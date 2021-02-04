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Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

"Без цензуры" в прямом эфире: начало конца ватного ада, эпический Рабинович, пафосный Разумков, крепкий хозяйственник Гройсман. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Как всегда острый и язвительный стрим "Без цензуры в прямом эфире" приготовил для вас информационные вкусности!

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич с 20:45 раскладывают по полочкам "розкішників та розкішниць" отечественного медиапространства, которые прикрываются званием "журналистов", чтобы заниматься российской пропагандой.

Не пропустите жареные подробности от Марины о том, почему "попередники" так и не перекрыли кислород медведчуковскому медиахолдингу! А теперь по пунктам.

- Конец ОПЗЖ-ТВ под санкциями. Санкции против телеканалов вводятся сроком на 5 лет. У "NewsOne", "Zik" и "112 Украина" будут заблокированы активы, им аннулируют лицензии и запретят пользоваться телекоммуникационными сетями. Они не смогут выполнять экономические и финансовые обязательства и потеряют право выводить капиталы за пределы Украины. Действительно ли российское влияние в Украине останется без информационного поля?

- Вой Рабиновича и Ко, или День эпических цитат. Какие химические реакции происходят при сгорании ваты? Как теперь будут работать (если вообще будут) эти рупоры российской пропаганды в Украине?

- Украинизация Зеленского, или что с людьми Байден животворящий делает. Загибаем пальцы: за последние несколько дней президент ввел санкции против правой руки Медведчука и против его медиахолдинга, ввел санкции против китайских покупателей "Мотор-Сичи", а его фракция в Верховной Раде исключила из своего состава Александра Дубинского, который неровно дышит к олигарху Игорю Коломойскому. А в придачу парламент в первом чтении поддержал реформу СБУ.

- Разумков, Гройсман и Кличко атакуют. Как трое политиков, каждый из которых может претендовать на следующее президентство, готовят почву для будущих кампаний?

Берите чай или что-то покрепче и присоединяйтесь к посиделкам "Без цензуры в прямом эфире"!

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
Будущее ОПЗЖ в ВР.
"Без цензури" в прямому ефірі: початок кінця ватного пекла, епічний Рабінович, пафосний Разумков, міцний господарник Гройсман - Цензор.НЕТ 23
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03.02.2021 20:48
+8
Ківа сьогодні вже вдруге у прямому ефірі у Скабєєвої. А на вечір до кремлівських пропагандистів запрошені Рабінович і Медведчук.

Ну, нарешті вони на своєму місці! Хай 112, ZiK i NewsOne теж туди переїжджають - та ж скабєєвщина, тільки іноді українською.
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03.02.2021 20:47
+8
Питання в другому, чому Порошенко не зміг закрити канали, а Зєлєнський зміг?
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03.02.2021 21:23
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Ківа сьогодні вже вдруге у прямому ефірі у Скабєєвої. А на вечір до кремлівських пропагандистів запрошені Рабінович і Медведчук.

