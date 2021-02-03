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Разбился при посадке прототип межпланетного корабля SpaceX Starship. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Принадлежащая Илону Маску космическая компания SpaceX осуществила запуск девятого прототипа межпланетного многоразового корабля Starship.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter SpaceX, запуск был успешным, однако корабль разбился при посадке.

Напомним, в сентябре 2019 года Илон Маск представил прототип ракеты Starship для колонизации Луны и Марса.

Но в ноябре во время испытаний первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний.

В январе 20201 года генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил, что собирается строить по 100 межзвездных кораблей в год. Каждый раз, когда орбиты Земли и Марса будут находиться в подходящем положении, он собирается отправлять на Красную Планету по 100 тысяч добровольцев.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+46
блин! .. жалость!.. пусть отрицательный опыт принесет знания и благополучие в дальнейшем..
искренне верю в Илона нашего Маска..
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03.02.2021 00:53
+37
дуже важко йти дорогою, якою до тебе ніхто ще не ходив!
нехай з наступною ракетою Маску пощастить!
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03.02.2021 01:20
+16
очень жалко что там ни одного подопытного кацапа не сидело.
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03.02.2021 00:53
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Правила форума Совет форумчан
у них это запланировано
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03.02.2021 00:52 Ответить
давно.

ещё в далёком будущем.

