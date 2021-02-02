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Зеленский (16534) Дубинский Александр (413) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без цензуры": Когда Вова "ушел" Сашу. Как Зеленский на Дубинского обижался. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Несколько разбойников, много детских комплексов и единственный и неповторимый "собачий рот" - в свежем "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Итак, самой громкой новостью сегодня является исключение из рядов фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, которого Соединенные Штаты официально признали российским агентом влияния.

Напомним, что тогда кроме Дубинского, под санкции Соединенных Штатов попали также экс-нардеп Александр Онищенко, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, экс-работник посольства США в Украине Андрей Телиженко, и еще три человека, которых связывают с Андреем Деркачом: Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко и Петр Журавель.

Однако самым позорным в так называемом изгнании Дубинского стало то, что даже по словам самих ЗЕ-депутатов, окончательной каплей, которая заставила Зеленского включиться в события и таки выгнать из фракции зашкваренного нардепа, стали отнюдь не санкции США. А то, что Дубинский в день рождения Зеленского, то есть на заседании фракции, оскорбил "величайшего лидера современности". И тот решил сделать а-та-та плохому мальчику Саше.

Что делать, если сорокамиллионной страной руководит обиженный 43-летний мальчик? Что будет означать изгнание Дубинского для фракции "Слуга народа"? И что скажет на это Игорь Коломойский?

Но объединится ли фракция Зеленского с "бабушкой политической коррупции", которая уже "20 лет на рынке переобуваний"?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": "Россия-матушка, забери Донбасс!". Почему Украине нужен только украинский Донбасс. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 8875
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02.02.2021 15:42
+13
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Чергова порція локшини на вуха 73%-вого лохтората !!!)))
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02.02.2021 15:33
+12
Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 1119
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02.02.2021 15:44
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Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!! Чергова порція локшини на вуха 73%-вого лохтората !!!)))
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02.02.2021 15:33 Ответить
Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 7224
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02.02.2021 15:58 Ответить
Зелена пліснява послідовно та наполеглево нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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02.02.2021 15:35 Ответить
Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 2160
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02.02.2021 15:57 Ответить
Байден ****, почему у нас средние зарплаты до сих пор не 1000$ &
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02.02.2021 15:36 Ответить
Ти помилився ,Україна це не Росія!!! В Україні в усіх негараздах винен Порошенко,а в Росії в усіх негараздах винен Госдеп,Байден,Обама та т.ін. !!!)))
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02.02.2021 15:39 Ответить
це ще виновний обамич
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02.02.2021 15:44 Ответить
Споконвічна москальська "страшилка"- Ворожа облога "матушки России" !!!))))
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02.02.2021 15:46 Ответить
Янукович требует прокуроров к себе в Россию,тому що
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02.02.2021 16:25 Ответить
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))))
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02.02.2021 15:40 Ответить
я бы посмотрел передачу как выносили всех вперед ногами с периметра улиц Институтская-Банковая-Грушевского-Майдан-Хрещатик и онные заповедные малины....
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02.02.2021 15:48 Ответить
самый справедливый генпрокурвор. Ура товарищи!!!!


Сын депутата Киссе с двойным гражданством прошел переаттестацию в ОГП по поручению Венедиктовой - СМИВторник, 02 февраля 2021, 14:53

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Сын народного депутата Украины Антона Киссе Геннадий Киссе, который в 2019 был уволен из органов прокуратуры, прошел переаттестацию и продолжит работать. Это стало известно по результатам работы комиссии, которая проводит переаттестацию сотрудников прокуратуры.
Об этом пишет "Антикор".
Как отмечает издание, "очевидцы процессы переаттестации утверждают, что переаттестация носила формальный характер, поскольку фамилия Киссе "была спущена сверху".
"Никаких особых проверок ни знаний, ни уровня компетентности, ни доброчестности не было. Просто спустили фамилию сверху. Да и членам комиссии так легче. Не нужно обосновывать, почему приняли то или иное решение, когда указание исходит лично от Венедиктовой", - говорит сотрудник офиса Генпрокурора, приближенный к процессу переаттестации.
Журналисты отмечают, что при проведении переаттестации должны учитываться все аспекты работы аттестуемого лица, в том числе и информация о его имущественном состоянии и деловая репутация и "в случае Геннадия Киссе такая информация, как утверждают близкие к процессу сотрудники, не учитывалась".
"Конечно, это выглядит не очень логично, когда кто-то не проходит переаттестацию, потому что у него автомобиль Chevrolet, а по кому-то - тонны информации о незадекларированном имуществе и двойном гражданстве. Но твой отец - народный депутат, который пообещал отдавать свой голос в нужный момент, и поэтому ты подходишь", - говорят в ОГП.
Ранее СМИ писали, что из открытого реестра компаний Болгарии стало известно, что Геннадий Антонович Киссе является учредителем компании "Перла Тур-1", документы на которую оформлял, используя свой болгарский паспорт (т.н. в Болгарии "личная карта") №720977205 от 10.02.2009. При этом, в документах был указан болгарский адрес проживания Геннадия Киссе - в городе София.
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02.02.2021 15:36 Ответить
Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 4416
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02.02.2021 16:01 Ответить
Там навіть не це головне... Папашка - один з головних "фігурантів" сепаратизму в Буджаку... Про "Бесарабську республіку" чув? Його "рило" там стриміло у всіх чотирьох спробах це створить...
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02.02.2021 16:12 Ответить
Дубинский, санкции против китайцев. Зеленский пытается неуклюже выслужиться перед новым президентом США. Только заметил ли это Байден, который вообще плохо ориентируется в реальности, не то что в Зеленских.
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02.02.2021 15:40 Ответить
Лялька з ганчір"я ,напхана тирсою,неспроможна на самостійні дії!!! Все відбувається за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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02.02.2021 15:43 Ответить
Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 8875
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02.02.2021 15:42 Ответить
Дубинский стал какой-то жалкий и опущенный. Куда девалась спесь и наглость "говорящего дупла" папы Бени?
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02.02.2021 15:42 Ответить
Слуги утискують румуно-молдавських євреїв. Теж мені інтернаціоналісти!
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02.02.2021 15:44 Ответить
Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 1119
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02.02.2021 15:44 Ответить
На морозі Вава менший буде Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 9761
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02.02.2021 16:02 Ответить
Такое впечатление, что Зеленский изначально не понимал и сейчас не понимает, зачем он пошёл в Президенты?... Единственная его мысль, видимо была такой: "Ничего я на этом посту сделать не смогу, да и не буду. Самое главное, что пожизненно буду иметь массу преференций как бывший Президент". Т.е. человек банально пришёл получить "жирную" льготу.
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02.02.2021 15:59 Ответить
Лялька не спроможна на самостійні дії ,віслючок не пішов ,його пішли !!!)))
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02.02.2021 16:06 Ответить
Зєлєнский і розуміння ( здоровий глузд) , це речі не сумісні ,, навіть навпаки - абсолютно протилежні .
Але справа не в цьому . Найбільша ж біда в тому що -73% , обираючи ідіота президентом , не розуміли що творять ,, і в яку ж глибочезну , смердючу помийну яму заганяють цим , свою ж країну .

