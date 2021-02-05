Лерос об отключении пророссийских каналов: Не верьте! Это очередной шкурняк. После победы Байдена Зеленский пытается отвести удар от Ермака. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Именно президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак вмешались в американские дела и это они должны нести персональную ответственность.
Об этом в своем видеоролике заявил исключенный из "СН" нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Зеленский неожиданно взялся за врагов Украины, открещиваясь от вмешательства Офиса Президента в выборы в США. Но я еще полгода назад заявил, что обнародование "пленок Байдена" было освячено именно в Офисе Президента. Более того Ермак постоянно контактировал с адвокатом Трампа Джулиани. ... А это видео тайной встречи Андрея Ермака с своетником Дональда Трампа, влиятельным лоббистом Брайаном Ланзой в Киеве. Это было время, когда команда Зеленского явно сделала ставку именно на Путина и Трампа, начав грязную кампанию против Байдена. Два года Зеленского все устраивало, но после победы Байдена Зеленский пытается замести следы и отвести удар от своего Ермака", - заявил Лерос.
"Мы провели расследование и выяснили, что основной организатор кампании против Байдена, господин Деркач при Зеленском очень хорошо себя чувствует. Он вместе с заместителем Ермака Олегом Татаровым контролирует главную монополию в энергетике, компанию "Энергоатом". Более того, именно эту монополию называют платой Зеленского за публикацию "пленок Байдена". Отдать такую стратегическую монополию не могли без согласования с Зеленским. Если господин Деркач делал свои пресс-конференции по "пленкам Байдена" не санкционировано с Офисом Президента. Зеленский сразу бы его снял с многомиллиардных потоков", - акцентировал Лерос.
"Именно Зеленский с Ермарком вмешались в американские дела. Это они должны нести персональную ответсвенность. Поэтому все их потуги сделать из себя патриотов выглядят жалко. Зеленского с Ермаком два года устраивало сливать Украину под Россию. Просто сейчас они чувствуют, что их задницы могут поджарить на сковороде. Поэтому не верьте! Это очередной шкурняк", - резюмировал Лерос.
"Сколько Зеленскому и Ермаку стоили "пленки Байдена"?
На примере только одной сделки мы увидели, как маржа 2,4 млрд грн осела у диверсантов страны агрессора.
Смотрите в выпуске.
Сразу после назначения господина Котина врио президента "Энергоатома", контроль за монополией начал осуществлять автор международного скандала - господин Деркач, назначив в руководящий состав компании своих людей.
Вице-президентами Энергоатома назначили:
Германа Галущенко, которого называют крестником Деркача и Якоба Хартмута, за которым тянется устойчивый кремлевский шлейф.
Еще одного давнего соратника Деркача Олега Бояринцева назначили руководить кадрами "Энергоатома",
а жену губернатора Киевской области Людмилу Володину назначили в "Энергоатом" исполнительным директором по правовому обеспечению.
Из-за этих махинаторов, ущерб "Энергоатома" за последние 7 месяцев составил 6-8 млрд грн.
Так куда делась прибыль компании, которая последние годы была прибыльной, спросите вы?
Прибыль перетекла к трейдерам олигархов.
Первое с чего начал "Энергоатом", после назначения на должность руководителя Котина и вице-президента Галущенко, это продавать электрическую энергию себе в убыток, причем от слова совсем.
"Энергоатом" продает электрическую энергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а трейдеры олигархов уже реализуют электрическую энергию конечным потребителям в разы дороже цены закупки у "Энергоатома".
Приведу вам пример:
Согласно уголовному делу НАБУ, 21 декабря 2020 вице-президент Якоб Хартмут лично реализовал электроэнергию по нерыночной цене, причинив ущерб "Энергоатому" около 2,4 млрд грн!!!
Только по этой схеме у государства украли 2,4 млрд грн!!!
Владимир Зеленский, как так может быть, что еще в сентябре 2020 г господина Деркача посольство США назвало агентом российских спецслужб, который поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами уже 10 лет, но вам это не помешало отдать ему курировать стратегическую атомную монополию?
Почему не созываете СНБО этим диверсантам страны агрессора, потому что схватите себя за хвост?" - заявил Лерос.
Пожалуйста, подождите...
Пока ермак, агент московии, который слил информацию про * вагнеровцев*возле янелоха оманского, все это пшик!
- наприклад, про 40% росту ВВП за 5 років - улітку 2019 було 4,6% росту ВВП, але уже в січні 2020 ВВП пішов у мінус - тобто ДО початку епідемії!
- чи про податок на виведений капітал - на другий день після зустрічі з Пінчука Зе сказав, що не вводитиме його.
- чи про деолігархізацію ... Тепер у Ахметова цілий свій прем'єр - при Янику такого не було навіть!
- чи про здешевлення комуналки... Зараз газ дешевший на світових ринках, ніж у 2019, а тарифи ВИЩІ!
