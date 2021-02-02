РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10209 посетителей онлайн
Новости Видео Происшествия Силовики
19 718 60
Николаевская область (1870) пожар (5562) Нацполиция (15732) правоохранительные органы (2944) Эпицентр (31)

Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске заявил, что это была "месть хозяину магазина", - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Информация о наличии у 37-летнего поджигателя магазина "Эпицентр" в Первомайске сообщника не подтверждается. Причиной поджога задержанный назвал "месть хозяину магазина".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратмент коммуникации Национальной полиции.

Напомним, что около 13 часов в Первомайский управления полиции поступило сообщение о поджоге торгового центра. 

Злоумышленник, вооруженный ножом и топором, поджег помещение, а при попытке его задержания пострадали двое охранников. Сейчас они находятся в медицинском учреждении, их жизни ничего не угрожает.

Сейчас 37-летнего злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время ему будет объявлено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения. Действия преступника следователи квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство. За содеянное ему грозит до пожизненного лишения свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан поджигатель "Эпицентра" на Николаевщине, он бил охранников топором, - Нацполиция. ФОТО (обновлено)

Полицейские выясняют мотивы поджога и проверяют все возможные версии совершенного преступления. В полиции отмечают, что информация о том, что задержанный имел сообщника пока не находит своего подтверждения.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+12
і протипожежна система в них не працює.
виникає питання чи безпечно знаходитись в їхніх магазинах.
показать весь комментарий
02.02.2021 19:28
+10
Доставщик заказов хоть не пострадал? Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске заявил, что это была "месть хозяину магазина", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 59
Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске заявил, что это была "месть хозяину магазина", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9298
показать весь комментарий
02.02.2021 19:16
+10
ничего страшного с магазином не случилось. Новый барак построят на месте сгоревшего.
показать весь комментарий
02.02.2021 19:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
первые минуты пожара
https://youtu.be/lPtykf1dfSA
показать весь комментарий
02.02.2021 18:56 Ответить
И вот это они не смогли затушить?? Рукожопые...
показать весь комментарий
02.02.2021 18:59 Ответить
і протипожежна система в них не працює.
виникає питання чи безпечно знаходитись в їхніх магазинах.
показать весь комментарий
02.02.2021 19:28 Ответить
В нас у Харкові один з єпіцентрів знесли до фундаменту, в іншому не віддають інтерне замовлення, грощі не повертають, книга скарг вся у матах. Робітники поговорюють що з минулого року зартлатню ще не виплатили. Думай-ТЕ
показать весь комментарий
02.02.2021 22:03 Ответить
Ой дурак. Теперь до 15 лет светит. Герега постарается
показать весь комментарий
02.02.2021 18:56 Ответить
Написано до пожиттєвого.
показать весь комментарий
02.02.2021 19:07 Ответить
За поджог обычного магазина ни чего бы не было, полиция даже искать не стала.
показать весь комментарий
02.02.2021 19:49 Ответить
Та два охоронника в лікарні з пораненнями- який в біса підпал?
показать весь комментарий
02.02.2021 20:22 Ответить
Прикольно. За замах на життя і підпал - до пожиттжвого. А чуваку, за те, що на Андріївському зарізав іншого чувака - до 10. Яке чудове законодавство.
показать весь комментарий
02.02.2021 21:34 Ответить
Двох з пораненнями в лікарні- ти читати не вмієш, приколіст?
показать весь комментарий
02.02.2021 21:55 Ответить
Ні. Це ви читати не вмієте. За 2 поранених та підпал - до пожиттєво. За вбивство людини - до 10 років.
показать весь комментарий
02.02.2021 22:50 Ответить
Ще раз- до 10 це вже присуд суду, це ви маєте на увазі? Чи це звинувачення назвало норму статті ?
