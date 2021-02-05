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Новости Видео Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
13 190 63
Медведчук (1754) пропаганда (3475) 112_Украина (174) Newsone (175) Шарий Анатолий (220) ZIK (121) Данилюк-Ярмолаева (356)

Проект "Без цензуры": Кого заблокируют дальше? ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Пропагандисты трех медиа-борделей Медведчука просили о журналистской солидарности, поэтому хотим поддержать их, но в своем стиле. Марина Данилюк-Ярмолаева подготовила эпический обзор тех, за кем еще плачут санкции за работу против Украины.

А перед тем, как копнуть глубже и обратить внимание СБУ и СНБО на то, кого еще стоило бы заблокировать, Марина собрала лучшее из "воя на болотах" российской пропаганды.

Вечером 4 февраля стало известно, что любимые каналы ОПЗЖ ЗИК, 112 и Ньюзвас обжаловали в Верховном чуде свое закрытие. Итак, нас ждет эпическая битва Зеленского и сектой русского мира.

За что и кому ведущие заблокированных телеканалов угрожают расстрелами? (Да, расстрелами, вам не послышалось!). У кого больше всего пылает из-за закрытия филиалов российской пропаганды в Украине? Что они рассказывают про Владимира Зеленского и как он в их устах медленно становится чуть ли не наибольшим бандеровцем и вообще воплощением всего мирового зла?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала "Цензор.НЕТ", у нас ничего личного - только факты.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+14
Може з'являться нормальні.
А від помийок нарешті позбулись і це лише плюс.
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05.02.2021 10:11
+12
Почему-то очень многие украинские журналисты выступали против или молчали, когда при прошлой власти закрывали российские соцсети и рупоры кремля типа гужвинских Вестей.
Разглагольствовали о свободе слова.
А сегодня поют хвалебные оды Зеле за то же самое и открыто выступают против своих ватных коллег.

Что так кардинально изменилось?
А ведь если бы еще тогда журналистская братия вела себя тогда, как сейчас, можно было зачистить эти гнойники еще тогда.
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05.02.2021 10:12
+11
петуШмария пора забанить везде.
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05.02.2021 10:21
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Правила форума Совет форумчан
ківа то культура ? Проєкт "Без цензури": Кого заблокують далі? - Цензор.НЕТ 7575
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05.02.2021 10:11 Ответить
Це все наслідок совка.
А Ющенко - українець.
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05.02.2021 10:50 Ответить
Так ми і вашого фуйла посилаємо.
Скажеш, його американці нам підсунули ?
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05.02.2021 11:03 Ответить
фуйла би вже давно послали, але бояться.
ви ж раби, звикли цьомкати лапті свого дряхлого дідугана.
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05.02.2021 11:11 Ответить
А я не порушую карантинний порядок.
Говорити гіпотетично, то ви навчились, а от факти вбивств тисяч українців твоїм пуйлом, а також мільйони замордованих російським окупантом, чомусь ігноруєте.
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05.02.2021 11:16 Ответить
Який привів до влади Януковича.
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07.02.2021 17:15 Ответить
Зомби канал 1+1, «номінант» на звання самого антиукраїнського каналу в Україні. Телеведущие этой тролли-фермы, смикшировав свой голос, вливают народу пурген в кору головного мозга.
Даже промосковский «Интер», который острословы переименовали в «СЕПАР» не выливал на пятого президента Украины столько лайна.
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05.02.2021 12:11 Ответить
Може з'являться нормальні.
А від помийок нарешті позбулись і це лише плюс.
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05.02.2021 10:11 Ответить
убрать все кацапское и прокацапское дерьмо с экрана и еще останется туча каналов, что ты не в сосотоянии их пересмотреть... про назад в совок даже не мрий.
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05.02.2021 10:15 Ответить
Олигархи не дураки. Наверно остальные каналы в той или иной степени дружат с Зеленским.
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05.02.2021 10:07 Ответить
тебе олигархом не быть, потому что там дураков нет
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06.02.2021 21:04 Ответить
Почему-то очень многие украинские журналисты выступали против или молчали, когда при прошлой власти закрывали российские соцсети и рупоры кремля типа гужвинских Вестей.
Разглагольствовали о свободе слова.
А сегодня поют хвалебные оды Зеле за то же самое и открыто выступают против своих ватных коллег.

Что так кардинально изменилось?
А ведь если бы еще тогда журналистская братия вела себя тогда, как сейчас, можно было зачистить эти гнойники еще тогда.
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05.02.2021 10:12 Ответить
это кто тогда выступал против закрытия ватнокласников? не те ли кого сейчас прикрыли?
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05.02.2021 10:21 Ответить
СерЛещ, который сегодня вылизывает и нахваливает своего работодателя Зеленского за закрытие ватных каналов.

