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Россия (91256) блогер (204) Штефан (111)

"Я не считаю, что он может называться офицером", - ОПЗЖ и телеканал Медведчука "112" встали на защиту любительницы РФ и блогерши Маламан в конфликте с офицером Штефаном. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

ОПЗЖ и подконтрольный куму Путина Виктору Медведчуку телеканал "112" встали на защиту блогерши Таисии Маламан (di.rubens), прославившейся своей любовью к России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на телеканале "112" вышел специальный сюжет о том, что скандальный ролик с участием Маламан был неправильно понят, а ОПЗЖ обещает ей юридическую поддержку. 

Также смотрите: Киевская блогерша и любительница России угрожает судом офицеру ВСУ Анатолию Штефану. ВИДЕО

"Мы на самом деле чуть ли не единственные, кто вступился за эту девочку. Более того, мы не просто там вступились и публично сделали какое-то заявление. Мы предоставим юридическую помощь. Мы наймем адвоката хорошего и полностью возьмем на себя все эти расходы. Очень плохой прецедент потому, что ее там начали травить ни за что. То что там какой-то военный, какой-то офицер - хотя я не считаю, что он может называться офицером, - смонтровал как-то это видео и решил получить какие-то политические дивиденды, пускай это будет на его совести", - сказал глава молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сеть "Алло" отказалась сотрудничать с блогеркой Маламан (di.rubens), прославившейся любовью к России и скандалом с офицером Штефаном. ДОКУМЕНТ

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+87
Півні закукурікали...🐓🐔
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02.02.2021 16:37
+80
Кацапьё раскачивает Украину...
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02.02.2021 16:37
+56
я представляю, якби такий випадок стався в росії..!) цю блогершу б закопали десь у лісі під москвою 2) телеканал через день спалили б і закрили... А у нас керівництво держави соплі жує.. Максимум присудить штраф 50К і то не факт...
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02.02.2021 16:41
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"Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 8768
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02.02.2021 18:01 Ответить
Про це не вам судити! Для цього треба мати уявлення про суть офіцерської гідності.
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02.02.2021 18:04 Ответить
Кремлешлюха. Да, полно такого говна в Киеве. Непуганные они там.
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02.02.2021 18:25 Ответить
С петушиной лавки да к ней в шалаш. В параше любовь пусть любовь к мокшанам проявляет. А тут нехрен.
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02.02.2021 18:29 Ответить
Какой позор и стыд. Чуть не каждый день потери на фронте, убивают лучших сынов Украины, а какая то дура признается в пылкой любви к рашке - стране убийце. Что же это за особь, что у нее и ей подобным в голове?
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02.02.2021 18:39 Ответить
Ну так судится с ТЕМ блогером, который якобы исказил её слова... !
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02.02.2021 18:49 Ответить
То что там какой-то военный, какой-то офицер - хотя я не считаю, что он может называться офицером, (((считака прорашистский,девочку прорашистских взглядов не считает )))- "Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 3400
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02.02.2021 18:54 Ответить
дайте линк на курву
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02.02.2021 19:11 Ответить
Зовут это чудо Маламан (Онацкая) Таисия Игоревна. Вот ее страничка на Миротворце:

https://myrotvorets.center/criminal/onackaya-taisiya-igorevna/

Вот ее странички в facebook и youtube:

https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD/100023448887702

https://www.youtube.com/channel/UCWtl2-xwruQcqrdp1S9_LMg/videos

А вот страничка офицера ВСУ:

https://www.facebook.com/ukrop.bc
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03.02.2021 00:39 Ответить
Инстаграм и тикток:

https://www.instagram.com/di.rubens/
https://www.tiktok.com/@di.rubens?lang=uk-UA
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03.02.2021 00:46 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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02.02.2021 19:21 Ответить
Алло или ОПЖЗ, какая разница за что разголяться, букв то одинаково.

