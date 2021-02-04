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имущество (330) санкции (10620) Козак (134) Слідство.Інфо (28)

Десятки домов, квартир и земучастков. Родственники попавшего под санкции Козака владеют элитной недвижимостью в Киеве и Львове, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Родственники народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака владеют десятками квартир, домами и земельными участками - преимущественно в Киеве или во Львове. Данная недвижимость не попадает под украинские санкции.

Недавно СНБО ввел санкции против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Вечером 2 февраля, спустя несколько часов после введения санкций, его телеканалы - ZIK, NewsOne и "112 Украина" - уже прекратили вещание. Но телеканалы - не единственные активы пророссийского политика. В своей декларации за 2019 год он также указал доли в 12 компаниях. Также он задекларировал дом на 330 квадратных метров в селе Сокольники под Львовом и офис на 100 квадратных метров во Львове. В Киеве он арендует дом у компании, принадлежащей жене одного из лидеров "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксане Марченко.Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.

Большинство средств Козак хранит в белорусских банках. Согласно последней декларации депутата, всего на счетах политика в Беларуси - более 7 млн евро. В украинском "Укрбудінвестбанку" Козак хранит более 378 тыс. гривен на 30 тыс. евро, а наличными - 150 тыс. евро и почти 2,5 млн гривен. И немало активов все же обошли украинские санкции. Это касается имущества, официально принадлежащего не самому Козаку, а его родным. В частности, младший брат Тараса Козака Богдан владеет 12-ю квартирами только в Киеве. Из них 11 -в жилом комплексе Eliseum, а 12-я квартира площадью почти 2500 квадратных метров находится на элитном Печерске.

Читайте также: "Очень бы хотели, чтобы этот прецедент не стал стартом наезда на свободу слова в Украине", - нардеп "Батькивщины" Кучеренко о блокировании 112 Украина", ZIK и NewsOne

Также во Львове Богдану Козаку принадлежит дом, квартира, два паркоместа и две ячейки, а в области - дом и несколько земельных участков. Еще 24 участка земли во Львовской области он арендует. О младшем брате нардепа Козака известно, что он ведет совместный бизнес с братом Виктора Медведчука Сергеем - в частности, они занимаются грузовыми автомобилями, строительством и добычей песка.

70-летняя мать Тараса Козака София - тоже не бедный человек. Пенсионерка владеет квартирой и паркоместом во Львове, домом и тремя земельными участками во Львовской области. Кроме этого, ей принадлежит четыре квартиры в новостройке в столице.

Еще один близкий к Тарасу Козаку человек - Наталья Лавренюк - тоже владеет рядом недвижимости. Женщина, как установили журналисты программы "Схемы", является гражданской женой нардепа и матерью его ребенка. Также она занимается нефтедобывающим бизнесом в России вместе с Оксаной Марченко, женой Виктора Медведчука.

Лавренюк владеет, в частности, квартирой в Киеве, 10-ю земельными участками в Киевской области, домом, квартирой и офисом во Львове. Ранее "Схемы" рассказывали о восьми земельных участках Натальи Лавренюк в Тарасовке, под Киевом. Там по состоянию на 2019 год велось строительство. Сейчас же, согласно реестру недвижимости, на этой земле уже возвели три дома площадью более полутысячи квадратных метров. Впрочем, они надежно спрятаны за высоким забором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Козак с 2014 связан с "ЛДНР" через кипрский офшор, - ЦПК

