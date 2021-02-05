С воином 503-го ОБМП Дмитрием Власенко, погибшим в зоне ООС от пули снайпера наемников РФ, простились на Николаевщине. ВИДЕО

Вчера, 4 февраля, в селе Грушевка Первомайского района Николаевской области состоялось прощание с Дмитрием Леонидовичем Власенко, 1982 года рождения, старшим матросом, старшим стрелком 2-го десантно-штурмового отделения 2-го десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты 503-го отдельного батальона морской пехоты ВМС ВС Украины.

Об этом говорится в материале издания Суспільне.Миколаїв, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Четвертого февраля в селе Грушевка Первомайского района Николаевской области друзья, родные, побратимы попрощались с морским пехотинцем Дмитрием Власенко. Среди них военнослужащий Виталий Алексеев.

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"Я Дмитрия знал два месяца. Очень хороший человек, отважный. Всегда был предан своему делу. Очень любил Украину. Мы будем за ним скучать", - сказал Виталий Алексеев.

В 2017 году Дмитрий Власенко пришел служить в 503-й отдельный батальон морской пехоты. Неоднократно принимал участие в ООС. Делал небольшую паузу, однако в 2020 подписал новый контракт", - отмечается в сообщении.