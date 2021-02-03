РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15807 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины Агрессия России против Украины Правосудие
7 663 24
суд (24699) домашний арест (169) Котеленец (11)

Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения ветерану АТО/ООС Виктории Котеленец с содержания плод стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Коллегия судей в составе Лашевич, Рыбак и Ященко рассмотрела апелляцию на меру пресечения ветерану АТО/ООС Виктории Котеленец (Фортуне) в виде содержания под стражей без права на залог и решила изменить ее  на круглосуточный домашний арест. Котеленец освободили из-под стражи в зале суда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд рассматривает апелляцию на меру пресечения Котеленец (Фортуне): под зданием проходит акция в поддержку ветерана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стоит отметить, что в зал суда вызвали скорую помощь. Матери Котеленец стало плохо перед оглашением решения суда. У нее подозревают приступ эпилепсии.

Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 01
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 02
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 03
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 04
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 05
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 06
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 07
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 08
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 09
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

2 февраля Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Котеленец: Затримана за нібито участь у "параді" бойовиків Вікторія Котеленець (Фортуна): "Колись я вже говорила з есбеушником. Він пильно мене розглядав, розпитував. Потім сказав, що то не я".

Напоминаем, ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке. Викторию Котеленец полиция задержала из-за внешнего сходства с террористкой "ДНР", которая конвоировала украинских военных на "параде пленных" в оккупированном Донецке летом 2014 года. Котеленец задержали в Министерстве ветеранов 19 января , куда она пришла получать удостоверение участника боевых действий. С 2015 по 2017 годы она воевала в рядах ДУК "Правый сектор", а затем – Украинской добровольческой армии. Муж Виктории – лейтенант ВСУ. Суд отправил мать двоих малолетних детей в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
а отпустить и принести извинения, слабо?
показать весь комментарий
03.02.2021 17:01
+19
Вся эта ...ренатень свидетельствует только об одном: судебной системы нет. Судьи как флюгеры: откуда подует ветер, на том языке будут говорить "чего изволите". Судили бы ее завтра, осталась за решеткой. И неважно, есть за что, или нет. Вот вам, зебилята, пример, о чем я говорю: каналы отключили, а система как была ***...ской, так и осталась.
показать весь комментарий
03.02.2021 17:01
+17
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда - Цензор.НЕТ 4259
показать весь комментарий
03.02.2021 17:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Байден!!! Ну сколько можно!!! Успакойся уже!!! ))))))))))))))))
показать весь комментарий
03.02.2021 16:59 Ответить
Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда - Цензор.НЕТ 4259
показать весь комментарий
03.02.2021 17:03 Ответить
вот что пендель животворящий делает.. И все дела против Пороха - в гпу закрыли (после звонка от шмаркли) Апеляційний суд змінив запобіжний захід Котеленець (Фортуні) на домашній арешт: її звільнили з-під варти в залі суду - Цензор.НЕТ 7050
показать весь комментарий
03.02.2021 17:11 Ответить
Гарна новина. Аби ще продовження було...
показать весь комментарий
03.02.2021 17:00 Ответить
Маленькі діти побачать, обіймуть маму.

Яна Зінкевич

Разом з колегами Народними депутатами 8 та 9 скликань Бондар Михайло, Andriy Sharaskin,Оксана Корчинська, Міністром у справах ветеранів Yulia Lap, делегованим представником від ПС Dana Nicka уже в суді по справі ветеранки Вікторія Фортуна Котеленець

Будемо поручителями.

Також суд не прийняв документи депутатів, що нажаль не змогли бути присутніми на засіданні (а планували приєднатись ближче до кінця суду, коли заслуховуватимуть поручителів, попередньо і завчасно вчора передавши заяви про поруки адвокатам). Це взагалі нонсенс.

Але сьогодні хоча б пропустили поручителів у залу суду на відміну від вчорашнього судового засідання по Андрію Free Riff в Шевченківському суді.

Боремось!
показать весь комментарий
03.02.2021 17:00 Ответить
а отпустить и принести извинения, слабо?
показать весь комментарий
03.02.2021 17:01 Ответить
Вся эта ...ренатень свидетельствует только об одном: судебной системы нет. Судьи как флюгеры: откуда подует ветер, на том языке будут говорить "чего изволите". Судили бы ее завтра, осталась за решеткой. И неважно, есть за что, или нет. Вот вам, зебилята, пример, о чем я говорю: каналы отключили, а система как была ***...ской, так и осталась.
показать весь комментарий
03.02.2021 17:01 Ответить
красный день календаря !!! с такими то новостями...
показать весь комментарий
03.02.2021 17:02 Ответить
От якби відпустили додому та закрили кримінальну справу,то тоді б це щось значило,а так-це все звіздьож на користь бідних...
показать весь комментарий
03.02.2021 17:04 Ответить
трійка вигляда розгубленою - дзвінка явно не було! незалежний суд, мля...
показать весь комментарий
03.02.2021 17:09 Ответить
Тот случай, когда приходится доказывать, что не верблюд.
показать весь комментарий
03.02.2021 17:11 Ответить
Если это не она была конвоиром, почему не закрыть дело и не извиниться?
показать весь комментарий
03.02.2021 17:11 Ответить
Какие нах извинения?

Наказание за наклёп!
показать весь комментарий
03.02.2021 17:31 Ответить
По-перше, компенсація за збитки.
показать весь комментарий
03.02.2021 17:37 Ответить
По-ихнему не так уже и сразу закрыть дело. Будут по аналогии дела Шеремета- ещё кучу экспертиз роста, походки, разреза глаз, крыльев носа, размера ноги, бюста, таза и т.д. и т.п. Надо ж хотя бы год "протянуть" по сбору "макулатуры".
показать весь комментарий
03.02.2021 18:04 Ответить
ЗАместо того, шобы по примеру абамы ударно поливать подворотни рашки продуктами жизнедеятельности, бидон занялся маневрами на местности
показать весь комментарий
03.02.2021 17:35 Ответить
Её надо не под домашний арест, а вообще освободить и компенсировать деньгами, за всё время которое она провела в ваших лапах.
показать весь комментарий
03.02.2021 18:03 Ответить
А що підозру відмінив?? Закрив справу? Як би суд виправдальний вирок постановив - тоді...Як би після виправдального вироку звільнили (притягли до кримінальної відповідальності" причетних, а так....роками будуть "розслідувати", але вже є показник про розкриття особо тяжкого злочину проти Держави, звання, медалі отримані...Хоч до дітей відпустили...Про Савченко вже забули?? Теж - терористка була, а у Київі засіла дуже непогано!
показать весь комментарий
03.02.2021 18:06 Ответить
тобто все звинувачення засноване на зовнішній схожісті з кимось, а де ж експертиза, свідки і таке інше. перевірка де в той же час знаходилась людина я думаю не займе багато часу при нинішньому рівні техніки. що в нас за слідчі такі?
показать весь комментарий
03.02.2021 18:11 Ответить
Судьи в Америку хотят летать,очко горит))
показать весь комментарий
03.02.2021 18:56 Ответить
Когда, суки, Рифа освободите?
показать весь комментарий
03.02.2021 19:01 Ответить
Это хорошая новость, а сбушник дебил
показать весь комментарий
04.02.2021 00:37 Ответить
 
 