Або давайте згадаємо низку питань, які Зе на стадіоні задавав Петі - тепер йому можна задати ці самі питання!!! Нічого ж не вирішилося!
І чим поїздка Зе в Оман краща за поїздку Петі на Мальдіви??? Чим кінобізнес Зе у рашці кращий за ліпецьку фабрику?
Ну і ще - мені потрібен президент-інтелектуал, щирий свідомий українець і моральний авторитет - Зе не є жодним!
Якщо на момент зміни влади у 2 кварталі 2019 були 4,6% росту ВВП, а у 4 кварталі - уже всього 1,5% росту, а на початку 2020 ВВП пішов у мінус (уперше з 2015!) - то про що це говорить?
Якщо промислове виробництво впало на 8,3%, то про що це говорить?
Якщо курс гривні менш, ніж за рік обвалився з 24 до 28,5 то про що це говорить?
Якщо в мінус пішли прямі іноземні інвестиції (це взагалі нонсенс, такого навіть у 2014 не було!), то про що це говорить?
А це ключові економічні показники! Проти цифр не попреш!
І я президентів міряю не тільки і не стільки за обіцянками, скільки за інтелектуальним та культурним рівнем, а також за тим, наскільки це справжні свідомі українці! І тому мій улюблений президент - інтелектуал Ющенко (як не дивно, при ньому ми і жили найбагатше в історії)!
Натомість у списку в 2019 був, приміром, чудовий економіст Новак із західною освітою. Сильно багато за нього проголосували? Менше 1%!
Та й у 1991 - чим треба було думати, щоб в один день 1 грудня одночасно проголосувати на референдумі за вихід з ссср і незалежність та обрати президентом не дисидента-інтелектуала Чорновола, а комуняку Кравчука...
А Зе - це той самий Кравчук, але молодший, це людина із совковим, а не західним мисленням, це не інтелектуал рівня Чорновола чи Вацалава Гавела. Також це не свідомий українець, він не одягає вишиванку за покликом душі і не цитує Шевченка без папірця...
Ось приклад ставлення до Зе від справжньої інтелектуалки:
https://www.youtube.com/watch?v=waVIwhM9oFQ
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/zabuzhko-porivnyala-novorichne-zvernennya-zelenskogo-z-jolkoyu-v-kremli.htm
https://www.radiosvoboda.org/a/30046290.html
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zhadan-pro-zelenskom-ljudina-prosto-nekompetentnij-vin-ne-rozumije-shcho-robit-1069557.html
При Ющенку було:
- стабільно 7-8% росту ВВП щороку (зараз ВВП в мінусі);
- рекордні 9-11 млрд. доларів іноземних інвестицій на рік (у 2019 було 3 млрд., у 2020 інвестицій нема - вони В МІНУСІ);
- середня зарплата в Україні близько 500 баксів, по Києву - майже 1000 баксів;
- у Ахметова забрали Криворіжсталь;
- ввели допомогу при народженні дитини і уже на початку 2005 року підняли мінімальну пенсію в 2,5 раза!
- про добробут свідчить те, що в 2007 продано 550 тис. нових машин, в 2008 - 620 тис. НОВИХ машин, а не блях! За 2019 і 2020 продано лише десь по 90 тис. нових машин, при Янику - десь 200-300 тис. щороку.
- культурне відродження - український дубляж в кіно, відбудовані палаци Батурина та Чигирина, створено Мистецький Арсенал...
Питання є???
І епідемія грипу була... Взагалі-то, грип H1N1 небезпечніший за Ковід, просто менш заразний - це не я кажу, це ВООЗ... А так, тоді за рік перехворіло 5,6 млн. осіб, 345 тис. - госпіталізовано.
І якось пережили епідемію БЕЗ ЛОКДАУНІВ, ЗУПИНКИ МЕТРО І ПОТЯГІВ! Карантин у школах був, маски носили, але економіку НЕ ЗУПИНЯЛИ! Мені особисто було комфортно...
І так, порівняйте Пєтін воєнний стан кінця 2018 і Зєлін весняний карантин, який ввели БЕЗ ОГОЛОШЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ, тобто не зовсім законно... У воєнний стан ви відчули хоч якісь обмеження????
Но как по мне, закрытие каналов стоит многих "рабиновичей", которых у соседей как гуана, одного "рабиновича" посадят - поставят другого.
Вывод: кукловодов этих "рабиновичей" надо таки на солце вытаскивать, на свет божий.
Ведь чьи-то денежные интересы этот "желудь" представляет, верно?
Вот пусть кукловоды и прествятся, покажут личико.
толку с закрытия каналов которые никто(кроме проФФесора Зеленского)не смотрел
Когда Деркача посадят??
Нет, это вряд ли.
Тогда он к соседям пойдет с обидою, оно того надо?
Хотя я х/з, может, это будет очередной победой на международной арене?
После военного переворота в Мьянме?
Обох треба у американську в язницю, коломойському приготуватись до екстрадиції, Пороха на президента