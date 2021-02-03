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ВР (28728) санкции (10616) 112_Украина (174) Newsone (175) Разумков Дмитрий (1521) ZIK (121)

Разумков: Если человек замечен в финансировании терроризма, то должны быть не санкции, а тюрьма. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что санкции нужно вводить против тех, кого нельзя наказать в стране.

Об этом Разумков сказал во время брифинга в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о санкциях, то мы вводим их по отношению к тем, кого мы не можем наказать здесь. - Это иностранные государства, иностранные хозяйствующие субъекты, которые находятся за пределами украинских правоохранительных органов, органов, отвечающих за национальную безопасность", - сказал Разумков.

Он отметил, что все, кто финансирует терроризм, помогает так называемым "ЛНР/ДНР" должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

"Закон должен быть один для всех. Если мы знаем, что человек замечен в финансировании терроризма, то здесь не санкции, а уголовная ответственность и тюрьма", - сказал он.

Он также рассказал, что решение СНБО принималось путем письменного опроса.

"Дополнительной информации от представителей специальных служб в том пакете документов, который был предоставлен мне на ознакомление лично, не было. И, к сожалению, информации от СБУ я тоже не слышал", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков об отказе поддержать санкции против трех каналов соратника Медведчука Козака: "Это плохо"

Ранее сообщалось, что спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования на заседании Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа Тараса Козака и фактически принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Топ комментарии
+16
Разумков о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Если человек замечен в финансировании терроризма, то должны быть не санкции, а тюрьма - Цензор.НЕТ 6509
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03.02.2021 12:47
+13
ОЦЕ ПРАВДА! НЕ САНКЦІЇ, А ТЮРМА!
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03.02.2021 12:47
+7
выкрутился, мразь!
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03.02.2021 12:52
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Страница 2 из 2
Здравая мысль!
Террорист должен сидеть в тюрьме!
Или висеть на суку.
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03.02.2021 13:52 Ответить
Схоже що, Разумков аби викрутитися почне висувати більш радикальні дії. Разумков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Якщо людина помічена у фінансуванні тероризму, то мали бути не санкції, а в'язниця - Цензор.НЕТ 2839
Але, тоді він має висунути питання про зняття депутатської недоторканості з Тараса Козака, а за одно і з Рабіновича, який висказав погрози життю вищих посадових осіб і заклики до прихильників агресора.
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03.02.2021 14:06 Ответить
РОЗУМКОВ прихильник вати. Нічого не скажеш ригівські корені і школа. Вата є вата.
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03.02.2021 13:55 Ответить
Тоді став питання про зняття депутатської недоторканості з нардепів Козака та Рабіновича аби держ органи могли провести слідство.
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03.02.2021 14:04 Ответить
Вот что Байден животворящий с Разумковым делает !
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03.02.2021 14:15 Ответить
о каком законе этот недобитый рыг говорит? о законе с судами в которых попрятались вовки и тупицкие, или о законах которые вертятся такими как мертвечуками как дышло?
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03.02.2021 14:48 Ответить
ТЕ КТО НЕ ЗАХОТЕЛ ГОЛОСОВАТЬ ЗА САНКЦИИ ИЛИ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ТОЖЕ ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ !!!
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03.02.2021 20:05 Ответить
Как сел в кресло спикера,маскируется и припудривается,но все равно за своих-за рыгыоны.
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03.02.2021 20:05 Ответить
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