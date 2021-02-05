Проект "Без цензуры": Кого заблокируют дальше? ВИДЕО

Пропагандисты трех медиа-борделей Медведчука просили о журналистской солидарности, поэтому хотим поддержать их, но в своем стиле. Марина Данилюк-Ярмолаева подготовила эпический обзор тех, за кем еще плачут санкции за работу против Украины.

А перед тем, как копнуть глубже и обратить внимание СБУ и СНБО на то, кого еще стоило бы заблокировать, Марина собрала лучшее из "воя на болотах" российской пропаганды.

Вечером 4 февраля стало известно, что любимые каналы ОПЗЖ ЗИК, 112 и Ньюзвас обжаловали в Верховном чуде свое закрытие. Итак, нас ждет эпическая битва Зеленского и сектой русского мира.

За что и кому ведущие заблокированных телеканалов угрожают расстрелами? (Да, расстрелами, вам не послышалось!). У кого больше всего пылает из-за закрытия филиалов российской пропаганды в Украине? Что они рассказывают про Владимира Зеленского и как он в их устах медленно становится чуть ли не наибольшим бандеровцем и вообще воплощением всего мирового зла?

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".