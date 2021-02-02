Проект "Без цензуры": Когда Вова "ушел" Сашу. Как Зеленский на Дубинского обижался. ВИДЕО
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Несколько разбойников, много детских комплексов и единственный и неповторимый "собачий рот" - в свежем "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
Итак, самой громкой новостью сегодня является исключение из рядов фракции "Слуга народа" Александра Дубинского, которого Соединенные Штаты официально признали российским агентом влияния.
Напомним, что тогда кроме Дубинского, под санкции Соединенных Штатов попали также экс-нардеп Александр Онищенко, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, экс-работник посольства США в Украине Андрей Телиженко, и еще три человека, которых связывают с Андреем Деркачом: Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко и Петр Журавель.
Однако самым позорным в так называемом изгнании Дубинского стало то, что даже по словам самих ЗЕ-депутатов, окончательной каплей, которая заставила Зеленского включиться в события и таки выгнать из фракции зашкваренного нардепа, стали отнюдь не санкции США. А то, что Дубинский в день рождения Зеленского, то есть на заседании фракции, оскорбил "величайшего лидера современности". И тот решил сделать а-та-та плохому мальчику Саше.
Что делать, если сорокамиллионной страной руководит обиженный 43-летний мальчик? Что будет означать изгнание Дубинского для фракции "Слуга народа"? И что скажет на это Игорь Коломойский?
Но объединится ли фракция Зеленского с "бабушкой политической коррупции", которая уже "20 лет на рынке переобуваний"?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.
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Сын депутата Киссе с двойным гражданством прошел переаттестацию в ОГП по поручению Венедиктовой - СМИВторник, 02 февраля 2021, 14:53
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Сын народного депутата Украины Антона Киссе Геннадий Киссе, который в 2019 был уволен из органов прокуратуры, прошел переаттестацию и продолжит работать. Это стало известно по результатам работы комиссии, которая проводит переаттестацию сотрудников прокуратуры.
Об этом пишет "Антикор".
Как отмечает издание, "очевидцы процессы переаттестации утверждают, что переаттестация носила формальный характер, поскольку фамилия Киссе "была спущена сверху".
"Никаких особых проверок ни знаний, ни уровня компетентности, ни доброчестности не было. Просто спустили фамилию сверху. Да и членам комиссии так легче. Не нужно обосновывать, почему приняли то или иное решение, когда указание исходит лично от Венедиктовой", - говорит сотрудник офиса Генпрокурора, приближенный к процессу переаттестации.
Журналисты отмечают, что при проведении переаттестации должны учитываться все аспекты работы аттестуемого лица, в том числе и информация о его имущественном состоянии и деловая репутация и "в случае Геннадия Киссе такая информация, как утверждают близкие к процессу сотрудники, не учитывалась".
"Конечно, это выглядит не очень логично, когда кто-то не проходит переаттестацию, потому что у него автомобиль Chevrolet, а по кому-то - тонны информации о незадекларированном имуществе и двойном гражданстве. Но твой отец - народный депутат, который пообещал отдавать свой голос в нужный момент, и поэтому ты подходишь", - говорят в ОГП.
Ранее СМИ писали, что из открытого реестра компаний Болгарии стало известно, что Геннадий Антонович Киссе является учредителем компании "Перла Тур-1", документы на которую оформлял, используя свой болгарский паспорт (т.н. в Болгарии "личная карта") №720977205 от 10.02.2009. При этом, в документах был указан болгарский адрес проживания Геннадия Киссе - в городе София.
Але справа не в цьому . Найбільша ж біда в тому що -73% , обираючи ідіота президентом , не розуміли що творять ,, і в яку ж глибочезну , смердючу помийну яму заганяють цим , свою ж країну .
Я ніколи й не гадав , що така величезна маса людей , одночасно може підаватись масовому психозу , розповсюджуваному олігархічними телепомийками . . .
І дай Боже , щоб до наступних виборів, Україна не встигла cкотитись до повного хаосу , в усьому .
«Да - был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?».
Вот я, хоть ты тресни -- не понимаю -- когда все знают, кто реально правит в Украине, то причём тут Зеленский? Что он может и что от него зависит? Каким образом на него можно повлиять? Как его первоспитать?
Условно патриотические журналисты, сами создают миф о значимости Зеленского.
Его хозяевам, даже стараться не надо, что то придумывать, что он не дурак...
Он лепит голимый бред, страна в открытку грабится и сливается в утиль, Армия обезоруживается и позорится, все зарубежные друзья, коллеги и партнёры Украины, Зеленского и в грош не ставят... -- а СМИ гоняют хиханьки, да хаханьки в кулачёк...
Хм... -- говорил я тут кадысь, шо за Порохом ещё плакать будете -- так, таки будете, но он вам уже не поможет.