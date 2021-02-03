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Медведчук (1754) Россия (91262) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Медведчук о блокировке каналов своего соратника Козака: Очевидный элемент внешнего управления Зеленским. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Один из лидеров ОПЗЖ, кум президента РФ Путина Виктор Медведчук опроверг связь телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"По закону, на основании которого вынесены санкции, экономические и другие, они не могут быть применены в отношении граждан Украины, а также юридических лиц, зарегистрированных по украинскому законодательству", - подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что санкции можно применить только против нерезидентов, лиц, имеющих иностранное гражданство, а также лиц без гражданства и иностранных юридических компаний.

"Других оснований для применения санкций к гражданину Украины, народного депутата Украины, члена политсовета нашей партии Тарасу Козаку нет. Ни в действующем законодательстве, ни в Конституции", - добавил Медведчук.

"Не знаю, думал ли он, на что он идет. Не знаю, как и кто ему посоветовал или кто им руководил, а я думаю, что здесь есть очевидный элемент внешнего управления, но он сделал то, что погубит его политически как президента страны", - сказал Медведчук.

Также читайте: По инициативе СБУ введены санкции против авиакомпаний, перевозивших Медведчука в РФ и оккупированный Крым

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: Кремль о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Международные организации должны обратить на это внимание

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+65
... Заявил абсолютно независимый кум путина.
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03.02.2021 14:49
+52
Медведчук о блокировке каналов своего соратника Козака: Очевидный элемент внешнего управления Зеленским - Цензор.НЕТ 9899
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03.02.2021 14:48
+52
шоб ти сдохло падло !!!!
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03.02.2021 14:49
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Страница 2 из 2
а как это ******* может свободно к своему куму ездить в Мааскву!? потом также беспрепятственно вьезжать в Украину? ну понятно, что ему официально не могут лапти скрутить, но есть же и другие методы решения вопроса, он же наносит откровенный вред и пакости Украине!
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03.02.2021 15:37 Ответить
Байден щож ти робиш!!!!
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03.02.2021 15:37 Ответить
готовься чертило на выход, ты следующий! а не фиг было нашего вову зависимым называть! он тебе сделает козью морду!
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03.02.2021 15:38 Ответить
Сподіваюсь у Медведчука скоро трапиться інфаркт або інсульт
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03.02.2021 15:39 Ответить
Не желай зла другим, оно придет к тебе
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03.02.2021 18:32 Ответить
так он уже перекошенній, с лета, говорят, что-то уже было
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04.02.2021 14:25 Ответить
Стул Мертвечука
Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським - Цензор.НЕТ 5081
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03.02.2021 15:40 Ответить
а кадыров не твоим гудком управляет???
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03.02.2021 15:40 Ответить
Ну ты Медведчук и мразь , пойди ***** своему пожалуйся . Все , что есть у этого козла , все за счет Украины , а он ее решил продать по дороже , неблагодарная скотина Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським - Цензор.НЕТ 2954
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03.02.2021 15:41 Ответить
А ты, курво, кем управляешься?!
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03.02.2021 15:42 Ответить
Все Говно всплыло на этом интервью , Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським - Цензор.НЕТ 8594
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03.02.2021 15:45 Ответить
Супер санкции! Ещё бы тебя, прихвостень ботоксного карлика, за решётку посадили. Народ бы ликовал!
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03.02.2021 15:49 Ответить
кстати они все еще в ютубе есть и стримят хоть бы там забанили))
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03.02.2021 15:49 Ответить
У Мертвечука и его говноканалы с )(уйлом одно обьяснение что нами управляет сша,чтоб сделать не нам хорошо а насолить россии,он это повторял недавно и рос пропагандоны также,так зачем нам такие антиукраинские каналы они ни чем не отличаются от россия 24
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03.02.2021 15:50 Ответить
Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським - Цензор.НЕТ 900
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03.02.2021 15:51 Ответить
Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським - Цензор.НЕТ 3716
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03.02.2021 16:12 Ответить
А тобой кто управляет, старый предатель? Небось до сих пор в архивах КГБ пылится компромат на тебя,а ты подобострастно прислуживаешь оккупантам...
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03.02.2021 15:55 Ответить
а уже 67 лет, всё мало, мало... а сын живет и учится в Швейцарии. уже и месторождение подарил Путин, а всё мало
предательство - это в генах...начиная с папаши.
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04.02.2021 14:05 Ответить
Я не хочу бути злим, але я хочу, щоб цей кгбіський виродок, кум фашиста-путіна.син посібника фашистської Німетчини, бивший зек, який побив юнака і мав вирок на чотири роки, а кгб відмазало---згинув з території нашої України, або сів в тюрму. Мерзотник і гнида--це тобі оцінка від внука і сина діди якого і близьки рідні загинули в гомадянську і другу світову війни через нелюдів леніна,сталіна і гітлера.
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03.02.2021 16:00 Ответить
Зе, подними падающий рейтинг! Мертвечука на нары! Не останавливайся, будь как Голобородько 😜😜😜
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03.02.2021 16:07 Ответить
это было бы класс!
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04.02.2021 14:06 Ответить
По словам айфончука, очень сильное "внешнее управление", сначало ***** заставило закрыть оппозиционные каналы, по *********, теперь зЕ заставило! Айфончук ты хоть изредка соображай чьё там хрюкаешь, конечно если есть чем, но не лишней!
Скажи спасибо "внешнему", что твой канал "Г+Г" не закрыл! Надеюсь, пока не закрыл...
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03.02.2021 16:18 Ответить
Ни о какой "свободе слова" ,"СМИ" "политических преследований" и т.д. здесь и речи нет. Данные каналы ТВ - это не что иное , как информационная подлая диверсия внешнего врага РФ и именно на внешнего врага работают за его же деньги все эти Козаки. Мертверчуки, Грабиновичи, и Муфричи и их гнилые каналы со всякими паскудами. Там, где речь идет о безопасности и территориальной целостности нашего государство, всякая политика кончается, тогда надо просто драться за свою Родину со всяким отребьем, которому она не нужна.
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03.02.2021 16:21 Ответить
А всего то прошло лишь 10 дней как Байден стал президентом.
Далее будет интересней.
Мертветчуки - сосите падлы, сосите ...й Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським - Цензор.НЕТ 8091

