди насекомых из Слуг Народа, и как полковник генерала заказал.
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Ну, аминь.
Но "наш" тоже хорош:
Открывает рот - значит врёт!
2014 рік Зеленський:
"Обращусь к власти... если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски - отцепитесь, отстаньте от них" (пруф)
2021 р. Зеленський:
"Що було, наприклад, на Донбасі? Перший крок же був не збройний, він був інформаційний. Частина нашої країни була піддана інформаційній атаці, що «там, у Києві, вас не поважають, там, у Києві, забороняють вам розмовляти російською мовою». Я ЗАВЖДИ КАЗАВ, ЩО ЦЕ БРЕХНЯ" (пруф)
Sergii Ruban
Стаття на BBC
в геленджиках !
Та ж сама х..ня, те же самые технологи.