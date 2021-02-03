Институт нацпамяти представил ролик о деятельности ОУН в Центральной и Восточной Украине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Украинский институт национальной памяти к годовщине Первого Великого сбора ОУН подготовил ролик о деятельности украинских националистов в центральных, восточных и южных областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт УИНП.
Отмечается, что с 28 января по 3 февраля 1929 года проходил Первый Великий сбор ОУН, который также известен как Конгресс украинских националистов. На нем было провозглашено создание ОУН во главе с полковником Евгением Коновальцем, озвучены общие мировоззренческие принципы, политическое видение ситуации и формы организации.
"Деятельность ОУН сосредоточивалась прежде всего в западных областях Украины, которые находились в составе межвоенной Польши. Однако с началом немецко-советской войны было создано несколько походных групп ОУН, которые смогли наладить подпольную деятельность в центральных, восточных и южных областях, включительно с Донбассом и Крымом", - говорится в сообщении.
Как комментирует исследователь ОУН, декан исторического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Иван Патриляк, в Днепропетровской области в каждом районе была подпольная организация.
"Есть советские данные об арестах и разгромах в 1944-46 годах по каждому району. Сотни людей арестованы в Днепропетровской области. То же самое в Николаевской, Одесской, Херсонской областях", - рассказывает он.
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Манипуляция осуществляется до тех пор, пока жертва не начнет сомневаться в адекватности своего восприятия мира и не поверит в кремлевскую теорию.
Применяя газлайтинг, легко свести с ума целые массы людей. Можно убедить людей что земля имеет не круглую, а треугольную форму, что путин Бог и.т.п
Существует несколько вариантов защиты от газлайтинга 1 - изолировать себя от зоны влияния газлайтеров и всегда оставаться при своем, изначальном мнении, а если вы уже стали жертвой газлайтинга, нужно пересмотреть свое отношение к вещам
https://youtu.be/BhdU88P1sV0?t=21
нажимает отравить жалобу , выбираем оскорбление проявление нетерпимости , там на выбор
Ми - Українці, ми - не єдині
Больше всего меня интересует, какими будут теперь ФОТОЖАБЫ.
2. Бандера ніколи не сидів у концтаборі (перебував під опікою в секторі Z (zellenbau) табору Заксенхаузен. Був в досить комфортних умовах, народив сина, мав право виходу та отримання кореспонденції. Викладав у диверсійній школі.
3. Відповідь з військово-історичного науково-дослідницького управління федерального архіву ФРН (м. Потсдам) запевнювала, що жодних боїв між УПА та Вермахтом не відбувалось.
4. У Бабиному ярі загинули тільки представники ОУН(м)
Начиталися радянської чи російської преси ?
Особливо про комфортні умови сидіння у концтаборі ...
Бажаю , щоб ти так з п"яток років посидів
"Відповідь з військово-історичного науково-дослідницького управління федерального архіву ФРН (м. Потсдам) запевнювала, що жодних боїв між УПА та Вермахтом не відбувалось." - та ти шо... А документы говорят об обратном... ! Почему она "запевнивала", а не показала документы !? )))