РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11801 посетитель онлайн
Новости Видео Общество
4 038 100
животные (887) Одесса (7384) пикет (697) протест (5755)

Одесситы пикетировали полицию, требуя наказать обидчиков животных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Общество

Более 100 жителей Одессы пикетировали здание ГУ Нацполиции. Они требовали расследовать случаи жестокого обращения с животными.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"В течение последних месяцев мы зафиксировали ряд фактов, связанных с жестоким обращением с животными: отравление, избиения, убийства. Люди вызвали полицейских, которые приезжали на места происшествий, фиксировали факты. Но не видим результативности расследований. Так недавно, в частности, в селах Доброалександровка, Шомполы, где в собак стреляли, били их. Знаем, что начато производство разве что по событиям в Холодной Балке, где пьяный житель избил соседского пса Маркуса, который якобы подушил его кур", - отметила волонтер ОО "Animal SOS Одесса" Яна Титаренко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Киевлянина задержали за убийство 3 щенков и могут посадить на срок от 5 до 8 лет. ВИДЕО

Участники акции держали в руках плакаты с надписями "Полиция, защиты животных", "С жестокости к животным начинаются издевательства над людьми". Они требовали тщательного расследования и наказания для изуверов, которые убивают и калечат животных.

В числе собравшихся были представители различных зоозащитных организаций и групп, в частности, "Открытые клетки", "Закон природы", Animal SOS Odessa, "Собачий патруль. Одесса", "Кот и пес" и т. д. Также к общественникам присоединились волонтеры и обычные горожане.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве разыскивают собаку, которую избивал хозяин. ВИДЕО

Письменное обращение участников акции переданы для реагирования руководству одесской полиции.

Одесситы пикетировали полицию, требуя наказать обидчиков животных 01
Одесситы пикетировали полицию, требуя наказать обидчиков животных 02
Одесситы пикетировали полицию, требуя наказать обидчиков животных 03
Одесситы пикетировали полицию, требуя наказать обидчиков животных 04