19 ТРАВНЯ 2017

Лещенко про заборону соцмереж: Цим займаються авторитарні режими.

https://www.pravda.com.ua/news/2017/05/19/7144415/
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05.02.2021 10:25 Ответить
Сирожа был тогда депутатом от бэпэпэ)
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05.02.2021 10:45 Ответить
Что не мешало ему постоянно гнать на Порошенко, как и Наему.
Эти двое, будучи депутатами в 2018 году, НЕ голосовали ЗА постановление ВР, на основании которого Зеля заблокировал медведчуковские каналы.
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05.02.2021 10:50 Ответить
Значит хорошая была партия если можно было гнать на вождя). Речь шла о действующих журналистах а не депутатах.
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05.02.2021 10:59 Ответить
Они продолжали активно писать, не меньше, чем до депутатства.
Сколько журналистов тогда так же открыто и громко, как сегодня, поддержали тогда закрытие гужвинско-кремлевских Вестей?
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05.02.2021 11:02 Ответить
"Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що телеканали "112", NewsOne і ZIK заблокували на підставі рішення Верховної Ради від 2018 року і секретної інформації з Російської Федерації.

За його словами, підставами для санкцій стали рішення Верховної Ради від 2018 року, а також звернення Служби безпеки України з відповідними документами в апарат РНБО."

Джерело: https://censor.net/ua/n3245828
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05.02.2021 10:51 Ответить
Выходит Пэтя сам себя переиграл думав шо переизберется и будет дальше шантажировать дружка мертветчука этой бумагой
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05.02.2021 11:04 Ответить
Оказывается, он его шантажировал ...
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05.02.2021 11:06 Ответить
Як голосували, а вірнше, НЕ голосували за закриття помийок СерЛэщ та Наэм в 2018

https://pbs.twimg.com/media/EtUG-G-WgAAZFXW?format=jpg&name=small
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05.02.2021 10:57 Ответить
та нафик мне эти два клоуна
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05.02.2021 11:01 Ответить
Я Dimy L не турбувала. Це в нього були питання до мене.
Я відповідала.
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05.02.2021 11:03 Ответить
Красно дякую.
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05.02.2021 11:06 Ответить
Будь ласка.
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05.02.2021 11:07 Ответить
петуШмария пора забанить везде.
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05.02.2021 10:21 Ответить
Зачем банить. Выслать в РФ. Ему платят гигантские деньги на содержание его команды, агентуры, партии, на подкуп украинских чиновников. И деньги эти конечно же добыты за счёт ущемления обычных россиян, в том числе их нищих, беззубых стариков. Наверно Шарий делает, что то очень важное и особо полезное для России. Но тогда ему надо жить именно в России для того, что бы убедится, что он на верном пути. Иначе как он на испанском побережье из мафиозного посёлка в гигантской вилле в тысячах километрах от РФ будет уверен в том, что не делает какой-нибудь непоправимой кармической ошибки. Такую уверенность ему может дать только жизнь в России с её сермяжной правдой. Среди тех, кто оплачивает его шик.
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07.02.2021 14:00 Ответить
Кого заблокируют дальше?.-Никого.Вообразивший себя царём четыреждыуклонист недоволен не путинскими каналами а Медведчуком. Цар должен быть один. 18 июля (2019 г.) Медведчук провёл переговоры с Путиным по ситуации на Донбассе./Террористы ОРДЛО планируют передать пленных украинцев через кума Путина Медведчука
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05.02.2021 10:22 Ответить
Прямой и Пятый Петушенка работают на подрыв государства - на кума Медчедчука(поэтому его каналы цвели и пахли), эти террористические каналы что скупил Мародер за награбленные деньги пора закрывать, как и петюню - главного бизнес партнера кума и создателя Партии Регионов
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05.02.2021 10:39 Ответить
Ого у вас каша в голові, "Предметом Мародерства може бути тільки приватне майно (гроші, годинники тощо) вбитих чи поранених, незалежно від того, до якої армії вони належать. "
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05.02.2021 10:46 Ответить
не придирайся до слов - он скупил эти каналы на какие шишы? или ты думаешь что будучи во власти со времен Кучмы петюня их заработал чесно? Кто в Украине с олигархов обагатился не за счет Украины вот в чем вопрос
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05.02.2021 10:55 Ответить
Він їх створив, а не скупив.
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05.02.2021 11:04 Ответить
Горбенко!
Не горбаться на Пукіна, бо буде те, що із врачем, який рятував Навального!
Пукін твого горба не оцінить!
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05.02.2021 10:49 Ответить
що із врачем, який рятував Навального?
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06.02.2021 21:06 Ответить
Несподівано помер, хоча був здоровий як дуб.
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07.02.2021 07:09 Ответить
ха...ще одному прищемили хвіст...дімуля в гнєве Проєкт "Без цензури": Кого заблокують далі? - Цензор.НЕТ 6545
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05.02.2021 10:53 Ответить
Проєкт "Без цензури": Кого заблокують далі? - Цензор.НЕТ 4800.
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05.02.2021 11:28 Ответить
Лютi новини

