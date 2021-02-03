РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13477 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбщество Закрытие каналов Медведчука
12 573 127
Зеленский (16541) Кива (397) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

"Зеленский для меня больше не президент, он просто преступник" - нардеп ОПЗЖ Кива о блокировке телеканалов "112", NewsOne и ZIK. ВИДЕО (обновлено)

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Народный депутат от партии "Оппозиционная Платформа - За жизнь" Илья Кива, комментируя решение президента Владимира Зеленского относительно блокировки телеканалов "112", NewsOne и ZIK, назвал главу государства "преступником, пытающимся скрыть свои преступления".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский для меня больше не президент, он просто преступник, пытающийся скрыть свои преступления.

Всем рот не заткнешь и шило в мешке не утаишь! А цыплят по осени посчитаем!!!" - написал он.

Отвечая на вопрос журналиста "112 канала" о том, в каком, по его мнению, государстве сейчас живет украинский народ, Кива ответил: "Вчера закончился, так и не состоявшийся президент Украины Зеленский, шестой президент Украины. Он был избран народом, но системно нарушая закон он превратился в преступника, который просто заметает следы своих преступлений. И одним из элементов этого позорного факта стало закрытие оппозиционных телеканалов. Тех телеканалов, которые обличали власть в их краже, саботаже, разворовывании государства, нанесении ущерба и нанесении ущерба территориальной целостности страны. Это все было пропитано сегодня. Пропитана наша страна - смертью, голодом, нищетой, войной... Все это сегодня власть пытается скрыть, и поэтому она идет на беспрецедентные шаги. Те шаги, которые окончательно обрывают и прекращают какое-то политическое будущее для этих профанов и аферистов. Они это сделали, они замахнулись на святое - на свободу слову. Ни одна власть в мире, замахнувшаяся на свободу слова, не имела будущего и не имеет настоящего".

Также Кива отметил, что Тарас Козак для него является не просто коллегой, но и другом.

"Козак - гражданин Украины, который имеет права, прописанные ему Конституцией. То, что сегодня происходит в нашей стране, кроме как беспределом, формированием диктатуры слабой, безвольной, непрофессиональной властью, запутавшейся в своих преступлениях, в своей коррупции, ни в коем случае не должно оставаться безнаказанным. Мы оппозиционные политики, которые системно защищаем интересы украинского народа и украинского государства, стоим поперек горла преступному режиму Зеленского. Мы будем бороться, мы будем потивостоять, мы будем выводить людей на улицы. Другой возможности защитить права и защитить свои жизни, к сожалению в этой стране, уже не осталсь. Попрали все, что только можно попрать. Конституцию, свободу слова, свободу волеизъявления, свободу жить.в этой стране.  Все пропитано смертью...Это был брошен вызов и мы этот вызов приняли. Мы и есть народ Украины. Зеленский - преступник, который будет сидеть на скамье подсудимых и будет отвечать за свои преступления, которые он совершил", - сказал он. 

Позже Кива добавил, что ОПЗЖ со своими приспешниками будут подавать в суды, будут блокировать административные здания, а также будут выходить на улицы: "Будем делать все, чтобы смести преступный режим Зеленского... Власть перешла черту и стала преступной... Наша задача сегодня - не расползтись по норам".

"Зеленский - это преступник, который подтирается Конституцией, подтирается правами человека. Наложение санкций на гражданина Украины - нарушение Конституции... Никто из членов ОПЗЖ не боится Зеленского", - сказал он, назвав Зеленского и его окружение "жалкими, ничтожными, циничными и бздливыми мышами".

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ярош - Зеленскому: Удар по кремлевскому холую Медведчуку и его банде полностью поддерживаю! Так держать!