Ну, нарешті вони на своєму місці! Хай 112, ZiK i NewsOne теж туди переїжджають - та ж скабєєвщина, тільки іноді українською.
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03.02.2021 20:47 Ответить
Будущее ОПЗЖ в ВР.
"Без цензури" в прямому ефірі: початок кінця ватного пекла, епічний Рабінович, пафосний Разумков, міцний господарник Гройсман - Цензор.НЕТ 23
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03.02.2021 20:48 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: початок кінця ватного пекла, епічний Рабінович, пафосний Разумков, міцний господарник Гройсман - Цензор.НЕТ 20
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03.02.2021 21:05 Ответить
КИВЕдавно ужепорпамозги поправить ментовскойдубинкой
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03.02.2021 20:50 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: початок кінця ватного пекла, епічний Рабінович, пафосний Разумков, міцний господарник Гройсман - Цензор.НЕТ 4056
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03.02.2021 20:50 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: початок кінця ватного пекла, епічний Рабінович, пафосний Разумков, міцний господарник Гройсман - Цензор.НЕТ 7658
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03.02.2021 21:01 Ответить
а чего это с фото убрали Павленко и Левочкина? Испугались, что засветились возле Рабиновича ?
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03.02.2021 23:52 Ответить
Три кольори мої, три кольори,
Червоний то любов, чорний то журба, а зелений то хвашисти.
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03.02.2021 21:02 Ответить
Чому ЄС і Порошенко так не однозначно відреагували на закриття цих помилок???
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03.02.2021 21:17 Ответить
Питання в другому, чому Порошенко не зміг закрити канали, а Зєлєнський зміг?
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03.02.2021 21:23 Ответить
тлому що Пєтруха-це кремлівський збльовок!
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03.02.2021 21:31 Ответить
потому что мервейчук кум не только ***** но мальдивского хряка
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03.02.2021 21:34 Ответить
У отмороженного зебила амебова нет мозгов, чтобы гуглить информацию. зе-лох не закрыл каналы, если завтра мудачук их продаст, то они мгновенно включатся.
Кстати, напомни мне когда при пете мы у кацапов покупали электричество.
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03.02.2021 21:41 Ответить
Так чому Порошенко не зміг закрити проросійські канали Медведчука ти зможеш відповісти.
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03.02.2021 21:48 Ответить
Читай аналітику, зебіл. Чому Порох зміг створити армію з нуля а Зелупень її розвалює.? Чому у По економіка зростала а у Зе летить до писти. Чому ппри По нас поважали в світ а при Зе за країну не вважають, Чому ти зебіл всі 5 років нічого не бачив окрім футболоски Пороха і ліпецької фабрики а тут при всіх ватних зашкварах зелупня розгледів закриття каналів. Продовжувати далі?
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03.02.2021 23:52 Ответить
Назови хоть один ватный канал, который закрыл порох и хоть одну фамилию регионала (с любого города, не обязательно депутата ВР), который сел за грабеж страны во времена чивакуни или беспределов на Майдане. Имея при этом ручного картавого кума ген. прокурора 5 лет.
Что с вами соевые мне очень сложно понять......
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04.02.2021 13:31 Ответить
Ручниє пркурори тіко у вас, зебіл...І вас зелені шмарклі мені дуже легко зрозуміти бо в вас взагалі немає нічого над чим можна б поламати голову. Про ригів і вбивць Майдану до зелупи. Він тобі все розкажи чого всіх повипускав і що робить зараз його "ручний " прокурор.
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04.02.2021 14:39 Ответить
Мой соевый друг, тебя в гугле забанили? Луцик - официальный кум пороха. Картавый алкаш, позорище прокуратуры, который своей жопой ровно просидел в кресле, не закрыв НИ ОДНОГО регионала, даже мелких сошек. Прежде, чем кого-либо выпускать, его нужно посадить. Так ответьте на вопрос - кого посадили из этого ворья за 5 лет правления гецьмана? Можете не стараться попердывать. На этом сыпятся все идолопоклонники шоколадного. Мова....Томос...віра.... вам этой дичи виртуальной хватило, как кацапам "вяличия"
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04.02.2021 17:36 Ответить
Я ще раз тобі зебілятко кумедне кажу : у Пороха нікого ручних не було. Якби у нього були ручні, ВІН би виграв з рахунком 80-20 а не Зе. Далі можна твою поібень тупу не читати. ПС Ватному скоту завжди наша мова і Томос заважає. Колом у хдоби ватної то поперек горла стоїть Вони можуть з себе корчити афігенних патріотів і майданівці але обриганий ватнки завжди проявиться якщо заходить про мову і Томос..
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04.02.2021 22:04 Ответить
Я уже и очки одел....но не вижу фамилий севших на нары регионалов. Не могли бы Вы вместо своего калловидного извержения их написать?
