Одесситы пикетировали полицию, требуя наказать обидчиков животных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Общество
Более 100 жителей Одессы пикетировали здание ГУ Нацполиции. Они требовали расследовать случаи жестокого обращения с животными.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"В течение последних месяцев мы зафиксировали ряд фактов, связанных с жестоким обращением с животными: отравление, избиения, убийства. Люди вызвали полицейских, которые приезжали на места происшествий, фиксировали факты. Но не видим результативности расследований. Так недавно, в частности, в селах Доброалександровка, Шомполы, где в собак стреляли, били их. Знаем, что начато производство разве что по событиям в Холодной Балке, где пьяный житель избил соседского пса Маркуса, который якобы подушил его кур", - отметила волонтер ОО "Animal SOS Одесса" Яна Титаренко.
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Участники акции держали в руках плакаты с надписями "Полиция, защиты животных", "С жестокости к животным начинаются издевательства над людьми". Они требовали тщательного расследования и наказания для изуверов, которые убивают и калечат животных.
В числе собравшихся были представители различных зоозащитных организаций и групп, в частности, "Открытые клетки", "Закон природы", Animal SOS Odessa, "Собачий патруль. Одесса", "Кот и пес" и т. д. Также к общественникам присоединились волонтеры и обычные горожане.
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Письменное обращение участников акции переданы для реагирования руководству одесской полиции.
Пожалуйста, подождите...
не байдужі
А по теоремі Коуза народ сам починає ліквідовувати те, що сере, так що то абсолютно рацвональний цивіліхований процес самоурівноважування.
Сначала расстреливаем на месте тех людей. что бросают мусор мимо урны, окурки на ходу из машины, мама, чьи маленькие дети писают и какают на газонах. А как только с этим будет наведен ПОЛНЫЙ порядок и кроме собачьего говна на улицах, полях, вдоль дорог и в лесах другого мусора не будет, а будет чисто, как в Сингапуре, так немедленно займёмся собачниками.
Тогда давайте сначала штрафовать за окурки, пачки из под сигарет, пробки от пива, стаканчики от кофе, памперсы и прокладки в лесу. Поверьте на слово - собаку в лесу с поводка не спускаешь, пока далеко в лес не зайдёшь, чтобы лапу о разбитое стекло не поранила или какую ни будь гадость не сожрала.
будь-ласка
У 2008 році (тобто 12 років назад!!!!!) в Швейцарії вступив в силу дуже прогресивний закон про права тварин: тепер їх інтереси враховуються в суді при розділі майна у разі розлучення власників. Якщо чотириногий отримав травму з вини людини-тварини, суддя може зобов'язати оплатити лікування у ветеринара, навіть якщо ці витрати перевищують вартість тварини. Домашніх вихованців заборонено конфіскувати в рахунок сплати боргу. Якщо людина знайде домашню тварину, він зобов'язаний організувати пошук його господаря і проінформувати компетентні органи. Після закінчення двох місяців пошуку тварина стає власністю особи, що його знайшла.
В окремих регіонах Швейцарії з 2007 року працюють адвокати тварин.
Також непогано щоб і департамент по захисту тварин зявився. І закон про прибирання за своєю твариною. АЛЕ!!! Давайте визначимо з якої тварини починати. Якщо ваша дочка сере на газоні - не хочете сплатити?
Або Ви "шоколадна корона" обісралися?
Якщо сере корова або коза?
Давайте діяти у законодавчому полі, а не підміняти собою закони.
На сьогодні власники тварин (будь-то коза або собака) не зобовязані прибирати.
Так зрозуміло?
по-друге - я собачок створив?
по-третє - кіз або коней теж за гівно треба віразати?
Перелічте, шоколдна корона, які саме тварини на Вашу думку перші мають бути знищені, бо серуть там, де Бог їм дозволив!
Вам кажуть, що у Європі є конкретні закони, а не ті що Ви вагадуєте.
Права тварин захищені. Кого або що ввжати твариною теж визначено.
Як і хто має збирати гівно за конякою або кішкою - теж.