показать весь комментарий
03.02.2021 02:37 Ответить
Я маю на увазі ось цю статтю вчорашню - Полиция Киева задержала мужчину, зарезавшего в новогоднюю ночь прохожего на Андреевском спуске. ВИДЕО. До вас в мене ніяких претензій, лише до нашого законодавства та "правових" органів і судів.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:14 Ответить
В дурке подлечат, и выпустят через год.
показать весь комментарий
02.02.2021 22:46 Ответить
Ну гереге ты неплохо отмстил...но зачем же было топором махать?? Получил бы максимум червонец...а теперь пожизненное мотать...
показать весь комментарий
02.02.2021 18:57 Ответить
Вряд чи він мав намір їх вбивати. Думаю, адвокат на цьому і буде стояти. Те що, йому хочуть пожиттєве не означає що, дадуть.
показать весь комментарий
03.02.2021 08:49 Ответить
Почему мне кажется что я знаю за кого это тело голосовало на президентских выборах?
показать весь комментарий
02.02.2021 18:59 Ответить
Потому что ты его подельник, которого он не сдал?
показать весь комментарий
02.02.2021 20:13 Ответить
Ты опять ник поменял? Все надеешься что с новым ником тебя не опустят?
показать весь комментарий
02.02.2021 20:18 Ответить
Да ты не нервничай так. Может он тебя и не сдаст.
показать весь комментарий
02.02.2021 20:21 Ответить
Та я ж молчать не буду, ты за мной паровозом пойдёшь если что, я про все твои «подвиги» расскажу.
показать весь комментарий
02.02.2021 20:25 Ответить
Теперь будет пожизненно вспоминать о пожаре
показать весь комментарий
02.02.2021 19:03 Ответить
Герострат **********.
показать весь комментарий
02.02.2021 19:08 Ответить
операция Ы пицентр. от ревизии нас спасет только кража. или пожар
показать весь комментарий
02.02.2021 19:08 Ответить
Тут же не просто нанесение ущерба. Это ж рабочий день, куча людей. Давка, паника, дым - если бы завтыкали с эвакуацией могло быть много жертв.
показать весь комментарий
02.02.2021 19:11 Ответить
Набирают в охрану не подготовленных людей - вот и результат - нету магазина.Там и задержать его можно и нужно было и потушить огонь большой сложности не было.....
показать весь комментарий
02.02.2021 19:14 Ответить
ничего страшного с магазином не случилось. Новый барак построят на месте сгоревшего.
показать весь комментарий
02.02.2021 19:18 Ответить
У охранников только одна задача, что бы не воровали.
показать весь комментарий
02.02.2021 19:19 Ответить
Ну да. А еще они могут бомжа ногами попинать.Правда им и зарплату платят такую что они сами подворовывают....Иначе смысл там работать,а текучка там просто колосальная....Но ведь его токо открыли и могли набрать неплохих парней еще не знающих о том что на зарплату их кинут и в скором времени выкинут и с работы))))....
показать весь комментарий
02.02.2021 19:26 Ответить
Доставщик заказов хоть не пострадал? Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске заявил, что это была "месть хозяину магазина", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 59
Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске заявил, что это была "месть хозяину магазина", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9298
показать весь комментарий
02.02.2021 19:16 Ответить
видео с дрона
https://youtu.be/_lRh6nO_lVY
показать весь комментарий
02.02.2021 19:19 Ответить
Хорошо хоть ветра не было...дым вертикально вверх шел...А если бы на многоэтажки подул...то там и в квартирах народ мог бы задохнуться...
показать весь комментарий
02.02.2021 19:33 Ответить
мне кажется все равно многоэтажку закоптило...
(не критично (до эвакуации) но...неэстетично - точно! такая копоть и смрад от горящего китайского хлама...шо...закопченные стена и окна смердеть еще долго будут)
показать весь комментарий
02.02.2021 19:37 Ответить
Погоняло его "Галюн". В телефоне куча совместных фоток и за прошлине лето тоже! Из соображений этикетки не буду их тут приводить.
показать весь комментарий
02.02.2021 19:29 Ответить
Это мой кореш у реально проблемы с головой в последнее время...
показать весь комментарий
02.02.2021 19:33 Ответить
Отчасти, я его понимаю. Более конских магазинов не встречал.
показать весь комментарий
02.02.2021 19:23 Ответить
Ну, а что делать, если антимонопольный магазин дал им возможность полностью захватить рынок.
