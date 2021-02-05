На Донбассе резкое обострение ситуации, никакого мирного процесса уже нет, - Аваков. ВИДЕО

На линии фронта на Донбассе происходит обострение ситуации. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский накануне введения санкций против "телеканалов Медведчука" отправил на передовую главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

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"Накануне что происходило в том же СНБО и кабинете президента? Может многие не увидели этого факта, поскольку он мелькнул среди ярких событий. А президент был вынужден немедленно отправить Хомчака на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю.

Никакого мирного процесса уже нет — действуют снайперские пары, действуют обстрелы, война продолжается. Поэтому я предлагаю вам посмотреть на это решение с этой точки зрения, на фоне этих ситуаций", — сказал Аваков.

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