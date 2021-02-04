Украину на Евровидении-2021 представит группа Go_A с песней "Шум". ВИДЕО

"Суспильне" объявило песню, которую Go_A представит на конкурсе Евровидение-2021.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", на рассмотрение жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, были представлены три новые композиции: "Рано", "Церковка" и "Шум". Из трех предложенных группой песен единогласно избрали - "Шум".

В основу песни положена одноименная игра-"веснянка". Песня "Шум" в интерпретации группы Go_A - это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацотбор на "Евровидение 2021" не будет проводиться: Украину представит победитель отбора-2020 Go_A, - Аласания

В начале марта будет представлена ​​конкурсная версия песни "Шум" и новый видеоклип.

Отметим, что согласно правилам отбора, представитель Украины на Евровидении-2021, группа Go_A должна была представить не менее двух песен для отбора жюри до 29 января.

Напомним, что группа Go_A стала победителем на Национальном отборе-2020, но из-за отмены песенного конкурса в 2020 году группа Go_A будет представлять Украину на Евровидении-2021 с новой песней, как это было объявлено в марте 2020 года.

В этом году 65-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме. Полуфиналы - 18 и 20 мая, финал - 22 мая.