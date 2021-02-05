Глава Нацсовета по ТРВ Герасимьюк о "каналах Медведчука": Через них в Украину заходит кремлевская зараза. ВИДЕО

Украина должна прекратить деятельность "112 Украина", NewsOne, Zik, потому что через эти каналы к нам заходит кремлевская пропаганда.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в эфире телеканала "1+1".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Все эти каналы имеют большое количество санкций от Национального совета. За что? Это язык вражды, отрицание наличия факта агрессии со стороны России, это пропаганда превосходства, это оскорбление по национальному признаку - и позорный случай с антисемитскими высказываниями, - это популяризация органов страны-агрессора. И в этот момент Национальный совет и дальше рассматривает подобные вещи и констатирует, что чем дальше, тем серьезнее эти рупоры пропаганды, а не журналистские коллективы, это заносят в наш эфир. Через эти как раз каналы, о которых некоторые сегодня беспокоятся, заходит в Украину, в информационное пространство кремлевская зараза", - сказала Герасимьюк.

Глава Нацсовета по ТРВ отметила, что эти три канала уже давно заявляют о том, что Национальный совет пытается их закрыть, хотя у нее нет таких полномочий.

Читайте: Нацсовет по ТРВ оштрафовал "112 Украина" на 114 тыс. грн за распространение разжигающих вражду высказываний

"Это уже продолжается, пожалуй, четвертый год. Вся причина в том, что мы за все это время не смогли - и я надеюсь, что это произойдет в этом году, - ввести нормальное законодательство в нормальной европейской стране. Когда на сегодняшний день заблокировано, пока, рассмотрение закона "О СМИ", посмотрите, кто это делает и почему. А это как раз необходимый шаг на том этапе информационной войны, который сегодня мы имеем, в отсутствие каких-либо механизмов для того же Национального совета, чтобы реагировать соответственно на то, что делается в эфирах", - подчеркнула глава Национального совета.

В то же время Герасимьюк добавила, что деятельность этих каналов не имеет ничего общего с журналистикой.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne