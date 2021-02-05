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Киевский форум по безопасности: Санкции против российской пропаганды, причины и последствия. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Киевский форум по безопасности: Санкции против российской пропаганды, причины и последствия. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

5 февраля в 15:00 состоится онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности "Санкции против российской пропаганды", посвященная проблемам информационной безопасности Украины, а также последним решениям Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

О причинах и последствиях принятых санкционных решений, а также о системной борьбе против российской информационной агрессии в Украине и мире пойдет речь в разговоре известных политиков и специалистов.

Участие в дискуссии примут:

Алексей Данилов - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
Виталий Портников - журналист и публицист;
Питер Померанцев - британский журналист и писатель;
Орыся Луцевич - директор Украинского форума британского Королевского института международных отношений "Chatham House";
Арсений Яценюк - председатель Киевского Безопасности форума и премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
Даниил Лубкивский - директор Киевского Безопасности форума (модератор).

Читайте: Украина объяснила партнерам цель России на "форуме" в оккупированном Донецке: это была классическая информационная операция, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
суспільство вимагає від влади рішучих дій по відношенню до бридкого, відверто антиукраїнського, рашапоїдного лайна в теле і радіоефірі та в інтернеті. якщо влада не спроможна поставити на місце пяту кремлівську колону то це зробить народ у спосіб який визнає ефективним.
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05.02.2021 10:44
+3
Ти з якого каналу,з 122 ? чи з ZiKA ? НАШ ?
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05.02.2021 11:10
+2
не нужно заранее верить всему что происходит. Когда закроют тогда может населению Украины вешать короны на зеразводилу. И сколько это закрытие продержится.
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05.02.2021 11:00
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В любви Путин-Моника Медведчук третий лишний: "Полный контакт", - Путин о Зеленском. 15.11.19/ Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну. А тут Медведчук: 18 июля (2019 г.) Медведчук провёл переговоры с Путиным по ситуации на Донбассе./Террористы ОРДЛО планируют передать пленных украинцев через кума Путина Медведчука/ Вот пианист поползновения Медведчука и присёк.
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05.02.2021 10:38 Ответить
суспільство вимагає від влади рішучих дій по відношенню до бридкого, відверто антиукраїнського, рашапоїдного лайна в теле і радіоефірі та в інтернеті. якщо влада не спроможна поставити на місце пяту кремлівську колону то це зробить народ у спосіб який визнає ефективним.
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05.02.2021 10:44 Ответить
Что заставляет людей смотреть пропагандистские каналы?
Брехня политиков и чиновников на патриотичных каналах!
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05.02.2021 10:57 Ответить
Ти з якого каналу,з 122 ? чи з ZiKA ? НАШ ?
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05.02.2021 11:10 Ответить
Не верят обещаниям наших политиков только работники этих каналов? Київський безпековий форум: Санкції проти російської пропаганди, причини і наслідки - Цензор.НЕТ 7083
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05.02.2021 12:33 Ответить
А какие у тебя патриотичніе? Г+Г
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05.02.2021 15:20 Ответить
Киздить треба пропагандонів на всіх рівнях. Сподіваюсь цей форум буде висвітлений у всіх засобах масової інформації і не залишиться надбанням лише купки інтелектуалів.
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05.02.2021 10:59 Ответить
не нужно заранее верить всему что происходит. Когда закроют тогда может населению Украины вешать короны на зеразводилу. И сколько это закрытие продержится.
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05.02.2021 11:00 Ответить
Закрыть пропагандонские каналы - этого мало. Нужно скинуть в урановую шахту всех жопоблоковцев и бывших рыгов
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05.02.2021 15:09 Ответить
рабинович сегодня обещалси покончить с произволом и засунул гранату себе в кальсоны
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05.02.2021 15:12 Ответить
 
 