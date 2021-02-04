Украину на Евровидении-2021 представит группа Go_A с песней "Шум". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Шоу-бизнес
"Суспильне" объявило песню, которую Go_A представит на конкурсе Евровидение-2021.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", на рассмотрение жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, были представлены три новые композиции: "Рано", "Церковка" и "Шум". Из трех предложенных группой песен единогласно избрали - "Шум".
В основу песни положена одноименная игра-"веснянка". Песня "Шум" в интерпретации группы Go_A - это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда.
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В начале марта будет представлена конкурсная версия песни "Шум" и новый видеоклип.
Отметим, что согласно правилам отбора, представитель Украины на Евровидении-2021, группа Go_A должна была представить не менее двух песен для отбора жюри до 29 января.
Напомним, что группа Go_A стала победителем на Национальном отборе-2020, но из-за отмены песенного конкурса в 2020 году группа Go_A будет представлять Украину на Евровидении-2021 с новой песней, как это было объявлено в марте 2020 года.
В этом году 65-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме. Полуфиналы - 18 и 20 мая, финал - 22 мая.
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которые слушают музыку на свистелках от ноута (в лучшем случае), а то и на сяоми-мейзу-онорах и прочей хероте.
Если нет нормальной звуковой карты и хотя бы средней акустики, найдите нормальные наушники (не затычки) и услышите (если понимаете, конечно), что трек офигенно сведен, проведен качественный мастеринг, что партия баса драйвовая и не банальная, что развитие сделано грамотно и выведено в пик на танцевальном темпе, который заставит людей танцевать, ибо кач!
А текст... Тексты на евровидении всегда были вторчины.
Такое этно-техно.
п.с. когда первый раз слушал, тоже услышал - жопу порвали, зеленую... Думал, шо крезкизденту
Бомбезна пісняра, це круто!
Чтобы слушали это… исполнители должны слушателям заплатить, да и то не все выдержат до конца.
Где вообще мелодия? Эстетика? Голоса? Что за вой мартовских котов и конвульсии? Отстой, зачем так страну позорить? Это же посмешище.
Такими веснянками наші пращури пробуджували Шум Шумлячого, щоб розвивався в зелені, набирався весняно-літньої сили, щоб приносив радість і відганяв усе лихе.