1. По заветам дядюшки Рейгена.
Сотрудничество с Московией входит в планы президента США Джо Байдена. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Необходимо подойти к этим отношениям с позиции противостояния силы. Президент Байден должен показать, что действия Путина будут иметь последствия, путем введения обязательных двухпартийных санкций против "Северного потока-2" в соответствии с законом о защите европейской энергобезопасности."
Сенат США уже разработал законопроект, в котором Госдепартамент призывает убедить Германию отказаться от поддержки проекта "Северный поток-2".
"Трубопровод Nord Stream 2, по которому природный газ будет транспортироваться из россии в Германию через Балтийское море, подрывает трансатлантическую безопасность. Решения о санкциях по Nord Stream 2 будут приниматься по мере завершения проекта", - Госдеп.
Оцените красоту игры: вы можете строить трубу, можете не строить (можете копать, можете не копать), но если решитесь достроить, все рано получите дырку от трубы, а не газ.
Слушай, абидна, да!
Но идем дальше.
Сенат США подготовил санкции за Навального, по которым предлагается заморозить активы чиновников *********, а в догонку еще потребовал разобраться с "богатством Пуйла".
"В течение 180 дней, администрации также поручается подготовить доклад об "источниках и размерах личного благосостояния президента Владимира Путина и членов его семьи"."
Приплыли тапочки к дивану!
А тем временем, на мещерских болотах продолжается дележ власти.
На Залесье собирают подписи под петицией с требованием пожизненно отстранить от работы в СМИ главреда RT Маргариту Симоньян, ее супруга Тиграна Кеосаяна, телеведущих Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Артема Шейнина, Петра Толстого.
Война "башен Кремля" набирает обороты.

2. Не верю в резкое прозрение Зеленского.
Если бы Зеленский был патриотом, он бы за каждого убитого нашего защитника (воина), рвал бы очко двуглавой курице, чтобы перья летели, а не наматывал сопли на кулак.
А так, верить в то, что малоросс вдруг стал патриотом - это как верить в то, что прыщавая ЗЕленая лягушка превратилась в красавицу.
Но единственное, что в нашей сказке произошло, так это то, что Зеленского кто-то очень смачно "поцеловал", так что "голограмма" начала искажаться и показывать двойное изображение: малоросс-бандеровец. Не более того.
И пока в ОПе - засилье российской агентуры, пока Рифф сидит в тюрьме, пока Бужанский в Раде топит за двуязычие, пока Шкарлет министр образования, пока Деркач не под следствием, пока мы закупаем российскую электроэнергию, пока олигархи обдирают граждан Украины, - ни в какой патриотизм Зеленского я не поверю.
И чем бы не закончилась атака Зеленского на Медведчука, надо понимать, что это борьба не за Украину, а за сохранение своей шкуры.
С одной стороны - это информационная бомба, с другой - это решение судов. И еще не известно, в чьих руках эта информационная бомба разорвется.
Как то так.

3. Вымирающий лепрозорий "русского мира".
Как известно, в конце января на оккупированной части Донбасса прошел настоящий аншлаг из понаехавших пропагандистов Симонян, Кеосаян и Бабаян. Рассуждали они о глубинном "русском Донбассе". Обсуждали долгожданное воссоединение разобщенных народов и процесс объединения "ЛНР" и "ДНР". Договорились, что этот вопрос будет вынесен на так называемый "референдум Донбасса". Как будет называться новое образование не сообщается, но в предвкушении совокупления, все особи принимающие в этой неистовой оргии, испытали струйный оргазм, что забрызгали окружающих.
Между тем, российская оккупация не только изменила структуру промышленности Донбасса, но и кардинально повлияла на демографическую ситуацию в регионе.
Заводы были вывезены за паребрик, 70% шахт порезаны на металл. В связи с чем, в так называемой "ЛНР" оккупационные власти приняли решение о закрытии и ряда учебных заведений. Называется это "реорганизацией" в связи с незаполненностью проектной мощности и без перспективы наполнения в дальнейшем.
В свою очередь, в оккупированном Донецке минимальная зарплата 6 тыс руб (3000 грн), а средняя от 8 тыс руб (4000 грн).
Но с другой стороны, они нам сделали одолжение.
Нам в любом случае пришлось бы дотационный угольный регион, с деградирующей промышленностью -- закрывать. И когда бы Киев начал это делать, они бы еще лет 10 стучали тут касками.
А там - прикладом в рыло, в подвал, и все счастливы. Кто же знал, что они любят жесткий секс?
Донбасс давно услышан и натянут.

