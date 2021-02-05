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ВР (28731) Лозинский Роман (36)

Предложение нардепа Лозинского не пускать в Раду работников NewsOne, 112 и Zik спровоцировало конфликт в сессионном зале. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В Верховной Раде едва не подрались из-за предложения не впускать в парламент работников NewsOne, 112 и Zik.

Как информирует  Цензор.НЕТ, депутат от партии "Голос" Роман Лозинский начал свое выступление с выпада в сторону депутатов ОПЗЖ. "Коллеги, вы слышали позавчера вонь в этом зале? А? Это подгорало у пророссийских народных депутатов, бывших регионалов, которых уже давным-давно не должно было быть в этом зале. Подгорало из-за того, что СНБО прикрыла помойки, которые занимались пропагандой - Zik, NewsOne, 112-й канал ", - сказал Лозинский.

После этих слов у трибуны стали собираться представители ОПЗЖ во главе с Олегом Волошиным. "Рашизм не должен проходить и на третий этаж нашего парламента, ведь то, что прикрыли грязные помойки российской пропаганды, они до сих пор поднимаются на третий этаж. До сих пор там работают так называемые журналисты, которые борются за "свободу слова", - добавил Лозинский.

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К этому моменту возле трибуны собралось уже несколько десятков депутатов, которые ожесточенно спорили и толкались. Лозинского это не остановило, и он продолжил. "Враждебная пропаганда не имеет ничего общего со свободой слова. Ибо помощь врагу во время войны - это мазохизм. Потому телемосты с" Расия 24 "- это подыгрывание врагу. Потому делать своими топспикерамы Портнова или Азарова, бежавших из нашей страны после революции Достоинства, это не свобода слова ", - заявил депутат.

"Сделали первый шаг - закрыли российские помойки пропаганды, должны сделать второй шаг - их в украинском парламенте не должно быть. Рашизм не пройдет", - подытожил Лозинский. Депутаты, которые собрались возле трибуны, еще немного поспорили между собой и по настоянию первого вицеспикера Руслана Стефанчук разошлись по местам.

 
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Топ комментарии
+50
Таксь. Прохід у ВР тільки по акредитації працівникам ЗМІ. Якщо канал припинив своє існування- то журналісти втратили статус представників ЗМІ. Висновок- гнати зікуїв в три шиї.
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05.02.2021 13:25
+46
За ці лейбли на мікрофонах треба бити морди.
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05.02.2021 13:24
+39
А чого не наголошуєте про те, що з числа "депутатов, которые ожесточенно спорили и толкались" з ворожого боку були зажопи, а з нашого - виключно представники Європейської Солідарності та Голосу? Чого не кажете, що матьківщина, замайбах - "в нейтралітеті"; а слуги уродів - не вийшли захищати Лозинського?
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05.02.2021 13:29
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Лозинский красава, молодец.
Место ОПЗЖопки в Ростове.
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06.02.2021 00:43 Ответить
Маладца! Так тримати! Давити рашистську гедоту.
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06.02.2021 11:31 Ответить
депутат прав. если более не существует каналов то не существует и журналистов этих каналов! кого они сейчас представляют? получается никого..... пусть устраиваются на работу в другие зми , получают аккредитацию и потом приходят! а так кто они? сбитые летчики? свободные фрилансеры? а вот йух вам ребята , это тогда любого сетевого блогера надо в парламент пускать....балкон обвалится!
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06.02.2021 13:10 Ответить
Меня улыбнул герой-махач Кива)))) До олигофрена походу начало доходить, что не на ту лошадку поставил, не рвётся в бой, как прежде))))
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06.02.2021 18:22 Ответить
Треба йти далі, негайно прийняти закон " Про колабораціонізм " і бити по бізнесу ворога, судити , і садити..! Захищатися, бо під маркою захисту свободи слова, населення від росту тарифів, пандемію, будуть збурювати народ і виводити на вулиці, перекривати вулиці...?!
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07.02.2021 04:07 Ответить
опжз считают что выбрались из грязи в князи ,но невечны князи вечна грязь.
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07.02.2021 09:57 Ответить
чаму прарасейскі злачынец ківа яшчэ не ў вязьніцы?! чаму гэтая крымінальная руская малпа быкуе ва украінскам парляменце?!
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07.02.2021 17:55 Ответить
Нічого спільного ці пропоганд...они з журналістикою не мають. Нема чого їм робити у ВР.
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08.02.2021 09:02 Ответить
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