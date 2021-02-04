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Вакарчук (352) мандат (375)

Жизнь поставила меня в ситуацию, в которой у меня не было хорошего выхода, - Вакарчук об отношениях с политикой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Принимая решение идти в большую политику, а также о сложении депутатского мандата, музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук прекрасно понимал, что огромное количество людей не будут поддерживать его.

Об этом Вакарчук рассказал в интервью Сергею Жадану для издания "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.

"Последние пять лет мне было крайне непросто. Я, во-первых, потерял нескольких очень близких людей в своей жизни. Во-вторых, жизнь меня поставила в ситуацию, в которой у меня не было хорошего выхода. И я имею в виду мои отношения с политикой. Я выбрал для себя, убежден, единственно правильный путь. Потому что иначе я бы очень жалел, что не сделал того, что сделал", - отметил Вакарчук.

"Вместе с тем я хорошо понимал, что это тот момент, когда ты не сможешь выиграть. Ты точно где-то потеряешь, ты где-то что-то недополучишь, а где-то получишь. Я прекрасно понимал, что я получу, что будет большое количество людей, которые не воспримут или шаг, что я захожу в политику, или то, что я потом уйду из Рады. Я это знал, но это взрослый момент, когда взрослый человек осознанно принимает, что есть рамки, и ты должен действовать в них, потому что так складывается жизнь", - добавил Вакарчук.

Читайте также: Политики радуются, когда можно разделить народ. Так легче получить свой кусок пирога, - Вакарчук

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, партия "Голос" на внеочередном съезде лишила мандата Вакарчука.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+43
Ну этот хоть признался что обосрался.
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04.02.2021 13:23
+29
І так 2 рази.
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04.02.2021 13:27
+25
А Славик в свои годы не в курсе, что жизнь людей довольно часто в ситуацию когда нет хорошего выхода. Только вот то что он сделал дважды обычно называют мужик без яиц. Сказал А - говори Я. Еще хоть как-то можно было понять его первый демарш. Второй, извините, гнильцой отдает. И это все при том, что лично я уважаю его как музыканта и певца. Но как политика - абсолютно не воспринимаю.
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04.02.2021 13:28
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Что опять ушел? Он же один раз уже приходил-уходил в 2008 году. Шалтай балтай
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04.02.2021 22:26 Ответить
"Жизнь поставила меня в ситуацию..." - в цій фразі вся суть Вакарчука. Слабка психічна конституція, тому не вимагайте від нього неможливого. Та й 90% творчості про нерозділену любов до якоїсь баби, прости Господи, ще й рима недосконала...
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04.02.2021 22:58 Ответить
и в армии не служил, всё учился, а может отмазали?
помню как в 2014 Порошенко нараждал в АП Руслану и этого Славика, и еще кого-то.
Славик взял награду, а потом разразился критикой в адрес Порошенко - что всё не то, и не так, плохо Порох воюет, не освободил Украину и не закончил войну.. и Руслана поместила на УП свой опус: " Мене задовбало...!" с критикой Пороха и это во время жестокой схватки с Путиным, гибели воинов ВСУ. Эти артистики и музыкантики точно не от мира сего.
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05.02.2021 00:58 Ответить
Если говорить просто, то своим уходом ты просто обманул своих избирателей. Сам , по своей инициативе, обезглавил нормальную партию, чем ее почти убил. Я не знаю, что это было.
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05.02.2021 07:25 Ответить
Ця людина співак, представник мистецтва. Він створив багато хітів, які ти зараз слухаєш. І не його вина, що ти дегенерат та вибираєш в управлінці країною таких співаків та коміків тількі із-за того, що вони преживають за долю твоєї держави.
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05.02.2021 08:44 Ответить
а я слышал другую версию. Вакарчук, по заказу некоторых олигархов (возможно что и российских), просто поработал спойлером (есть такая политтехнология) и оттянул часть голосов от Порошенко. Так что ...
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05.02.2021 09:10 Ответить
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