Музей российско-украинской войны открыли в костеле в Хмельницком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Настоятель храма регулярно ездит на Донбасс, и в одну из таких поездок задумал создать военный музей.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местную муниципальную телерадиокомпанию "Город".
"Приходя сюда, люди могут понять, в каких условиях находятся наши военные, что именно забирает их жизни и какова цена этого мира для нас", - отметил организатор музея отец Николай Лучинский.
Все экспонаты он сам привез из капелланских поездок на Донбасс, в одной из которых и возник замысел создать музей.
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Музей расположен в двух комнатах. В первой из них собрали все, что принесла война - разорванные снаряды, предметы армейского быта, военные костюмы и флаги. Вторая воспроизводит блиндаж: здесь максимально точно передали условия, в которых на фронте живут защитники Украины.
На открытии музея побывали ветераны, волонтеры, горожане, родные которых погибли на войне.
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Американцы направили к границам России эскадрилью стратегических бомбардировщиков
https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/02/03/119618/amerikantsy-napravili-k-granitsam-rossii-eskadrilyu-strategicheskikh-bombardirovschikov.shtml
Прибывший на ротацию военнослужащий Вооруженных Сил Украины рассказал, что в его воинском подразделении, в зоне боевых действий, бойцы заметили странную закономерность.
Как только на их артиллерийскую позицию приезжал их непосредственный русскоговорящий командир, получивший военное образование в Москве, россияне моментально прекращали минометный и артиллерийский обстрел.
Стоило командиру уехать в штаб - как сразу же начинался огонь на поражение, причем стрельба велась прицельно по новым, уже измененным позициям, хотя полёты российских беспилотников в данной местности за последние сутки не были зафиксированы.
Позже командир случайно погиб от вражеского осколка российского «Града» и с того времени систематические точечные обстрелы этого подразделения прекратились.
* Омелянович-Павленко М. Українсько-польська війна 1918-1919. Прага, 1929
* Шандрук П. Українсько-московська війна 1920 в документах. 1933
* Крезуб А. Нарис історії українсько-польської війни. Львів, 1933
* Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 - березень 1918). К.-Львів, 1996
* Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Львів, 1998
* Чіхрадзе О. Друга українсько-більшовицька війна (листопад 1918 - грудень 1919 рр.). Львів, 2003.
Героям слава!