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
ці люди - молодці!
не байдужі
показать весь комментарий
05.02.2021 18:24
+7
Животные лучше некоторых людей. Я вот так котиков и лис обожаю... Готов их променять на жену
показать весь комментарий
05.02.2021 18:18
+7
Взагалі то треба не про домашніх собак і котів тему підіймати , а про безпритульних, яких в містах розвелося тьма і оті захисники розвозять по місту харчі та підгодовують їх, що веде до збільшення популяції. Страшно вийти з дитиною на вулицю, бо не всі собаки лагідні. Якось я сказав одному такому сердобольному захиснику- чого ти годуєш в мене під будинком цю свору - бери їх всіх до себе додому тай люби. А коли пси напали на дитину- то мер міста винуватий, подвійні стандарти.
показать весь комментарий
05.02.2021 20:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Животные лучше некоторых людей. Я вот так котиков и лис обожаю... Готов их променять на жену
показать весь комментарий
05.02.2021 18:18 Ответить
Собакян авакян и доволен и доволен одновременно
показать весь комментарий
05.02.2021 19:41 Ответить
Скоро будут требовать узаконить браки с животными.
показать весь комментарий
06.02.2021 08:27 Ответить
Одесити пікетували поліцію, вимагаючи покарати кривдників тварин - Цензор.НЕТ 8364
показать весь комментарий
06.02.2021 15:02 Ответить
Полиція не може нікого карати- журналісти вже мають це давно вивчити.
показать весь комментарий
05.02.2021 18:20 Ответить
ці люди - молодці!
не байдужі
показать весь комментарий
05.02.2021 18:24 Ответить
Нє, всі тротуари обісрані, кругом собаче гівно. Серйозно, народ, ви навіть коли вигулюєте - то як навмисно вже ведете срати своїх собачок серед тротуару. Сьогодні якраз бачив таке чмо. Чи собачку треба стріляти, чи господаря. Все це, ясно - результат того, що Україна - це країна без поліції. Хіба Авакова можна назвати поліцаєм? Це безродний армянський вуйко.
А по теоремі Коуза народ сам починає ліквідовувати те, що сере, так що то абсолютно рацвональний цивіліхований процес самоурівноважування.
показать весь комментарий
05.02.2021 18:24 Ответить
..то Ви починайте не з тих , хто з собаками, а з тих, хто кидає сміття під ноги, машинами вивозить сміття у ліс, посадки, поля... викидають в річки...(((( Хто як свиня пудить у глухих кутках та під*їздах... Тих хто з собаками не так вже й багато, І тих... чиї собаки розумніші за хозяїв теж хватає... Оце Вам і наслідок з причиною...)))
показать весь комментарий
05.02.2021 20:21 Ответить
та знову маячня. Хаос по теоремі Коуза так не працює.
показать весь комментарий
05.02.2021 20:27 Ответить
.. але як добре хаос працює у Ваших дописах!)))) Тим що теорема Коуза тут таким ж боком... як і Закон Гей Люссака.. Тут Вам ближче теорія Дарвіна.... )))
показать весь комментарий
05.02.2021 20:37 Ответить
Чого ж - теорема Коуза, можна сказати, про те, що якщо ніхто ні на кого не впливає (як в Україні), але існують закони (як не в Україні), то суб'єкти співіснування у змозі домовитись між собою. Звичайно з допомогою грошей. Але, якщо законів не існує - то вбивство собачок - цілком природне явище, бо інакше домовитись ніяк.
показать весь комментарий
05.02.2021 20:42 Ответить
... ну по Вашому цьому допису і вмінням мислити Вам все ж ближче теорія Дарвіна!))) Ваші пізнання у теорії Коуза нічим не відрізняються від пізнань собаки, яка підіймає ногу біля дерева. І навіть коли Ви тримаєте цього собаку на повідку...)))
показать весь комментарий
05.02.2021 20:56 Ответить
Предлагаю такой алгоритм действий.
Сначала расстреливаем на месте тех людей. что бросают мусор мимо урны, окурки на ходу из машины, мама, чьи маленькие дети писают и какают на газонах. А как только с этим будет наведен ПОЛНЫЙ порядок и кроме собачьего говна на улицах, полях, вдоль дорог и в лесах другого мусора не будет, а будет чисто, как в Сингапуре, так немедленно займёмся собачниками.
показать весь комментарий
05.02.2021 19:57 Ответить
Як завжди, у тебе якісь плоскі нездійснені ідеї. Пропоную створити екологічну поліцію, яка буде штрафувати на вулиці собачників - департамент буде процвітати за рахунок штрафів. Тоді й буде чисто як в нормальній країні.
показать весь комментарий
05.02.2021 20:00 Ответить
То есть от расстрелов на месте уже отказались - уже хорошо.
Тогда давайте сначала штрафовать за окурки, пачки из под сигарет, пробки от пива, стаканчики от кофе, памперсы и прокладки в лесу. Поверьте на слово - собаку в лесу с поводка не спускаешь, пока далеко в лес не зайдёшь, чтобы лапу о разбитое стекло не поранила или какую ни будь гадость не сожрала.
показать весь комментарий
05.02.2021 20:05 Ответить
вірно, екологічна поліція не лише за собаками слідкує. Тільки її нема.
показать весь комментарий
05.02.2021 20:53 Ответить
Шоколадна корна - хочеш здійснені закони?
будь-ласка
У 2008 році (тобто 12 років назад!!!!!) в Швейцарії вступив в силу дуже прогресивний закон про права тварин: тепер їх інтереси враховуються в суді при розділі майна у разі розлучення власників. Якщо чотириногий отримав травму з вини людини-тварини, суддя може зобов'язати оплатити лікування у ветеринара, навіть якщо ці витрати перевищують вартість тварини. Домашніх вихованців заборонено конфіскувати в рахунок сплати боргу. Якщо людина знайде домашню тварину, він зобов'язаний організувати пошук його господаря і проінформувати компетентні органи. Після закінчення двох місяців пошуку тварина стає власністю особи, що його знайшла.
В окремих регіонах Швейцарії з 2007 року працюють адвокати тварин.

Також непогано щоб і департамент по захисту тварин зявився. І закон про прибирання за своєю твариною. АЛЕ!!! Давайте визначимо з якої тварини починати. Якщо ваша дочка сере на газоні - не хочете сплатити?
Або Ви "шоколадна корона" обісралися?
Якщо сере корова або коза?
Давайте діяти у законодавчому полі, а не підміняти собою закони.
На сьогодні власники тварин (будь-то коза або собака) не зобовязані прибирати.
Так зрозуміло?
показать весь комментарий
05.02.2021 20:19 Ответить
Йогін, Швейцарія, ти не правий. Уже через те, що Україна -зовсім не Швейцарія. І у Швейцарії за те, що твоя собачка комусь під ноги нагадила - ти б виплатив такий штраф, що тобі б на собачку не вистачило б. Тому починай спочатку з захисту людей, а собачок вези в Швейцарію.
показать весь комментарий
05.02.2021 20:34 Ответить
по-перше - не Йогін, а Югін, або Юджін і... так - я єврей, що проживає в Україні
по-друге - я собачок створив?
по-третє - кіз або коней теж за гівно треба віразати?
Перелічте, шоколдна корона, які саме тварини на Вашу думку перші мають бути знищені, бо серуть там, де Бог їм дозволив!
показать весь комментарий
05.02.2021 20:50 Ответить
Ну то Бог тут точно ні до чого, бо тварин він дав, щоб люди царювали над ними, тобто їли й користували як хотіли. Крім Ноя - персонажів-захисників тварин у Біблії не помічено. Та й в минулому жертвоприношення тварин, та й людей були для євреїв, і не тільки для євреїв, а й (як написано в Біблії) для Бога - просто дуже важливим видом діяльності.
показать весь комментарий
05.02.2021 21:04 Ответить
Ось створіть свою країіну де будуть засади на яких Ви особисто будете визначати хто є твариною, а хто ні. І будете застосовувати Ваші власні засади.
Вам кажуть, що у Європі є конкретні закони, а не ті що Ви вагадуєте.
Права тварин захищені. Кого або що ввжати твариною теж визначено.
Як і хто має збирати гівно за конякою або кішкою - теж.
Не морочте голову

Але здається на те, що Ви просто хочете прівняти єврея з твариною
То так і кажіть
показать весь комментарий
05.02.2021 21:10 Ответить
Як маєш таку думку - то їдь в свою країну, й не заважай українцям створювати власну. А то ти мені нагадуєш єврея, якого копнули з Єгипта аж в Аравійську пустелю. Хоча і то чергова єврейська фантазія.
показать весь комментарий
05.02.2021 22:19 Ответить
Що ти верзеш? Які коні у ********* місті?
У той же час неможливо дитині стати на траву у центрі Києва, щоб не вступити у собаче лайно.
В Україні 99 відсотків власників собак щодня порушують правила їх утримання. За вуличних собак я навіть не згадую. Комфортне життя родин з дітьми має бути у пріоритеті, а на істерики зоошизи треба класти.
показать весь комментарий
06.02.2021 02:33 Ответить
сначала расстрелять мужиков, что ссут в подъездах, подворотнях, и вообще где попало!
показать весь комментарий
06.02.2021 01:07 Ответить
А заодно и баб, которые как раз в подъездах ссут чаще мужиков.
показать весь комментарий
06.02.2021 11:58 Ответить
Маленькие дети выходят на улицу гулять, могут редко пописять где в стороне и несколько раз в жизни покакать, а собак выводят на улицу специально справлять нужду по несколько раз в день, и срут они прямо на дорожках, так как лезть в снег не хотят и обсыкают все подряд, так как метят так территорию.
показать весь комментарий
06.02.2021 07:58 Ответить
По вашему посту видно, что у вас собак никогда не было, иначе бы вы такую глупость не написали.
Есть БРОДЯЧИЕ собаки, которые стали такими, как правило по двум причинам. 1. Умер (на долго попал в больницу) последний хозяин и собака осталась без дома. Власть так подняла тарифы и отпустила цены, что старик уже не смог содержать свою собаку.
Вот бродячие действительно не подконтрольны.
показать весь комментарий
06.02.2021 12:01 Ответить
І хто ж вас, козлів, образив?
показать весь комментарий
05.02.2021 18:35 Ответить
Одесситы пикетировали полицию...

Почему полицию? Пускай эти мудаки идут пикетируют мясокомбинат и птицефабрику.
показать весь комментарий
05.02.2021 18:38 Ответить
Такой же совет и тебе- пиши не на Цензоре, а на заборах.
показать весь комментарий
05.02.2021 20:46 Ответить
Это не защитники животных, это любители собак. Если собаку не заводить, сколько животных можно сохранить которые так погибают ради ее прокорма.
показать весь комментарий
06.02.2021 08:02 Ответить
А если не заводить детей, то сколько кур и свиней будут спасены, логика бимба !
показать весь комментарий
06.02.2021 14:59 Ответить
Де-які люди ще досі плутають поводження з тваринами і поводженням з людями.
Тварини не можуть відповідати де вони серуть. Вибачте за хранцузський.
Ви якщо зробили приватний газон - то обгородіть його, щоб не заходили туди не бажані для вас обєкти.
А знаки, що ви там понавстромляли - в сраку собі. Ви не розумієте що собаки знаків не читають?
Вас обурюють власники тварин - і ви їх готові дрючками фігачити за гівно?
А якщо всі почнуть ваших дітей фігачити за обгортки і різний інший пластик, що взагалі не розкладється?
І ще до загалу:
"По сведениям «Радио Свобода», движение догхантеров, которые через соцсети договаривались об организации облав на бродячих собак, впервые возникло в России в 2006 году, одним из его идеологов был профессор, заведующий кафедрой социальной работы и социального управления московского РГУТиС, доктор философских наук Владислав Добрынин, выступавший в сети под ником «Пожилой велосипедист»"
показать весь комментарий
05.02.2021 18:43 Ответить
давай я тебе буду сикать и гадить в лицо, а если тебе не нравится, обгороди его скафандром. Приватным.
показать весь комментарий
05.02.2021 19:34 Ответить
ось вам бачите - велосипедисти рашки і сюди дісталися

їм тут потрібен рузькій мір - "сикать и гадить в лицо"
показать весь комментарий
05.02.2021 19:46 Ответить
А я знаков не читаю. Ты готов дрючками фигачить за то что на тебя насикают?
показать весь комментарий
05.02.2021 23:09 Ответить
Собака не может насрать на детской или спортивной площадке если ее хозяин мудак туда не приведет. По закону в Украине любую собаку можно выгуливать только с поводком.
показать весь комментарий
06.02.2021 08:05 Ответить
пусть эти городские сумасшедшие откажутся от шашлыков и стейков. Там издевательства те ещё.И, и пикеты под каждый, э, миясокомбинат.
показать весь комментарий
05.02.2021 19:28 Ответить
интересный у вас адрес!.. и как там кормят? человеченкой?
показать весь комментарий
06.02.2021 01:10 Ответить
_В заголовке - брехня! Речь не о вообще животных - или исчезающих видах - а исключительно о бродячих собаках! Которые потому и бегают стаями по улицам, что они никому даром нахер не нужны. Вы ведь нигде не видели на улицах стаи бродячих кур, например? Или бродячих денег? То-то же и оно. На теме защиты паразитов подлецы делают деньги, это их тема.
показать весь комментарий
05.02.2021 19:38 Ответить
а никому они нахер не нужны, потому как "умные гуманоиды" сперва заводят их для забавы, а потом вышвыривают, потому что нафиг им лишние хлопоты. вот и бегают стаями. почти как люди. только более беззащитные.
показать весь комментарий
06.02.2021 01:14 Ответить
Смотрим фото сверху в низ:

Фото №2 старая тетка в рыжей дубленке с кожаной сумочкой
Фото №3 брюнетка в сером пальто с внушительной кожаной сумкой
Человек, считающий что перерезать глотку трем-четырем баранам, снять с него шкуру и сделать из нее дубленку, это нормально и правильно, пришел защищать права животных!
Просто праздник ханжества и лицемерия!
показать весь комментарий
05.02.2021 19:54 Ответить
Собакофилы, животные не причем
показать весь комментарий
06.02.2021 08:20 Ответить
А баранов на сумки свежевали заживо, нутрий на воротники травили так, что они агонизировали часами ? Если надо избавиться от опасных бродячих животных, делать это должно государство и обязательно гуманно
показать весь комментарий
06.02.2021 15:04 Ответить
Офигеть...
Так ты и нацистов назови гуманитариями: они ведь не живых людей в крематории отправляли, а трупы из газовых камер сжигали!
показать весь комментарий
06.02.2021 15:12 Ответить
самый главный обидчик всего живого в одессе - це стерненка, так то понятно, шо он и мухи не обидит, но ножичек у него заговоренный
показать весь комментарий
05.02.2021 19:59 Ответить
Скоро собакам видадуть паспорти і вони зможуть приймати участь у виборах.
Цікаво, за кого звільнені від всіх несправедливостей тварини голосуватимуть?
показать весь комментарий
05.02.2021 20:18 Ответить
.... то ж вони з новими паспортами долучаться до 78 відсотків весни 2019 року...!! Свої до своїх....Тим ясніше буде..що і тим і тим достатньо теплої буди і миски з помийями... І тим і тим однаково яка мова , який прапор. на вулиці... і як країна називається....(((
показать весь комментарий
05.02.2021 20:29 Ответить
Нет, строительством собачьих будок бравировал другой кандидат. Тот чьи адепты всовывают свои политические переживания в любую тему
показать весь комментарий
06.02.2021 15:11 Ответить
.. да... этот депутат прекрасно знал, что надо 78 процентам !!! ((( И был прав на все 100 процентов!! Но продажей собак бравировал именно депутат , кому была выражено доверие 78-ю процентами восседать в Верховной раде...))) А если посмотреть собак с новыми паспортами ... что присоединятся в 78 процентам.... то провладным сегодня всё равно кого продавать... что двуногих с 78 или четвероногих с новыми паспортами.
показать весь комментарий
06.02.2021 16:00 Ответить
"захистники" побили стару людину, за те що він на їх думку був жорстокий до собаки, і тепер пікетуючі хочуть їх врятувати від вязниці.
показать весь комментарий
05.02.2021 20:25 Ответить
https://www.facebook.com/odessahello/posts/2228010340669577
показать весь комментарий
05.02.2021 20:32 Ответить
Взагалі то треба не про домашніх собак і котів тему підіймати , а про безпритульних, яких в містах розвелося тьма і оті захисники розвозять по місту харчі та підгодовують їх, що веде до збільшення популяції. Страшно вийти з дитиною на вулицю, бо не всі собаки лагідні. Якось я сказав одному такому сердобольному захиснику- чого ти годуєш в мене під будинком цю свору - бери їх всіх до себе додому тай люби. А коли пси напали на дитину- то мер міста винуватий, подвійні стандарти.
показать весь комментарий
05.02.2021 20:44 Ответить
Ви хворі? Де ви бачили стаї безпритульних тварин? Їх зараз знищують у всіх містах України і на цьому відмивають гарні грощі с бюджета ...
показать весь комментарий
05.02.2021 22:09 Ответить
Працівники нашої фірми без ціпка на роботу прийти не можууть. А гроші відмивають захисники безпритульних тварин на кастрації, на що виділяють гроші з бюджету міста.
показать весь комментарий
05.02.2021 22:18 Ответить
Де це ваша фірма знаходиться у Австралії серед зграй собак Дінго ? ) Сміх та тай годі,
муйню не пиши - за ці роки в Україні во всіх містах познищували собак прахфєсор, треба в Україні жити щоб це знати.
показать весь комментарий
06.02.2021 18:48 Ответить
Ну конечно, если не кормить бездомных собак, то они подобреют и сами исчезнут с улиц. А требовать от мера организации кастрации бездомных животных, организации приютов, не надо.Во всём виноват мужик кормящий бездомных животных
показать весь комментарий
06.02.2021 15:21 Ответить
"В течение последних месяцев мы зафиксировали ряд фактов, связанных с жестоким обращением с животными: отравление, избиения, убийства. Источник: https://censor.net/ru/v3246316