Не морочте голову
Але здається на те, що Ви просто хочете прівняти єврея з твариною
То так і кажіть
У той же час неможливо дитині стати на траву у центрі Києва, щоб не вступити у собаче лайно.
В Україні 99 відсотків власників собак щодня порушують правила їх утримання. За вуличних собак я навіть не згадую. Комфортне життя родин з дітьми має бути у пріоритеті, а на істерики зоошизи треба класти.
Есть БРОДЯЧИЕ собаки, которые стали такими, как правило по двум причинам. 1. Умер (на долго попал в больницу) последний хозяин и собака осталась без дома. Власть так подняла тарифы и отпустила цены, что старик уже не смог содержать свою собаку.
Вот бродячие действительно не подконтрольны.
Почему полицию? Пускай эти мудаки идут пикетируют мясокомбинат и птицефабрику.
Тварини не можуть відповідати де вони серуть. Вибачте за хранцузський.
Ви якщо зробили приватний газон - то обгородіть його, щоб не заходили туди не бажані для вас обєкти.
А знаки, що ви там понавстромляли - в сраку собі. Ви не розумієте що собаки знаків не читають?
Вас обурюють власники тварин - і ви їх готові дрючками фігачити за гівно?
А якщо всі почнуть ваших дітей фігачити за обгортки і різний інший пластик, що взагалі не розкладється?
І ще до загалу:
"По сведениям «Радио Свобода», движение догхантеров, которые через соцсети договаривались об организации облав на бродячих собак, впервые возникло в России в 2006 году, одним из его идеологов был профессор, заведующий кафедрой социальной работы и социального управления московского РГУТиС, доктор философских наук Владислав Добрынин, выступавший в сети под ником «Пожилой велосипедист»"
їм тут потрібен рузькій мір - "сикать и гадить в лицо"
Фото №2 старая тетка в рыжей дубленке с кожаной сумочкой
Фото №3 брюнетка в сером пальто с внушительной кожаной сумкой
Человек, считающий что перерезать глотку трем-четырем баранам, снять с него шкуру и сделать из нее дубленку, это нормально и правильно, пришел защищать права животных!
Просто праздник ханжества и лицемерия!
Так ты и нацистов назови гуманитариями: они ведь не живых людей в крематории отправляли, а трупы из газовых камер сжигали!
Цікаво, за кого звільнені від всіх несправедливостей тварини голосуватимуть?
муйню не пиши - за ці роки в Україні во всіх містах познищували собак прахфєсор, треба в Україні жити щоб це знати.
Тварини це показник як люди відносяться до інших людей - як що вбивають тварин, то і життя людей для них мало що варте.
Згадуємо тисячі випадків наїздів автівок на пішоходних переходах з летальним кінцем в Україні
Людям (поліції) треба міняти моральні настанови і розуміти як що людина труїть собак сьогодні, то що йому буде заважати отруіти сусіда який гучно слухає музику кожен день.
Если в селе кот или собака шото задушила ее убивают сразу...это закон....если кот залез на стол и украл ему могут запросто рубануть хвост....это тоже норма...
Сейчас все начинает смешиваться...законы села и городская любовь жителей города к животным построивших дома в селе...
Короче ждем автобуса на ст.Вапнярка в 90-х... Время 4 часа утра....вдруг на станцию заезжает ГАЗ-53 и в нем охотники...и сразу на станции начинают отстрелливать бродячих собак никого не предупреждая....баба с коляской и с ребенком лет примерно 5-6 орет..."Ви шо подуріли?!!..шо ви робите?!" ...другие бабы тоже орут "рота закрий ..в нормального хазяїна собака на цепу сидить!! "...малій ревет "собачку убили !!!!...ей больно ...там кровь ..."...
Жучек собрали..кинули в газон и увезли... Моя тоже возмущалась...и орала "Попереджати треба...!!!"
фу, быдлота!
Треба знищувати, як песиків, так й маніяків.
хотя теперь отребья везде хватает, что видно по комментам...