Девка найдет себя у нас, тут совок даже еще не "закруглялся".
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02.02.2021 19:24 Ответить
та ще б вони цю ватну ********** не захищали.
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02.02.2021 19:29 Ответить
А за оскорбление военного офицера кто-нить ответит?
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02.02.2021 19:45 Ответить
Никто, Леночка Лукаш ответила за слова о том, что все служащие ВСУ преступники ? Нет, продолжает гадить с экрана на пропутлеровских телеканалах, так что все в порядке
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02.02.2021 21:40 Ответить
уже не будет гадить - отключили
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03.02.2021 01:07 Ответить
пора провести чистку в Украине от всей етой опзЖоповской мерзоти!
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02.02.2021 19:58 Ответить
Вороги України стали на захист ворога України. Ото новина.
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02.02.2021 20:03 Ответить
Нинішня антиУкраїнська влада слуг ригАналів засуджує лише Патріотів...(((Посібники терористів ху*ла почуваються вільно і комфортно...СУМНО...(((
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02.02.2021 20:06 Ответить
Еще один тупой собачий рот. Можно скрестить с Сашком Дубинеску
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02.02.2021 20:10 Ответить
Всё с этой барышней понятно и понятно на чьем канале её отмазывают.
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02.02.2021 20:16 Ответить
Патриот не пойдет на ТВ каналы врага.
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02.02.2021 20:17 Ответить
У них там в ОПаЖ*опа гарний АДвокат.
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02.02.2021 20:34 Ответить
Давно петухам морды не чистили, - совсем обнаглели
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02.02.2021 20:40 Ответить
"Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 297
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02.02.2021 20:45 Ответить
зачем пиарить жто чмо?
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02.02.2021 20:54 Ответить
112 прорашистский кАнал надо сжечь к херам,как вражеский и антиукраинский!А паразита Медведку просто обнулить...у них это с куманьком принято!))))
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02.02.2021 20:55 Ответить
"Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 6936
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02.02.2021 20:55 Ответить
ми стоїмо за своє , чужого нам не треба .
малу свинособаку потрібно поставити на місце.
і цю лярву ,що перекладає .
і перемоги россіянам над мордором ...
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02.02.2021 21:09 Ответить
112 надо наказать за эту порнуху.
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02.02.2021 21:40 Ответить
распоясались - получите ответку. уже вас отключили
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03.02.2021 01:05 Ответить
"Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 2945
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02.02.2021 21:49 Ответить
ОПЗЖ - путинские гниды.
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02.02.2021 21:55 Ответить
ОЛЕКСАНДР КОЛИМ

Знайшов цікаве відео!!! Ви зрозуміли хто чи що це... "Маленька-невинність"

https://twitter.com/i/status/1354898275359449088
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02.02.2021 21:56 Ответить
Похоже, мендель нужно волноваться, как бы зе такую маламан на ее место не взял
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02.02.2021 21:56 Ответить
Сепари раскручують тупу авцу.
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02.02.2021 21:57 Ответить


CaІеdоnіа@CaIedonia_sI





Сейчас время самых никчемных кумиров.
И это я не про нас, а вообще.
Инста-гуру, инфлюенсеры с тиктока зарабатывающие миллионы, миллионы экспертов во всех областях и другие "авторитеты" - это беда во всем мире.
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02.02.2021 21:58 Ответить
Как сообщает Цензор.НЕТ, на телеканале "112" вышел специальный сюжет о том, что скандальный ролик с участием Маламан был неправильно понят, а ОПЗЖ обещает ей юридическую поддержку. Киевская блогерша и любительница России угрожает судом офицеру ВСУ Анатолию Штефану. Источник: https://censor.net/ru/v3245564
Источник: https://censor.net/ru/v3245564

"Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 5237
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02.02.2021 23:31 Ответить
"Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 7851
"Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 612
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02.02.2021 23:34 Ответить
Легли уже... каналы "Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном - Цензор.НЕТ 3797
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03.02.2021 00:03 Ответить
дай Бог навсегда.
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03.02.2021 00:31 Ответить
ТАК У НИХ УЖЕ НЕ СТОИТ !)
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03.02.2021 02:55 Ответить
А хто питав у цього півня кого він вважає офіцером, а кого ні. Ти навіть не заслуговуєш бути громодянином України!
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03.02.2021 08:40 Ответить
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