"Слуга народа" Корниенко о возвращении журналистов в кулуары Рады: "Думаю, что вам и здесь неплохо работается". ВИДЕО

В "Слуге народа" не готовы сказать, когда журналистам восстановят доступ в кулуары Верховной Рады, который был ограничен в связи с пандемией коронавируса.

Отвечая на вопрос Цензор.НЕТ, когда журналистов будут пускать в кулуары парламента, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил: "Есть руководство Верховной Рады, председатель Верховной Рады, аппарат Верховной Рады. Наша роль здесь закончилась на голосовании руководителя аппарата, которого мы голосовали в первой сессии (господина Штучного), затем он ушел по собственному желанию, сейчас есть и.о. Михаил Теплюк. Они на все эти вопросы компетентные отвечать".

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В то же время Корниенко отметил, что журналисты имеют открытый доступ в офис партии "Слуга народа".

"Относительно Верховной Рады - мы понимаем, что была ситуация с коронавирусом, были определенные ограничения санитарные. Будут ли возвращаться к этому - мне трудно сказать, я не Верховная Рада", - добавил Корниенко.

Отвечая на вопрос о том, не собирается ли "Слуга народа" инициировать обращение в аппарат Верховной Рады, нардеп отметил: "Эти обращения мне постоянно идут в рабочем режиме, различные фракции обращаются, я думаю, что рано или поздно эта ситуация будет исправлена. Мне кажется, что вам и здесь неплохо работается (в пресс-центре Верховной Рады. - Ред.)".

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