Также Наталья Лавренюк обладает и элитной машиной - MERCEDES-BENZ V 300 D 2020 выпуска. Сейчас такой автомобиль стоит около трех миллионов гривен.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+27
нарид, который голосует за опзж, совершенно уверен в том, что такие как козак, соскучившись со своими домами, квартирами и паркоместами в какой-то момент решают, а не пойти ли мне в парламент бороться за права простых людей, потому как кто, если не я... и нарид, облившись слезами от такой смелости и благородства, доверят ему свой голос..., сумасшедший дом какой-то...
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04.02.2021 15:14
+22
Десятки домов, квартир и земучастков. Родственники попавшего под санкции Козака владеют элитной недвижимостью в Киеве и Львове, - СМИ - Цензор.НЕТ 3860
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04.02.2021 15:15
+15
Пора вешать!
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04.02.2021 15:12
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Не может быть!
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04.02.2021 15:08 Ответить
Для Львова це не новина..
для'найпатріотичнішого Мера',друга Фрідмана,тим більше...
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04.02.2021 18:21 Ответить
та ніхто і не сумнівався за бідолагу кизяка Десятки домов, квартир и земучастков. Родственники попавшего под санкции Козака владеют элитной недвижимостью в Киеве и Львове, - СМИ - Цензор.НЕТ 2777
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04.02.2021 15:08 Ответить
Рубли не пахнут !
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04.02.2021 15:08 Ответить
Козак до жовтня 2014р. - слідчий в МВС, колега Татарова. Здається, Тетяна Чорновол розказувала, що ходила до нього на допити по справі щодо нападу на неї.
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04.02.2021 15:09 Ответить
Ні, то не той(їх до фіга). Цей розжирів на митниці.
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04.02.2021 15:33 Ответить
Пора вешать!
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04.02.2021 15:12 Ответить
то что законы и суды заточены для блага воров давно уже не секрет. в самом крайнем случае купит себе vip-камеру.
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04.02.2021 15:12 Ответить
нарид, который голосует за опзж, совершенно уверен в том, что такие как козак, соскучившись со своими домами, квартирами и паркоместами в какой-то момент решают, а не пойти ли мне в парламент бороться за права простых людей, потому как кто, если не я... и нарид, облившись слезами от такой смелости и благородства, доверят ему свой голос..., сумасшедший дом какой-то...
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04.02.2021 15:14 Ответить
Десятки домов, квартир и земучастков. Родственники попавшего под санкции Козака владеют элитной недвижимостью в Киеве и Львове, - СМИ - Цензор.НЕТ 3860
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04.02.2021 15:15 Ответить
и договариваться этим типам не надо ибо это топ тема для мировой прессы.
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04.02.2021 15:28 Ответить
всё жулье и ворье любит путина и рф
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04.02.2021 15:20 Ответить
Ну, ***** - хрещений батько фсбешної країни, що тут дивногоДесятки будинків, квартир і земельних ділянок. Родичі Козака, який потрапив під санкції, володіють елітною нерухомістю в Києві та Львові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 258
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04.02.2021 16:51 Ответить
Параллельно с блокировкой средств, изыманием имущества и т.д. должно проходить физической устранение всех причастных к прорасейской деятельности, людей...
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04.02.2021 15:21 Ответить
Патрійоти! Мать і їх! Талановиті держслужбовці! Чому ми такі бідні? Бо...не вмієм порахувати заробітню платню- на ню лишити частину награбованого, а решту-на користь пенсіонерам!
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04.02.2021 15:22 Ответить
Комплекс неполноценности он такой Десятки будинків, квартир і земельних ділянок. Родичі Козака, який потрапив під санкції, володіють елітною нерухомістю в Києві та Львові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2058
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04.02.2021 15:26 Ответить
Цікавий погляд на... єврейство Десятки будинків, квартир і земельних ділянок. Родичі Козака, який потрапив під санкції, володіють елітною нерухомістю в Києві та Львові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3942
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04.02.2021 16:52 Ответить
Цей Козак,це багатій можна так сказати другого,або третього ешелону.Але все одно,можна любого прижати,якщо захотіти.Я сам звісно не проти багатих людей.Але такі.як цей Козак,точно не заробили.
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04.02.2021 15:26 Ответить
Звідки тобі відомо про його "ешелон"? Як раз того, хто керує усім цим движем, ми можемо зовсім не помічати і не знати про його статки.
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04.02.2021 16:55 Ответить
растуди Так він не першого ешелону багатій.Ну як це не помічати? В Мертвечука ще більше грошей.
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04.02.2021 17:26 Ответить
Все, как у всех подлецов-рыгов: всем брешут про "руцкий мир" и "святую русь" в дамбасе, а сами скупают земельку и недвижимость подальше от войны, которую сами же и разожгли.
Да и всех родственников перевезли в Киев и область.
Узнаю рыгов: циничны, подлы, воры.
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04.02.2021 15:30 Ответить
От не знали 5 років, і тільки сьогодні взнали)
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04.02.2021 15:38 Ответить
Люди , разве достаток повод для преследования. Суммирование такой политики приводит к тому что нет мотивации работать , потому что тебя всегда могут в чем то обвинить и забрать.
Посмотрите как живут Ваши местные царьки и сколько они вам платят и попробуйте у них получить надбавку.
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04.02.2021 15:41 Ответить
Начнем с того что их каналы не прибыльные, декларируют только убытки, какой достаток, откуда? Обыкновенное воровство.
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04.02.2021 15:45 Ответить
комисарам - очень даже повод
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04.02.2021 15:48 Ответить
хорошо устроился ватноголовый Петушок....
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04.02.2021 15:44 Ответить
Цей Козак-це звичайнісінький львівський барига.Свого часу працював з братом Медведчука у львіській податковій,потім у митниці.Мав,як кажуть,чуйку до грошей.Там і злигався з Медведчуками.На митниці і в ДПА,особливо в той час страшний бандитизм був(та й і є).Потрібне було прикриття.Вони всі бандити повязані між собою.Або ти всій,або!!!Вот і дійшли ниточки до Москви.Я просто не розумію людей в Україні,які кричать,як тут погано і так підтримують звичайних бандитів.
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04.02.2021 15:51 Ответить
А кого підтримувати?..Так,Козак барига і хабарник,очолював Львівську податкову,потім з 2003-го керував Львівською митницею...Мистецтво хабаря він так відшліфував і організував,що всі знали,в які дні,скільки і кому заносити...Але до нього митницю шість років очолював відомий націоналіст,правдоборець і член славної сім"ї дисидентів Микола Горинь...Так той винайшов систему атестацій,коли посади продавались а потім щорічно оплачувались і розробив систему штрафів за невчасні хабарі...І я повторюю питання - кого ж тоді обирати?..Ми вже всіх перебрали,дійшли до клоунів і до прірви...
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04.02.2021 17:12 Ответить
В тому і проблема,що не зрозуміло кого обирати.Та й народ весь час хоче,щоб йому хтось весь час щось давав.Але,вибачте,підтримувати бандитів теж,мабуть якось не зовсім вірно.Тим більше їхня діяльність спрямована проти нас.Як не крути багато людей,особливо на сході України бачуть вину у всьому чомусь саме жителів Галичини.А канали різних бандитів тільки й те роблять,що підливають масла у вогонь.Це й саме роблять,між ншим й інші канали.Просто дещо в закомуфльованому вигляді.А гроші вони навчились ділити між собою.Якщо Козак продавав вугілля з окупованих територій,то попердня влада цього не могла не знати.Просто гроші ділились між собою,а людям як завжди вішали лапшу.
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05.02.2021 10:05 Ответить
госдолжности в налоговой и на таможне - питомник украинских оли гархов.этот жирный червяк прогрыз себе путь на ки прские оффшоры именно через таке украинские институции.
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04.02.2021 15:56 Ответить
А хто ж так охоче той пітомнік підгодовує? Той же "простий та мудрий нарід", який і собі пнеться до рівня податківців і митників: тягне в країну контрабанду, щоб зідрати за неї сім шкір. Почніть з себе, шановніДесятки будинків, квартир і земельних ділянок. Родичі Козака, який потрапив під санкції, володіють елітною нерухомістю в Києві та Львові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2394
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04.02.2021 17:02 Ответить
Потрібні закони про ПРОВОКАЦІЮ ХАБАРЯ, закон про відповідність витрат легальним доходам. А майно таких козаків треба конфісковувати в користь держави якщо не довів їх легальне походження за весь період трудової діяльності.
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04.02.2021 16:04 Ответить
Да там целое кодло. И у всех все нажито "непосильным" трудом. Не люблю коммуняк. Но тут надо все "взять и поделить". Десятки будинків, квартир і земельних ділянок. Родичі Козака, який потрапив під санкції, володіють елітною нерухомістю в Києві та Львові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 15 Если серьезно. Давно напрашивается закон о колаборантах, со всеми вытекающими последствиями, конфискацией и национализацией.
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04.02.2021 16:07 Ответить
І що? З квартири 2500 кв.м зробити 100 комуналок? Як це усе ділити? Може, не треба дозволяти будувати оті "дворци *****"Десятки будинків, квартир і земельних ділянок. Родичі Козака, який потрапив під санкції, володіють елітною нерухомістю в Києві та Львові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7295
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04.02.2021 16:59 Ответить
Наивняк. Десятки будинків, квартир і земельних ділянок. Родичі Козака, який потрапив під санкції, володіють елітною нерухомістю в Києві та Львові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1201
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04.02.2021 17:05 Ответить
Хто має не дозволяти,якщо у них вся влада і закони вони всі писали під себе.Попробуй те щось оформляйте чи щось організуйте,побачите,як орда на вас накинеться.
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05.02.2021 10:18 Ответить
Квартира 2500 м2! А таке взагалі буває? Це два повних поверхи ******** свічки?
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04.02.2021 16:13 Ответить
І ЯК ЩЕ ЗЕМЛЯ ГОРДОЇ ГАЛИЧИНИ НОСИТЬ ЦИХ ПРИХВОСНІВ КРЕМЛЯ?! МОЖЕ ТРЕБА ЗРОБИТИ ВСЕ ЩОБ ТАКІ ЗАПРОДАНЦІ ВОРОГА НЕ ГАНЬБИЛИ ГАЛИЧАН?!
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04.02.2021 17:13 Ответить
Вот, почему там в пророссийской оппозиции такая возня идёт за потоки: Оппоблок Вилкула, Шарий, ЗаЖОП Медведчука - все хотят на пуйловские потоки попасть.
Там всем хватит. Пуйло на такое денег не жалеет.
А в Донецк - кашу.
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04.02.2021 17:23 Ответить
солома@elnazaro777

