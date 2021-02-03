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Зеленский (16541) импичмент (536) Рабинович (245) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

"Вы все погибнете, потому что вы дьявол! Фашистский дьявол", - Рабинович спел "Вставай, страна огромная..." и объявил о начале импичмента Зеленского. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

ОПЗЖ намерена инициировать процедуру импичмента президента Владимира Зеленского из-за блокирования вещания телеканалов подконтрольных Виктору Медведчуку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом с трибуны парламента заявил нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателями и страной. Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет - зеленый. Но как наши деды и отцы в свое время остановили и победили фашизм мы - их наследники, сделаем то же и победим. Но пасаран! Фашизм не пройдет! И вы все погибнете потому, что вы дьявол! Фашистский дьявол", - сказал Рабинович и спел первую строку советской песни времен Второй мировой войны "Вставай, страна огромная...".

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+142
"Вы все погибните потому, что вы дьявол! Фашистский дьявол", - Рабинович спел "Вставай, страна огромная..." и объявил о начале импичмента Зеленскому - Цензор.НЕТ 9987
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03.02.2021 10:45
+122
в наши часи еврей-рашист не удивляет.
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03.02.2021 10:44
+111
Удар "в сеце демократии ОПЗЖ" -
"Вы все погибните потому, что вы дьявол! Фашистский дьявол", - Рабинович спел "Вставай, страна огромная..." и объявил о начале импичмента Зеленскому - Цензор.НЕТ 737
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03.02.2021 10:50
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Страница 8 из 8
Вставай за Моисеем(Рабиновичем))))
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04.02.2021 10:58 Ответить
Повесить бы , его портрет в тирах. Думаю ,попадали бы все в 10🎯
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04.02.2021 10:59 Ответить
"Ви всі загинете, бо ви диявол! Фашистський диявол", - Рабінович заспівав "Вставай, страна огромная..." і оголосив про початок імпічменту Зеленському - Цензор.НЕТ 5145
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04.02.2021 13:16 Ответить
Фаховий шахрай - антифашист, який ошукав легенду радянської авіації Героя СРСР Валентину Грізадубову і фахово розкрадав радянську власність(мабуть цім під час ВВВ займались його діди), так він ще і співає!"Ви всі загинете, бо ви диявол! Фашистський диявол", - Рабінович заспівав "Вставай, страна огромная..." і оголосив про початок імпічменту Зеленському - Цензор.НЕТ 8100
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04.02.2021 13:37 Ответить
Маски сброшены...
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04.02.2021 18:07 Ответить
Песня "Вставай стгана аггомная" в исполнении вадика габиновича под аккомпанемент медведчука. Шлягер, однако... И символично. В начале российской оккупации Донбасса эту песню истерично визжал бывший торговец курятиной захарченко, выступая на тамошних митингах.... Потом с автоматом из "Детского мира" вдрызг пьяный бегал Лондон брать... Русским спецназовцам это надоело... Финиш захарченки известен. Габинович будет не раз завидовать захарченке...
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04.02.2021 19:16 Ответить
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