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Зеленский для меня больше не президент, он просто преступник - нардеп ОПЗЖ Кива о блокировке телеканалов 112, NewsOne и ZIK 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+46
О как передаки у ваты дымят,аж снег быстрее таить начал))))
показать весь комментарий
03.02.2021 09:16
+39
Воем на ватных болотах УДОВЛЕТВОРЁН!!!)))
показать весь комментарий
03.02.2021 09:19
+31
Приємно бачити, що в коментах прихильники Порошенка і прихильники Зеленського однаково ненавидять всю цю проросійську наволоч!
показать весь комментарий
03.02.2021 09:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Зеленський для мене більше не президент. Курчат по осені порахуємо!" - нардеп ОПЗЖ Ківа про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 1379
показать весь комментарий
03.02.2021 10:08 Ответить
При порошенко этот Кива в ментовке служил, на командной должности. Все уже забыли.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:11 Ответить
Імітація, димова завіса, потрібно націоналізувати всі канали і передати в ОТГ.
показать весь комментарий
03.02.2021 14:21 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
показать весь комментарий
03.02.2021 10:23 Ответить
Навпаки, він потрохи становиться президентом! "Зеленський для мене більше не президент. Курчат по осені порахуємо!" - нардеп ОПЗЖ Ківа про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 1597
показать весь комментарий
03.02.2021 10:25 Ответить
ківа-тупий собачий рот.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:37 Ответить
+++
показать весь комментарий
03.02.2021 11:30 Ответить
А для мене ти також злочинець
показать весь комментарий
03.02.2021 10:39 Ответить
Ущербное своих 5 копеек вставило. Кива идет нах...
показать весь комментарий
03.02.2021 10:45 Ответить
+++
показать весь комментарий
03.02.2021 11:31 Ответить
Кива угрожает Монике, что фапать на ее портрет больше не будет.
показать весь комментарий
03.02.2021 10:45 Ответить
Теперь кива будет свое"шило"пытаться себе в рот засунуть
в знак протеста
адназначна
показать весь комментарий
03.02.2021 10:53 Ответить
сегодня понравилась перекошенная рожа кума бункерной крысы...
показать весь комментарий
03.02.2021 11:01 Ответить
И пусть взрываются ватные и зеленые пердаки!
показать весь комментарий
03.02.2021 11:37 Ответить
"Зеленський для мене більше не президент. Курчат по осені порахуємо!" - нардеп ОПЗЖ Ківа про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 7345
показать весь комментарий
03.02.2021 12:10 Ответить
Кива собирается "выводить народ" ?
Он давно не нюхал дубинку нацвардии на своей дурной лисине ?.
Кива, ты там тихонько дрочи и не отсвечивай, "лидер народный" ...
показать весь комментарий
03.02.2021 12:10 Ответить
"Зеленський для мене більше не президент. Курчат по осені порахуємо!" - нардеп ОПЗЖ Ківа про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 6441
показать весь комментарий
03.02.2021 12:11 Ответить
"Зеленський для мене більше не президент. Курчат по осені порахуємо!" - нардеп ОПЗЖ Ківа про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 4426
показать весь комментарий
03.02.2021 12:11 Ответить
"Зеленський для мене більше не президент. Курчат по осені порахуємо!" - нардеп ОПЗЖ Ківа про блокування телеканалів "112", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 3154
показать весь комментарий
03.02.2021 12:13 Ответить
Люди, добрі і ось цей баран у вр, вирішує, як нам жити!! ТА ГАНЬБА ТИМ, хто вважає його людиною!!
показать весь комментарий
03.02.2021 12:29 Ответить
Ганьба тим хто його вибрав в депутати.
показать весь комментарий
03.02.2021 12:49 Ответить
кива от злости пыпыську себе не оторви когда в очередной раз на сессии вр будешь дрочить
показать весь комментарий
03.02.2021 12:57 Ответить
Кива для нас - граждан Украины уже давно не политик, а черт ватный, лысая шляпа между ног медведчука. И передвигается по городу этот черт в сопровождении охраны ибо знает, шо если его кто-то встретит одного на улице - ему внятно и понятно объяснят кто он такой.
показать весь комментарий
03.02.2021 13:08 Ответить
Ще один, "контужений"!!!
показать весь комментарий
03.02.2021 13:37 Ответить
"Натурально,моя хвамилия Голохвастов. А то необразованное мужичье перекручивает." (с)
показать весь комментарий
03.02.2021 15:35 Ответить
Сдохни, урод
показать весь комментарий
03.02.2021 15:48 Ответить
Кива по ходу едет на бюджетном авто от государства ))))
показать весь комментарий
03.02.2021 21:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 