#слухи Говорят, что самолёты Медведчука,которые попали под санкции, использовались для ввоза наличных, с которых в т.ч. финансировалась партия.
Именно поэтому ОПЗЖ выглядит настолько обескураженно.
Им четко объяснили, любой лишний кипиш - публикация материала экономической части. Именно поэтому Рабинович избегает журналистов, которые спрашивают: почему фракция по сути кроме громких заявлений ничего не делает.
Они судорожно думают, как не потерять активы...
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04.02.2021 18:02 Ответить
воры в законе
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04.02.2021 21:51 Ответить
У вересні 2005-го у Козака та близького до нього екс-начальника обласного управління МВС Олега Сала провели масштабні обшуки (лише у готельному комплексі у Наварії, яке належить родині Козаків, вилучили 212 тис. доларів США та 5 тис. євро). Попри відкриті розслідування через несплату мита за літак та незаконних повернень ПДВ, сам Козак тоді заявляв, що у постанові суду про обшуки було написано, що правоохоронці шукають у нього кілера, який скоїв замах на Петра Писарчука, основного власника ринку «Південний» і голови місцевого осередку «Партії регіонів».
Наприкінці 2005-го його ім'я фігурувало і серед можливих причетних до вбивства екс-голови Львівської ОДА Степана Сенчука. Саме вбивство сталося у листопаді 2005-го і тоді слідчі пов'язували це із «боротьбою» за «Львівсільмаш». За даними ZN.UA, серед можливих причетних до цього фігурував і Тарас Козак.
Під час роботи у митниці Тарас Козак вперше спробував пройти у Верховну Раду - у 2006 році йшов під 15 номером у виборчому списку блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція», але цей блок не подолав прохідного бар'єру. Після остаточного звільнення із митниці у 2010 році вдруге став депутатом Львівської обласної ради (тепер від Української селянської демократичної партії).Життя і бізнес Тараса КозакаЯк і чому львів'янин став уособленням російської пропаганди
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04.02.2021 23:15 Ответить
Бізнес Тараса Козака
Тарас Козак є уродженцем Львівщини і частина його компаній зареєстровані саме у Львові. Попри це введення санкцій суттєво не вплине на роботу цих компаній, бо вони переважно належать його родині та родичам Віктора Медведчука.


