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"Я тебя сейчас въ#бу, п#дар! Ты что, бл#дь!" - омоновец избил журналиста во время протестов в Москве. ВИДЕО
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Российские омоновцы избили журналиста Федора Худокормова во время акции протеста в Москве. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, Худокормов вел прямой эфир, снимал, как силовики избивают людей. В это время на него набросились омоновцы. Он успел сказать, что он журналист, и показал пресс-карту, но его дважды ударили дубинкой по голове.
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+33 Ksenia VB
показать весь комментарий03.02.2021 09:59
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показать весь комментарий03.02.2021 10:03
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Таки все майже вірно...
и кричать слава росЦии, чечня КРУТОО
Никогда мы не будем братьями... - так как вам до нас далеко...
Мы встали один за всех и все-за одного и сожги такую же падаль , которая нас пыталась убить в 2013-2014 на майдане !
А вы - терпите...
В живот - ногой!
Эл. шокер - в пах!
Дубинкой - лихо по мозгах!
Стоят России царь и строй
На ,,Новичке" и палачах.
Кого из мудрых ни спроси,
Другой опоры нет Руси!
Ее земля давно, увы,
Смесь тел казненных и крови!