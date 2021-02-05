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Киев (24549) Нацполиция (15742) протест (5754) Крищенко Андрей (372)

Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко, комментируя сегодняшние события в Шевченковском райуправлении полиции, заявил о недопустимости попыток давления на полицию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полиции напомнили, что сегодня во время акции возле одного из телеканалов за нарушение общественного порядка в Шевченковский управления полиции доставили четырех человек. При составлении административных материалов один из мужчин открыл окно и стал на подоконник. При этом он высказывал ряд требований, в частности по закрытию телеканала, освобождение участников акции и снятия с должности одного из руководителей территориального управления полиции.

"Полицейские действуют исключительно в рамках действующего законодательства. Поэтому никакие попытки давления на полицию для принятия любых решений не дадут положительного результата. Поэтому подчеркиваю: все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - отметил Крищенко. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Один из задержанных возле офиса телеканала "НАШ" угрожает спрыгнуть со здания полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Начальник полиции Киева сообщил, что назначил служебную проверку, "но по факту действий полицейских, которые привели к этому ЧП". Им будет дана оценка, и также оценка руководителям, которые не обеспечили соблюдения норм законодательства и мер личной безопасности полицейских. Крищенко добавил, что сотрудник полиции, отстранения которого требовал активист, уже трое суток находится на больничном в госпитале МВД после получения телесных повреждений при выполнении служебных обязанностей.

По фактам событий возле полицейского управления и офиса телеканала открыто уголовное производство по ст. 342 (Сопротивление сотруднику полиции).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Активист Сердюк не будет прыгать с 4 этажа, ему пообещали служебную проверку в отношении руководителей Шевченковского РУВД Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По словам Крищенко, во время проведения акции возле Шевченковского райуправоения полиции одна из участниц "напала на журналистов, повредила технику и нанесла телесные повреждения представителю прессы". По этому факту открыто уголовное производство по ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Нападавшая задержана.

Напоминаем, 4 февраля прошла акция протеста возле телеканала "Наш", участники которой вступили в потасовку с полиций. Четверо активистов были задержаны и доставлены в Шевченковское райуправление полиции Киева. Один из задержанных, Алексей Сердюк, залез на подоконник на 4 этаже РУВД и угрожал выпрыгуть, выдвигая ряд требований.

После того, как активисту пообещали провести служебное расследование против двух должностных лиц Шевченковского  райуправления, он от своих намерений отказался.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Кремлёвские шлюшки гей парад планируют?

Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - Цензор.НЕТ 5019
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04.02.2021 21:38
+6
Крыс в форме такую ряху нажрало что фото надо ужимать...
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04.02.2021 21:41
+5
Крищенко сбросив сепаратиста
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04.02.2021 21:48
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Кремлёвские шлюшки гей парад планируют?

Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - Цензор.НЕТ 5019
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04.02.2021 21:38 Ответить
Крыс в форме такую ряху нажрало что фото надо ужимать...
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04.02.2021 21:41 Ответить
Я й досі не вірю, що цей чєл Крищ захищав шось на донеччині! Ну як можна так перевзуватися?! Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - Цензор.НЕТ 9904 Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - Цензор.НЕТ 5043
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04.02.2021 22:26 Ответить
Боюсь что даже на геев им не стоит надеется. Как бы эти двое не маскировались а на парад пид...сов геи не подпишутся...
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04.02.2021 21:42 Ответить
Мертвечук в перчатках фистинг киве собрался делать?
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04.02.2021 21:55 Ответить
ну,надо соблюдать правила гигиены...
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04.02.2021 21:57 Ответить
Ні шантаж, ні тероризм не є прийнятними. Крапка. Є інші важелі тиску на владу.
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04.02.2021 21:41 Ответить
Дійсно. Позивайтеся до суду на як вони себе називаюиь виродків поліцейських
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04.02.2021 22:12 Ответить
Я у вас просив "сов'Єту"? Та невже...)))
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04.02.2021 22:24 Ответить
ну как всегда...обманули мужика (который сигать собирался)...
а крищенко пора заняться спортом...и кушатки по-меньше...
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04.02.2021 21:43 Ответить
Крищенко сбросив сепаратиста
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04.02.2021 21:48 Ответить
браво!
(но все равно...даже для собственного здоровья ему бы похудеть...у пухлых слишком много предпосылок для серьезных болячек...а оно ему надо?)
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04.02.2021 21:53 Ответить
Не по теме, но по ходу сайт 112 заблочили, у меня не заходит)
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04.02.2021 21:46 Ответить
Яка сумна новина!
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04.02.2021 21:49 Ответить
да не вроде идет в ютубе надеючь недолго осталось гавкают сейчас про радикалов и тдhttps://www.youtube.com/watch?v=3Q11d6I21PE
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04.02.2021 21:51 Ответить
Я именно за сам их сайт 112.ua
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04.02.2021 21:54 Ответить
ааа я думал ютуб тот еще идет да сайт нет доступа если этот имеется ввиду https://112.ua/live
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04.02.2021 21:55 Ответить
На сайт ньюзвана также не заходит))
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04.02.2021 21:55 Ответить
направило на сайт пету шария при ввода поиска в гугле новость о сайтах 112 поменяли типа https://sharij.net/perestali-rabotat-sajty-kanalov-112-ukraina-newsone-i-zik
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04.02.2021 22:00 Ответить
переехали на другие адреса сволочи https://newsoneua.tv/
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04.02.2021 22:02 Ответить
Ну так они сейчас в одном черном списке с одноглазниками.
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04.02.2021 21:56 Ответить
Еще утром был доступ на сайт, читал как полыхали ватные пердаки, сейчас зашел проверить, сайты на вечер заблочили) осталось еще чтобы в ютюбе заблокировали
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04.02.2021 21:59 Ответить
Поздновато ощетинился. Обоссанная палиция. Боже, какие же они жалкие.
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04.02.2021 21:49 Ответить
эти тебе больше по нраву? Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - Цензор.НЕТ 7237

Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - Цензор.НЕТ 1920
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04.02.2021 22:07 Ответить
Ментов жалко?)
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04.02.2021 22:08 Ответить
у вас в латвии менты? Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - Цензор.НЕТ 2292 даже в рахе на бумаге полиция Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - Цензор.НЕТ 2148
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04.02.2021 22:13 Ответить
- Говори чмо!
- Хорошо, хорошо, все палицейские будут атстранены... Только не бейте.

Начальник полиции Киева Крищенко о событиях в Шевченковском РУВД: "Все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться" - Цензор.НЕТ 9475
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04.02.2021 21:56 Ответить
Штаб Навального в Петербурге

В Петербурге закончились все места в спецприёмниках для арестованных.

Вместо того чтобы прекратить свои безумные репрессии, власти отправляют петербуржцев отбывать стуки в Ленобласть, г. Волосово, за 70 км от города.
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04.02.2021 22:10 Ответить
Це той горлівський чорт,якому за розстріл п'яти мєнтів в Княжичах, Авак генерала поліції третього рангу дав ? Обжився кабанчик.
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04.02.2021 21:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zBnW5tc2BYc&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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05.02.2021 13:42 Ответить
Потрібен закон, який дасть імунітет від арешту всім ветеранам ООС на період військових дій, а можливість арешту залишити лише після постанови суду. Тому що такі дії, як штовханина з поліцією і супротив арешту вони роблять із світлих намірів і попадають за це. Це не правильно.
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04.02.2021 22:00 Ответить
Закон один для всіх.
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04.02.2021 22:26 Ответить
Мусора не люди (с) Аваков.
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04.02.2021 22:27 Ответить
нормальный хавальник отел,в селфи не влезет даже на последнем айфоне)) мусора при всех правительствах чувствовали себя хорошо,начиная с кучмо.
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04.02.2021 22:52 Ответить
Полиция - безчнстные выродки и это уже общепринято
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04.02.2021 23:48 Ответить
Необхідно знищити дику кланово-олігархічну систему. Бо яка б поліція не була, вона буде служити владі, а отже кланово-олігархічній владі. Як цю систему знищити, то давайте будем думати й пропонувати, а не приймати участь в розколі суспільства. Ми повинні розуміти, що поліція це виконавці. Необхідно з владою щось робити.
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05.02.2021 13:51 Ответить
Я впевнений що поліція буде з більшим задоволенням служити народній владі.
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05.02.2021 14:24 Ответить
Мусарське сєпарське рило.
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06.02.2021 11:42 Ответить
А не то - боров Крищенко лица провокаторам лично обглодает.
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06.02.2021 11:50 Ответить
 
 