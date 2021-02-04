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Кандидатом в Раду от "Европейской Солидарности" на Черкасщине станет Роман Сущенко, - Порошенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Известный украинский журналист, бывший узник Кремля, первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко станет кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" на довыборах в 197 округе на Черкасщине.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук лидер партии, пятый Президент Украины Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

Кандидатом в Раду от Европейской Солидарности на Черкасщине станет Роман Сущенко, - Порошенко 01

"Фракцию "Европейской Солидарности" в Верховной Раде называют спецназом оппозиции. И действительно, наши депутаты - это люди без страха и упрека, которые готовы отстаивать Украину где угодно: в сессионном зале, в ПАСЕ, даже на поле боя. И именно таким человеком без сомнения является Роман Сущенко. Человек, прошедший российские застенки, который боролся за Украину даже в безнадежной казалось бы ситуации. Роман стал символом борьбы за Украину, которую поддержал весь мир", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что опыт Романа поможет парламентской борьбе с российской пятой колонной.

"Я хочу отдельно подчеркнуть: Роман сразу влился в нашу команду, и можно точно сказать, что он - наш человек. А "Европейская Солидарность" - его и ваша партия. И на местных выборах благодаря Роману доверие Черкасщины к "Европейской Солидарности" выросла в два раза", - сообщил лидер партии.

Роман Сущенко возглавляет партийную ячейку на Черкасщине, работает над развитием и очисткой партии - говорит Порошенко. "Его избрали первым заместителем председателя областного совета. Роман хорошо знает проблемы черкасского края и потому принесет в парламенте много пользы - в том числе и жителям области. Именно поэтому наша партия приняла решение выдвинуть Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты, как только будут объявлены довыборы в Черкасщине ", - объяснил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-узник Кремля Сущенко стал первым замглавы Черкасского облсовета. ФОТО

"Именно благодаря таким людям как Роман авторитет и поддержка партии растут, и уверен - будут дальше расти. Мы еще раз продемонстрировали, что "Европейская Солидарность" является не только единственной оппозиционной проукраинской и проевропейской силой, но и единственной проукраинской и проевропейской альтернативой этой власти. Силой, которая может не только говорить о своих достижениях и победах в прошлом, но и о своих достижениях и победах сегодня и в будущем", - отметил пятый Президент.

Кандидатом в Раду от Европейской Солидарности на Черкасщине станет Роман Сущенко, - Порошенко 02

"Черкасская область - центр Украины не только в географическом смысле. Это сердце нашего государства, его духовный центр. На просторах черкасского края создавалась большая и славная история. Богат этот край  полноводными реками, плодородными землями, бесценными сокровищами недр. Но главное достояние - его люди, умелые в неутомимом труде, храбрые в бою. Иду на выборы, чтобы работать для людей, защищать интересы общин и отечества именно с командой "Европейской Солидарности", - отметил Роман Сущенко.

Также читайте: Порошенко призывает поддержать Звиробий на довыборах в Раду: Украине очень дорого обошлась "эпоха шоуменов". ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+24
Кандидатом в Раду от "Европейской Солидарности" на Черкасщине станет Роман Сущенко, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8240
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04.02.2021 19:49
+19
Молодці! За Україну треба не вмирати,за Україну треба вбивати! Петру Олексійовичу Порошенку честь і слава,Роману Сущенку - надхнення та успіхів!
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04.02.2021 19:47
+19
Кандидатом у Раду від "Європейської Солідарності" на Черкащині стане Роман Сущенко, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2144
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04.02.2021 19:51
Комментировать
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Страница 2 из 2
А тебе без спама "нещитово"?
Чем ты ***, и тебе подобные ***, отличаетесь от комуняк, стараясь заткнуть рот за малейшее инакомыслие?
Аргументировано ответить неспособны, так спамом обсыраетесь! Жло***е!
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04.02.2021 22:32 Ответить
Твоюж😁!!! Не, я слышал от на параше маты запретили, но то ли вы так оперативно запипикивать стали.....😁😁😁
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04.02.2021 23:30 Ответить
Успехов им обоим. Кандидатом у Раду від "Європейської Солідарності" на Черкащині стане Роман Сущенко, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8837
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04.02.2021 20:28 Ответить
Новина прям рівня топ СМІ
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04.02.2021 20:34 Ответить
Вот у ***** твоего выбор невелик, либо стенка, либо берёзка
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04.02.2021 20:47 Ответить
Як то не реально щоб на Черкащині в цьому славному проукраїнському регіоні вибрали в і так не зовсім проукраїнську Раду, ще одного антиукраїнського депутата .... Бажаємо яскравої перемоги на виборах патріоту України Роману Сущенко.
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04.02.2021 20:39 Ответить
Ой, Петро Порошенко, славний ти козаче, за тобою та Маринкой вся Вкраiна плаче.
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04.02.2021 20:40 Ответить
Андрюша, как там еврогеи? А ведь предупреждал тебя Киселёв.
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04.02.2021 21:30 Ответить
Киселёв головного мозга?
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04.02.2021 21:37 Ответить
я сам гей, в прошлом году был на прайде в Стокгольме.
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04.02.2021 21:40 Ответить
Та без проблем, меня больше боевые ********* КалоМойши веселят.
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04.02.2021 22:05 Ответить
Успіху і удачі пане Сущенко. А землякам із Черкащини-здорового ґлузду під час голосування і не "по приколу".
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04.02.2021 21:32 Ответить
"У 2015-2016 роках тричі літав до Росії. Затриманий та заарештований 30 вересня 2016 року у Москвi"
А чего он туда летал? Не знали с кем Украина воюет? Да и прямое авиасообщение было закрыто, на перекладных надо было добираться...
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04.02.2021 22:06 Ответить
Мало того: народився в Миколаєві, див та працював в Києві, сім'я живе у Франції. Яким боком він до Черкас?
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04.02.2021 22:11 Ответить
Народився таки в Черкасах
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04.02.2021 22:16 Ответить
ЕС - это Европейский Союз. Вы, очевидно, имели ввиду ПЕС ?
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04.02.2021 22:12 Ответить
Українською ЄС.
або БЄС...
Барижна..... Кандидатом у Раду від "Європейської Солідарності" на Черкащині стане Роман Сущенко, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2847
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04.02.2021 23:09 Ответить
То, что его попутали в РФ, как шпиёна - настораживает, конечно. Шастать к неприятелю во время войны, да еще (как там уверяли) будучи связанным с такой мутной конторой, как СБУ - филиалом ФСБ... Однако, засылать в Украину обратным путем шпионов: через обмен? А потом внедрять к Пороху? Тем более, что есть более симпатичный и проверенный проход в нашу политику - через Тимошенку. Вон, Гадя, до сих пор на телепомойках живет в нашей политике, как вам это? Верный путь. Нельзя исключать ничего.
Впрочем, если Сущенка завербовали - я не удивлюсь. Порошенко тоже нужны свои российские шпионы. Вон, Дерьмак трудится на благо Украины, не отходя не на шаг от Зеленского. Чем от него хуже Порошенко? Каждому президенту по российскому шпиону. А то - еще и по Портнову в придачу, как было у Януковоща.
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05.02.2021 06:46 Ответить
Кандидат в депутаты от ЕС и голова ОДА от гундявого две ветви эволюции

Кандидатом у Раду від "Європейської Солідарності" на Черкащині стане Роман Сущенко, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3884
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05.02.2021 11:28 Ответить
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