P.S. Все буде Україна! Я дізнавався... Слава Україні!
І.Лютий
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05.02.2021 11:07 Ответить
Куда приходят США - там получается Южная Корея. Куда приходит засРашка - получается Северная Корея

Любопытные факты из жизни стран, находящихся, по словам промоцковских идиотов, под "внешним" управлением США.
Обеды в одной из старших школ города Паджу, Южная Корея:

Проєкт "Без цензури": Кого заблокують далі? - Цензор.НЕТ 6020

Проєкт "Без цензури": Кого заблокують далі? - Цензор.НЕТ 1955

Проєкт "Без цензури": Кого заблокують далі? - Цензор.НЕТ 2083

Естественно, крабы и омары там на столе не каждый день. Ротация меню - естественна и целесообразна.
Но речь вообщем то даже не об этом.
Главное в другом - школа финансируется из бюджета!
К которому просто народ не допустил клоунов!
И.Ерохин
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05.02.2021 11:09 Ответить
А пиво где? Проєкт "Без цензури": Кого заблокують далі? - Цензор.НЕТ 5857
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07.02.2021 18:32 Ответить
Dyakuyu za garnu analitiku.
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05.02.2021 11:22 Ответить
По вакханалии с этими каналами видно что "патриоты" очень боятся "ватников", то есть собственного населения.
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05.02.2021 13:14 Ответить
Робіть висновки

tZE inform:
Дивны дела твои, Господи
Руководитель ВО "Свобода" О. Тягныбок за последний год участвовал в эфирах Медведчуковского канала "112 Україна" в ТРИ (!) раза чаще, чем глава депутатской фракции ОПЗЖ в ВР Юра Бойко!

Путч ТК:
З'ясувалася причина мовчання Юлі про закриття каналів Медведчука. Виявляється, за 2020 рік вона була в ефірі спецформатів на них 19 разів.
Таку медіапідтримку надають лише однодумцям - правда, Юліє Володимирівно? Путч знає все!
Д.Чекалкін
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05.02.2021 14:36 Ответить
Кто-то пришел на Хрещятик?
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07.02.2021 18:34 Ответить
Даже нищие побрезговали. -- В новостях не было, вроде.
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08.02.2021 09:18 Ответить
П - принципиальность, Г - говноеды
Мустафа Найем с синекурой (на зарплате в 3 млн грн в год), категорически за:
Проєкт "Без цензури": Кого заблокують далі? - Цензор.НЕТ 4902

Мустафа Найем без доступа к кормушке 3 года назад, против/воздерживается:

Проєкт "Без цензури": Кого заблокують далі? - Цензор.НЕТ 6326

Проєкт "Без цензури": Кого заблокують далі? - Цензор.НЕТ 6741
показать весь комментарий
05.02.2021 14:57 Ответить
Это так забавно Смотрите, вот демократ и борец за свободу слова Лещенко, без кормушки:

Проєкт "Без цензури": Кого заблокують далі? - Цензор.НЕТ 6817

А вот он же, но с кормушкой - 1,4 млн грн за 4 месяца:

Проєкт "Без цензури": Кого заблокують далі? - Цензор.НЕТ 1512

Причём обязательно нужно набросить на Порошенко, ведь за это ему деньги и платят. И не важно, что этот наброс - враньё.

Проєкт "Без цензури": Кого заблокують далі? - Цензор.НЕТ 5336

https://ibigdan.livejournal.com/26244847.html
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05.02.2021 14:59 Ответить
Тут не количеством нужно брать , а законодательсвом перекрыть шлюзи колаборционизму .

Потому шо тут ещё нужно в Верховном суде от Портянки отбиться и потом в ЕСПЧ .

Нужно определить законом , кого следует считать колаборционизстом и что такое пропаганда капитулянтских наротивов .
Без чётких дефиниций это может обернуться всё в "пирову победу" !
Нужно так же чётко юридически определить , что есть страна оккупант . Ввести сроки действия данного определения юридического состояний и чётко и точно (не увлекаясь излишиствами) определить какие ограничения свобод и прав человека накладываются на резидентов данной страны .

А la guerre comme à la guerre
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06.02.2021 04:39 Ответить
Марина Данилюк-Ярмолаева подготовила эпический обзор.......

Какие приятные люди Проєкт "Без цензури": Кого заблокують далі? - Цензор.НЕТ 5751

Ведучі Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва одружились.

Проєкт "Без цензури": Кого заблокують далі? - Цензор.НЕТ 3009
показать весь комментарий
06.02.2021 12:07 Ответить
1. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки петушария и его ватной тупой потаскухи.
2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
4. Ввести персональные санкции против всех депутатов из вражеской про-российской партии опзж.
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06.02.2021 15:42 Ответить
 
 