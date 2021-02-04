Кандидатом в Раду от "Европейской Солидарности" на Черкасщине станет Роман Сущенко, - Порошенко. ВИДЕО

Известный украинский журналист, бывший узник Кремля, первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко станет кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" на довыборах в 197 округе на Черкасщине.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук лидер партии, пятый Президент Украины Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Фракцию "Европейской Солидарности" в Верховной Раде называют спецназом оппозиции. И действительно, наши депутаты - это люди без страха и упрека, которые готовы отстаивать Украину где угодно: в сессионном зале, в ПАСЕ, даже на поле боя. И именно таким человеком без сомнения является Роман Сущенко. Человек, прошедший российские застенки, который боролся за Украину даже в безнадежной казалось бы ситуации. Роман стал символом борьбы за Украину, которую поддержал весь мир", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что опыт Романа поможет парламентской борьбе с российской пятой колонной.

"Я хочу отдельно подчеркнуть: Роман сразу влился в нашу команду, и можно точно сказать, что он - наш человек. А "Европейская Солидарность" - его и ваша партия. И на местных выборах благодаря Роману доверие Черкасщины к "Европейской Солидарности" выросла в два раза", - сообщил лидер партии.

Роман Сущенко возглавляет партийную ячейку на Черкасщине, работает над развитием и очисткой партии - говорит Порошенко. "Его избрали первым заместителем председателя областного совета. Роман хорошо знает проблемы черкасского края и потому принесет в парламенте много пользы - в том числе и жителям области. Именно поэтому наша партия приняла решение выдвинуть Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты, как только будут объявлены довыборы в Черкасщине ", - объяснил Порошенко.

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"Именно благодаря таким людям как Роман авторитет и поддержка партии растут, и уверен - будут дальше расти. Мы еще раз продемонстрировали, что "Европейская Солидарность" является не только единственной оппозиционной проукраинской и проевропейской силой, но и единственной проукраинской и проевропейской альтернативой этой власти. Силой, которая может не только говорить о своих достижениях и победах в прошлом, но и о своих достижениях и победах сегодня и в будущем", - отметил пятый Президент.

"Черкасская область - центр Украины не только в географическом смысле. Это сердце нашего государства, его духовный центр. На просторах черкасского края создавалась большая и славная история. Богат этот край полноводными реками, плодородными землями, бесценными сокровищами недр. Но главное достояние - его люди, умелые в неутомимом труде, храбрые в бою. Иду на выборы, чтобы работать для людей, защищать интересы общин и отечества именно с командой "Европейской Солидарности", - отметил Роман Сущенко.

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