Тварини це показник як люди відносяться до інших людей - як що вбивають тварин, то і життя людей для них мало що варте.

Згадуємо тисячі випадків наїздів автівок на пішоходних переходах з летальним кінцем в Україні Одесситы пикетировали полицию, требуя наказать обидчиков животных - Цензор.НЕТ 1063
Людям (поліції) треба міняти моральні настанови і розуміти як що людина труїть собак сьогодні, то що йому буде заважати отруіти сусіда який гучно слухає музику кожен день.
показать весь комментарий
05.02.2021 22:07 Ответить
Поганая клоунада....
Если в селе кот или собака шото задушила ее убивают сразу...это закон....если кот залез на стол и украл ему могут запросто рубануть хвост....это тоже норма...
Сейчас все начинает смешиваться...законы села и городская любовь жителей города к животным построивших дома в селе...
показать весь комментарий
05.02.2021 22:26 Ответить
та ты в селе вААбче никАда не былО
показать весь комментарий
06.02.2021 01:17 Ответить
Я в сельской местности служил...и бывшая теща из села....
Короче ждем автобуса на ст.Вапнярка в 90-х... Время 4 часа утра....вдруг на станцию заезжает ГАЗ-53 и в нем охотники...и сразу на станции начинают отстрелливать бродячих собак никого не предупреждая....баба с коляской и с ребенком лет примерно 5-6 орет..."Ви шо подуріли?!!..шо ви робите?!" ...другие бабы тоже орут "рота закрий ..в нормального хазяїна собака на цепу сидить!! "...малій ревет "собачку убили !!!!...ей больно ...там кровь ..."...
Жучек собрали..кинули в газон и увезли... Одесити пікетували поліцію, вимагаючи покарати кривдників тварин - Цензор.НЕТ 3169 Моя тоже возмущалась...и орала "Попереджати треба...!!!"
показать весь комментарий
06.02.2021 05:28 Ответить
та ти шо..тень брежнева..ну ти дав.. зеленського перебрехав...
показать весь комментарий
06.02.2021 11:40 Ответить
шафранек, увянь сохатый
показать весь комментарий
06.02.2021 17:55 Ответить
одно дело - убить сразу. но тут то речь идет о придурках, которые тупо издеваются над животными, обрекая на длительную и мучительную смерть: избитые, изрезаные, с перебитыми костями и выколотыми глазами... такое видели в селе? я - нет. хотя теперь отребья везде хватает, что видно по комментам...
показать весь комментарий
06.02.2021 18:01 Ответить
Ага! От чому мусорня захищає вату телеканалу "Наш" від вдячних громадян!
показать весь комментарий
05.02.2021 22:27 Ответить
Штраф надо применять к тем собачникам, которые не прибирают за своими питомцами, а иначе все мы будем в собачьем дерьме.
показать весь комментарий
05.02.2021 23:21 Ответить
в параше гауляйтеры заставили бы за такой терорестический митинг пазик толкать.. Одесити пікетували поліцію, вимагаючи покарати кривдників тварин - Цензор.НЕТ 7128 ...
показать весь комментарий
06.02.2021 00:47 Ответить
ух какое количество "справедливых" садистов тут набежало! практически столько же, как и Зелебобиков на выборах))) точняк, они б все еще и всех "нетрадиционных" под нож пустили - "а шоб стерильно чисто кругом было и порядок"
фу, быдлота!
показать весь комментарий
06.02.2021 01:21 Ответить
