"Зе! Санкции": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят закрытие каналов Медведчука
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В пятницу, 5 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят введение санкций против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака и аннулирование лицензий каналам "112 Украина", ZIK и NewsOne.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы: почему из эфира исчезли телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne, выиграет ли Украина в информационной войне с Россией, почему именно сейчас власти ввели санкции против гражданина Украины?
Гости студии:
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины; Алексей Резников, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО; Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины; Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины; Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994); Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013); Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016); Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Олег Волошин, народный депутат, фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"; Никита Потураев, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики; Андрей Парубий, народный депутат, "Европейская солидарность", спикер Верховной Рады Украины (2016-2019); Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь", председатель Комитета ВРУ по вопросам свободы слова; Андрей Билецкий, лидер партии " Национальный корпус".
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издание "Гордон"; Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua"; Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ"; Татьяна Даниленко, журналист; Диана Панченко, ведущая телеканала NewsOne; Олесь Доний, политический и общественный деятель, народный депутат Украины (VI и VII созывов).
Пожалуйста, подождите...
Маріонеточний режим вкотре продемонстрував свою боязнь правди.
Навіть якщо не буде імпічменту, наступним президентом буде Медведчук або Бойко. Більшість в Раді буде за ОПЗЖ.
А як такий же махінатор Ляшко став депутатом, і навіть в Президенти балотувався, став третім...
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це вже дно,чи ще не дно,панове?
Юрист, виконавчий директор та член правління Центру протидії корупції Дар'я Каленюк у своєму блозі на сторінках інтернет-ЗМІ "Українська правда" 4 лютого опублікувала статтю "Тарас Козак пов'язаний із "ЛНР/ДНР" через свій кіпрський офшор від 2014 року".
З огляду на це, користуючись визначеним ст. 277 ЦК України правом на відповідь, зазначу таке.
Наведена в статті інформація про мій так званий "зв'язок із Л/ДНР" не відповідає дійсності (неправдивий) і порушує мої особисті немайнові права тим, що бездоказово звинувачує мене в протиправних діях, за які законодавством України встановлено кримінальну відповідальність. Водночас ця інформація є неоднозначною та маніпулятивною внаслідок спотворення автором фактів та обставин.
Поширення представником Центру протидії корупції цинічної брехні про мене організовано Службою безпеки України на замовлення чинної влади з метою дискредитації мене як народного депутата й опозиційної політичної сили, яку підтримує значна частина українських виборців.
Домисли кишенькової маріонетки СБУ Каленюк ображають мої честь , гідність і ділову репутацію як державного діяча . Тому вимагаю від автора наклепницької статті припинити замовне поширення завідомо неправдивої та образливої інформації щодо мене.
у об"єднаному ефірі трьох порноканалів МЕДВЕДЧУКА з'явилась бл..дь з комуністичною символікою на стрінгах- Симоненко