Мерлен - выбор товаров никакой, Олди - даже сайта нормального нет, АРС - только в некоторых городах имеется, продавцы там внимательные, а выбор плохой.
показать весь комментарий
02.02.2021 19:44 Ответить
ОБИ обратно звать.
показать весь комментарий
02.02.2021 21:32 Ответить
Хорошо горит.
показать весь комментарий
02.02.2021 19:27 Ответить
Помстився так помстився, йолоп. Герегам втратити той магазин як людині 10 гривень згубити.
показать весь комментарий
02.02.2021 19:30 Ответить
Зафрахтують пару раз "Мрію" на Китай за вакциною, покриють всі збитки і ще "навару" вистачить побудувати новий маркет.
показать весь комментарий
02.02.2021 19:49 Ответить
Если обворовывают и обманывают простых предпринимателей, по делам ей и директору.
Ей потому что нанимает мудаков и воров.
показать весь комментарий
02.02.2021 19:32 Ответить
да никто сидеть не будет! У хозяина все застраховано, а крендель этот или действительно отбитый, или косит под дебила, причем довольно реалистично. 20 лет назад, когда мешками в Европу везли замороженные носы и уши (нахрена? на холодец, что-ли? так там его не едят!), этому бойцу было лет 10-12, я так думаю. Хозяина он вполне мог видеть по интернету, особенно после событий с закупкой повязок и работой эпицентра во время карантина. так что , скорее всего, казачок засланный и косит под дауна, но вавка в голове не исключается
показать весь комментарий
02.02.2021 19:39 Ответить
Если бы чаще так делали, то не кидали бы так всю страну! А так бандиты народа не боятся....
показать весь комментарий
02.02.2021 19:50 Ответить
а охрана при чем тут
показать весь комментарий
02.02.2021 20:09 Ответить
Та нічого, Герега ще красівший побудує. Це пиль для тетки.
показать весь комментарий
02.02.2021 20:19 Ответить
Може, цей магазин комусь заважав, а цього дебіла підіслали.
показать весь комментарий
02.02.2021 20:20 Ответить
так а шо там с пожарной безопасностью, наверное всё чотко в "Эпицентрах" ? Палій "Епіцентру" в Первомайську заявив, що це була "помста господареві магазину", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6641 проверять не будут... Палій "Епіцентру" в Первомайську заявив, що це була "помста господареві магазину", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6641... и с охранной порядок -три старпёра-мусора на 5000 квадратов... и продавцы в каждом отделе всегда на подхвате.. Палій "Епіцентру" в Первомайську заявив, що це була "помста господареві магазину", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6641
показать весь комментарий
02.02.2021 20:42 Ответить
Помста за утиски малого бізнесу, а може йому гараж знесли щоб епіцентр побудувати,
показать весь комментарий
02.02.2021 20:45 Ответить
Горіла гарега падала.
Продуктовый магазин.
показать весь комментарий
02.02.2021 20:53 Ответить
Чем ему рыговские Гереги помешали???
показать весь комментарий
02.02.2021 21:07 Ответить
А чем Гереги так пожарнику нагадили ?
показать весь комментарий
02.02.2021 21:35 Ответить
С топором на ул. Достоевского 2.... нда.
А про носы и ушт отрезанные и замороженные и в европу мешками - это, или шизофреник, или косит.
показать весь комментарий
02.02.2021 22:05 Ответить
Родя Раскольников
показать весь комментарий
02.02.2021 22:24 Ответить
А выгорело хорошо...теперь манегеры со всех эпицентров насписывают на погорельца...
показать весь комментарий
02.02.2021 22:39 Ответить
Так отомстить хотел, что готов был кучу людей угробить в пожаре. Если казни нет, пожизненное - самое справедливое для него наказание.
показать весь комментарий
02.02.2021 22:47 Ответить
Признают психом, посидит полгода в Дурке. Ну там душ Шарко, микстура Бехтерева и все такое. И отправят домой
показать весь комментарий
03.02.2021 02:06 Ответить
Ну, заявка на пожиттєве то, від бажання залякати їнших. Реально, залежить від суда. Адвокат стане на позицію що, вбивати охоронців він наміру не мав і не вбив. Тут максимум можуть натягнути на п'ять років. За підпал максимум червонець світить і тоді тілесні просто поглинаються. В результаті буде вибір між нанесенням тілесних та підпала. Жодна зі статей начебто не передбачає пожиттєвого.
показать весь комментарий
03.02.2021 09:01 Ответить
 
 