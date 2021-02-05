Одесситы пикетировали полицию, требуя наказать обидчиков животных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Более 100 жителей Одессы пикетировали здание ГУ Нацполиции. Они требовали расследовать случаи жестокого обращения с животными.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"В течение последних месяцев мы зафиксировали ряд фактов, связанных с жестоким обращением с животными: отравление, избиения, убийства. Люди вызвали полицейских, которые приезжали на места происшествий, фиксировали факты. Но не видим результативности расследований. Так недавно, в частности, в селах Доброалександровка, Шомполы, где в собак стреляли, били их. Знаем, что начато производство разве что по событиям в Холодной Балке, где пьяный житель избил соседского пса Маркуса, который якобы подушил его кур", - отметила волонтер ОО "Animal SOS Одесса" Яна Титаренко.

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Участники акции держали в руках плакаты с надписями "Полиция, защиты животных", "С жестокости к животным начинаются издевательства над людьми". Они требовали тщательного расследования и наказания для изуверов, которые убивают и калечат животных.

В числе собравшихся были представители различных зоозащитных организаций и групп, в частности, "Открытые клетки", "Закон природы", Animal SOS Odessa, "Собачий патруль. Одесса", "Кот и пес" и т. д. Также к общественникам присоединились волонтеры и обычные горожане.

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Письменное обращение участников акции переданы для реагирования руководству одесской полиции.