Если по вашему кум президента на самом высоком посту силовиков не ручной, то наверно что-то не так с головой.
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05.02.2021 11:52 Ответить
Ти заіпав зебіл ватний своїми фаміліями. Тобі що від кількох сидячих ригів буде убогоє? Ти нагадуєш зелених трілобітів які ввесь сенс свого нікчемного існування пов"язували з посадкою Порошенка і тепер мають вішатися бо "ставили"на це все своє "майно" )і залишки мізків))). То ти хотів щоб патріоти і притомні українці пов"язували всі свої сподівання на посдку ригів? Ти їбанувся? Ти думаєш українські патріоти проміняють мову, томос, армію, українізацію, проєвропейський курс, дерусіфікацію декомунізацію на посадку ригів?. Ти хворий зебіл. Шо тобі дасть посадка ригів , зебіл? Поясни що ти отримаєш від посадки кількох ригів? Мабуть те саме що й посадка Порошенка?)))) Ви *** клоуни зі 146% відсотковим своїм прокурором не можете нічого нарити на Порошенка . То ти хотів щоб і луцик так "садив" ригів ?))) Слідкуй за тим як твій зелупенфюрер буде садити ригів чи Порошенка а ми поржемо з вас зебелльо тупе....Головне посадити ригів!!!! *** хворе єй богу..
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05.02.2021 19:47 Ответить
Для начала скопирую, что в соседней ветке написал такому же тупому соевому идолопоклоннику, который не способен видеть дальше своего носа
"задача шоколодного была всю силу Закона обрушить на рыгаловское ворье. Уничтожить их бизнес, который грабил страну до Майдана и финансировал сепаров после. "Смотрящую" шваль по регионам раскидать по тюрьмам (если в Киеве кишка тонка) И, если "Законы" не позволяют, то добавить нужные. Для этого его народ и избрал - навести порядок и справедливость в стране. Вместо этого, это чмо назначило своег кума алкаша в ген. прокуроры и вступило в сговор с регионалами. Только такой факт может объяснить, что за 5 лет не сел ни один регионал. Понимаешь НИ ОДИН. В том числе и их пособники - титушки, организаторы и т.д.
До соевых эта информация просто не способна пробиться к мозгу. Это как кацапам сказать, что сцарь не настоящий, начинается "а вот как было при Ельцине, он страну подянял" Так соевому скажи - гецьман продал все жертвы и ожидания Майдана, начинается...Томос, безвиз, мова, віра...."
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07.02.2021 11:43 Ответить
А теперь объясню тебе убогому на сколько важны посадки.
До Майдана я открывал свой первый филиал. Тебе, всю жизнь работающему "на дядю", просто не понять, что такое открывать свой бизнес. Даже на банальном этапе оформления расчетных счетов и открытия вида деятельности на свое помещение, мне на маленьких канцелярских листиках, прямо в гос структурах типо местного водоканала, не стесняясь писали 1000$- холодная вода (это просто за заключение договора) 1500- горячая, еще 1000 стоки. Это после того, как ты уже прошел все ады архитектуры, тех расчетов и согласований. Просто за печать начальника на финальном этапе. В конвертике. Все это происходило с отсылкой на так называемый в нашем городе Запорожье тогда "золотой офис" - офис смотрящего Анисимова. Свет мне делали 1,5 года, воду год. Т.е. я оплатил юристам услуги по подготовке всех документов, но их не пропускали пока не дам взятку годами! Не давал принципиально. И тут Майдан....... когда смылся чивакуня, а за ним и смотрящие, ты бы видел как затрусились жопы в креслах местных чинуш. У них руки сутками дрожали. Думали все - пипдец, будут закрывать. Все мои документы были подписаны за несколько дней и я начал деятельность.
У теперь подумай, если есть чем. Какой вывод сделала вся эта местная мразь, когда поняла, что никто и ни за что не понес отвественности? Когда можно творить что угодно и не попадать на нары? Вот почему очень нужны были посадки. Садишь одного - обсирается вокруг 1000. Но..... мова, віра..... как говорит говорящая лошадь лавров - дебилы..лядь...
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07.02.2021 11:54 Ответить
А , ти з Запоріжжя,. Тепер зрозуміло чому тебе істоту ватнодупу так від мови і томоса воротить, так як івсю кремлядську наволоч. Посадки важливі таким зебілам як ти. саме тому ти не отримаєш ніяких посадок бо вважаєш їх за сенс свого існування. Якби ти мав інші приорітети окрім посадок і власного корита , то світ заграв би для тебе новими і яскравмим фарбами і ти б дочекався і посадок.... Але вам бид.у зеленому треба лише посадки. Ти далі посадок тобто далі власного носа нічого не бачиш. Тепер зебіл, якщо ти печешся про посадки, хвилюйся краще щоб не посадили Рифа і інших невинних патріотів. А не щоб посадили якихось ригів чи Порошенка...Тобі ж важливо щоб риги обісралися а не щоб не садили невинного. Вже про істину "краще нехай не сядуть 10 винних ніж сяде один невинний" , я , тобі навть не згадую. Чекай посадок, іпанько смішне...
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07.02.2021 14:11 Ответить