Окрім медіахолдингу «Новини» Тарасу Козаку офіційно належать зареєстровані на Кіпрі компанії
Turul Investments Limited,
Havanor Management Limited та
Revelon Investments LTD,
Alvho Trading Limited.
У декларації про доходи за 2019 рік Козак вказав, що отримав понад 237 млн грн дивідентів від кіпрського офшору Turul Investments Limited. Козак також є власником благодійного фонду «Разом-Здолаємо», зареєстрованої у Львові. Тарас Козак офіційно є керівником Львівської регіональної організації політичної партії «ОПЗЖ».
Разом з тим чимало бізнесу належить родині Тараса Козака. Зокрема, його брат Богдан Козак разом з матір'ю Софією є власниками великого готельно-відпочинкового комплексу «Наварія-Нова» біля Львова. Богдан Козак разом із колишнім головою податкової інспекції Львівщини Сергієм Медведчуком, братом Віктора Медведчука, є власниками компанії «Керамбуд», що займається видобутком піску та виготовленням керамічної цегли на Львівщині. Братам Козака і Медведчука також належить ТзОВ «Бетонбуд», що займається виробництвом бетону у мікрорайоні Рясне у Львові. Богдан Козак також є співвласником ринку «Галицьке перехрестя»на виїзді зі Львова.
Разом з батьком Богдан Козак є серед акціонерів будівельної компанії «Осокір». Богданові Козаку також офіційно належать зареєстровані у Львові будівельні компанії «Будімекс» та «Атлантбуд-всесвіт», а також фірма «Зелений Бір», що займається оздоровленням.
Кум Тараса Козака Олег Шепіта також має зареєстрований у Львові бізнес. Зокрема, йому належить 60% будівельної компанії «Епіташ», та 30% українсько-польської компанії «Пройпшем Україна».
У 2019 році журналісти програми розслідувань «Схеми» повідомили про статки та бізнес цивільної дружини Тараса Козака Наталії Лавренюк. За даними журналістів, Наталія Лавренюк має 25% частку в російській компанії «НЗНП Трейд», яка бурить нафтові свердловини. Їй належить чимало нерухомості в Україні, зокрема, величезна кам'яниця на вул. Князя Романа у центрі Львова, де розташований готель «Швейцарський».
https://zaxid.net/statti_tag50974/
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04.02.2021 23:18 Ответить
Было бы чему удивляться)
Вообще, в Киеве и Львове масса красивой недвиги
На Апартила https://apartila.com например, но властьимущие как всегда
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17.06.2021 00:28 Ответить
 
 