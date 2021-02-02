Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске заявил, что это была "месть хозяину магазина", - Нацполиция. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Информация о наличии у 37-летнего поджигателя магазина "Эпицентр" в Первомайске сообщника не подтверждается. Причиной поджога задержанный назвал "месть хозяину магазина".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратмент коммуникации Национальной полиции.
Напомним, что около 13 часов в Первомайский управления полиции поступило сообщение о поджоге торгового центра.
Злоумышленник, вооруженный ножом и топором, поджег помещение, а при попытке его задержания пострадали двое охранников. Сейчас они находятся в медицинском учреждении, их жизни ничего не угрожает.
Сейчас 37-летнего злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время ему будет объявлено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения. Действия преступника следователи квалифицировали как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство. За содеянное ему грозит до пожизненного лишения свободы.
Полицейские выясняют мотивы поджога и проверяют все возможные версии совершенного преступления. В полиции отмечают, что информация о том, что задержанный имел сообщника пока не находит своего подтверждения.
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https://youtu.be/lPtykf1dfSA
виникає питання чи безпечно знаходитись в їхніх магазинах.
https://youtu.be/_lRh6nO_lVY
(не критично (до эвакуации) но...неэстетично - точно! такая копоть и смрад от горящего китайского хлама...шо...закопченные стена и окна смердеть еще долго будут)
Мерлен - выбор товаров никакой, Олди - даже сайта нормального нет, АРС - только в некоторых городах имеется, продавцы там внимательные, а выбор плохой.
Ей потому что нанимает мудаков и воров.
Продуктовый магазин.
А про носы и ушт отрезанные и замороженные и в европу мешками - это, или шизофреник, или косит.