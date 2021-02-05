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"Зе! Санкции": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят закрытие каналов Медведчука

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В пятницу, 5 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят введение санкций против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака и аннулирование лицензий каналам "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы: почему из эфира исчезли телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, выиграет ли Украина в информационной войне с Россией, почему именно сейчас власти ввели санкции против гражданина Украины?

Гости студии:

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины; Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО; Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины; Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины; Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994); Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013); Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016); Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Олег Волошин, народный депутат, фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Никита Потураев, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики; Андрей Парубий, народный депутат, "Европейская солидарность", спикер Верховной Рады Украины (2016-2019); Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь", председатель Комитета ВРУ по вопросам свободы слова; Андрей Билецкий, лидер партии " Национальный корпус".

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издание "Гордон"; Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua"; Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ"; Татьяна Даниленко, журналист; Диана Панченко, ведущая телеканала NewsOne; Олесь Доний, политический и общественный деятель, народный депутат Украины (VI и VII созывов).

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+5
наконец-то старцы из опзжопы смогут высказаться на бла-бла шоу Савика)
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05.02.2021 15:01
+5
Шустер не журналист и никогда им не был,он просто Ольга ********* без юбки "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 495 "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 495
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05.02.2021 15:25
+4
Senator S 01a656ec. Одноклассники,Вконтакте,Яндекс и прочие Мавзолейное дерьмо запретил Порошенко.
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05.02.2021 16:10
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наконец-то старцы из опзжопы смогут высказаться на бла-бла шоу Савика)
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05.02.2021 15:01 Ответить
Не факт. Это смотря кто и сколько Савику отслюнявит. Он же чэстный журналист "Зе! Санкции": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят закрытие каналов Медведчука - Цензор.НЕТ 5453
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05.02.2021 15:04 Ответить
Савику они башляют регулярно,он их любит.
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05.02.2021 15:07 Ответить
Одноклассники,Вконтакте,Яндекс и прочие Мавзолейное дерьмо запретил Зеленский еще в мае 2020 года "Зе! Санкции": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят закрытие каналов Медведчука - Цензор.НЕТ 9179поплачь Шустер..
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05.02.2021 15:03 Ответить
Senator S 01a656ec. Одноклассники,Вконтакте,Яндекс и прочие Мавзолейное дерьмо запретил Порошенко.
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05.02.2021 16:10 Ответить
Нє фрітє....
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06.02.2021 00:06 Ответить
и шо сегодня будет, рабиновичи в говно изойдут
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05.02.2021 15:04 Ответить
"Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 9806 "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 2161
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05.02.2021 15:07 Ответить
Не хвилюйтесь, чого-чого, а гімна у рапіновича вистачить на всіх.
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06.02.2021 00:08 Ответить
Що там обговорювати?
Маріонеточний режим вкотре продемонстрував свою боязнь правди.
Навіть якщо не буде імпічменту, наступним президентом буде Медведчук або Бойко. Більшість в Раді буде за ОПЗЖ.
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05.02.2021 15:09 Ответить
В вашій дурці галоперідол закінчився?
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05.02.2021 15:11 Ответить
10 февраля 1984 года Харьковский областной Суд приговорил Вадима Рабиновича к 14 года тюрьмы за особо крупные хищения в особо крупных размерах...,Круче дважды не судимого шапкокрада Индюковича....Каким образом этот негодяй стал дупутатом с такой репутацией дерьма...Удивительно.. "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 4762
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05.02.2021 15:09 Ответить
Виборці,які ностальгують за ковбасою по 2,20,за якимось дивним збігом обставин ********** гівно.
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05.02.2021 15:13 Ответить
тю, двіччі несудимий і Президентом став...
А як такий же махінатор Ляшко став депутатом, і навіть в Президенти балотувався, став третім...
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05.02.2021 15:14 Ответить
Рабинович тоже дважды не судимый...в январе 1980 года его арестовали и тоже за особо крупные кражи.. "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 5284
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05.02.2021 15:19 Ответить
тоді овощ - триччі несудимий: після другої ходки вже контора його відмазала за згвалтування
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05.02.2021 15:22 Ответить
Индюкович чемпион... "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 5792
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05.02.2021 15:23 Ответить
скорее, Евнуховича...
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05.02.2021 16:53 Ответить
Вот как надо было Савику угадать с каналом, когда снова присунулся сюда. Не каждый умеет такое. Кстати, а на каком он вещает?
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05.02.2021 15:21 Ответить
Шустер не журналист и никогда им не был,он просто Ольга ********* без юбки "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 495 "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 495
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05.02.2021 15:25 Ответить
Душимо спамом брехливого воністо-подлякового бота Незнайка c54f1189
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05.02.2021 15:30 Ответить
І правильно зробив, але пізно.
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05.02.2021 16:25 Ответить
буде шустрий наїзжати на Пороха, мовляв, в 2015-му закрив його програму. Хоча, насправді, її закрив беня; а сам шустрий не зміг знайти нового контракту на роботу; і, як іноземець, через 90 днів мусів виїхати з України на 90 днів. Такі закони....
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05.02.2021 15:28 Ответить
от, типова брехня подлякового бота. То не телеканал, а ютуб-канал, причому самого шустрого! Який не зміг реклами назбирати не те що для оплати праці персоналу, а й для оренди студії!
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05.02.2021 16:03 Ответить
Нацрада по телебаченню та радіомовленню багато чого закрила...наприклад рюскій мір Мавзолєйний "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 593
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05.02.2021 15:31 Ответить
Каналы не мертвечука а Козака !
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05.02.2021 15:32 Ответить
О,шуфрич. Морда ещё не набита?
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05.02.2021 15:38 Ответить
Ведведчук с помощью рейдерского захвата отжал партию регионов у Ахметова,причем внаглую...Ринат Леонидович біль финансистом и организатьором єтой партии с дня ее основания,но Ведмедчук 15 лет просидев в берлоге вілез на поверхность... "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 838наверно Оксана Марченко дала миллиард долларов..на развитие бизнеса...сам то он нищеброд под юбкой жены... "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 838
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05.02.2021 15:41 Ответить
Каналы Ахметова тоже надо закрыть! Ахметов в русской мафии и завербован был Россией еще при КГБ. Он Януковича с руки вскормил и все эти партии регионов. Все его помойки тоже закрыть и его арестовать и все отжатое им у государства обратно вернуть в гос власть! Он незаконно отжал гос предприятия! И затем государство должно снизить все накрутки тарифов, что он завысил в 300 раз. В нормальной стране хочется жить!!!
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05.02.2021 16:05 Ответить
Зараз на мураєвському наш-гав плачуться : рятуйте на нас нападають!!! А чому не прийшли до приміщення каналу ICTV чи інших?Не потрібно займатись антиукраїнськими висерами і буде вам щастя.В он-лайні гавкає великий діяч- щур Литвин і ригоміністр Семиноженко. А ось Олена Сотник даремно намагається цим ведучим щось втовкмачити.
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05.02.2021 16:26 Ответить
#ZIK #НовиниZIKLIVE | Закриття телеканалів ZIK, "112 Україна" та NEWSONE | 05.02.21

