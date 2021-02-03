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Институт нацпамяти (298) история (1998) ОУН (153)

Институт нацпамяти представил ролик о деятельности ОУН в Центральной и Восточной Украине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Украинский институт национальной памяти к годовщине Первого Великого сбора ОУН подготовил ролик о деятельности украинских националистов в центральных, восточных и южных областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт УИНП.

Отмечается, что с 28 января по 3 февраля 1929 года проходил Первый Великий сбор ОУН, который также известен как Конгресс украинских националистов. На нем было провозглашено создание ОУН во главе с полковником Евгением Коновальцем, озвучены общие мировоззренческие принципы, политическое видение ситуации и формы организации.

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"Деятельность ОУН сосредоточивалась прежде всего в западных областях Украины, которые находились в составе межвоенной Польши. Однако с началом немецко-советской войны было создано несколько походных групп ОУН, которые смогли наладить подпольную деятельность в центральных, восточных и южных областях, включительно с Донбассом и Крымом", - говорится в сообщении.

Как комментирует исследователь ОУН, декан исторического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Иван Патриляк, в Днепропетровской области в каждом районе была подпольная организация.

"Есть советские данные об арестах и ​​разгромах в 1944-46 годах по каждому району. Сотни людей арестованы в Днепропетровской области. То же самое в Николаевской, Одесской, Херсонской областях", - рассказывает он.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+24
Институт нацпамяти представил ролик о деятельности ОУН в Центральной и Восточной Украине - Цензор.НЕТ 1846
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03.02.2021 02:19
+15
Слава Украине, смерть Московии ! ✌️
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03.02.2021 02:16
+15
В Бабиному Ярі німці розстріляли членів ОУН. Степан Бандера відсидів в концтаборі. УПА воювало з німецькими підрозділами і це добре задокументовано!
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03.02.2021 02:44
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Правила форума Совет форумчан
Слава Украине, смерть Московии ! ✌️
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03.02.2021 02:16 Ответить
Институт нацпамяти представил ролик о деятельности ОУН в Центральной и Восточной Украине - Цензор.НЕТ 1846
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03.02.2021 02:19 Ответить
Ви дуже помиляєтеся, приклад не вдалий. Як в Сенаті США та вищому керівництві держорганів, є крайні ліваки та представники "арабского мира", так і в Кнессеті достатньо антисемітів. Зараз багато ізраїльських арабів більші сеоністи ніж деякі вроджені євреї. В цьому плані, Україна не виняток.
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03.02.2021 11:07 Ответить
Историю переписывает каждая власть, но и правду писать надо, что в планы Гитлера не входило, строить национальные республики, это были ошибки тех националистов
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03.02.2021 02:26 Ответить
Ти ідіот? ОУН воювало з німцями!
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03.02.2021 02:42 Ответить
В Бабиному Ярі німці розстріляли членів ОУН. Степан Бандера відсидів в концтаборі. УПА воювало з німецькими підрозділами і це добре задокументовано!
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03.02.2021 02:44 Ответить
Во времена СССР читал книгу о партизанском отряде Ковпака. Так вот это ГРОМАДНОЕ партизанское соединение воевало против немцев СОВМЕСТНО "бандеровцами", а камисар соединения Ковпака - Руднёв - поддерживал это - за это был убит агентами из Москвы !
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04.02.2021 02:25 Ответить
Но только Украинцы таки создали , в итоге , свою национальную республику не смотря на потуги советов и немцев
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03.02.2021 05:48 Ответить
А бувають ненаціональні республіки?
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03.02.2021 08:39 Ответить
Кремлевская пропаганда, широко применяет Газлайтинг. Вид психологического насилия, суть которого заключается в систематическом опровержении истины и внушении выгодной для кремля теории.

Манипуляция осуществляется до тех пор, пока жертва не начнет сомневаться в адекватности своего восприятия мира и не поверит в кремлевскую теорию.

