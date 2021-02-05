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Российской актрисе Тархановой, снимавшейся в оккупированном Крыму, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Российскую актрису, которая незаконно посещала временно оккупированную территорию Украины АР Крым, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Иностранка прилетела в Украину вчера рейсом из Стамбула.

Во время мероприятий пограничного контроля военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что гражданка РФ в прошлом году незаконно находилась в оккупированном Крыму. На полуостров она попала, нарушая установленный порядок въезда и выезда. По имеющейся информации, она принимала участие в съемках сериала "Непотопляемая", в котором исполняла главную роль.

Из-за нарушения украинского законодательства пограничники привлекли иностранку к административной ответственности за ст.204-2 КУоАП, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на 3 года.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму начались съемки сериала "Непотопляемая". Главную роль в этом сериале исполняет Глафира Тарханова.

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Российской актрисе Тархановой, снимавшейся в оккупированном Крыму, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+26
А мене от що цікавить - якого хєра вони всі сюди пруться - в ненависну бандерівську Україну? Ну сидіть собі на болотах і вийте - нє, треба сунутися до нас.
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05.02.2021 12:18
+13
Кто это?
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05.02.2021 11:53
+10
Все вірно ,, але навіщо ховати лице Тарханової . ? Лице актриси , яка знялась в безлічі фільмів ,, і відома мабуть - кожному вуличному собаці !! . Российской актрисе Тархановой, снимавшейся в оккупированном Крыму, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 715 .
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05.02.2021 12:12
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А зєлєнському ,що повинно тепер бути?
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05.02.2021 11:52 Ответить
Паащрєніє

Российской актрисе Тархановой, снимавшейся в оккупированном Крыму, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9755
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05.02.2021 11:58 Ответить
Мадам Тараканова.
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05.02.2021 12:54 Ответить
Глафира? Ну и имечко) ну и нахер она здесь
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05.02.2021 12:15 Ответить
А *раному Добронравову із "Сватів" можна. Вчіться пристосовуватись.
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05.02.2021 12:57 Ответить
Кто это?
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05.02.2021 11:53 Ответить
А хз.
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05.02.2021 16:35 Ответить
кацапська давалка Російській актрисі Тархановій, яка знімалася в окупованому Криму, на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5823
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05.02.2021 18:00 Ответить
А мене от що цікавить - якого хєра вони всі сюди пруться - в ненависну бандерівську Україну? Ну сидіть собі на болотах і вийте - нє, треба сунутися до нас.
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05.02.2021 12:18 Ответить
Да потому что продолжают снимать здесь фильмы с рос актерами в гл. ролях и для рос рынка!!!!!!!!!Ничего не изменилось абсолютно!!!Как снимали кино без символики безликие для показа в раше,так и снимают!!Наши актеры там на вторых ролях халтурят и их устраивает!!!Ну пару патриотических лент сняли,да и те умудрились максимум испохабить!Есть интервью нашей актрисы,где она рассказывает,что у рос актеров приоритет:на главных ролях обязательно должны быть из раши!!!
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05.02.2021 15:34 Ответить
патаму чта они тупые, как говорил ихний комик.
они ведь думают, что отжали по справедливости. то ихнее. чё там тупые каклы какие то законы, ограничения вводят по крыму? забудте - пора давно понять и простить.
а тут на тебе. можно сказать за пустяк! ни за что!!! ну ездила в крым - но он же наш!!! можно сказать по своей стране ездила, а тут на тебе... оказывается что в чужой садочок забрела))
вы вспомните ту шо с тарзаном того... её ведь тоже не пустили. тоже возмущалась - как так то? они просто не воспринимают украину серьёзно.
по этому это стадо быдла. что им законы?
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05.02.2021 20:41 Ответить
Глафира? Что, так и написано?
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05.02.2021 11:55 Ответить
Вот и подтопили Непотопляемую. А далее и в ЕС не пустят, но это чуть позже, когда крутой дядя Байден, нагнет европейских паразитов с кремлевскими окладами. По ходу старых брюзжащих пердунов, развалюх , хоть и по возрасту младших за Байдена на несколько лет.
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05.02.2021 12:01 Ответить
От, ви дивні! Коли Трамп дійсно нагинав європейських щурів ви верещали, що він агент путіна! Байден робить все навпаки і повертає все в зад! Де він «нагнув» єврощурів!?
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05.02.2021 12:16 Ответить
Трамп був вірним слугою Кремля.
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05.02.2021 12:37 Ответить
После чистки в силовых органах США .списки европейских щурів и кротов обязательно появятся для профильной работы. А бесмыслено дристать направо и налево как ваш Трамп они (новая администрация) точно не будут. У них четкая цель - наказать РФ, за вашего Трампа в том числе. А здесь нужна системная работа, а инфантильные истерики как у вашего Трампа, безобдидны для крелмевских агентов в ЕС.
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05.02.2021 12:48 Ответить
І що там трамтампон нагнув?
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06.02.2021 11:34 Ответить
Эх... Запрет на въезд в ЕС и США для незаконно посещавших Крым - был бы невероятно сильным и эффективным шагом. К сожалению, ЕС скорее всего на это не пойдет - чуть ли не половина рашисткой "элиты" уже оскверняли своим незаконным присутствием наш полуостров, а у них невероятное количество активов в Европе. Но даже если это сделают хотя бы штаты, у этой "элиты" знатно подгорит.
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07.02.2021 13:35 Ответить
На сей раз очевидно решила соблюдать требование Украины и проследовать в Крым через Украину, чтоб не нарываться, но....
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05.02.2021 12:04 Ответить
Поздно пить боржоми. Надо было думать ранее.
Может пытается привлечь внимание к своей персоне, т.к. до этого об этой мордвянке мир даже не догадывался.
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05.02.2021 18:10 Ответить
по моему уже дети знают....ну ладно.. если ты уже прешься в крым через шайтанат... какого хера ты потом пытаешься ехать в Украину... их чем там делают ... пальцем..... потом еще обижаются на счет одной извилины..
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05.02.2021 12:04 Ответить
А вы думаете, что ловят прям всех? Хорошо если на каждых пять заезжающих в Крым и потом на подконтрольную часть Украины так выхватывают одного. Вот они и едут на "дурака", авось прокатит. А не прокатит - не беда, три года запрета въезда, а оккупация уже почти 7 лет длится. Даже некоторые артисты, которым был запрещен въезд в Украину ранее, уже снова объявляют гастроли по стране.
Это же Чубаров с Ислямовым громко заявляли, что они разработали механизм "идентификации каждого, кто проедет по "Крымскому" мосту". Но как заявили - так и заткнулись. Точно также, как про планы "диверсий на Керченской переправе", "крымско-татарский батальон" и "марш на Крым". Говорят много, дел никаких
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05.02.2021 12:20 Ответить
думаю что не всех ловят .. хотя едут на дурака только дураки... ладно если ты еще рядом с Украиной живешь... а если прешься через пол шайтаната что бы поцеловать замок на таможне зная что у тебя харя в пуху.. при уме кто то бы поперся ?
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05.02.2021 12:26 Ответить
в результате селекции у кацапов мозг єто атавізм Російській актрисі Тархановій, яка знімалася в окупованому Криму, на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9457
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05.02.2021 18:04 Ответить
У знакомой доця в Евпаторию через кацапию и мост ездила. ****.
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06.02.2021 11:36 Ответить
И снова Стамбул!
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05.02.2021 12:05 Ответить
Все вірно ,, але навіщо ховати лице Тарханової . ? Лице актриси , яка знялась в безлічі фільмів ,, і відома мабуть - кожному вуличному собаці !! . Российской актрисе Тархановой, снимавшейся в оккупированном Крыму, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 715 .
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05.02.2021 12:12 Ответить
Я теж не розумію цю фішку - замазувати обличчя коли тут немає жодноі таємниці
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05.02.2021 12:16 Ответить
Я такої не знаю... Дивно що ви знаєте так добре дешевих російських пустишок...
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05.02.2021 14:19 Ответить
Чому ви вважаєте що я її знаю - добре ? І що ж тут дивного . ? Не знаю , чи пустишка вона чи ні , але ця Тарханова раніше грала головні ролі ледве не в кожному кацапському серіалі , які до війни крутили ледве не цілодобово , на нашому ТБ . Примелькалась ,ще тоді .

