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В центре Москвы и Санкт-Петербурга жестко задерживают собравшихся сторонников Навального. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Штаб Алексея Навального после оглашения приговора оппозиционеру призвал всех сторонников оппозиционера выйти на Манежную площадь в центре столицы РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, с самого утра 2 февраля к Манежной площади в Москве стянуты внушительные силы правоохранительных органов - сотни сотрудников Росгвардии и ОМОНа, десятки единиц спецтехники. Пушкинскую площадь полностью оградили металлическими заборами, вокруг неё выставлено оцепление. На вход и выход закрыты станции метрополитена "Охотный ряд", "Площадь Революции", "Александровский сад" и "Театральная". В этих районах отключен мобильный интернет.

К одиннадцати часам по московскому времени там собрались несколько тысяч человек. Очевидцы сообщают, что проезжающие по центральным улицам города автомобили непрерывно гудят. Есть данные о сотнях задержанных.

Сторонники Навального также собираются в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте. Там тоже начались задержания.

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По данным ОВД-Инфо, задержаны 746 человек, из них 612 в Москве, 119 в Санкт-Петербурге. Отмечается, что силовики действуют очень грубо.

В центре Москвы и Санкт-Петербурга жестко задерживают собравшихся сторонников Навального 01

По оценкам корреспондентов Настоящего Времени, в центр Москвы вышли несколько сотен человек. При задержании протестующих полицейские применяли дубинки. В Петербурге, по данным издания "Бумага", также применяли электрошокеры.