Применяя газлайтинг, легко свести с ума целые массы людей. Можно убедить людей что земля имеет не круглую, а треугольную форму, что путин Бог и.т.п

Существует несколько вариантов защиты от газлайтинга 1 - изолировать себя от зоны влияния газлайтеров и всегда оставаться при своем, изначальном мнении, а если вы уже стали жертвой газлайтинга, нужно пересмотреть свое отношение к вещам
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03.02.2021 03:08 Ответить
Слава героям ОУН, их борьба продолжается и сейчас, они пробудили украинский дух на Восточной Украине, которая почти стала Малороссией
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03.02.2021 04:23 Ответить
Там все было понятно, они , с повязками на руках помогали наводить порядок.
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03.02.2021 04:41 Ответить
ФлешМоб закроем Шария

https://youtu.be/BhdU88P1sV0?t=21

нажимает отравить жалобу , выбираем оскорбление проявление нетерпимости , там на выбор

Ми - Українці, ми - не єдині
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03.02.2021 05:23 Ответить
Институт нацпамяти представил ролик о деятельности ОУН в Центральной и Восточной Украине - Цензор.НЕТ 6203
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03.02.2021 05:54 Ответить
Доброе утро! Институт нацпамяти представил ролик о деятельности ОУН в Центральной и Восточной Украине - Цензор.НЕТ 2679
Больше всего меня интересует, какими будут теперь ФОТОЖАБЫ. Институт нацпамяти представил ролик о деятельности ОУН в Центральной и Восточной Украине - Цензор.НЕТ 4373
Институт нацпамяти представил ролик о деятельности ОУН в Центральной и Восточной Украине - Цензор.НЕТ 3527
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03.02.2021 06:06 Ответить
Рекомендую всім,кого цікавить тема почитати книгу Володимира Косика "Україна і Німеччина у Другій Світовій Війні".Книга видана ще у 1986-ому році в Парижі і хоча Косик,як націоналіст трохи заангажований там досить об"єктивно показано,як народилась ОУН,з ким вона співпрацювала,чому розкололась і так далі...До речі,однією з причин припинення співробітництва з німцями Косик пояснює тим,що багато провідників ОУН були одружені на єврейських жінках...Так от,в книзі не згадуються жодні загони ОУН,направлені на схід України...Вони апріорі не могли вижити в тому середовищі за радянських часів...А те,що НКВС,а потім КДБ арештовувало українців на сході як членів ОУН - не показник...З таким же успіхом вони могли йти по тій же 58-ій статті як японські,китайські,американські,німецькі,англійські...шпигуни...
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03.02.2021 10:16 Ответить
О, то в тому що, українські націоналісти воювали з німцями вже євреї винні, жінок своїх заслали? Я вам скажу більше, серед українських націоналістів було немало євреїв.
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03.02.2021 11:28 Ответить
1. жодних бойових підрозділів ОУН на Сході України не було
2. Бандера ніколи не сидів у концтаборі (перебував під опікою в секторі Z (zellenbau) табору Заксенхаузен. Був в досить комфортних умовах, народив сина, мав право виходу та отримання кореспонденції. Викладав у диверсійній школі.
3. Відповідь з військово-історичного науково-дослідницького управління федерального архіву ФРН (м. Потсдам) запевнювала, що жодних боїв між УПА та Вермахтом не відбувалось.
4. У Бабиному ярі загинули тільки представники ОУН(м)
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03.02.2021 13:12 Ответить
Бред !
Начиталися радянської чи російської преси ?
Особливо про комфортні умови сидіння у концтаборі ...
Бажаю , щоб ти так з п"яток років посидів Інститут нацпам'яті представив ролик про діяльність ОУН у Центральній та Східній Україні - Цензор.НЕТ 1118
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03.02.2021 16:55 Ответить
" Бандера ніколи не сидів у концтаборі (перебував під опікою в секторі Z (zellenbau) табору Заксенхаузен." - та ти шо... А зачем !? Других мест не было !? )))

"Відповідь з військово-історичного науково-дослідницького управління федерального архіву ФРН (м. Потсдам) запевнювала, що жодних боїв між УПА та Вермахтом не відбувалось." - та ти шо... А документы говорят об обратном... ! Почему она "запевнивала", а не показала документы !? )))
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04.02.2021 02:30 Ответить
 
 