Взагалі то я ,через нав'язливу , ідіотську рекламу , телевізор давно вже ,майже не дивлюся ,, ну крім спортивних передач хіба що , або про риболовлю , і то - інколи . А от дружина ******** запарєбрікові мильні серіали , в яких задіяна і Тарханова ,, нічого з цим не вдію Російській актрисі Тархановій, яка знімалася в окупованому Криму, на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3615 , хоча й відмовляв її не раз .
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05.02.2021 18:28 Ответить
але ж ви шайтан: "хоча й відмовляв її не раз ." Російській актрисі Тархановій, яка знімалася в окупованому Криму, на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8106
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07.02.2021 12:05 Ответить
Думаю что фотография в паспорте - является личными данными, и согласно законам Евросоюза такие данные нельзя публиковать в открытом доступе. По той же причине закрыты номер паспорта, фио и некоторые другие данные.
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07.02.2021 13:37 Ответить
По имеющейся информации, она принимала участие в съемках сериала "Непотопляемая", в котором исполняла главную роль.Источник: https://censor.net/ru/v3246175
Главную роль в этом сериале исполняет Глафира Тарханова.Источник: https://censor.net/ru/v3246175
Цензор,в чем хохмочка печатать фамилию задержанной,а в паспорте затирать?
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05.02.2021 12:15 Ответить
Непотопляемую потопили в Борисполе.
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05.02.2021 12:18 Ответить
А коли у нас змінють кримінальний кодекс і почнуть таких заарештовувати?
Чудовий обмінний фонд буде.
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05.02.2021 12:26 Ответить
Не хер шастать, пусть по Сибири турне даёт
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05.02.2021 12:27 Ответить
Российской актрисе Тархановой..

