В 2020 году киберполиция провела 10 международных операций по разоблачению хакерских группировок. ВИДЕО

Хакерские группировки нанесли ущерб странам Евросоюза, Великобритании и США на более 300 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом шла речь во время рабочего совещания по подведению итогов работы Департамента киберполиции в 2020 году.

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Участие в совещании принял первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины Евгений Коваль и руководитель Департамента киберполиции Александр Гринчак.

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"Результат, который заслуживает отдельного внимания, - в течение прошлого года киберполиции, впервые за историю ее существования, задокументировано две преступные организации. Участники одной из них наладили каналы распространения психотропных вещественных через Интернет, участники другой - специализировались на рубеже электронных систем путем брутфорсом и сбывали продукты излома в DarkNet ", - сообщил первый заместитель Председателя Нацполиции.

"Мы успешно раскрываем и предупреждаем преступления, связанные с онлайн-мошенничеством, кражами денег с банковских счетов граждан, распространением компьютерных вирусов, похищением хакерами конференционной информации, онлайн-торговлей наркотиками. Мы противодействуем пиратству и распространению незаконного контента. Отдельное направление нашей работы - информирование населения о киберугрозах и предоставление практических рекомендаций по кибергигиене", - добавил Гринчак.

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Также руководитель киберполиции отметил, что с целью предоставления качественной помощи гражданам, пострадавшим от киберпреступников была открыта бесплатная телефонная линия поддержки.

Всего втечение 2020 года были задержаны 326 человек онлайн-мошенников, которые обманули более 26 тысяч граждан. Пострадавшим обеспечено возмещение почти 190 млн гривен. Благодаря усилиям правоохранительных органов в 2020 спасены 47 детей и арестовали 13 человек, причастных к созданию и распространению порнографического контента с участием детей. Пресечены 62 факта нарушения интеллектуальных прав.