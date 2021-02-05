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Украина получит вакцину от Pfizer уже в феврале, - Ляшко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

Американская компания Pfizer в ближайшее время подаст документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно эта вакцина должна быть первой поставлена в Украину в феврале 2021 года.

"Уже в феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства, которая сразу будет распределена для вакцинации работников больниц, где предоставляют помощь пациентам с COVID-19", - заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в рамках программы COVAX отобрано 18 стран, среди которых и Украина. При этом пока данная вакцина не зарегистрирована в нашей стране.

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"Мы получили заверения, что в ближайшее время будут представлены все документы на регистрацию вакцин Pfizer в Украине. Подчеркиваю, вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом", - заявил Ляшко.

Санврач добавил, что регистрация будет проводиться по упрощенной системе.
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Топ комментарии
+2
Братан, посмотри в календарь, уже февраль, не пались....
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05.02.2021 10:08
+2
Сколько можно про это расказывать? Вчера говорил ,что с 15 начинается вакцинация? Где вакцина?
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05.02.2021 10:09
+1
ни дня без такого же радостного сообщения.
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05.02.2021 10:22
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30 лютого 202???р. Украина получит вакцину от Pfizer уже в феврале, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7695
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05.02.2021 10:07 Ответить
Украина получит вакцину от Pfizer уже в феврале, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8664
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05.02.2021 10:08 Ответить
Похоже у Ляшка появилась инфа что в ЕС городе н-ске сторож хранилища вакцин по ошибке отключил холодильник
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05.02.2021 10:08 Ответить
Братан, посмотри в календарь, уже февраль, не пались....
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05.02.2021 10:08 Ответить
Сколько можно про это расказывать? Вчера говорил ,что с 15 начинается вакцинация? Где вакцина?
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05.02.2021 10:09 Ответить
Pfizer это не непонятная вакцина
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05.02.2021 10:13 Ответить
Ну мне конечно трудно спорить с вами, я не такой инфикционист как вы, мне приходится искать информацию на англоязычных , и немецкоязычных сайтах, а не опираясь на собственный опыт как вы
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05.02.2021 10:17 Ответить
Тут много писать, даже не буду начинать , это все произошло не за один день, но не так как вы об этом думаете
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05.02.2021 10:25 Ответить
Ее самоотверженно привезут в Украину лично Вова Зеленский и Евглена Зеленая Елена Зеленская. В своих организмах.
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05.02.2021 10:15 Ответить
Через эпицентр )
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05.02.2021 10:18 Ответить
ни дня без такого же радостного сообщения.
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05.02.2021 10:22 Ответить
У всіх відомих вакцин ефективність проти нового штаму знижується в 10 разів. Готуйтесь.
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05.02.2021 10:34 Ответить
Хэд и Шолдерс употреблять буду. Перхоти вообще нет)
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05.02.2021 10:36 Ответить
Не уже, а аж и не факт что получит.
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05.02.2021 10:52 Ответить
Скільки доз???
Для населення невеличкого райцентру???
І то, завдяки доброї волі західних меценатів, а не завдяки українських чинуш, які повинні були працювати але забили #уй на українців та жерли у три горлянки, піарились й відпочивали...
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05.02.2021 11:39 Ответить
 
 