Ну вот пересмотри свои сообщения и обрати внимание на свои ротовые испражнения. И у тебя еще хватает наглости называть меня быдлом. Моя мать учительница украинского языка и литературы. Бабушка не пропускает ни одной выставки украинской вышиванки и часто там занимает призовые места. Больше половины семьи украиноязычные. А ты просто очередное чмо, которое разделяет людей только по месту их проживания. Как тебя еще при Кучме научили. Услышал Запорожье и все, высрался. Чтобы ты понимал, то больше всего людей отгребли от мусоров и титушек во времена Майдана, если не брать Киев, именно в Запорожье, т.к. здесь постоянно собирался запорожский "Майдан" в поддержку Киева. Именно здесь устроили коридор позора, ********** рыбой со всех ближайших магазинов и мукой дебилоидов, собиравшися в поддержу ЗНР. Приехало бы ты сюда животное и рассказало какие в Запорожье ватоносцы живут. Уже бы в Днепре сомиков кормил.
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07.02.2021 15:49 Ответить
Я б тобі повірив якби ти поруч з посадками бачив щось і інше. Для мене теж поняття справедливості не чуже і я теж хочу посадки злочинців. Але!!! Але ставити на одні шальки терезів посадки кількох ригів а з іншого срати з високої дзвіниці на мову , томос, армію, війну, рух до Єс і НАТО, декомунізацію, українізацію, збереження економіки, срати на все що не вписується у твої досить сумнівне розуміння цілей і завдань Майдану а потім щось вякати про те що я не бачу далі власного носа, звиняй. Це каже що ти упоротий хворий двбйоб у якого напрч спотворені орієнтири і пріорітети і бачення шляхів розвитку країни, що ти окрім відсутності посадок не побачив нічого іншого в країні за ці 5 років. Це виходить що ти заради посадки ригів і Порошенка навіть **** б відсмоктав аби тільки він пообіцяв когось посадити. Зациклення на чомусь одному робить з людини раба очікування саме цього ОДНОГО. Зараз пів країни - ібанатів які є рабами мрії про посадку Прошенка. І точно так як ти хейтериш Пороха через ригів, хейтять свого зеленого кумира через Пороха, хоча хейтит його треба за зовсім інше. Це більш дивно враховуючи особливості твоєї родини про які ти написав вище. Просто в родині прогавили той момент коли ти захворів на тваринне хейтерство до Порошенка і через це перестав бачити далі ... свого хейтерства чи то пак носа.
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07.02.2021 16:12 Ответить
Да что тебе заело так с этой посадкой Порошенко????? Мне нафиг не надо чтобы его сажали. мне на это фиолетово. Кто сказал, что на чаше весов посадка регионалов и мова, віра, безвиз? Зачем мыслить крайностями?? Ты пойми, регионалы это ОПГ- которое реально оккупировало всю нашу страну и были нерушимы. Им принадлежали все, от мэров до депутатов. И вдруг Майдан! Это кодло рассыпалось утратив вертикаль управления. И крайне важно было, пока они распались на кучки, раскидать их по тюрмам. Когда, боясь утратить свои места, от них начали шарахаться и менты и судье. Украинский язык был есть и будет (у Тараса Григорьевича спроси), вера- часть людей ходят в церковь раз в год "пасочки святить", другие не пропускают не одной воскресной службы. И так было и до пороха и есть после него. Не это требовалось в первую очередь, может и требовалось, но не в первую. А уничтожить ослабших тварей. И сейчас мы бы уже и не вспомнили что такое канал 112, медведчук и прочее дерьмо.
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07.02.2021 16:23 Ответить
Та тому що зелень мислить точно так же як ти : головне посадити..посадити.. посадити. У них це Порох і його "банда" як вони кажуть. На все інше їм наплювать. І точно так вже хейтять Зе але вже за те що не посадив По і "майданутих", тобто мене і моїх друзів. А головне не посадки. Посадки це цеглинка в великій стіні. Не буде "цеглинки", стіна встоїть. Головне вектор руху, динаміка, світоглядні принципи. Тобто "стіна". Була б "стіна" , були б посадки. А ви зрадивши Пороха, зруйнували все, всю конструкцію. Тепер плачетесь за посадками "ригів". Не буде не тільки посадок, не буде набагато більше чого. За ноги не думають коли шия в зашморгу, каже народна мудрість. .. Що там якась "цеглинка" коли ви тупим голосуванням завалили всю "стіну". До жопи всі ті посадки чи непосадки. Треба бачити приорітети. Посрали все. Все тре з початку починати. В мене вже ані віку ані здоров"я на третій Майдан не вистачить. Все просрано через зелених двбйбів які хотіли все і одразу.
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07.02.2021 19:23 Ответить
К сожалению не могу полностью разделить вашего мнения. По поводу на Майдан не хватит. Вас не хватит, меня хватит. Я там очень много времени провел, правда вот теперь в понимании порошенковцев в дибиляку превратился, но то такое. А порох сам себя похоронил. Я повторюсь, одно дело "посадки, посадки", другое ХОТЬ ОДНОГО. Я не для этого себе конечности отмораживал и под дубинки лез, чтобы потом произошел сговорняк. Если по честному, то у пороха то и выбора небыло. Народ вынес овоща за отказ от Евроинтеграции, значит пороху не поддержать этого выбора шансов не оставалось. Война....запад понимал, что если не остановить парашу у нас, то завтра она будет у них, поэтому поддержка была плотная. Сына пороха с оторванной конечностью на передовой я не видел, в депутатах ВР видел. Обвал гривны, банкротства банков, ну ладно....война ведь. Таможенники продолжили воровать, лес рубился, бурштын копался, домики за Киевом продолжали расти, все реформы которые порох якобы начал, именно при нем и похоронились. Ну короче не знаю, я не нахожу причин " зрадивши Пороха, зруйнували все, всю конструкцію" что там разрушилось. Рушить необходимо было как раз ему.
