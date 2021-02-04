"Без цензуры" в прямом эфире: начало конца ватного ада, эпический Рабинович, пафосный Разумков, крепкий хозяйственник Гройсман. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Как всегда острый и язвительный стрим "Без цензуры в прямом эфире" приготовил для вас информационные вкусности!
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич с 20:45 раскладывают по полочкам "розкішників та розкішниць" отечественного медиапространства, которые прикрываются званием "журналистов", чтобы заниматься российской пропагандой.
Не пропустите жареные подробности от Марины о том, почему "попередники" так и не перекрыли кислород медведчуковскому медиахолдингу! А теперь по пунктам.
- Конец ОПЗЖ-ТВ под санкциями. Санкции против телеканалов вводятся сроком на 5 лет. У "NewsOne", "Zik" и "112 Украина" будут заблокированы активы, им аннулируют лицензии и запретят пользоваться телекоммуникационными сетями. Они не смогут выполнять экономические и финансовые обязательства и потеряют право выводить капиталы за пределы Украины. Действительно ли российское влияние в Украине останется без информационного поля?
- Вой Рабиновича и Ко, или День эпических цитат. Какие химические реакции происходят при сгорании ваты? Как теперь будут работать (если вообще будут) эти рупоры российской пропаганды в Украине?
- Украинизация Зеленского, или что с людьми Байден животворящий делает. Загибаем пальцы: за последние несколько дней президент ввел санкции против правой руки Медведчука и против его медиахолдинга, ввел санкции против китайских покупателей "Мотор-Сичи", а его фракция в Верховной Раде исключила из своего состава Александра Дубинского, который неровно дышит к олигарху Игорю Коломойскому. А в придачу парламент в первом чтении поддержал реформу СБУ.
- Разумков, Гройсман и Кличко атакуют. Как трое политиков, каждый из которых может претендовать на следующее президентство, готовят почву для будущих кампаний?
Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к посиделкам "Без цензуры в прямом эфире"!
Пожалуйста, подождите...
Ну, нарешті вони на своєму місці! Хай 112, ZiK i NewsOne теж туди переїжджають - та ж скабєєвщина, тільки іноді українською.
Червоний то любов, чорний то журба, а зелений то хвашисти.
Кстати, напомни мне когда при пете мы у кацапов покупали электричество.
Что с вами соевые мне очень сложно понять......
Если по вашему кум президента на самом высоком посту силовиков не ручной, то наверно что-то не так с головой.
"задача шоколодного была всю силу Закона обрушить на рыгаловское ворье. Уничтожить их бизнес, который грабил страну до Майдана и финансировал сепаров после. "Смотрящую" шваль по регионам раскидать по тюрьмам (если в Киеве кишка тонка) И, если "Законы" не позволяют, то добавить нужные. Для этого его народ и избрал - навести порядок и справедливость в стране. Вместо этого, это чмо назначило своег кума алкаша в ген. прокуроры и вступило в сговор с регионалами. Только такой факт может объяснить, что за 5 лет не сел ни один регионал. Понимаешь НИ ОДИН. В том числе и их пособники - титушки, организаторы и т.д.
До соевых эта информация просто не способна пробиться к мозгу. Это как кацапам сказать, что сцарь не настоящий, начинается "а вот как было при Ельцине, он страну подянял" Так соевому скажи - гецьман продал все жертвы и ожидания Майдана, начинается...Томос, безвиз, мова, віра...."
До Майдана я открывал свой первый филиал. Тебе, всю жизнь работающему "на дядю", просто не понять, что такое открывать свой бизнес. Даже на банальном этапе оформления расчетных счетов и открытия вида деятельности на свое помещение, мне на маленьких канцелярских листиках, прямо в гос структурах типо местного водоканала, не стесняясь писали 1000$- холодная вода (это просто за заключение договора) 1500- горячая, еще 1000 стоки. Это после того, как ты уже прошел все ады архитектуры, тех расчетов и согласований. Просто за печать начальника на финальном этапе. В конвертике. Все это происходило с отсылкой на так называемый в нашем городе Запорожье тогда "золотой офис" - офис смотрящего Анисимова. Свет мне делали 1,5 года, воду год. Т.е. я оплатил юристам услуги по подготовке всех документов, но их не пропускали пока не дам взятку годами! Не давал принципиально. И тут Майдан....... когда смылся чивакуня, а за ним и смотрящие, ты бы видел как затрусились жопы в креслах местных чинуш. У них руки сутками дрожали. Думали все - пипдец, будут закрывать. Все мои документы были подписаны за несколько дней и я начал деятельность.
У теперь подумай, если есть чем. Какой вывод сделала вся эта местная мразь, когда поняла, что никто и ни за что не понес отвественности? Когда можно творить что угодно и не попадать на нары? Вот почему очень нужны были посадки. Садишь одного - обсирается вокруг 1000. Но..... мова, віра..... как говорит говорящая лошадь лавров - дебилы..лядь...
Никогда не идеализировал Пороха. Самые большие претензии к нему были именно к его окружению. Я тоже не мог терпеть этих вечных прилипал Луценких. На счет Авакова не знаю, но точно знаю одно, что никогда нельзя делать выводов о человеке, пока не узнаешь истинные причины его поступков. Это касается и Порошенка. А в основном, на тот момент, он делал все правильно и то, что можно было сделать в этих условиях.
И еще, две цитаты, самого уважаемого мною политика.
«Даже самого яркого света не бывает без тени». «Умный человек не делает сам все ошибки - он дает шанс и другим». © Сэр Уинстон Черчилль.
Уж об этом столько сейчас писали. Хотя вы писатель, а не читатель.
https://twitter.com/i/status/1357047343732948995
Он *****, в советское время обокрал летчицу Гризодубову!!!
Пусть вернет украденные гвозди, линолеум и унитазы.