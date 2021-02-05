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С декабря по февраль недельное количество заболевших COVID-19 снизилось в три раза, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Смертность от коронавируса в Украине в три раза ниже, чем в Великобритании и вдвое, чем во Франции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе часа вопросов к правительству в парламенте заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности.

"У нас в три раза меньше смертность, чем в Великобритании и вдвое, чем во Франции. Это в том числе результат наших карантинных мероприятий", - отметил министр.

В то же время, Степанов заявил, что с декабря по февраль недельное число новых заболевших снизилось в три раза. За первую неделю декабря их было около 89 тыс., а за прошлую неделю - 27 тыс.

"У нас есть четкое понимание и стратегия на будущее, предусматривающая общеэпидемические правила. Кроме них, в областях будут локальные ограничения. Если распространение будет увеличиваться такими темпами, которые могут привести к коллапсу в области, будет красный уровень опасности. Это если 65% коек с кислородом заполнены или на 50% увеличивается количество госпитализированных за неделю", - рассказал глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планом вакцинация Зеленского от COVID-19 не предусмотрена, но он может сделать прививку, чтобы показать пример, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
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..а до чого тут Степанов, диктор програми про здоров'я?.. який не вилазить із Зелено-голубого очка?
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05.02.2021 10:51 Ответить
Смертность в Украине ниже, чем в ЕС , при в разы более низком уровне медицины в Украине объясняется исключительно подтасовкой клоунами статистики.
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05.02.2021 10:57 Ответить
С декабря по февраль недельное количество заболевших COVID-19 снизилось в три раза, - Степанов. НадА Шо то дєлать. Срочно разрєшіть всє тусовкі, разрешіть маскі на на нос нє адівать і во всьом транспортє отмєніть ліміт пасажиров Із грудня по лютий тижнева кількість хворих на COVID-19 знизилася втричі, - Степанов - Цензор.НЕТ 7983
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05.02.2021 11:19 Ответить
В умерших - примерно в полтора(поправьте, если ошибаюсь). О чем это говорит?
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05.02.2021 12:05 Ответить
 
 