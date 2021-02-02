"Я не считаю, что он может называться офицером", - ОПЗЖ и телеканал Медведчука "112" встали на защиту любительницы РФ и блогерши Маламан в конфликте с офицером Штефаном. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
ОПЗЖ и подконтрольный куму Путина Виктору Медведчуку телеканал "112" встали на защиту блогерши Таисии Маламан (di.rubens), прославившейся своей любовью к России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на телеканале "112" вышел специальный сюжет о том, что скандальный ролик с участием Маламан был неправильно понят, а ОПЗЖ обещает ей юридическую поддержку.
"Мы на самом деле чуть ли не единственные, кто вступился за эту девочку. Более того, мы не просто там вступились и публично сделали какое-то заявление. Мы предоставим юридическую помощь. Мы наймем адвоката хорошего и полностью возьмем на себя все эти расходы. Очень плохой прецедент потому, что ее там начали травить ни за что. То что там какой-то военный, какой-то офицер - хотя я не считаю, что он может называться офицером, - смонтровал как-то это видео и решил получить какие-то политические дивиденды, пускай это будет на его совести", - сказал глава молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.
Пожалуйста, подождите...
https://myrotvorets.center/criminal/onackaya-taisiya-igorevna/
Вот ее странички в facebook и youtube:
https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD/100023448887702
https://www.youtube.com/channel/UCWtl2-xwruQcqrdp1S9_LMg/videos
А вот страничка офицера ВСУ:
https://www.facebook.com/ukrop.bc
https://www.instagram.com/di.rubens/
https://www.tiktok.com/@di.rubens?lang=uk-UA
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Девка найдет себя у нас, тут совок даже еще не "закруглялся".
малу свинособаку потрібно поставити на місце.
і цю лярву ,що перекладає .
і перемоги россіянам над мордором ...
Знайшов цікаве відео!!! Ви зрозуміли хто чи що це... "Маленька-невинність"
https://twitter.com/i/status/1354898275359449088
CaІеdоnіа@CaIedonia_sI
Сейчас время самых никчемных кумиров.
И это я не про нас, а вообще.
Инста-гуру, инфлюенсеры с тиктока зарабатывающие миллионы, миллионы экспертов во всех областях и другие "авторитеты" - это беда во всем мире.
Источник: https://censor.net/ru/v3245564