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В Москве заглох автозак с арестованными участниками митингов. Они помогли полиции и подтолкнули его. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Российские силовики заставили арестованных на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального толкать свой автозак, который заглох посреди дороги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Новая газета" в Twitter.

"Спецприемник в Егорьевске (137 км от Москвы) заполнен, сообщает арестованный автор "Новой" Никита Гирин. Из 25 человек в одном автозаке под арест смогли принять только пятерых. При этом вчера арестованным пришлось самим толкать автозак, чтобы выехать из суда - он заглох", - сказано в сообщении.

У пользователей соцсети такое поведение задержанных вызвало, мягко говоря, недоумение. Приводим некоторые комментарии:

В Москве заглох автозак с арестованными участниками митингов. Они помогли полиции и подтолкнули его 01
В Москве заглох автозак с арестованными участниками митингов. Они помогли полиции и подтолкнули его 02
В Москве заглох автозак с арестованными участниками митингов. Они помогли полиции и подтолкнули его 03
В Москве заглох автозак с арестованными участниками митингов. Они помогли полиции и подтолкнули его 04
В Москве заглох автозак с арестованными участниками митингов. Они помогли полиции и подтолкнули его 05
В Москве заглох автозак с арестованными участниками митингов. Они помогли полиции и подтолкнули его 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В центре Москвы и Санкт-Петербурга жестко задерживают собравшихся сторонников Навального. ВИДЕО

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил политика Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев, заменив ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". После этого соратники Навального объявили об акциях в Москве и Петербурге. Против них выставили множество силовиков, которые применяли силу при задержаниях. 
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Топ комментарии
+86
Протесты в РФ: арестованных на акциях в поддержку Навального заставили толкать заглохший автозак - Цензор.НЕТ 8288
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05.02.2021 13:35
+75
1870г - 2020г. У казламордых ничего не поменялось!Протесты в РФ: арестованных на акциях в поддержку Навального заставили толкать заглохший автозак - Цензор.НЕТ 7614
Протесты в РФ: арестованных на акциях в поддержку Навального заставили толкать заглохший автозак - Цензор.НЕТ 5153
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05.02.2021 13:30
+69
Адіннарот!!!!
Протесты в РФ: арестованных на акциях в поддержку Навального заставили толкать заглохший автозак - Цензор.НЕТ 2406
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05.02.2021 13:35
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Рабское мышление.Можно и омоновский сартир почистить.Потом закурить
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05.02.2021 19:20 Ответить
Как в старой песне"ну,что сказать,ну что сказать,устроены так люди"(С)РАБЫ!!!
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05.02.2021 19:48 Ответить
Завтра скажут каждому прийти на центральную площадь со своей веревкой и табуретом на екзекуцию. И придут

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05.02.2021 20:45 Ответить
В нас не краще,раб рабом поганяе,продажний хохол пхав би автозак аж до Сiзо...
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06.02.2021 04:18 Ответить
О вас и статья эта и видио. А в Украине и было и есть совсем на оборот.
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07.02.2021 15:20 Ответить
И на бензин ещё скинулись, не сомневаюсь
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05.02.2021 20:47 Ответить
ахахах...и на сигареты, еще и в магаз сгонять)))
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05.02.2021 21:04 Ответить
картина маслом бурлаки на волге.
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05.02.2021 21:28 Ответить
Новый способ самообслуживания.
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05.02.2021 21:35 Ответить
исконные холопы, смерды
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05.02.2021 21:39 Ответить
Станут на колени и бунтуют и бунтуют !
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05.02.2021 22:10 Ответить
А ведь подлецы знают, что бунтовать нельзя! Непобедимый бунтарский дух расейцев!
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06.02.2021 11:10 Ответить
Жарт про те, що кацапи зі своєю пляшкою для присідання ходять на мітинги, вже, мабуть, був?
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05.02.2021 22:44 Ответить
Нащадки бурлаків з Волги з картини Рєпіна.Ні самоповаги ні достоїнства.Ще й рвуться рятувати всесвіт.
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05.02.2021 22:45 Ответить
Как говорил классик они ненавидят любое прявление свободы.
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05.02.2021 23:22 Ответить
Когда они превратились в рабов трудно сказать. Наполеон был поражен с каким остервенением казламордые защищали свое крепостное бытие. А может они и никогда небыли людьми и представляют из себя параллельную ветвь гомо сапиенс.
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05.02.2021 23:20 Ответить
Это еще не все. В следующий раз им раздадут ментовские дубинки чтобы они сами себя оттр@хали в сраку. И они все сделают. Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак - Цензор.НЕТ 4013
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06.02.2021 00:10 Ответить
сюррр
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06.02.2021 00:22 Ответить
Рабы.
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06.02.2021 00:29 Ответить
кацапы - далпаепы и рабы))))
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06.02.2021 01:42 Ответить
Їхньой свободи катафалк це погрібальний,
Дарма повернувсь ти в Моцкву, Навальний.
Бо воля дівка там чужа ,не наречена,
Не звабить жодного вона, хіба чечена.
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06.02.2021 08:09 Ответить
"Ей, ухнєм!" - руська бурлацька пісня.
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06.02.2021 08:54 Ответить
Ну и правильно! Нельзя задерживаться автозаку и заставлять следующую партию ждать . В 1937 году они так же толкали автозаки, чтобы расстрельные команды не простаивали. Страна "свободных людей", епти !
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06.02.2021 08:58 Ответить
Зі свого дитинства пам'ятаю, що у фільмах і книжках про війну радянські військовополонені використовували найменший шанс щоб втекти з полону, а зараз, схоже, якісь не правильні фільми про дідів знімають на Росії, нічому вони не вчать підростаюче покоління крім відданості вождю. Навіть не знаю - радіти цьому чи сумувати?
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06.02.2021 11:15 Ответить
придут ко входу в усадьбу барина, станут на колени и давай хлестать себя плетями по спине до потери сознания. и всё требуют и требуют, бастуют и бастуют пока барин собак не спустит, да казачки нагайками по спинам градус протеста не поднимут.
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06.02.2021 11:25 Ответить
Даже и не знаю... Но вообще - отличная метафора для объяснения что есть такое расия.
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06.02.2021 14:37 Ответить
Точно в цель, https://isralove.org/load/8-1-0-316
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07.02.2021 13:24 Ответить
https://isralove.org/load/8-1-0-316
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07.02.2021 13:24 Ответить
,😱🤦🤔🙄🐑🐑👁️
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07.02.2021 11:17 Ответить
Конченные рабы
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07.02.2021 13:21 Ответить
Господь жги,на рассии ничего не исправить!
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07.02.2021 14:01 Ответить
Штовхають автозак щоб той довіз їх туди де садять на пляшку.
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08.02.2021 10:55 Ответить
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