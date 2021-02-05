В Москве заглох автозак с арестованными участниками митингов. Они помогли полиции и подтолкнули его. ВИДЕО

Российские силовики заставили арестованных на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального толкать свой автозак, который заглох посреди дороги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Новая газета" в Twitter.

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"Спецприемник в Егорьевске (137 км от Москвы) заполнен, сообщает арестованный автор "Новой" Никита Гирин. Из 25 человек в одном автозаке под арест смогли принять только пятерых. При этом вчера арестованным пришлось самим толкать автозак, чтобы выехать из суда - он заглох", - сказано в сообщении.

У пользователей соцсети такое поведение задержанных вызвало, мягко говоря, недоумение. Приводим некоторые комментарии:













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Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил политика Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев, заменив ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". После этого соратники Навального объявили об акциях в Москве и Петербурге. Против них выставили множество силовиков, которые применяли силу при задержаниях.