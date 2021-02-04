Музей российско-украинской войны открыли в костеле в Хмельницком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Настоятель храма регулярно ездит на Донбасс, и в одну из таких поездок задумал создать военный музей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местную муниципальную телерадиокомпанию "Город".

"Приходя сюда, люди могут понять, в каких условиях находятся наши военные, что именно забирает их жизни и какова цена этого мира для нас", - отметил организатор музея отец Николай Лучинский.

Все экспонаты он сам привез из капелланских поездок на Донбасс, в одной из которых и возник замысел создать музей.

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Музей расположен в двух комнатах. В первой из них собрали все, что принесла война - разорванные снаряды, предметы армейского быта, военные костюмы и флаги. Вторая воспроизводит блиндаж: здесь максимально точно передали условия, в которых на фронте живут защитники Украины.

На открытии музея побывали ветераны, волонтеры, горожане, родные которых погибли на войне.

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