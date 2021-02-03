Апелляционный суд изменил меру пресечения Котеленец (Фортуне) на домашний арест: ее освободили из-под стражи в зале суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения ветерану АТО/ООС Виктории Котеленец с содержания плод стражей на круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Коллегия судей в составе Лашевич, Рыбак и Ященко рассмотрела апелляцию на меру пресечения ветерану АТО/ООС Виктории Котеленец (Фортуне) в виде содержания под стражей без права на залог и решила изменить ее на круглосуточный домашний арест. Котеленец освободили из-под стражи в зале суда.
Стоит отметить, что в зал суда вызвали скорую помощь. Матери Котеленец стало плохо перед оглашением решения суда. У нее подозревают приступ эпилепсии.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
2 февраля Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Котеленец: Затримана за нібито участь у "параді" бойовиків Вікторія Котеленець (Фортуна): "Колись я вже говорила з есбеушником. Він пильно мене розглядав, розпитував. Потім сказав, що то не я".
Напоминаем, ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке. Викторию Котеленец полиция задержала из-за внешнего сходства с террористкой "ДНР", которая конвоировала украинских военных на "параде пленных" в оккупированном Донецке летом 2014 года. Котеленец задержали в Министерстве ветеранов 19 января , куда она пришла получать удостоверение участника боевых действий. С 2015 по 2017 годы она воевала в рядах ДУК "Правый сектор", а затем – Украинской добровольческой армии. Муж Виктории – лейтенант ВСУ. Суд отправил мать двоих малолетних детей в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.
Пожалуйста, подождите...
Яна Зінкевич
Разом з колегами Народними депутатами 8 та 9 скликань Бондар Михайло, Andriy Sharaskin,Оксана Корчинська, Міністром у справах ветеранів Yulia Lap, делегованим представником від ПС Dana Nicka уже в суді по справі ветеранки Вікторія Фортуна Котеленець
Будемо поручителями.
Також суд не прийняв документи депутатів, що нажаль не змогли бути присутніми на засіданні (а планували приєднатись ближче до кінця суду, коли заслуховуватимуть поручителів, попередньо і завчасно вчора передавши заяви про поруки адвокатам). Це взагалі нонсенс.
Але сьогодні хоча б пропустили поручителів у залу суду на відміну від вчорашнього судового засідання по Андрію Free Riff в Шевченківському суді.
Боремось!
Наказание за наклёп!