Я ніколи й не гадав , що така величезна маса людей , одночасно може підаватись масовому психозу , розповсюджуваному олігархічними телепомийками . . Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 1393 .

І дай Боже , щоб до наступних виборів, Україна не встигла cкотитись до повного хаосу , в усьому .
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02.02.2021 22:19 Ответить
Я думаю від просто дурник. Я навіть припускаю, що коли йому «запропонували», він щиро хотів щось зробити але його спроможності жорстко регламентовані його інтелектуальними здібностями! Ось він хоче всіх помирити, тут і «какя разніца», і «я нє лох какой-та» і.т.д. , а потім настала реальність зі всіма факторами і навіть зараз цей чоловік тупо не усвідомлює що робиться навколо нього. Це все тому, що Зеленський безнадійно дурний і недалекий чоловік!
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02.02.2021 23:28 Ответить
У мене пропозиція: ЗРОБІТЬ ІНТЕРВЬЮ НА ВУЛИЦЯХ СЕРЕД ТИХ ДЕБІЛІВ, ЩО ОБРАЛИ ЦЮ ІСТОТУ ДО ПАРЛАМЕНТУ.
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02.02.2021 16:00 Ответить
і що ти від них хочеш почути? каяття? - наївний... чи хочеш щоб слиною забризкали? ковіду не боїшся? Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 7841
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02.02.2021 17:09 Ответить
вже перехворів. цікаво подивитися на істот.
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02.02.2021 17:22 Ответить
Что делать, если сорокамиллионной страной руководит обиженный 43-летний мальчик?

«Да - был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?».

Вот я, хоть ты тресни -- не понимаю -- когда все знают, кто реально правит в Украине, то причём тут Зеленский? Что он может и что от него зависит? Каким образом на него можно повлиять? Как его первоспитать?
Условно патриотические журналисты, сами создают миф о значимости Зеленского.

Его хозяевам, даже стараться не надо, что то придумывать, что он не дурак...
Он лепит голимый бред, страна в открытку грабится и сливается в утиль, Армия обезоруживается и позорится, все зарубежные друзья, коллеги и партнёры Украины, Зеленского и в грош не ставят... -- а СМИ гоняют хиханьки, да хаханьки в кулачёк...
Хм... -- говорил я тут кадысь, шо за Порохом ещё плакать будете -- так, таки будете, но он вам уже не поможет.
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02.02.2021 16:30 Ответить
"Мудрий нарід",це важка спадщина України від Московіі !!! )))
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02.02.2021 16:41 Ответить
новая ширка - ЗЮля ? )))))
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02.02.2021 17:09 Ответить
вава --- а ты на очереди --- и очередь перед тобой короткая --- ДУМАЙ ПАДЛА
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02.02.2021 18:55 Ответить
лучше очередь с автомата....а еще лудше с кулемета
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02.02.2021 19:29 Ответить
Ще б США поставило за вимогу вигнати з країни всяких там Бойків, Ахмєтовів, Навінських, Рабіновічєй і іншу нечисть.
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02.02.2021 20:09 Ответить
Проєкт "Без цензури": Коли Вова "пішов" Сашу. Як Зеленський на Дубінського ображався - Цензор.НЕТ 2689
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02.02.2021 21:22 Ответить
И ОНА НАЧАЛА ИГРАТЬ ЧЛЕНОМ НА РОЯЛЕ )))
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03.02.2021 03:35 Ответить
 
 