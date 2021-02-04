"Без цензуры" в прямом эфире: начало конца ватного ада, эпический Рабинович, пафосный Разумков, крепкий хозяйственник Гройсман. ВИДЕО

Как всегда острый и язвительный стрим "Без цензуры в прямом эфире" приготовил для вас информационные вкусности!

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич с 20:45 раскладывают по полочкам "розкішників та розкішниць" отечественного медиапространства, которые прикрываются званием "журналистов", чтобы заниматься российской пропагандой.

Не пропустите жареные подробности от Марины о том, почему "попередники" так и не перекрыли кислород медведчуковскому медиахолдингу! А теперь по пунктам.

- Конец ОПЗЖ-ТВ под санкциями. Санкции против телеканалов вводятся сроком на 5 лет. У "NewsOne", "Zik" и "112 Украина" будут заблокированы активы, им аннулируют лицензии и запретят пользоваться телекоммуникационными сетями. Они не смогут выполнять экономические и финансовые обязательства и потеряют право выводить капиталы за пределы Украины. Действительно ли российское влияние в Украине останется без информационного поля?

- Вой Рабиновича и Ко, или День эпических цитат. Какие химические реакции происходят при сгорании ваты? Как теперь будут работать (если вообще будут) эти рупоры российской пропаганды в Украине?

- Украинизация Зеленского, или что с людьми Байден животворящий делает. Загибаем пальцы: за последние несколько дней президент ввел санкции против правой руки Медведчука и против его медиахолдинга, ввел санкции против китайских покупателей "Мотор-Сичи", а его фракция в Верховной Раде исключила из своего состава Александра Дубинского, который неровно дышит к олигарху Игорю Коломойскому. А в придачу парламент в первом чтении поддержал реформу СБУ.

- Разумков, Гройсман и Кличко атакуют. Как трое политиков, каждый из которых может претендовать на следующее президентство, готовят почву для будущих кампаний?

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к посиделкам "Без цензуры в прямом эфире"!