А лицо на фотке замазано... Ну конечно, теперь никто не догадается кому это запрелили въезд.. Конспираторы хреновы!
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05.02.2021 12:40 Ответить
так зазгугли.
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05.02.2021 12:43 Ответить
духовно-скрепные продолжают лезть к проклятущим биндеровцам
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05.02.2021 12:43 Ответить
Почему до этого времени нет уголовной ответственности за нарушение границы? Почему какой то запрет? Должны открывать уголовные дела!
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05.02.2021 12:44 Ответить
Нежданчик))) ахах... а в конце печать четко поставил, как отрезал! Російській актрисі Тархановій, яка знімалася в окупованому Криму, на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2325
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05.02.2021 12:44 Ответить
какая-то таркановая - тю-тю.. у нас тут своих тараканов хватает )
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05.02.2021 13:01 Ответить
красивая. Я б женился.
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05.02.2021 13:06 Ответить
Чем тебе Машка Захарова не нравится?
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05.02.2021 14:14 Ответить
она страшная, как будто из геены огненной выпрыгнула.
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05.02.2021 14:44 Ответить
а Глафiра одрyжена,ще й 4 дiтeй.Boни тобі потрібні?
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02.03.2021 13:01 Ответить
Господи! А это еще кто такая?
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05.02.2021 13:48 Ответить
Мордвинка з чисто слов'янським ім'ям Російській актрисі Тархановій, яка знімалася в окупованому Криму, на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 517
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05.02.2021 14:18 Ответить
Тю, щойно почув на садовомц "24", що вони встановили, що оця касапка - не Тарханова, а насправді ТРАХанова, по паспорту так в неї
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05.02.2021 15:20 Ответить
Вонючка кацапская!
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05.02.2021 15:20 Ответить
Включите любой украинский канал,где показывают сериалы:в главных ролях везде российские актеры!!!!На работу они сюда едут!!!
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05.02.2021 15:37 Ответить
Красава ... І штемпелєм хрясь ... Кіно ... Російській актрисі Тархановій, яка знімалася в окупованому Криму, на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6080
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05.02.2021 16:41 Ответить
Російській актрисі Тархановій, яка знімалася в окупованому Криму, на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7692
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05.02.2021 16:55 Ответить
кацапочка сюда прется! Давай, до свидания!!! Всего хо-ро-ше-ГООО
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05.02.2021 17:29 Ответить
НШ!!!!!
Нех*й Шастать!!!
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05.02.2021 18:42 Ответить
славетна перемога.
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05.02.2021 19:25 Ответить
Російській актрисі Тархановій, яка знімалася в окупованому Криму, на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9037 «глафіра» - бхахах))) але ж вар'яцкія імёны ў рускіх
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05.02.2021 19:29 Ответить
И наглости хватает, типа ничего и не происходит
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05.02.2021 20:05 Ответить
это больше тупость, тупость в сочетании с наглость худшее сочетание, но они думают зашибись какие мы хитрые, ну пусть думают
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06.02.2021 02:43 Ответить
"...установили, что гражданка РФ в прошлом году незаконно находилась в оккупированном Крыму. На полуостров она попала, нарушая установленный порядок въезда и выезда." ©
Тю. Можна сказати, шо вона постраждала безневинно. Бо мРазєйському акторові Федору Добронравову - "зірці" серіалу "Свати" "Скоти" - Зе після свого приходу до влади "вигриз" зняття заборони на в'їзд в Україну. Заборони, яку було накладено при "праклятам баригє Порахє".
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05.02.2021 21:17 Ответить
чому всякі тРахановьіьіе прутся до нас , нехай в засрашке їх іпет собака зла Російській актрисі Тархановій, яка знімалася в окупованому Криму, на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4996
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06.02.2021 00:25 Ответить
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму начались съемки сериала "Непотопляемая".
в смысле гавно не тонет?
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06.02.2021 02:40 Ответить
вообще-то тонет, просто не сразу, ваняет долго, а что это кстати за
см. выше? так бы и знали что такое актрисо и есть
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06.02.2021 02:41 Ответить
А я б її покарав із усією строгістю. Разів три.
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06.02.2021 11:39 Ответить
каждый год снимается совместный украино-русский сериал или фильм........
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07.02.2021 06:45 Ответить
Россійська курва зае..сь!
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07.02.2021 15:40 Ответить
Що там їх ловити?
Вийшов фільм з пейзажами Криму - всіх хто потрапив у кадр пробити по базах - не перетинали наш кордон - в Миротворець та штамп у паспорт із забороною на в'їзд.
Звісно звичайних пенсіонерок навряд чи всіх переловимо але знакових осіб таких як актори, співаки, політики і т.і. можна поставити перед очевидним вибором
Російській актрисі Тархановій, яка знімалася в окупованому Криму, на 3 роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6314
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07.02.2021 17:53 Ответить
Як виявляється не така вже й "непотопляемая". В'їзд заборонено і арівідерчі
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08.02.2021 02:15 Ответить
 
 