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03.02.2021 16:24 Ответить
Московские мрази под видом Украинцев по всем веткам визжат что это Байден приказал прихлопнуть русомразную падаль. Это же самое про «внешнее управление» визжат и мертвечук и все парашные пропагандоны. Типа все связано только с приходом Байдена. Хитрые блляди не упоминают более явный фактор - что в московском сатанате в связи с навальным в эти дни не до Украины - и этим правильно воспользовалась власть в Киеве
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03.02.2021 16:37 Ответить
Ця мразота на гроші кацап)(уйла,викупило тб канали та перетворило їх в смітники,і ще роззявляє свого рота за якесь там керування з закордону.
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03.02.2021 16:38 Ответить
Насправді воно нічого не має проти зовнішнього управління, головне, щоб керівниками були кремлядь та гебня...
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03.02.2021 18:43 Ответить
а каналы антиукраинские эти как грибы растут - уже их 7-8 штук.
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04.02.2021 14:08 Ответить
Не хрен сильно переживать за КОЗАКА и рвать дупу !!Следствие и суды могут идти годами и десятилетиями!! А к тому времени , я думаю успеют подохнут и всякие там российкие ворюги рабиновичи и Чавкающий Медведчук и российский петух Погребинский и истеричка Бондаренко и многие другие!! .....Никто, ничего , не должен торопится отменять! Вот пуйло -***** уже пять -шесть лет не выполняет решение судов Европы,.о возмещении затрат Акционерам ЮКОСА или убийство путиным трёх лидеров опозиции России, (Политковской и других) и ничего!! С ним все лидеры государств мира встречаются, жмут ему руку и даже плодотворно торгуют, не смотря на многочисленные санкции!! Так , что не всё так безнадёжно!!! Может к тому времени и, даст бог, путин здохнет!!!
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03.02.2021 16:46 Ответить
Завыл кремлевский иуда. А глазки красные, ночки не доспал, выл как **** в мороз.
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03.02.2021 16:47 Ответить
и получил п.... от Пукина. Шо делать, шо делать? Он думал, что окончательно лапшу повесил украинцам, регулярно ездит в Мацкву за советами, и своих с собой прихватывает , сидит рядом с вором и бандитом Рабиновичем в Раде
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04.02.2021 14:11 Ответить
И эта тварь что то ещё млямлит!!! Оно медвечуковское чмо руководимо точно уе б ком Путиным
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03.02.2021 17:18 Ответить
Если твари опзжд вылезут на улицу то мы их загоним под стол очень быстро. Кастет лежит на тумбочке в прихожей, ждёт какого нибудь Шарикова
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03.02.2021 17:21 Ответить
вся твоя, мертвечук, деятельность, как и твоих прихлебателей, это очевидный элемент внешнего управления кремлядями
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03.02.2021 17:28 Ответить
Скільки Медведчук біди зробив для України, і готовий, як він каже, "боротися" далі. За що ця його боротьба? Йому вже пора починати спокутувати...якщо це можливо
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03.02.2021 17:55 Ответить
Про очевидный элемент внешнего управления с Кремля забыл?
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03.02.2021 17:58 Ответить
Если Зеленский - "под управлением Америки", то Медведчук вообще без своей головы.
Под управлением Америки Япония, Корея, Сингапур и другие стали настоящими Тиграми.
А с русско-кагебешным миром в голове можно стать только завистливым вонючим скунсом.
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03.02.2021 17:59 Ответить
Да,это внешнее управление. И против США ты не попрёшь,@баный кощей. Себя скорее сгубишь гнида кацапская.
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03.02.2021 18:01 Ответить
Массоны, Сорос, Ротшильд, бе-бе-бе, гуманоиды с марса, русскоязычная челюсть, не забудем не простим, Гейтс всех чипировал, американские лаборатории, бла-бла-бла...
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03.02.2021 18:36 Ответить
цьому лайну тексти готують в адміністрації пуйла?

соросята, внєшнєє управлєніє, бІндєри, фошиЗди, ко, ко, ко....
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03.02.2021 18:40 Ответить
всіх в ліфт!

Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським - Цензор.НЕТ 6233
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03.02.2021 18:48 Ответить
Ляльки зовнішнього керуваня?
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03.02.2021 20:09 Ответить
Путин заставил, по каналу Роисся1 вчера передали!
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03.02.2021 19:06 Ответить
ДА ОН ПРОСТО ДЕБИЛ !!!
Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським - Цензор.НЕТ 7824
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03.02.2021 19:49 Ответить
Чого ця тварь ще в Україні?!
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03.02.2021 20:03 Ответить
Вони ЗА зовнішне керуваня,але тільки з кремля!
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03.02.2021 20:10 Ответить
АХМЕТОВА ЕЩЁ БЫ КТО ТО ПРИЖАЛ !!!!!
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03.02.2021 21:41 Ответить
уже, бо все спродуе.
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04.02.2021 07:43 Ответить
кремлевская марионетка оду верности внешнему управлению запела.
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04.02.2021 07:42 Ответить
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