В январе 20201 года генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявил

Источник: https://censor.net/ru/v3245647
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03.02.2021 00:57 Ответить
дуже важко йти дорогою, якою до тебе ніхто ще не ходив!
нехай з наступною ракетою Маску пощастить!
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03.02.2021 01:20 Ответить
он жеж межпланетный...инопланетяне не допустят его посадки
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03.02.2021 01:33 Ответить
В NASA теж не ідіоти працюють, все давно прораховано.
Корабель має приземлитися вночі, коли інопланетяни позасинають після вечірньої молитви
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03.02.2021 02:52 Ответить
+++
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03.02.2021 11:16 Ответить
блин! .. жалость!.. пусть отрицательный опыт принесет знания и благополучие в дальнейшем..
искренне верю в Илона нашего Маска..
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03.02.2021 00:53 Ответить
Это прототип корабля..... кто знает, какие параметры они в него заложили, чтобы испытать.... может взрыв и разрушение - это нужные для них параметры.......от этих данных они будут закладывать новые комплектующие, с улучшенными показателями.....
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03.02.2021 01:44 Ответить
разумно.. согласен!..
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03.02.2021 01:52 Ответить
Разбился при посадке прототип межпланетного корабля SpaceX Starship - Цензор.НЕТ 4857 Конечно же воплощение своих идей И. Маском поражают и демонстрируют мощь человеческого интелекта и технического прогресса. Но, с моей скромной точки зрения, это путь совсем не туда... Вот если бы Маск направил свой гений на спасения планеты от разных видов катастроф, начиная от экологической, то он бы сделал гораздо больше для человечества, чем переселение сотен тысяч людей для жизни в бункерах с пейзажами Марса. Нужно менять иысли людям с помощью интернета, ТВ, СМИ, пропаганды и т.п...
Кто же там будет жить, в тех бункерах, кто эти "сотня тысяч добровольцев в год", гении или лауреаты нобелевских премий? Нет, это все те же сотни тысяч глупых людей, борющихся между собой за деньги и власть, с теми же мыслями "после меня хоть потоп" и т.п. Это все те же люди, засравшие Землю всеми видами отходов, начиная от пластика. Они и там все изгадят. Что то менять по настоящему нужно здесь, в людских головах, здесь - в своем доме - на Земле, чтоб не пришлось бежать от экологической катастрофы, перенаселения, нехватки воды и прочих ресурсов и т.п.
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03.02.2021 04:26 Ответить
люди повинні стати космічною популяцією! давно пора покинути батьківський дім і переїхати, хочаб до общаги!
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03.02.2021 06:56 Ответить
Він розробляє проект космічного ковчегу для тисячьолітньої подорожі у Всесвіт. Розраховано на 140 млн чоловік. Тоді і війни припиняться.
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03.02.2021 08:32 Ответить
Припиняться війни? - від чого? Тому, що невеличка частка людей *140 млн чоловік - запроториться десь у Всесвіті? Але мільярди людей залишаться на Землі - засирати її, виснажувати, перенаселяти...
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04.02.2021 01:31 Ответить
140 млн- це кацапи))) невже анекдота цього не знаєш?
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04.02.2021 07:11 Ответить
Никакой жалости, для того эти испытания и проводятся (по сути краш тесты), корабль поднялся на планируемую высоту, маневр в горизонтальным снижением выполнен. Десятый прототип уже на стартовой площадке ))))
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03.02.2021 11:01 Ответить
очень жалко что там ни одного подопытного кацапа не сидело.
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03.02.2021 00:53 Ответить
У них бы при этом сгорело бы полсотни холопов включая маршала. Ну и Кисельов бы рассказал что всё прошло штатно и никто не пострадал.
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03.02.2021 00:56 Ответить
Почему Маск в этот раз не купил на опыты с десяток удмуртов и не использовал их в качестве балласта?
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03.02.2021 00:58 Ответить
В цивилизованных странах такие опыты над животными запрещены.
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03.02.2021 01:00 Ответить
над животными запрещены, а над кацапами - нет.
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03.02.2021 01:02 Ответить
хм.. Так кацапы это ведь есть представители рашо-фауны !!! ..Шо, разве это не так !? Разбился при посадке прототип межпланетного корабля SpaceX Starship - Цензор.НЕТ 9428
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03.02.2021 01:12 Ответить
хуже. русню можно отнести к органической, но вредоносной и паразитической форме жизни.
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03.02.2021 01:15 Ответить
"Принадлежащая Илону Маску космическая компания SpaceX осуществила запуск девятого прототипа межпланетного многоразового корабля Starship который тоже разбился.. " ... да..этот Маск настырный, целеустремленный и бесбашенный молодой и богатый гений 21 Века !!! Он добьется своего , вот посмотрите !!! Удачи Маску и Привет Марс !!!!
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03.02.2021 00:58 Ответить
p.s. Помните как первый раз Илон пристыковывал свой "фалькон" с астронавтами к МКС?! И как Кацапо-сми ржали с этого - что пристыковался только с 5 раза !!! Так вот - он мог бы совершить стыковку с первого раза, но он испытывал ВСЕ системы корабля в экстремальных условиях на будущее !!! Вот и сейчас видать происходит тоже самое ..
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03.02.2021 01:09 Ответить
бред
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03.02.2021 07:12 Ответить
пёрднул?
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03.02.2021 07:44 Ответить
Ваша авторитетна думка, що підкріплена фактами, дуже важлива для читачів ЦН. КГ/АМ.
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03.02.2021 08:34 Ответить
уточнюю
"План компании заключается в том, что прототип SN9 поднимется на высоту около 10 км, а затем выполнит манёвр с заходом на посадку «на брюхо», имитируя утечку топлива во время возвращения через атмосферу Земли."
це маячня
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03.02.2021 08:41 Ответить
Аргументуйте. Хотілось би почути щось більш фундаментальне, аніж "це маячня".
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03.02.2021 08:47 Ответить
конкретизую більш фундаментально:
"посадку «на брюхо», имитируя утечку топлива" - МАЯЧНЯ!
чи бачили ви щось подібне у реальному відео? я ні.