Зараз дивляться: 784 "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 3490 "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 8141 "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 3340

це вже дно,чи ще не дно,панове?
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05.02.2021 19:48 Ответить
Звернення народного депутата України Тараса Козака до Дарини Каленюк щодо поширеної їй інформації про його нібито зв'язки з " Л/ДНР""Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 5258 "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 7237 "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 9275
Юрист, "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 943 виконавчий директор та член правління Центру протидії корупції Дар'я Каленюк у своєму блозі на сторінках інтернет-ЗМІ "Українська правда" 4 лютого опублікувала статтю "Тарас Козак пов'язаний із "ЛНР/ДНР" через свій кіпрський офшор від 2014 року".
З огляду на це, користуючись визначеним ст. 277 ЦК України правом на відповідь, зазначу таке.
Наведена в статті інформація про мій так званий "зв'язок із Л/ДНР" не відповідає дійсності (неправдивий) і порушує мої особисті немайнові права тим, що бездоказово звинувачує мене в протиправних діях, за які законодавством України встановлено кримінальну відповідальність. Водночас ця інформація є неоднозначною та маніпулятивною внаслідок спотворення автором фактів та обставин.
Поширення представником Центру протидії корупції цинічної брехні про мене організовано Службою безпеки України на замовлення чинної влади з метою дискредитації мене "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 943 "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 7526 як народного депутата й опозиційної політичної сили, яку підтримує значна частина українських виборців.
Домисли кишенькової маріонетки СБУ Каленюк ображають мої честь "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 2507 , гідність "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 943 і ділову репутацію "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 943 як державного діяча "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 9487 . Тому вимагаю від автора наклепницької статті припинити "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 4312 замовне поширення завідомо неправдивої та образливої інформації щодо мене.
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05.02.2021 19:51 Ответить
це ЕПІЧНО!!
у об"єднаному ефірі трьох порноканалів МЕДВЕДЧУКА з'явилась бл..дь з комуністичною символікою на стрінгах- Симоненко "Зе!Санкції": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять закриття каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 6121
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05.02.2021 19:54 Ответить
Бутусов, роби стенограму того, що ти бачив!
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05.02.2021 23:55 Ответить
 
 