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07.02.2021 19:38 Ответить
Знову маніпулюєш за лекалами кремлядських пропагандонів.. Тепер вже сином Пороха. тобто якби вбили сина Пороха ти б йому і непосадки ригів навіть пробачив.?? Коли втратиш все, тоді ти побачиш що там зруйнувалось. Розумні вже побачили. Упороті продовжують хейтити Пороха і не бачать Що можуть втратити.
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07.02.2021 19:49 Ответить
Я пишу правду. Какая там методичка мне не известно. Папа был бизнесменом, сына никто не знал. Папа стал президентом, сын стал депутатом ВР. Наверно очень умный парень, хотевший отстаивать интересы своей громады. Что здесь не правда? Когда мне говорят что порох остановил кацапов, то больше всего мне обидно за матерей погибших ребят из добробатов, которые ценой своих жизней и остановили кацорылых. Но, официальная версия это сделал порох.
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07.02.2021 21:30 Ответить
Як же ви ватяні зебіли сцитесь тільки від одного імені Порошенко. Мабуть і через 20 років ввам страшно буде.
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04.02.2021 10:04 Ответить
Ринат Амедов Чому в наших людей така коротка пам'ять? Невже ви так швидко забули яку країну прийняв Порох і які тоді нагальні проблеми стояли перед Україною? Казна порожня, війна, армія гола і боса і існує тільки на папері, газовий зашморг Московиї, немає чим платити пенсії і зарплати! Потрібні термінові кредити від Заходу, а ми їм взамін пропонуємо закрити телеканали, коли на кону стоїть само існування держави?! Продовжувати ще? Всі ******* жалітися на пам'ять, але ніколи не жаліються на свій розум!
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04.02.2021 12:34 Ответить
Почему у Вас такая короткая память. Неужели вы не помните как безбожно регионалы в каждом городе и селе грабили страну при чивакуне? Как собирали, спонсировали и свозили титушек. Организовывали избиение не только на Майдане, но и площадям других городов. Как в каждой области был свой смотрящий, собирающий дань. Ну ладно порох типо деньги просил - занят был. А чем занимался его кум Луцик, руководство СБУ, собаков и прочие силовики все пять лет правления гецьмана????? Где хоть один севший регионал???
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04.02.2021 13:35 Ответить
Александр Голубенко 3a49f821
Никогда не идеализировал Пороха. Самые большие претензии к нему были именно к его окружению. Я тоже не мог терпеть этих вечных прилипал Луценких. На счет Авакова не знаю, но точно знаю одно, что никогда нельзя делать выводов о человеке, пока не узнаешь истинные причины его поступков. Это касается и Порошенка. А в основном, на тот момент, он делал все правильно и то, что можно было сделать в этих условиях.
И еще, две цитаты, самого уважаемого мною политика.
«Даже самого яркого света не бывает без тени». «Умный человек не делает сам все ошибки - он дает шанс и другим». © Сэр Уинстон Черчилль.
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04.02.2021 14:19 Ответить
нашел кого цитировать - вонючую жирную пьяную свинью(( жаль бурры ее не грохнули, сралинского жополиза
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05.02.2021 21:30 Ответить
Вы режете по свежему. гецьман то.....не настоящий....каналы не закрывал, регионалов не садил..... пердак соевых сейчас мало чем отличается от ватных.
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04.02.2021 13:32 Ответить
Ти би перший заволав про узурпатора!
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04.02.2021 10:58 Ответить
Пєтруха-це кінчена ж...па!!!!
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03.02.2021 21:21 Ответить
І мене бісить
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03.02.2021 21:21 Ответить
Я голосував за Петра але так виглядає що Петра жаба задавила...що не Він це зробив...а що йому заважало це зробити??!
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03.02.2021 21:23 Ответить
оставалось до выборов 6 мес. и до выборов этого делать нельзя было. Кроме того, собирались материалы и факты (финансовые). Вот и собрали.
Уж об этом столько сейчас писали. Хотя вы писатель, а не читатель.
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03.02.2021 23:50 Ответить
Указ президента про закриття телеканалів вийшов сумнівний с точки зору відповідності Конституції (як завжди)) і може бути визнаний незаконним відповідним судом...
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04.02.2021 04:00 Ответить
На це і був розрахунок. Портнов відсудить, грінпоц заявит - ну от бачите, я зробив все що міг.
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04.02.2021 10:02 Ответить
мудило Кива сегодня вечером выступает на канале у скабеевой)

