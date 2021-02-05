Предложение нардепа Лозинского не пускать в Раду работников NewsOne, 112 и Zik спровоцировало конфликт в сессионном зале. ВИДЕО

В Верховной Раде едва не подрались из-за предложения не впускать в парламент работников NewsOne, 112 и Zik.

Как информирует Цензор.НЕТ, депутат от партии "Голос" Роман Лозинский начал свое выступление с выпада в сторону депутатов ОПЗЖ. "Коллеги, вы слышали позавчера вонь в этом зале? А? Это подгорало у пророссийских народных депутатов, бывших регионалов, которых уже давным-давно не должно было быть в этом зале. Подгорало из-за того, что СНБО прикрыла помойки, которые занимались пропагандой - Zik, NewsOne, 112-й канал ", - сказал Лозинский.

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После этих слов у трибуны стали собираться представители ОПЗЖ во главе с Олегом Волошиным. "Рашизм не должен проходить и на третий этаж нашего парламента, ведь то, что прикрыли грязные помойки российской пропаганды, они до сих пор поднимаются на третий этаж. До сих пор там работают так называемые журналисты, которые борются за "свободу слова", - добавил Лозинский.

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К этому моменту возле трибуны собралось уже несколько десятков депутатов, которые ожесточенно спорили и толкались. Лозинского это не остановило, и он продолжил. "Враждебная пропаганда не имеет ничего общего со свободой слова. Ибо помощь врагу во время войны - это мазохизм. Потому телемосты с" Расия 24 "- это подыгрывание врагу. Потому делать своими топспикерамы Портнова или Азарова, бежавших из нашей страны после революции Достоинства, это не свобода слова ", - заявил депутат.

"Сделали первый шаг - закрыли российские помойки пропаганды, должны сделать второй шаг - их в украинском парламенте не должно быть. Рашизм не пройдет", - подытожил Лозинский. Депутаты, которые собрались возле трибуны, еще немного поспорили между собой и по настоянию первого вицеспикера Руслана Стефанчук разошлись по местам.