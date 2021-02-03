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Данилов (1057) санкции (10618) СНБО (4374)

Секретарь СНБО Данилов пообещал введение санкций и относительно других пропагандистских ресурсов: Как только у нас будут документы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов собрал брифинг в связи с санкциями против каналов из орбиты кума Путина Виктора Медведчука "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Суспільне Харків.

"То, что касается законности принятия санкций, у нас нет никаких сомнений. Все процедуры, в которых была необходимость, соблюдены. Обращаю внимание, что часть санкций была принята с учетом решения ВР, датированного 2018 годом", - заявил он. По словам Данилова, работа с этим решением велась все эти годы, очень тщательно.

Еще одна причина для решения СНБО - обращение от СБУ с соответствующими документами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представитель ЕС Стано о санкциях против "112", "NewsOne" и "ZIK": У Украины есть право бороться с дезинформацией, но не за счет свободы СМИ

"Согласно закону о санкциях, есть 5 институций, которые могут подавать представление в аппарат Совета национальной безопасности и обороны: президент Украины, Верховная Рада, Кабинет Министров, Служба безопасности Украины, Национальный банк", - напомнил Данилов. Он уточнил, что часть полученных документов - секретные, часть получена от государства-агрессора. Секретарь СНБО подчеркнул, что информация, которая сейчас распространяется относительно причин введения санкций - не официальная, официальную пока раскрыть нельзя.

"Таких каналов очень много. Как только у нас будут документы - обращаю ваше внимание, не эмоции, не слова, а документы, - мы сразу будем делать соответствующее реагирование. Наша позиция очень жесткая, поскольку на сегодняшний день мы находимся в крайне тяжелом состоянии, в состоянии войны. Это нужно всем осознавать и понимать", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО подтвердил, что на заседании СНБО поддержали введение санкций 17 членов из 19, и уточнил, что не голосовал находящийся в командировке министр обороны Андрей Таран.

Также читайте: В YouTube направят письмо с просьбой заблокировать страницы каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Ткаченко

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
Про сми хорошо,но у кого мы покупаем электроэнергию на сегодня?
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03.02.2021 17:58
+9
Што ты гаваришь? Яке добро? Где оно было два года? Это добро из-под американского батога делается вынужденно. Хрен бы что зелень сделала по доброй воле.
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03.02.2021 18:11
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Русофоб!
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03.02.2021 17:54 Ответить
Як тільки влада зробить бодай якесь добро, відразу розпочинаєть критика зверх патріотів. Та з
паршивої вівці - бодай шерсті крок.
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03.02.2021 18:05 Ответить
Што ты гаваришь? Яке добро? Где оно было два года? Это добро из-под американского батога делается вынужденно. Хрен бы что зелень сделала по доброй воле.
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03.02.2021 18:11 Ответить
На Гетьмана батіг не діяв.Крім демагогії і звіздьожі ми на жаль дій від нього так і недочекалися.
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03.02.2021 18:14 Ответить
хочешь сравнить достижения Петра и Вовы для украинского государства?
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03.02.2021 18:22 Ответить
Зебилко, что , память зеленым шмурдяком отшибло?? При Порохе запрешены ВСЕ свнсбч каналы и сайты, вместе с ВК и Одноглазниками. Вой стоял до небес.
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03.02.2021 18:46 Ответить
Вася, тебе в этом репортаже ясно указали, что все документы были подготовлены ещё в 18-ом, при, как ты выражаешься, Гетьмане. Но вот в чём прикол, закрой "Гетьман" каналы в 18-ом, он тут же получил бы тем самым батогом за притеснение на кануне выборов. Но эти факты, те у кого глаза залиты уриной, в упор не замечают.
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03.02.2021 19:53 Ответить
СПОКЙНО ПРИКАЦАПЛЕНИЙ.
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03.02.2021 18:18 Ответить
Как только у нас будут документы
Ну, наконец-то! -- опять про будущее...*)
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03.02.2021 17:57 Ответить
Про сми хорошо,но у кого мы покупаем электроэнергию на сегодня?
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03.02.2021 17:58 Ответить
"То, что касается законности принятия санкций, у нас нет никаких сомнений. Все процедуры, в которых была необходимость, соблюдены. Обращаю внимание, что часть санкций была принята с учетом решения ВР, датированного 2018 годом", - заявил он. По словам Данилова, работа с этим решением велась все эти годы, очень тщательно."
Зелебобики, поняли, да? Поняли, почему Порошенко не применял санкции к ватным каналам? Читайте еще раз, что говорит выше ваш Данилов.
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03.02.2021 17:58 Ответить
Нюнюню...Если у бабульки будет кака у дедульки..
*****,точняк , за досвідом припреться, падлюка..
Накосячили з Конституцією- зараз викручуєтеся
як вужики на пательні?..
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03.02.2021 18:00 Ответить
В живых остаться должен только один 1+1, Петро уже напрягся!
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03.02.2021 18:00 Ответить
Шо закрита ліпєцкая фабріка досі переказує кошти на рахунки прямого та 5го Секретар РНБО Данілов пообіцяв введення санкцій і щодо інших пропагандистських ресурсів: Як тільки у нас будуть документи - Цензор.НЕТ 1347
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03.02.2021 18:07 Ответить
то не прямий , то тоніс Сашка Януковича , в спадок перейшов .
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03.02.2021 18:40 Ответить
Неужели "дваговна" и "наш" закроют? Вот было бы здорово! Только если навсегда, а не так, как игровые автоматы.🙂
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03.02.2021 18:08 Ответить
Не прикидывайся дурачком😛
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03.02.2021 18:15 Ответить
Оно не прикидывается, оно такое по жизни.
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03.02.2021 18:47 Ответить
а шо хоть у тебя вата в лугандонии показывают?))
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03.02.2021 19:37 Ответить
Секретар РНБО Данілов пообіцяв введення санкцій і щодо інших пропагандистських ресурсів: Як тільки у нас будуть документи - Цензор.НЕТ 5088
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04.02.2021 10:05 Ответить
ДАНИЛОВ КРАСАВА.
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03.02.2021 18:16 Ответить
Коротко,лаконічно,зрозуміло. Дякую за роботу РНБО.
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03.02.2021 18:18 Ответить
Сериал "Сикретныя МАТерьялы" и агенты Малдер та Скали..
🤑
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03.02.2021 18:18 Ответить
Секретар РНБО Данілов пообіцяв введення санкцій і щодо інших пропагандистських ресурсів: Як тільки у нас будуть документи - Цензор.НЕТ 8466
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03.02.2021 18:55 Ответить
Больше санкций хороших и разных😁
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03.02.2021 18:58 Ответить
Савецкий союз тоже был в состоянии вечной войны с империалистами и капиталистами и вне запрета было аж два канала и одна партия. Верным путем идем, товарищи!
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03.02.2021 19:27 Ответить
вата, ты шо тут забыло?))
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03.02.2021 19:38 Ответить
Мураев и сейчас льет грязь на страну...,Ютьюб все фиксирует,быдло Мавзолейное..там есть все ваши говнобросы Секретар РНБО Данілов пообіцяв введення санкцій і щодо інших пропагандистських ресурсів: Як тільки у нас будуть документи - Цензор.НЕТ 7062болваны...
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03.02.2021 20:05 Ответить
На пятом и прямом напряглись.
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03.02.2021 20:27 Ответить
 
 