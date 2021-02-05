Российской актрисе Тархановой, снимавшейся в оккупированном Крыму, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Российскую актрису, которая незаконно посещала временно оккупированную территорию Украины АР Крым, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Иностранка прилетела в Украину вчера рейсом из Стамбула.

Во время мероприятий пограничного контроля военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что гражданка РФ в прошлом году незаконно находилась в оккупированном Крыму. На полуостров она попала, нарушая установленный порядок въезда и выезда. По имеющейся информации, она принимала участие в съемках сериала "Непотопляемая", в котором исполняла главную роль.

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Из-за нарушения украинского законодательства пограничники привлекли иностранку к административной ответственности за ст.204-2 КУоАП, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на 3 года.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму начались съемки сериала "Непотопляемая". Главную роль в этом сериале исполняет Глафира Тарханова.

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