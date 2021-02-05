Российской актрисе Тархановой, снимавшейся в оккупированном Крыму, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО
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Российскую актрису, которая незаконно посещала временно оккупированную территорию Украины АР Крым, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в аэропорту "Борисполь".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Иностранка прилетела в Украину вчера рейсом из Стамбула.
Во время мероприятий пограничного контроля военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что гражданка РФ в прошлом году незаконно находилась в оккупированном Крыму. На полуостров она попала, нарушая установленный порядок въезда и выезда. По имеющейся информации, она принимала участие в съемках сериала "Непотопляемая", в котором исполняла главную роль.
Из-за нарушения украинского законодательства пограничники привлекли иностранку к административной ответственности за ст.204-2 КУоАП, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на 3 года.
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму начались съемки сериала "Непотопляемая". Главную роль в этом сериале исполняет Глафира Тарханова.
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они ведь думают, что отжали по справедливости. то ихнее. чё там тупые каклы какие то законы, ограничения вводят по крыму? забудте - пора давно понять и простить.
а тут на тебе. можно сказать за пустяк! ни за что!!! ну ездила в крым - но он же наш!!! можно сказать по своей стране ездила, а тут на тебе... оказывается что в чужой садочок забрела))
вы вспомните ту шо с тарзаном того... её ведь тоже не пустили. тоже возмущалась - как так то? они просто не воспринимают украину серьёзно.
по этому это стадо быдла. что им законы?
Может пытается привлечь внимание к своей персоне, т.к. до этого об этой мордвянке мир даже не догадывался.
Это же Чубаров с Ислямовым громко заявляли, что они разработали механизм "идентификации каждого, кто проедет по "Крымскому" мосту". Но как заявили - так и заткнулись. Точно также, как про планы "диверсий на Керченской переправе", "крымско-татарский батальон" и "марш на Крым". Говорят много, дел никаких
Взагалі то я ,через нав'язливу , ідіотську рекламу , телевізор давно вже ,майже не дивлюся ,, ну крім спортивних передач хіба що , або про риболовлю , і то - інколи . А от дружина ******** запарєбрікові мильні серіали , в яких задіяна і Тарханова ,, нічого з цим не вдію , хоча й відмовляв її не раз .
Главную роль в этом сериале исполняет Глафира Тарханова.Источник: https://censor.net/ru/v3246175
Цензор,в чем хохмочка печатать фамилию задержанной,а в паспорте затирать?
Чудовий обмінний фонд буде.
А лицо на фотке замазано... Ну конечно, теперь никто не догадается кому это запрелили въезд.. Конспираторы хреновы!
Нех*й Шастать!!!
Тю. Можна сказати, шо вона постраждала безневинно. Бо мРазєйському акторові Федору Добронравову - "зірці" серіалу
"Свати""Скоти" - Зе після свого приходу до влади "вигриз" зняття заборони на в'їзд в Україну. Заборони, яку було накладено при "праклятам баригє Порахє". овьіьіе прутся до нас , нехай в засрашке їх іпет собака зла
в смысле гавно не тонет?
см. выше? так бы и знали что такое актрисо и есть
Вийшов фільм з пейзажами Криму - всіх хто потрапив у кадр пробити по базах - не перетинали наш кордон - в Миротворець та штамп у паспорт із забороною на в'їзд.
Звісно звичайних пенсіонерок навряд чи всіх переловимо але знакових осіб таких як актори, співаки, політики і т.і. можна поставити перед очевидним вибором