Важко знайти більшу бидлоту, ніж зоошиза.
показать весь комментарий
06.02.2021 02:16 Ответить
та чого ж важко? наприклад, О.Хмара
показать весь комментарий
06.02.2021 17:51 Ответить
Ти намагаєшся бути дотепним, а виглядаєш геть жалюгідним.
показать весь комментарий
06.02.2021 21:05 Ответить
Собакофилы это не геи, это настоящие извращенцы.
показать весь комментарий
06.02.2021 08:24 Ответить
а твоіх дітей бродячи собаки не кусали...як же ви дебіли всіх достали з вашою любовью... аби ви іх любили то не викидалиб уроди іх на вулицю...
показать весь комментарий
06.02.2021 11:38 Ответить
Филы это любители, зоофилы например или некрофилы, вы наоборот все поняли.
показать весь комментарий
06.02.2021 16:22 Ответить
то в твоїй голові давно вже все Ізвратілось
показать весь комментарий
06.02.2021 17:52 Ответить
лапоть . вчи мову зелебобік.
показать весь комментарий
06.02.2021 11:39 Ответить
я ще й тебе, гуманоїдноподібний, навчити можу
показать весь комментарий
06.02.2021 17:50 Ответить
Нельзя забирать у садиста удовольствие помучить и убить , этак они не найдя животное для потехи возьмут и убьют соседей которые мешают им спать
показать весь комментарий
06.02.2021 15:31 Ответить
Розкажи це тим батькам, чиїх дітей загризли добрі песики...
показать весь комментарий
06.02.2021 21:11 Ответить
Розкажи це маніякам які починали з вбивств тварин, а потім перейшли на людей
показать весь комментарий
07.02.2021 03:23 Ответить
У чому тут протиріччя?
Треба знищувати, як песиків, так й маніяків.
показать весь комментарий
07.02.2021 12:33 Ответить
Зоошиза гірша за к@цапів.
показать весь комментарий
06.02.2021 02:15 Ответить
шановні захісники животніх можете без оплати забрати з м. ковель пару сотень бродячих собак і котів.. благодарність мешканців вам гарантована...докажить на ділі що ви іх любите а не просто язиком п..дете.
показать весь комментарий
06.02.2021 11:36 Ответить
ото видать зоофіли вам в ковель їх попідкидали- от же ж падлюки! а ти візьми свого малого та його друзяків й піди з ними собак вбивати. а чого дарма язиком патякати, вірніше п..діти? у вашому ковелі видать і коти як тигри - на людей нападають. то ви ще й котів потовчіть. ото вам вдячність уся і дістанеться!
показать весь комментарий
06.02.2021 18:07 Ответить
одно дело - убить сразу. но тут то речь идет о придурках, которые тупо издеваются над животными, обрекая на длительную и мучительную смерть: избитые, изрезаные, с перебитыми костями и выколотыми глазами... картинку можно продолжить, у любителей "чистоты" фантазии хватает... такое видели в селе? я - нет., а в городе - да.
хотя теперь отребья везде хватает, что видно по комментам...
показать весь комментарий
06.02.2021 18:11 Ответить
Воспитание в большинстве сельских семей таково, что их с детства приучают убивать животных, детям не объясняют, что убийство скота необходимость, для добывания пищи.Вот и из некоторых вырастают убийцы которые едут в город и начинают резать животных как их родители резали кур, они не видят разницы, а привыкнув к крови недалеко и до человекоубийства
показать весь комментарий
07.02.2021 03:34 Ответить
 
 