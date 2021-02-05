Глава Нацсовета по ТРВ Герасимьюк о "каналах Медведчука": Через них в Украину заходит кремлевская зараза. ВИДЕО
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Украина должна прекратить деятельность "112 Украина", NewsOne, Zik, потому что через эти каналы к нам заходит кремлевская пропаганда.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в эфире телеканала "1+1".
"Все эти каналы имеют большое количество санкций от Национального совета. За что? Это язык вражды, отрицание наличия факта агрессии со стороны России, это пропаганда превосходства, это оскорбление по национальному признаку - и позорный случай с антисемитскими высказываниями, - это популяризация органов страны-агрессора. И в этот момент Национальный совет и дальше рассматривает подобные вещи и констатирует, что чем дальше, тем серьезнее эти рупоры пропаганды, а не журналистские коллективы, это заносят в наш эфир. Через эти как раз каналы, о которых некоторые сегодня беспокоятся, заходит в Украину, в информационное пространство кремлевская зараза", - сказала Герасимьюк.
Глава Нацсовета по ТРВ отметила, что эти три канала уже давно заявляют о том, что Национальный совет пытается их закрыть, хотя у нее нет таких полномочий.
"Это уже продолжается, пожалуй, четвертый год. Вся причина в том, что мы за все это время не смогли - и я надеюсь, что это произойдет в этом году, - ввести нормальное законодательство в нормальной европейской стране. Когда на сегодняшний день заблокировано, пока, рассмотрение закона "О СМИ", посмотрите, кто это делает и почему. А это как раз необходимый шаг на том этапе информационной войны, который сегодня мы имеем, в отсутствие каких-либо механизмов для того же Национального совета, чтобы реагировать соответственно на то, что делается в эфирах", - подчеркнула глава Национального совета.
В то же время Герасимьюк добавила, что деятельность этих каналов не имеет ничего общего с журналистикой.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Пожалуйста, подождите...
Грьобані колхозніки.
Не "нарешті побачили". А Україна розвивається, в тому числі з приходом нового президента, замість матьорого корупціонера.
Колабораціонізм (процес, дія) - СПІВПРАЦЯ громадян (колаборантів) з ворогом в інтересах ворога і на шкоду своїй державі чи громаді.
Зрозумів, грамотій?
Але ти цього не бачиш.
І прикритих ( надовго ? ) колаборантських не побачила б обслуга Бєні Герасим'юк та Ко, якби не отримали копняка.
@DidMykola2
Ткаченко зізнався як видумував фейки про Порошенка.
Крюкова зізналася як видумували фейки про Порошенка.
Питання руба: А хтось з тих, що активно розповсюджували (а дехто і нині розповсюджує) ті видумані фейки про Порошенка зізнався?
Коротко
Зеленський заблокував канали Медведчука спеціально, щоб члени ВО "Свобода" більше не з'являлись на телебаченні.
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Кино: сделано богатыми для бедных.
Опера: сделано богатыми для богатых.
Театр: сделано бедными для богатых.
Мемы: сделано бедными для бедных.
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Очень странно работает внешнее управление: три канала запретили, а на их место ни Netflix, ни Pornhub не добавили.
Мистер Байден, у меня к Вам есть вопросы.
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І настане той час. І назве єврей єврея зеленим фашистом українською мовою.
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Запретом на вещание трёх телеканалов Зеленский как бы намекает, что фильм "Земляне" смотреть всем всё-таки придётся.
Моторола расстреливает дома в Донецке из гранатомета
https://www.dialog.ua/war/223427_1612430810
Медведчук та Ківа розгорнули екран з прямою трансляцією Телеканалу ZIK у залі Верховної Ради.
А раньше ты, баба Оля, этого не видела и поэтому молчала?!
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
А те, що не державною мовою вся та Мураєвсько-Медведчуківська шобла гавкає, цього тоже Герасим'юк не чує-бачить!?
Паразити!!!
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Студія «Квартал 95», яка у своєму виступі в Юрмалі посміялася над власною державою-попрошайкою, але сама просила у Держкіно 14 млн на черговий кіношедевр.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала телеведуча, перший заступник голови Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
«Квартал Зеленського посміявся в Юрмалі над власною державою-попрошайкою, всі зараз про це говорять і виносять свої ухвали.
І водночас, маючи непогані гроші на йолках, корпоративах і нескінченних «кварталах», де завжди висміюює лише тих, проти кого заплатять чергові інвестори (не плутати з демократією і свободою слова), - сам просить у Держкіно 14 млн на свій черговий кіношедевр....
Попрошайка просить у держави-попрошайки? Сюжет. Комічєськіє куплєти», - написала ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
Нагадаю, що за 3-4 години до оголошення Зеленським Указу про "закриття цих каналів" Національна рада з питань телебачення та рідіомовлення (головою якої і є Герасим"юк) ЗНЯЛА ШТРАФНІ САНКЦІЇ З 112-каналу ...
Сказав десь що йде громадянська війна, що війни з Росією нема, що вояки зсу це злочинці, або щось про злочини УПА - штраф у кілька десятків тисяч гривень, при рецидиві - 1-2 роки в'язниці, при рецидиві - більше, або примусове лікування.
Використання саме формулювання "публічні заяви" добре тим, що можна буде карати не тільки у етерах ТВ, а і у інтернеті і інших публічних заходах, адже все це є публічна заява.
І головне, що це не буде порушенням свободи слова, адже заборонено буде лише брехати, все інше можна.
От побачите, весь потік пропаганди припиниться би за лічені місяці.
При бубочці Медведчук купив 3-й і був власником 1рік і 7 місяців.
Так чому чекав,маючи постанову ВР 2018р, яку прийняла попередня влада ?
А Інтер, а ахметівська ТБ "Україна", а Г + Г , а проросійські руцкоязічні фільми ICTV не несуть кремлівської пропаганди ? Сказав А, говори і Б