гуглпереклад плану польоту:
"Вже у вівторок, 2 лютого, команда SpaceX зробить спробу випробування на висоті польоту серійного номера Starship 9 (SN9) - другого вищого суборбітального льотного випробування прототипу Starship з нашого сайту в окрузі Камерон, штат Техас. Подібно випробуванню польоту на висоті зоряного корабля серійного номера 8 (SN8), SN9 буде працювати через підйом від трьох двигунів Raptor, кожен з яких вимикається послідовно до досягнення апагеєм автомобіля - приблизно 10 км у висоту. SN9 здійснить перехід палива до внутрішніх резервуарів, які містять десантний паливо, перед тим, як переорієнтуватися на повторний вхід і контрольований аеродинамічний спуск.
Прототип Starship спуститься під активним аеродинамічним контролем, здійсненим незалежним рухом двох вперед і двох кормових заслінок на транспортному засобі. Всі чотири заслінки приводяться в дію бортовим бортовим комп'ютером для контролю ставлення Зоряного корабля під час польоту та забезпечення точної посадки у передбачуваному місці. Потім двигуни Raptor SN9 знову запаляться, коли транспортний засіб намагається здійснити посадковий маневр безпосередньо перед тим, як торкнутися посадочної майданчика, що прилягає до пускового кріплення."

для загального розвитку - паливна система прототипу
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03.02.2021 10:27 Ответить
Дякую за розгорнуту відповідь))
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03.02.2021 10:37 Ответить
Розбився під час посадки прототип міжпланетного корабля SpaceX Starship - Цензор.НЕТ 2274 логика идиота
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03.02.2021 08:49 Ответить
или ты ведущий специалист по разработке межпланетных космических кораблей? Розбився під час посадки прототип міжпланетного корабля SpaceX Starship - Цензор.НЕТ 2616
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03.02.2021 08:50 Ответить
_Такой жаль! Очень разочарован. Но Илон Марс и его банда допилят, это видно. Классные там инженеры. Ух! Завидую... Большое дело делают. Маленький шаг для человека, и...
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03.02.2021 00:59 Ответить
не беда, это только был серийный номер 9
сколько у него ранних фальконов взрывалось а все таки довели до ума
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03.02.2021 02:42 Ответить
На то он и прототип. Бывает.
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03.02.2021 01:07 Ответить
Отрицательный результат -тоже результат.Да он там ещё и ордынцев команду нанял.Ограбили и подстроили.
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03.02.2021 01:09 Ответить
Разбился при посадке прототип межпланетного корабля SpaceX Starship - Цензор.НЕТ 8572
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03.02.2021 01:09 Ответить
На Параші сьогодні день Перемогі!
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03.02.2021 07:55 Ответить
Зато у нас ничего не разбилось!И не разобьется! Не ошибается тот кто ничего не делает.
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03.02.2021 01:12 Ответить
Нічого. Головне, до Марса долетять.
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03.02.2021 01:15 Ответить
Не проблема. Это частная компания
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03.02.2021 01:16 Ответить
Если по 100 тысяч расиян в год отправлять на Марс то через 140 лет он отправит на Марс всех расиян.
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03.02.2021 01:17 Ответить
На Плутон, он дальше.
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03.02.2021 01:24 Ответить
На Солнце рашку.
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03.02.2021 01:40 Ответить
классный тест!!!
первый пуск - недотянули
второй - перетянули
на 3й пуск я бы поставил деньги
калибровка видимо тонкая
тяжело решать уравнение с двумя неизвестными
мне нравятся 2 компании
спейсХ
и бостон динамик
люди не воздух трясут
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03.02.2021 01:21 Ответить
Межпланетный, многоразовый?! Он бы так не торопился с определениями.
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03.02.2021 01:25 Ответить
Германии хватит до Сталинграда.
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03.02.2021 02:44 Ответить
Германия, Сталинград? Смешались кони, люди..
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13.02.2021 19:35 Ответить
А то, десант, типа.
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13.02.2021 23:49 Ответить
а ты видел госдолг америки?
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03.02.2021 01:44 Ответить
Это старое видео, и новость.
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03.02.2021 01:59 Ответить
Сподіваюсь люди не постраждали
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03.02.2021 02:00 Ответить
Скоро услышим на всех российских помойках радостный вопль лаптеногих
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03.02.2021 03:38 Ответить
_Следующий Звёздный Челнок они посадят. Или №11. Так что недолго болванам злорадствовать. А девятка слишком низко в вертикальное положение переходил, выше надо.
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03.02.2021 05:28 Ответить
Вот это Маска поперло. Шо он там курит?
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03.02.2021 06:03 Ответить
Тренироваться надо до того, как посадить в ракету людей...
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03.02.2021 06:54 Ответить
Без попыток не бывает успеха, жаль что мы живём в период когда русские бабуины радуются неудачам космических проектов 21 века, остаётся надеяться, что это естественный отбор и в космосе русских обезьян не будет
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03.02.2021 06:58 Ответить
Это не ошибка - это испытание "утечки топлива".
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03.02.2021 07:47 Ответить
Да вроде как не дурак, постящий на Цензоре... Розбився під час посадки прототип міжпланетного корабля SpaceX Starship - Цензор.НЕТ 4435
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03.02.2021 09:09 Ответить
я сильно не разбирался, но насколько я выхватил - первый раз было испытание другого ГРАНИЧНОГО параметра.
Точнее получается - изучение поведения систем в критической ситуации.

