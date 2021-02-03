Разумков: Если человек замечен в финансировании терроризма, то должны быть не санкции, а тюрьма. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что санкции нужно вводить против тех, кого нельзя наказать в стране.

Об этом Разумков сказал во время брифинга в парламенте, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Если мы говорим о санкциях, то мы вводим их по отношению к тем, кого мы не можем наказать здесь. - Это иностранные государства, иностранные хозяйствующие субъекты, которые находятся за пределами украинских правоохранительных органов, органов, отвечающих за национальную безопасность", - сказал Разумков.

Он отметил, что все, кто финансирует терроризм, помогает так называемым "ЛНР/ДНР" должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.

"Закон должен быть один для всех. Если мы знаем, что человек замечен в финансировании терроризма, то здесь не санкции, а уголовная ответственность и тюрьма", - сказал он.

Он также рассказал, что решение СНБО принималось путем письменного опроса.

"Дополнительной информации от представителей специальных служб в том пакете документов, который был предоставлен мне на ознакомление лично, не было. И, к сожалению, информации от СБУ я тоже не слышал", - сказал Разумков.

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Ранее сообщалось, что спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования на заседании Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа Тараса Козака и фактически принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".