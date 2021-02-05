С воином 503-го ОБМП Дмитрием Власенко, погибшим в зоне ООС от пули снайпера наемников РФ, простились на Николаевщине. ВИДЕО
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Вчера, 4 февраля, в селе Грушевка Первомайского района Николаевской области состоялось прощание с Дмитрием Леонидовичем Власенко, 1982 года рождения, старшим матросом, старшим стрелком 2-го десантно-штурмового отделения 2-го десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты 503-го отдельного батальона морской пехоты ВМС ВС Украины.
Об этом говорится в материале издания Суспільне.Миколаїв, сообщает Цензор.НЕТ.
"Четвертого февраля в селе Грушевка Первомайского района Николаевской области друзья, родные, побратимы попрощались с морским пехотинцем Дмитрием Власенко. Среди них военнослужащий Виталий Алексеев.
"Я Дмитрия знал два месяца. Очень хороший человек, отважный. Всегда был предан своему делу. Очень любил Украину. Мы будем за ним скучать", - сказал Виталий Алексеев.
В 2017 году Дмитрий Власенко пришел служить в 503-й отдельный батальон морской пехоты. Неоднократно принимал участие в ООС. Делал небольшую паузу, однако в 2020 подписал новый контракт", - отмечается в сообщении.
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