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Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение отправить в колонию оппозиционного политика Алексея Навального. Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на 3,5 года колонии общего режима. Политик должен провести в заключении около 2,5 лет, поскольку в 2014 году несколько месяцев провел под домашним арестом. Также зачтут время его пребывания в СИЗО с 17 января 2021 года.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Чем больше в Мордоре орки друг друга поубивают , тем лучше станет мир ✌️
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02.02.2021 23:27
+11
руские Свинокацапсины калечат и убивают руских свинособак. Это замечательно. Поубивайте уже один одного, руские скоты В центре Москвы и Санкт-Петербурга жестко задерживают собравшихся сторонников Навального - Цензор.НЕТ 7165
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02.02.2021 23:26
+9
Це ж добре, навіщо нам некорумпована, вільна і успішна Росія ? Нам вигідна корумпована та бідна країна-ізгой, яку ненавидить весь світ. Тому, бажаю омону наснаги у втоптуванні в багно прибічників бутерброду.
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02.02.2021 23:25
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Нормальным людям нужно уезжать оттуда. Если у нас ещё есть шанс, тот там без вариантов вообще.
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02.02.2021 23:21 Ответить
Це ж добре, навіщо нам некорумпована, вільна і успішна Росія ? Нам вигідна корумпована та бідна країна-ізгой, яку ненавидить весь світ. Тому, бажаю омону наснаги у втоптуванні в багно прибічників бутерброду.
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02.02.2021 23:25 Ответить
Коли дна не видно, то не здаються фантазійними очікування що це стало понять на нашу територію з черговою скрепною місією...
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02.02.2021 23:32 Ответить
нормальные люди там давно не живут. только рузьке луди.
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02.02.2021 23:31 Ответить
Хтось із психіатрів може пояснити - для чого вони виходять на вулиці?
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02.02.2021 23:22 Ответить
руские Свинокацапсины калечат и убивают руских свинособак. Это замечательно. Поубивайте уже один одного, руские скоты В центре Москвы и Санкт-Петербурга жестко задерживают собравшихся сторонников Навального - Цензор.НЕТ 7165
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02.02.2021 23:26 Ответить
Чем больше в Мордоре орки друг друга поубивают , тем лучше станет мир ✌️
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02.02.2021 23:27 Ответить
к сожалению они не убивают друг друга (пока что)
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02.02.2021 23:30 Ответить
Як кажуть на роісі :"Любит-значит бьет"))) то поліцаї їх так "*******". Нема чого скиглити-проміняли свободу за тюремну пайку,то й живіть з цим.
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02.02.2021 23:28 Ответить
бей кассаба с молоду будет кассаб как золото.
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02.02.2021 23:29 Ответить
Бачив я цих борцунів. Поліцаї одного тягнуть до автозаку, а п"ятеро біжать слідом знімаючи на телефони.
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02.02.2021 23:31 Ответить
Терпілами вони звуться)
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02.02.2021 23:34 Ответить
Чтобы спасти Россию нужно сжечь Москву, желательно всю
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02.02.2021 23:32 Ответить
нет только мацкву но и всю кацапню.
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02.02.2021 23:37 Ответить
Питер тоже нахер.
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02.02.2021 23:49 Ответить
Влада дубасить майбутніх і сьогоднішніх платників податків щоб ті ходили за іншим, більш безпечним маршрутом: робота - домівка, а не вешталися по мітингах.
У цирках б'ють "братів наших менших", щоби ті теж заробляли гроші на аренах, а не спали та їли.
Що не так? ХХІ сторіччя надворі. А коли було інакше?
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02.02.2021 23:36 Ответить
Odessa_1232 - "Чтобы спасти Россию нужно сжечь Москву, желательно всю". - Я бы еще добивил: - со всеми рускими от роддома до победного У центрі Москви і Санкт-Петербурга жорстко затримують прихильників Навального, які зібралися - Цензор.НЕТ 3613
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02.02.2021 23:38 Ответить
Опа! Регіони фіг забили на Мацькву! Мусора в Мацькві отримують вдесятеро більше бабла, ніж ті ж мусора в регіонах. Схоже зараз почнеться парад суверенитетів)) У центрі Москви і Санкт-Петербурга жорстко затримують прихильників Навального, які зібралися - Цензор.НЕТ 1013
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02.02.2021 23:38 Ответить
І правильно. Люди в регіонах животіють, а Пуйло собі палаци будує неміряні. Перший має відвалитись Краснодар. Разом з Геленжиком)) У центрі Москви і Санкт-Петербурга жорстко затримують прихильників Навального, які зібралися - Цензор.НЕТ 2895
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02.02.2021 23:42 Ответить
Потім Крим. Міст вже є, відразу вода з'явиться. Потім Хабаровськ, Якутськ, Новосибірськ, Західна Сибір.... А Пуйло нехай сидить у бункері, поки не набридне
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02.02.2021 23:45 Ответить
я лично только потдерживаю вяликую эвенко тунгусию или тысячелетнюю коми корякию.
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02.02.2021 23:44 Ответить
еси бы это не сделали гордые русские витязи,это сделали бы солдаты нато или клятые биндеры.
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03.02.2021 00:08 Ответить
Нех шастать по улицам без коктейля для омона.
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03.02.2021 00:08 Ответить
Народ будет вымирать, а диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая соседним странам концессии... Для русских лидеров это самый выгодный бизнес.
У. Черчилль
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03.02.2021 00:12 Ответить
Не хочете Соловьева обматюкать в чате?
Воно зараз піздить, що то не по делу
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03.02.2021 00:20 Ответить
добре, файно. а от якщо б вони іще стріляти одне в одного почали б - було би іще краще: що менше кацапні, то краще. доки ця клята нація не змаеншиться до кордонів "владіміро-суздальскаго княжєства", спокою від них ніц не буде.
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03.02.2021 01:06 Ответить
поросячі боти обгавкують протести проти пУТІНА
що ж... ось так
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03.02.2021 02:15 Ответить
Бей русню молотом-будет русня золотом.
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03.02.2021 03:19 Ответить
И...и...нуууу....а теперь дружно ....хором, ...все вместе.....Спасибо деду за пабедууууу!!....и.ииии...Путин -ПАМАГИИИИ! ....ииии...и-иии...и-ииии!!!
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03.02.2021 06:52 Ответить
В голові росіян системний збій на рівні цивілізаційного вибору. Навальний, Путін, Ціхановськая це все настільки дрібні політичні особи, що нічого позитивного вони, в силу їх інтелектуальної імпотентності , не можуть надати Росії чи Білорусії для позитивного розвитку цих країн. Всі кричать Путін - вор! Але їм чомусь заціпило, крикнути , чи бодай повісити плакат - Путін вор верни все уворованноє и гражанам и соседним странам! Ні. Їм до таких логічних висновків ще далеко. Там стільки вербонутих: сексотів, філєрів, доносчиків, що революція просто не можлива. Адже, хто хоче щоб, наприклад сотні заслужених артистів РФ виявились примітивними агентами чим помічниками ФСБ, що писали доноси на колег, на ліво, і на право, як один недавно почивший їх артист. ЇХ протест це заміна одного диктатора на іншого такого ж узьколобого в плані цивілізацйійного розвитку РФ, як Михалков який розказує про Велику Россію на фоні, ні не косімічних ракет, портретів нобеліських лауреатів, а десятків ікон і попівського мракобісся позаминулих віків.
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03.02.2021 08:52 Ответить
пиз*ите их - как можно больше!!!!!
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03.02.2021 18:28 Ответить
 
 