https://twitter.com/i/status/1357047343732948995
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03.02.2021 21:33 Ответить
После того как Украина запретила ТВ помойки Кремля - карманные дегенераты кремля стали выступить на Первом кацапском. Все становится на свои места. Сексоты и провокаторы возвращаются в родные пенаты.
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03.02.2021 21:39 Ответить
Сьогодні на рашистських каналах верещать, що Зеленський закрив рота їхнім пропагандистам в Україні для того, щоб підняти свій рейтинг. Виходить, що коли біснувалися всякі рабіновичі і медведчуки, популярність президента падала, а коли заткнув пельку кремлівським шавкам, зростатиме. Кремляді мимоволі визнали, що українці таки не хочуть бачити "рускай міръ" у себе в країні.
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03.02.2021 21:44 Ответить
Це жидво вчора в Верховній раді обзивало українців рагулями, може вже прийшов час копняком відправити цю рашинську помийку за відомою адресою.
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03.02.2021 21:46 Ответить
а сегодня еще и фашистами
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03.02.2021 23:48 Ответить
Ха! На комплимент обижаться? Назвал нас типо итальянцами - честь и слава этой твари, по кр. мере это не итальянцы сюда ездят дидам ж..ппы мыть.
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13.02.2021 18:44 Ответить
Рабиновичча-за граты!
Он *****, в советское время обокрал летчицу Гризодубову!!!
Пусть вернет украденные гвозди, линолеум и унитазы.
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03.02.2021 22:21 Ответить
Рецепт як варити зе-лано. Взяти діжку меда, додати ложку антипорошенківського ла.на і отримати на виходя діжку зеленого ла.на. Жеріть те вариво самі.
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03.02.2021 23:48 Ответить
Всю эту прокацапскую шваль нужно гнать пендюлями в Раху
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04.02.2021 05:22 Ответить
 
 