Разбился при посадке прототип межпланетного корабля SpaceX Starship. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Принадлежащая Илону Маску космическая компания SpaceX осуществила запуск девятого прототипа межпланетного многоразового корабля Starship.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter SpaceX, запуск был успешным, однако корабль разбился при посадке.
Live feed of Starship SN9 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/ioM0D5J91I— SpaceX (@SpaceX) February 2, 2021
Напомним, в сентябре 2019 года Илон Маск представил прототип ракеты Starship для колонизации Луны и Марса.
Но в ноябре во время испытаний первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний.
В январе 20201 года генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что собирается строить по 100 межзвездных кораблей в год. Каждый раз, когда орбиты Земли и Марса будут находиться в подходящем положении, он собирается отправлять на Красную Планету по 100 тысяч добровольцев.
Пожалуйста, подождите...
ещё в далёком будущем.
В январе 20201 года генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил
Источник: https://censor.net/ru/v3245647
нехай з наступною ракетою Маску пощастить!
Корабель має приземлитися вночі, коли інопланетяни позасинають після вечірньої молитви
искренне верю в Илона нашего Маска..
Кто же там будет жить, в тех бункерах, кто эти "сотня тысяч добровольцев в год", гении или лауреаты нобелевских премий? Нет, это все те же сотни тысяч глупых людей, борющихся между собой за деньги и власть, с теми же мыслями "после меня хоть потоп" и т.п. Это все те же люди, засравшие Землю всеми видами отходов, начиная от пластика. Они и там все изгадят. Что то менять по настоящему нужно здесь, в людских головах, здесь - в своем доме - на Земле, чтоб не пришлось бежать от экологической катастрофы, перенаселения, нехватки воды и прочих ресурсов и т.п.
По мере приближения к поверхности Земли прототип космического корабля переориентируется и приземлится возле стартовой площадки. Именно эта последняя часть - выполнение финального манёвра при приземлении - прошла неудачно в декабре у предыдущего прототипа SN8, завершившись его крушением.
"План компании заключается в том, что прототип SN9 поднимется на высоту около 10 км, а затем выполнит манёвр с заходом на посадку «на брюхо», имитируя утечку топлива во время возвращения через атмосферу Земли."
це маячня
"посадку «на брюхо», имитируя утечку топлива" - МАЯЧНЯ!
чи бачили ви щось подібне у реальному відео? я ні.
гуглпереклад плану польоту:
"Вже у вівторок, 2 лютого, команда SpaceX зробить спробу випробування на висоті польоту серійного номера Starship 9 (SN9) - другого вищого суборбітального льотного випробування прототипу Starship з нашого сайту в окрузі Камерон, штат Техас. Подібно випробуванню польоту на висоті зоряного корабля серійного номера 8 (SN8), SN9 буде працювати через підйом від трьох двигунів Raptor, кожен з яких вимикається послідовно до досягнення апагеєм автомобіля - приблизно 10 км у висоту. SN9 здійснить перехід палива до внутрішніх резервуарів, які містять десантний паливо, перед тим, як переорієнтуватися на повторний вхід і контрольований аеродинамічний спуск.
Прототип Starship спуститься під активним аеродинамічним контролем, здійсненим незалежним рухом двох вперед і двох кормових заслінок на транспортному засобі. Всі чотири заслінки приводяться в дію бортовим бортовим комп'ютером для контролю ставлення Зоряного корабля під час польоту та забезпечення точної посадки у передбачуваному місці. Потім двигуни Raptor SN9 знову запаляться, коли транспортний засіб намагається здійснити посадковий маневр безпосередньо перед тим, як торкнутися посадочної майданчика, що прилягає до пускового кріплення."
для загального розвитку - паливна система прототипу
сколько у него ранних фальконов взрывалось а все таки довели до ума
первый пуск - недотянули
второй - перетянули
на 3й пуск я бы поставил деньги
калибровка видимо тонкая
тяжело решать уравнение с двумя неизвестными
мне нравятся 2 компании
спейсХ
и бостон динамик
люди не воздух трясут
План компании заключается в том, что прототип SN9 поднимется на высоту около 10 км, а затем выполнит манёвр с заходом на посадку «на брюхо», имитируя утечку топлива во время возвращения через атмосферу Земли.
По мере приближения к поверхности Земли прототип космического корабля переориентируется и приземлится возле стартовой площадки. Именно эта последняя часть - выполнение финального манёвра при приземлении - прошла неудачно в декабре у предыдущего прототипа SN8, завершившись его крушением.
Точнее получается - изучение поведения систем в критической ситуации.
Пишу не для тебя, упоротого батутного ватника дидываявале, а для интересующихся людей.
https://www.youtube.com/watch?v=yHfuVPHhduo&ab_channel=Roman-BRatt
Именно
Пока Рогозины гогочут, набивая брюхо, Маск идёт вперёд.
На то они и прототипы, дабы разбиваться для того, чтобы готовый продукт не разбивался.