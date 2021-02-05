Киевский форум по безопасности: Санкции против российской пропаганды, причины и последствия. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

5 февраля в 15:00 состоится онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности "Санкции против российской пропаганды", посвященная проблемам информационной безопасности Украины, а также последним решениям Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

О причинах и последствиях принятых санкционных решений, а также о системной борьбе против российской информационной агрессии в Украине и мире пойдет речь в разговоре известных политиков и специалистов.

Участие в дискуссии примут:



Алексей Данилов - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Виталий Портников - журналист и публицист;

Питер Померанцев - британский журналист и писатель;

Орыся Луцевич - директор Украинского форума британского Королевского института международных отношений "Chatham House";

Арсений Яценюк - председатель Киевского Безопасности форума и премьер-министр Украины в 2014-16 годах;

Даниил Лубкивский - директор Киевского Безопасности форума (модератор).

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