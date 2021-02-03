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"Я тебя сейчас въ#бу, п#дар! Ты что, бл#дь!" - омоновец избил журналиста во время протестов в Москве. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Российские омоновцы избили журналиста Федора Худокормова во время акции протеста в Москве. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, Худокормов вел прямой эфир, снимал, как силовики избивают людей. В это время на него набросились омоновцы. Он успел сказать, что он журналист, и показал пресс-карту, но его дважды ударили дубинкой по голове.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На протестах в Петербурге один из полицейских угрожал людям табельным оружием, силовики применяют шокеры и слезоточивый газ. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+33
Я б орендувала того омонівця на кілька годин, щоб він поколотив "журналістів" з ньюсвонь, бдзіку та 112 "Я тебя сейчас въ#бу, п#дар! Ты что, бл#дь!" - омоновец избил журналиста во время протестов в Москве - Цензор.НЕТ 8366
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03.02.2021 09:59
+16
так то "наши мальчики",беркут б\у "Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 7839
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03.02.2021 10:28
+13
Є ще один прояв збоченої любові: "Я тебя сейчас въ#бу, п#дар!" "Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 1430
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03.02.2021 10:03
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Правила форума Совет форумчан
Я б орендувала того омонівця на кілька годин, щоб він поколотив "журналістів" з ньюсвонь, бдзіку та 112 "Я тебя сейчас въ#бу, п#дар! Ты что, бл#дь!" - омоновец избил журналиста во время протестов в Москве - Цензор.НЕТ 8366
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03.02.2021 09:59 Ответить
хай знають, до чого вони прагнуть
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03.02.2021 10:03 Ответить
так то "наши мальчики",беркут б\у "Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 7839
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03.02.2021 10:28 Ответить
- Где цветочки, блеать?
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03.02.2021 10:50 Ответить
Є ще один прояв збоченої любові: "Я тебя сейчас въ#бу, п#дар!" "Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 1430
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03.02.2021 10:03 Ответить
"Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 470 "Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 209
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03.02.2021 12:02 Ответить
позор- позор- путин вор -путин вор-ну пожалуй хватит-
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03.02.2021 10:01 Ответить
то він рукою чи ********** паличкою, не розгледіти...
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03.02.2021 10:02 Ответить
Журналистика-вторая древнейшая профессия после проституции..
Таки все майже вірно...
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03.02.2021 10:02 Ответить
Focus,кацап,тебе лишь бы в лужу пёрднуть! а шо то умное сказать-лишняя хромосома не позволяет?
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03.02.2021 12:04 Ответить
Шукайте лишню хромосому свою на сайтах з доменом сRU!!
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03.02.2021 12:13 Ответить
"Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 4949 Кацапы. Какой с них спрос? Вот украинские мусора в таких ситациях всё через "пожалуйста" и "будьте любезны" ...
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03.02.2021 10:02 Ответить
Да просто у чувака снова "забрало запотело" а так он не хотел. Беда с этими забралами.
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03.02.2021 11:23 Ответить
пересмотрел раз 10, каждый раз аплодировал
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03.02.2021 10:03 Ответить
"Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 3774 Прям душа радуєЦЦА коли кацапу по плечіх та ребрах плескають
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03.02.2021 10:05 Ответить
мосвковітська преса проти московітських вертухаїв мій улюблений розновид двобою)))
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03.02.2021 10:08 Ответить
Дивився б і дивився... "Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 1459
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03.02.2021 10:32 Ответить
ПраЛЬнА, настояШШій кацап с вєчєра і с урєца должеб бить 3,14жжен, напоєн боярой і стоять на кацлєнях, а также прославлять ***** "Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 2603
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03.02.2021 10:03 Ответить
или сидеть на бутылке ..
и кричать слава росЦии, чечня КРУТОО
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03.02.2021 10:05 Ответить
один москаль ударил другого москаля . нам от этого ни холодно ни жарко
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03.02.2021 10:04 Ответить
Є висока імовірність, що це беркутня б'є кацапню.
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03.02.2021 10:14 Ответить
может быть . хотя там и своих любителей помахать дубинкой хватает
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03.02.2021 10:44 Ответить
Не скажи.Гражданская война в рашке выгодна Украине.
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03.02.2021 10:28 Ответить
не спорю . но согласись вот это все на гражданскую войну ну ни как не тянет
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03.02.2021 10:43 Ответить
Согласен,это (пока) не война и даже не революция. Но будем надеяться что народные волнения захлестнут всю рашку и народ поднимется. Хотя шансов очень мало.
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03.02.2021 11:08 Ответить
я бы и сам с удовольствием посмотрел но к сожалению это маловероятно
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03.02.2021 11:16 Ответить
Бьёт, значит любит. Истинно русская поговорка.
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03.02.2021 10:05 Ответить
Россия пр )(уйле такое было бы если не свергли Януковича и не вышли всей страной на следующий день,есть видео гдн вчера молотили мододых зажавши в угол те кричали что мы без оружия но омон бил,и сегодня все как гги в чем не бывало пошли на работу н каеой акции,терпилы сглотнули,говноканалы мертвечука которые забанили этот "русский мир"несли,хотите такое полицейское государство как в Мордоре?
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03.02.2021 10:06 Ответить
Какая "неожиданность" ...
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03.02.2021 10:07 Ответить
Разборки скрепных гомосеков. ****** **** пидаров. Тут всего лишь решается вопрос, кто пассивный.
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03.02.2021 10:11 Ответить
Точно сказано. Экзальтированная якобы жена кричит:"Ну , вдарь мне вдарь!" А получив по шее : Рятуйте , люди добрые!". Визжал как девчонка.
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03.02.2021 10:18 Ответить
а в сша бы могли и пристрелить за вербальную агрессию на стража правопорядка... "Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 7094
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03.02.2021 10:12 Ответить
кацап, у тебя прокси отклеился
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03.02.2021 10:14 Ответить
Врешь, русмартышка "Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 4544
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03.02.2021 23:21 Ответить
именно так, чумазое, и ты сам это знаешь...
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04.02.2021 05:35 Ответить
Конечно, знаю, шо если русский не врет, его надо потыкать палкой, бо оно, скорее всего, сдохло. "Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 1495
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04.02.2021 14:41 Ответить
"Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 7185
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03.02.2021 10:12 Ответить
Нидерланды.

"Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 7917
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03.02.2021 10:17 Ответить
Мирные протестующие в нидерландах?
"Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 3545

"Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 3030

"Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 908
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03.02.2021 10:47 Ответить
Потому что не рабы?
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03.02.2021 10:48 Ответить
Кто?
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03.02.2021 10:49 Ответить
Голландцы бьют ментов. Значит они не рабы.

"Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 5736
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03.02.2021 11:26 Ответить
Не увидел. Пока они начали с магазинов и авто. Что из этого в параше?
"Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 2308
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03.02.2021 12:42 Ответить
А причем здесь вообще параша? Вы что за протестующих в рашке переживаете?) Ахаха
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03.02.2021 15:45 Ответить
Вроде ты фоточку злобных полицаев из Нидерландов воткнул, не? Хотел показать что не только в парашке винтят протестующих? Правда не много провтыкал, там за одноразовый стаканчик срок не шьют.
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03.02.2021 20:45 Ответить
Та там тих "журналістів" 10 на одного протестувальника. Взагалі московський протест вирізняє саме якась брехливість з обох боків. Мусора хапають відвето будь кого ні за що , але і хапати нема кого бо протестувальники здатні лише кричати та знімати на телефони.
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03.02.2021 10:14 Ответить
Сериал "Орки и их разборки".
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03.02.2021 10:14 Ответить
с волками жить по волчьи выть..... ландышей там не будет......
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03.02.2021 10:20 Ответить
Бутербродів б'ють!!
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03.02.2021 10:24 Ответить
это какаято храштанская вайна на изгойной засрашке.
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03.02.2021 10:45 Ответить
ляпота....беркут наш
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03.02.2021 10:46 Ответить
Терпите кацапы... А лучше станьте на колени и просите прощения...
Никогда мы не будем братьями... - так как вам до нас далеко...
Мы встали один за всех и все-за одного и сожги такую же падаль , которая нас пыталась убить в 2013-2014 на майдане !
А вы - терпите...
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03.02.2021 10:48 Ответить
"Зачем толкаешь журналиста?.. Ай-ай... Ай-ай-ай".
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03.02.2021 10:51 Ответить
Тоже заметил, этот журналист, как футболист. Надо было с ноги добавить.
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03.02.2021 10:55 Ответить
Вас часто по голове били "Я тебе зараз в’#бу, п#дар! Ти що, бл#дь!" - омонівець побив журналіста під час протестів у Москві - Цензор.НЕТ 2714
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03.02.2021 15:58 Ответить
Так что, Расея, "Слава Беркуту?"
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03.02.2021 10:59 Ответить
Оце діло,оце діло товариш комбат.
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03.02.2021 11:09 Ответить
Ну как вам, расеянцы, наш Беркут?
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03.02.2021 11:24 Ответить
Какой то ****.
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03.02.2021 11:32 Ответить
Вдячний беркутовець, доля якого так турбувала кацапських журналістів.
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03.02.2021 11:54 Ответить
Скрепы России

В живот - ногой!
Эл. шокер - в пах!
Дубинкой - лихо по мозгах!
Стоят России царь и строй
На ,,Новичке" и палачах.

Кого из мудрых ни спроси,
Другой опоры нет Руси!
Ее земля давно, увы,
Смесь тел казненных и крови!
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03.02.2021 12:00 Ответить
Так, тихенько. Подивилися, тихенько між собою висказали свої почуття і гуртом на європейські ресурси голосно волати про те, як на ерефії влада порушує основні цінності людства і про те що, просто необхідно вводити секторальні санкції аби позбавити таких звірів можливості гнобити "вечновстающихскален".
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03.02.2021 12:01 Ответить
Надеюсь это наш беркут made in Ukraine?
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03.02.2021 12:03 Ответить
Что еще раз доказывает, что Русь это Украина.
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03.02.2021 12:07 Ответить
Чего вы ржете? Чего злорадствуете? Человеку по голове врезали дубинкой, а вам смешно? Что он лично вам сделал плохого? Он отдавал приказ о вводе войск в Крмы? Писал письма муйлу? Ездил на Донбасс добровольцем?
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03.02.2021 12:35 Ответить
Он просто молчал когда убивали наших детей.
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03.02.2021 12:52 Ответить
журналюга - кацап'здол - мало дал..не жалко
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03.02.2021 14:18 Ответить
так их
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03.02.2021 19:35 Ответить
Чего хотел этот журналист? Что за дебил? Я ему не сочувствую. Пусть русские ****** друг друга в независимости от профессии, пусть хоть врачи там друг друга перережут, пусть Навальный повесится в камере, это получит еще большую вспышку насилия, я буду только рад. Хорошим русским - хорошие гробы, плохим - плохие.
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04.02.2021 09:57 Ответить
Шо ***** то *****.
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07.02.2021 21:26 Ответить
 
 