Пишу не для тебя, упоротого батутного ватника дидываявале, а для интересующихся людей.
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03.02.2021 09:08 Ответить
Вопрос к редакции: почему вы копируете подачу и текст у россми и их прихлебателей в Украине? Посмотрел сейчас - один в один.Плохо скрываемое злопыхательство.
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03.02.2021 07:32 Ответить
Если бы у Маска все получалось с первого раза, было бы не интерестно.
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03.02.2021 07:46 Ответить
РОГОЗИН аж ВЗДРОЧНУЛ от радости.
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03.02.2021 08:33 Ответить
Я, когда был маленький, точно так ракеты и рисовал. Это моя идея.
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03.02.2021 08:54 Ответить
А теперь сделай так...
https://www.youtube.com/watch?v=yHfuVPHhduo&ab_channel=Roman-BRatt
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03.02.2021 08:58 Ответить
а я уже переживать начал - куда они СН11 ставить будут? вот. место освободилось.
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03.02.2021 09:33 Ответить
полезный инженерно-научный эксперимент, качественно отработанный от начала до конца
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03.02.2021 10:06 Ответить
Как-то не верится, что прототип специально разбили при посадке. Видно, что двигатели включились поздно и опять один из двух. Скорее проблема в неустойчивом запуске после горизонтального планирования и без её решения, вся программа теряет смысл.
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03.02.2021 10:07 Ответить
господи, как жалко... Розбився під час посадки прототип міжпланетного корабля SpaceX Starship - Цензор.НЕТ 3042 но ничего, следующий может нормально взлететь...
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03.02.2021 10:15 Ответить
Ничего страшного. И с Фалькон и Драгон так же было. Сейчас рекорды устанавливают и контракты лет на 10 вперед осваивают. Ну вата с Рогизиным побеснуются пошутят про батут традиционно, потом засунут свой руцкий языг в сраку тоже традиционно и в очередной раз принципиально откажутся лететь на луну. В общем все идет по плану.
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03.02.2021 10:54 Ответить
...В общем все идет по плану....

Именно
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03.02.2021 11:03 Ответить
Какие параметры снимались - мы не знаем - Маск работает под плотным наблюдением, потому не спешит делиться результатами.
Пока Рогозины гогочут, набивая брюхо, Маск идёт вперёд.
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03.02.2021 12:26 Ответить
Трудный путь к звездам. Но Маск справится. Удачи ему.
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03.02.2021 12:49 Ответить
"Прототип (техн.) - ранняя версия нового продукта, используемая разработчиками для исследовательских и демонстрационных целей"© (Викисловарь).
На то они и прототипы, дабы разбиваться для того, чтобы готовый продукт не разбивался.
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03.02.2021 12:55 Ответить
 
 