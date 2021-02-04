Десятки домов, квартир и земучастков. Родственники попавшего под санкции Козака владеют элитной недвижимостью в Киеве и Львове, - СМИ. ВИДЕО
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Родственники народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака владеют десятками квартир, домами и земельными участками - преимущественно в Киеве или во Львове. Данная недвижимость не попадает под украинские санкции.
Недавно СНБО ввел санкции против народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Вечером 2 февраля, спустя несколько часов после введения санкций, его телеканалы - ZIK, NewsOne и "112 Украина" - уже прекратили вещание. Но телеканалы - не единственные активы пророссийского политика. В своей декларации за 2019 год он также указал доли в 12 компаниях. Также он задекларировал дом на 330 квадратных метров в селе Сокольники под Львовом и офис на 100 квадратных метров во Львове. В Киеве он арендует дом у компании, принадлежащей жене одного из лидеров "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксане Марченко.Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Слідство.Інфо.
Большинство средств Козак хранит в белорусских банках. Согласно последней декларации депутата, всего на счетах политика в Беларуси - более 7 млн евро. В украинском "Укрбудінвестбанку" Козак хранит более 378 тыс. гривен на 30 тыс. евро, а наличными - 150 тыс. евро и почти 2,5 млн гривен. И немало активов все же обошли украинские санкции. Это касается имущества, официально принадлежащего не самому Козаку, а его родным. В частности, младший брат Тараса Козака Богдан владеет 12-ю квартирами только в Киеве. Из них 11 -в жилом комплексе Eliseum, а 12-я квартира площадью почти 2500 квадратных метров находится на элитном Печерске.
Также во Львове Богдану Козаку принадлежит дом, квартира, два паркоместа и две ячейки, а в области - дом и несколько земельных участков. Еще 24 участка земли во Львовской области он арендует. О младшем брате нардепа Козака известно, что он ведет совместный бизнес с братом Виктора Медведчука Сергеем - в частности, они занимаются грузовыми автомобилями, строительством и добычей песка.
70-летняя мать Тараса Козака София - тоже не бедный человек. Пенсионерка владеет квартирой и паркоместом во Львове, домом и тремя земельными участками во Львовской области. Кроме этого, ей принадлежит четыре квартиры в новостройке в столице.
Еще один близкий к Тарасу Козаку человек - Наталья Лавренюк - тоже владеет рядом недвижимости. Женщина, как установили журналисты программы "Схемы", является гражданской женой нардепа и матерью его ребенка. Также она занимается нефтедобывающим бизнесом в России вместе с Оксаной Марченко, женой Виктора Медведчука.
Лавренюк владеет, в частности, квартирой в Киеве, 10-ю земельными участками в Киевской области, домом, квартирой и офисом во Львове. Ранее "Схемы" рассказывали о восьми земельных участках Натальи Лавренюк в Тарасовке, под Киевом. Там по состоянию на 2019 год велось строительство. Сейчас же, согласно реестру недвижимости, на этой земле уже возвели три дома площадью более полутысячи квадратных метров. Впрочем, они надежно спрятаны за высоким забором.
Также Наталья Лавренюк обладает и элитной машиной - MERCEDES-BENZ V 300 D 2020 выпуска. Сейчас такой автомобиль стоит около трех миллионов гривен.
Пожалуйста, подождите...
для'найпатріотичнішого Мера',друга Фрідмана,тим більше...
Да и всех родственников перевезли в Киев и область.
Узнаю рыгов: циничны, подлы, воры.
Посмотрите как живут Ваши местные царьки и сколько они вам платят и попробуйте у них получить надбавку.
Там всем хватит. Пуйло на такое денег не жалеет.
А в Донецк - кашу.
#слухи Говорят, что самолёты Медведчука,которые попали под санкции, использовались для ввоза наличных, с которых в т.ч. финансировалась партия.
Именно поэтому ОПЗЖ выглядит настолько обескураженно.
Им четко объяснили, любой лишний кипиш - публикация материала экономической части. Именно поэтому Рабинович избегает журналистов, которые спрашивают: почему фракция по сути кроме громких заявлений ничего не делает.
Они судорожно думают, как не потерять активы...
Наприкінці 2005-го його ім'я фігурувало і серед можливих причетних до вбивства екс-голови Львівської ОДА Степана Сенчука. Саме вбивство сталося у листопаді 2005-го і тоді слідчі пов'язували це із «боротьбою» за «Львівсільмаш». За даними ZN.UA, серед можливих причетних до цього фігурував і Тарас Козак.
Під час роботи у митниці Тарас Козак вперше спробував пройти у Верховну Раду - у 2006 році йшов під 15 номером у виборчому списку блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція», але цей блок не подолав прохідного бар'єру. Після остаточного звільнення із митниці у 2010 році вдруге став депутатом Львівської обласної ради (тепер від Української селянської демократичної партії).Життя і бізнес Тараса КозакаЯк і чому львів'янин став уособленням російської пропаганди
Тарас Козак є уродженцем Львівщини і частина його компаній зареєстровані саме у Львові. Попри це введення санкцій суттєво не вплине на роботу цих компаній, бо вони переважно належать його родині та родичам Віктора Медведчука.
Окрім медіахолдингу «Новини» Тарасу Козаку офіційно належать зареєстровані на Кіпрі компанії
Turul Investments Limited,
Havanor Management Limited та
Revelon Investments LTD,
Alvho Trading Limited.
У декларації про доходи за 2019 рік Козак вказав, що отримав понад 237 млн грн дивідентів від кіпрського офшору Turul Investments Limited. Козак також є власником благодійного фонду «Разом-Здолаємо», зареєстрованої у Львові. Тарас Козак офіційно є керівником Львівської регіональної організації політичної партії «ОПЗЖ».
Разом з тим чимало бізнесу належить родині Тараса Козака. Зокрема, його брат Богдан Козак разом з матір'ю Софією є власниками великого готельно-відпочинкового комплексу «Наварія-Нова» біля Львова. Богдан Козак разом із колишнім головою податкової інспекції Львівщини Сергієм Медведчуком, братом Віктора Медведчука, є власниками компанії «Керамбуд», що займається видобутком піску та виготовленням керамічної цегли на Львівщині. Братам Козака і Медведчука також належить ТзОВ «Бетонбуд», що займається виробництвом бетону у мікрорайоні Рясне у Львові. Богдан Козак також є співвласником ринку «Галицьке перехрестя»на виїзді зі Львова.
Разом з батьком Богдан Козак є серед акціонерів будівельної компанії «Осокір». Богданові Козаку також офіційно належать зареєстровані у Львові будівельні компанії «Будімекс» та «Атлантбуд-всесвіт», а також фірма «Зелений Бір», що займається оздоровленням.
Кум Тараса Козака Олег Шепіта також має зареєстрований у Львові бізнес. Зокрема, йому належить 60% будівельної компанії «Епіташ», та 30% українсько-польської компанії «Пройпшем Україна».
У 2019 році журналісти програми розслідувань «Схеми» повідомили про статки та бізнес цивільної дружини Тараса Козака Наталії Лавренюк. За даними журналістів, Наталія Лавренюк має 25% частку в російській компанії «НЗНП Трейд», яка бурить нафтові свердловини. Їй належить чимало нерухомості в Україні, зокрема, величезна кам'яниця на вул. Князя Романа у центрі Львова, де розташований готель «Швейцарський».
https://zaxid.net/statti_tag50974/
Вообще, в Киеве и Львове масса красивой недвиги
На Апартила https://apartila.com например, но властьимущие как всегда